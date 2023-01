Nadstranický a nezávislý kandidát? Zkušený diplomat zná generála Pavla osobně. A teď promluvil

reklama

První kolo prezidentských voleb máme za sebou a sázkové kanceláře si pochvalují velký zájem sázejících. Na výhru v prvním kole byl mírným favoritem Babiš, ale nakonec v něm uspěl Pavel ziskem 35,4 procenta hlasů těsně před Babišem (34,99 procenta). Sázkové kanceláře spustily po skončení prvního kola příjem sázek na druhé a sází se hlavně na Pavla. Ve Fortuně na něj přijali vklady za více než šest milionů korun, na Babiše to nebylo ani půl milionu. Jak vidíte jejich šance vy?

Já jsem už předem předpokládal, že to velké finále se nakonec odehraje mezi těmito dvěma, takže nejsem překvapený. Trochu víc jsem očekával od Danuše Nerudové, respektive jejích voličů.

Jak jsou podle vás rozloženy karty pro druhé kolo?

Bude důležité, zda současná vládní garnitura a příznivci generála Pavla zařadí jako hlavní taktiku „Antibabiš“, s níž mají letité zkušenosti.

Generál Petr Pavel je tedy favoritem?

Mírným favoritem nesporně je, Andreje Babiše zase mohou podpořit voliči pana Bašty a pana Středuly. Generál Pavel má jednu dosti zásadní nevýhodu – on sice velmi dobře rozumí vojenské diplomacii a strategii, ale určitě se nemůže srovnávat s Andrejem Babišem v diplomacii politické a ekonomické.

Pane Novotný, vy jste strávil bezmála deset let na čelních postech Ministerstva obrany, odkud jste pak odešel na diplomatickou misi. Znáte z té doby generála Pavla – setkali jste se?

Ale samozřejmě, setkali jsme se mnohokrát. Myslím, že můžu říci, že se známe velmi dobře.

A jak byste ho popsal jako člověka?

Je to člověk přímý, zásadový, spolehlivý, neplýtvá zbytečně slovy a za celou tu dobu, co ho znám, jsem nikdy nezažil, že by nedodržel daný slib.

Řekl byste o něm, že je ambiciózní?

Patrně ano, ale to platí v zásadě o všech důstojnících, a je to přirozené.

Prezident Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk.cz řekl: „Ve většině civilizovaných zemí není hlavou státu voják. Je třeba přemýšlet, proč tomu tak je,“ řekl Zeman. „Babiš má navíc větší politickou zkušenost než Pavel, což je nesporně jeho výhoda.“

Tak to je více méně to, co jsem zde sám už konstatoval, ale pokud jde o to, zda by voják mohl znamenat pro náš stát nějaké zásadní vnitropolitické nebezpečí, tak to si opravdu nemyslím. Ano, je to velitel ozbrojených sil, ale je zde dostatek pojistek, které by zabránily případnému zneužití.

Prezident Zeman také o Pavlovi prohlásil: „Připadá mi komické, naivní či dětinské, když neustále opakuje, že není vládní kandidát.“ „Navíc – pan Pavel sice zcela jistě rozumí armádě, ale nemá kvalifikaci v jiných oblastech. Prezident podle mého názoru potřebuje být odborníkem na témata, která takříkajíc pálí veřejnost, a ta jsou v podstatě socio-ekonomická,“ uvedl Zeman.

Tady se kloním k názoru Miloše Zemana, že generál Pavel zmiňované zkušenosti v socio-ekonomické oblasti samozřejmě takové nemá, na druhé straně vidíme, kam došli kandidáti typu paní Nerudové či pana Bašty, kteří disponovali skutečně velkými idejemi, bohužel pro ně snad až příliš velkými a zjevně nerealizovatelnými, což voliči ihned vytušili a své hlasy směřovali raději jinam.

Souhlasíte, že pětikoalici SPOLU by podstatně více vyhovoval na Hradě generál Petr Pavel, než předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš?

To máte nepochybně pravdu. Tím se také zároveň boří mýty o nadstranických a nezávislých kandidátech, to je v dnešní době pouze jedna velká iluze. Jsem přesvědčen, že pětikoalice se jasně postaví za generála Pavla a dost možná se dočkáme ještě nějakého menšího skandálu, kteří si oba kandidáti právě pro takovou situaci přichystali a šetřili. Každopádně, když to řeknu nadneseně, volbou generála Pavla by vznikla jakási novodobá Národní fronta, kdy by si všechny klíčové instituce (vláda, prezident, Poslanecká sněmovna a Senát) velmi dobře notovaly.

Vláda SPOLU si velmi vážně pohrává s myšlenkou využít své aktuální politické převahy a změnit zákon o volbě prezidenta v neprospěch veřejnosti. Jak na to pohlížíte?

Tyto volby budou referendem o budoucnosti přímé volby. Vítězství Andreje Babiše by mohlo být spouštěčem změn v tomto zákonu přímé volby. Ale nepřál bych si, aby se po všech těch nedůstojných fraškách ve Vladislavském sále z let minulých prezidentská volba do rukou politiků opět vrátila.

