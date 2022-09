Náhodné cyklopruhy. Cyklistu to hází přímo pod auta. A dost! Na Praze 6 se objevil rázný kandidát

reklama

Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách?

Na Praze 6 mi odjakživa záleží. Žiju tu v podstatě celý život a moje rodina po tři generace, můj pradědeček se přestěhoval z Košíř do Sibeliovy ulice ve dvacátých letech a ve Střešovicích žiju s rodinou dodnes. Jsem za to neuvěřitelně vděčný, je to jedno z nejlepších míst k životu v celé republice. O komunální politiku jsem se ze začátku moc nezajímal, až věkem jsem začal být kritičtější. Uvědomil jsem si, kolik problémů a promarněných příležitostí na Praze 6 je, kolik míst tu chátrá, jak špatně dokáže radnice nakládat s veřejným prostorem. Jsme bohatá městská část a proto se radnice neostýchá plýtvat penězi, dohazovat zakázky svým kumpánům a doufat, že si toho nikdo nevšimne.

Co vás jakožto mladého člověka přesvědčilo kandidovat za Patrioty?

Považuji se spíš za konzervativce, což možná není u mladých lidí zrovna obvyklé. Ovšem věřím, že časem nás bude víc. Svět, ve kterém jsme vyrůstali, se zásadně změnil k horšímu a dřív nebo později si to začne naše generace uvědomovat. Naše životní úroveň klesá, ať už je to cenou bydlení a energií, kvalitou veřejných služeb, zadlužováním, či zdravím krajiny. Všechno je to tím, že se světové dění za poslední tři roky vymklo kontrole a naši lídři si s tím neví rady. Když se svět zblázní, musíme zkusit něco napravit alespoň lokálně. Jsem Patriot, protože chci nejprve měnit věci kolem sebe, věci, které se mě bezprostředně týkají a které mám šanci ovlivnit. Jako zastupitel Prahy 6 bych se řídil přesně těmito principy: místní je lepší než to globální, soběstačnost je lepší než závislost. Nemůžeme se spoléhat na politiky, byrokraty a nadnárodní korporace, když z větší části tyhle krize sami způsobili. Musíme se spolehnout na sebe, naše okolí, naše přátele a sousedy. Proto kopu za Prahu 6, to je moje komunita.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé

Co konkrétně by měla Praha 6 dělat, aby těmto krizím odolala?

Chce to několik věcí. Zaprvé, investovat co nejvíce do technologií, které zajistí nejvyšší možnou míru energetické soběstačnosti. Musíme zateplit městské budovy, instalovat nouzové generátory, postavit bioplynové stanice. Šestka má tu výhodu, že je domovem Bubenečské čistírny odpadních vod. Splašky z Bubenče společně s naším komunálním odpadem jdou zpracovat tak, aby vznikl plyn. Společně se soukromými investory bychom tak do pár let mohli zajistit energetickou nezávislost nejen Prahy 6. Koneckonců, té energie bude dost i pro ostatní městské části. Zároveň chceme udržet v Praze 6 vodu a zmodernizovat naše vodní hospodářství. Proto chceme rozšířit sběr dešťové vody a využít ji k zavlažování naší zeleně.

Ale co magistrát? Jste schopen z Prahy 6 něco ovlivnit, když vám do toho hlavní město hodí vidle?

Jsou věci, které městská část může udělat jednoduše po své ose, vlastní nespočet školních budov, ubytoven a zařízení občanské vybavenosti. Všechny tyto objekty jdou přizpůsobit. Hlavně musíme jako městská část garantovat, že třeba ve školách a školkách nedopustíme snižování teploty tak, jak to plánuje vláda, nebo dokonce návrat k distanční výuce. Patrioti se zaručují, že školství pod námi bude fungovat jako obvykle. Náš kandidát na starostu Jaroslav Ďuriš je zkušený krizový manažer a jeho prioritou při nástupu do funkce je dát ihned dohromady plán, co dělat v případech nedostatku či výpadku energie. Městská část navíc musí s magistrátem komunikovat a tlačit na něj. Chce to přinést dobré nápady, mít iniciativu a energii něco protlačit. Pokud nás bude nadcházející magistrátní koalice blokovat, spočítáme jí to v dalších volbách.

Když jste studoval v Nizozemsku, dalo vám to něco? Co vás tam inspirovalo?

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 12067 lidí

Takže se považujete více za motoristu, nebo cyklistu?

Určitě motoristu, po Praze jezdím autem a na kolo vzhledem k již zmíněným bezpečnostním rizikům v Praze nesednu. Dobrý příklad je Evropská, kde je široký chodník, po kterém tolik lidí nechodí. Podél vozovky máte cyklopruhy, které se tam moc nevejdou. Tam, kde se vozovka zužuje, normálně cyklopruh končí a hází cyklistu přímo pod kola aut. Ale přál bych si tu na kole jezdit. Když oddělíme cyklotrasy od vozovek a vytvoříme tak bezpečné pruhy, které se lidi nebojí používat, staneme se inspirací pro celou Prahu. Čím víc lidí sedne na kolo, tím méně jich zacpe vozovku. Je to win-win situace.

Jak vidíte váš volební výsledek? Má vaše uskupení šanci se dostat do zastupitelstva?

Na Praze 6 kandiduje celkem pouze 10 subjektů, což je méně než minulé dvě období. Strany a hnutí, proti kterým kandidujeme, tu působí už léta a prošly si mnohými skandály, každý se nějak zdiskreditoval. My jsme takový černý kůň voleb. Kandidujeme tu poprvé, většina našich kandidátů nemá členství v žádné straně a lídr naší kandidátky je v politice úplně čerstvě. Lidi jsou otrávení jak z vládnoucích stran, tak z populistické opozice, chce to někoho s novými nápady. To Praze 6 dokážeme nabídnout. Máme samozřejmě nevýhodu v tom, že nemáme tolik peněz jako velké partaje, nemáme rozpočet na to, abychom měli tolik reklam, billboardů a hyperkostek. Vznikáme odspodu, desítky tisíc místních obyvatel si nás všímá na sociálních sítích, dostává naše letáky, obecně se o nás hodně mluví. Věřím, ze budeme mít skvělý výsledek a že se budeme podílet na složení příští radnice.

Psali jsme: Parlament nezajímá. Lidem jde o kejhák. Jiří Mikeš zažil v obchodě, jak to chodí. Bída přišla „Zjistěte, jestli tady bydlí!“ Sledování soupeřů ve volbách: Poděbrady žijí kauzou V Praze to zavání změnou. Piráti jsou na tom zle Babiš drtí Ostravu, vede v Plzni. Už se rýsují komunální volby

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.