Nakonec to v Bruselu šlo. Ale ne díky Válkovi. Poslanec Mašek zúčtoval

V českých lékárnách stále dlouhodobě chybějí některé léky, Endiaron, některé inzulíny, léky na epilepsii a řada dalších. Ministr Válek ubezpečuje, že už jsou na cestě, ale to jsme slyšeli víckrát...

Tato situace je dlouhodobá a viditelně se táhne už tři roky. Chyba vznikla kdysi dávno, kdy jsme zcela rezignovali na farmaceutický průmysl a nějakou alespoň bazální soběstačnost, například v lécích jako antibiotika apod. Farmaceutický průmysl se přestěhoval do Asie, protože tam měl mnohem lepší podmínky, a teď pouze sklízíme to, co jsme kdysi zaseli. Prapůvod problému nejde za současnou vládou, nicméně co za touto vládou jde, je neschopnost rychlé reakce a neschopnost chybějící léky rychle sehnat.

Panu profesoru Válkovi, se kterým mám jinak korektní vztahy, vyčítám, že nezareagoval hned. Zprvu si myslel, že to vyřeší trh. Později během dalších problémů, například s pohotovostmi, hledal vinu ve zřizovatelích čili v krajích a sám se i k jiným problémům ve zdravotnictví nechoval jako resortní ministr, který by takové problémy měl razantně řešit. Někdy klidně i nestandardně. Za naší vlády pod vedením Andreje Babiše došlo k výměně ministra, pokud měl neúspěchy. Byla snaha třeba i mimo zavedené postupy do věcí účinně zasahovat s cílem, aby se dostavil pozitivní výsledek. To mi teď chybí. Pan ministr Válek vždycky jen čeká, jak to dopadne.

Za svůj velký úspěch nyní vydává přijatou legislativu, která částečně řeší problematiku léků s tzv. omezenou dostupností, jenže tím řeší pouze to, jak budeme hospodařit s tím, čeho je málo. Neřeší to, aby těch léků málo nebylo a abychom je dokázali ze zahraničí v dostatečném množství a včas sehnat. Výsledkem toho je, že si pacienti mohou v elektronickém systému dohledat, kde včera byly pro ně potřebné léky k dostání, ale neznamená to, že tam ještě dnes budou. Stát ale není schopen reagovat na nabídku prodejců léků, kteří jsou ochotni je dodat tam, kde za to dostanou více zaplaceno. To je ten trh, na který se pan ministr spoléhá, že všechno vyřeší. Jasně vidíme, že to trh nevyřeší.

Vedle dlouhodobých problémů s opakovanými výpadky významných léků je podle vás ještě další oblast, kterou ve vašich očích ministr Válek řeší neúspěšně?

Očekával jsem celkově, že se bude tato vláda snažit o systémová řešení ve zdravotnictví. Taková řešení jsou vždy nepopulární, a možná právě proto k ničemu takovému pan ministr Válek nepřistoupil. Prohlubuje se proto personální nedostatečnost ve zdravotnictví a netýká se to jen lékařů, ale bohužel ve velké míře i sester. Řešení přišlo spíše nouzové a ustupujeme od požadavků na vzdělávání a kvalifikaci. Zachytil jsem v jednom z pořadů ČT, že by se měla snížit kvalifikace sester a v řadě zařízení by měly stačit tzv. praktické sestry, které mají základní vzdělání. Místo kvality je zajišťována alespoň kvantita. Lze zaregistrovat i úvahy, že sestry na některých pracovištích nemusejí být 24 hodin, ale třeba jen osm hodin pracovní doby. O tom všem je ministr ochoten uvažovat, protože nemá jiné řešení.

Ministr Válek se navíc chlubí tím, že se mu podařilo zajistit 24hodinové směny pro lékaře na záchranných službách a v nemocnicích, aby se zajistily služby, ale to byl úspěch opozice. My jsme toto řešení navrhovali na zdravotním výboru a formou usnesení jsme zavázali ministry zdravotnictví a práce a sociálních věcí, aby zahájili jednání s Evropskou komisí o možnosti 24hodinových směn. MPSV se tomu předtím celou dobu bránilo a tvrdili, že to Evropská komise neumožní.

Ukázalo se, že to v Bruselu vyjednat šlo. Beru to jako precedent, stačí se nebát a pokusit se o další potřebné výjimky v jiných oblastech, a ne pouze říkat, že nám to Evropská komise neumožní. Vidíme z jiných států, že si své zájmy dovedou prosadit. Mají odvahu začít jednat a jde to.

Objevují se zprávy o řadě nespokojených olympioniků, kteří si stěžují na ubytování v olympijské vesnici, špatný výběr jídla, absenci klimatizace v převozových autobusech na sportoviště a další věci. Vše prý ve jménu ochrany klimatu a snížení emisí... Mnozí proto raději šli do hotelů.

V jednom rádiu jsem slyšel reportáž o tom, že před několika lety vznikla před olympiádou narychlo firma, která zpracovávala plastová víčka od lahví. Firma víčka drtila a nakonec se použila pro sedačky a stupně vítězů na olympiádu a zástupci firmy byli pyšní na to, že se ty sedačky vyráběly z recyklovaných víček. Tak se deklaruje odpovědnost k planetě. Je to možná přitažené za vlasy, považuji to za přehnané. Připomíná mi to situaci, kdy jsme ve Sněmovně schvalovali zákaz plastových brček a v tom stejném okamžiku zasedala vláda, kde schválila nákup amerických F-35. 200 poslanců řešilo takové téma a v zákrytu za tím vláda odklepla nákup drahých amerických stíhaček, aniž jsme o tom jako poslanci vůbec věděli.

Snaha o co největší ekologické zásahy do života ve smyslu ochrany životního prostředí mi přijde přehnaná. To bychom se mohli bavit o plánovaném zákazu spalovacích motorů a dalších věcech.

Když je řeč o olympiádě, připomněl bych fiasko s nákladným vyčištěním řeky Seiny v Paříži, kde se už zase neplave. Jedna ze závodnic je v nemocnici a belgické družstvo muselo být odvoláno z plánovaného závodu. Jestli někdo dá 35 miliard korun za vyčištění špinavé řeky a po jednom větším dešti je opět řeka plná splašků a výkalů, beru to jako obrovský neúspěch. Z jedné strany se snažíme žít na zdravé planetě, ale vyhazujeme miliardy na neúspěšné pokusy o čištění řeky, aby tam mohli plavat závodníci, ale kvůli ekologii šetříme na klimatizacích autobusů, které převážejí sportovce z ubytování na sportoviště. To je přece absurdní situace.

Kritizoval jste i onu kontroverzní část zahajovacího ceremoniálu. Prezident Macron si zahájení chválil s tím, že „toto je Francie“. Pořadatelé však část ceremoniálu stáhli z webu, omlouvali se, protestovala francouzská biskupská konference. Symbolizovalo to podle vás současnou Francii či Evropu?

Nechci už příliš komentovat ten ceremoniál, který byl námětem silné kritiky. Rozhodně to na olympiádu nepatřilo. Současná společnost evidentně směřuje někam, kam si výrazná část veřejnosti nepřeje. Zneužít tímto způsobem zahájení olympiády, kterou sledovaly minimálně stovky milionů lidí v televizích po celém světě, je prostě špatně. Celosvětové odsouzení bylo namístě.

Kdyby dříve někdo řekl, že muž bude moci porodit dítě, každý by si poklepal na hlavu a pronesl cosi o stupiditě. Pokud si dnes můžete úředně přehlásit změnu pohlaví podle toho, jak se zrovna cítíte, stane se mužské těhotenství legislativně možné. Technicky nikoli, ale oficiálně ano. Naprosto absurdní situace. Totéž otázka tolik diskutovaných „sportovkyň“ na olympiádě, které se narodily jako muži a dnes mají výhodu před těmi, které se jako ženy narodily. Svět se ubírá směrem, kde přirozené rozdělení na muže a ženy bere za své, a olympiáda nám tím ukázala, jak se kvůli tomu dostáváme do slepých uliček.

Jste členem výboru pro bezpečnost, kde se nedávno řešil zásah policie při loňském masakru na FF UK. Nakolik jste v současné době spokojen s tím, jak to vše dopadlo? Byly všechny nejasné otázky zodpovězeny?

Rozhodně ne, všechny otázky zdaleka zodpovězeny nebyly. Proto se také po velkém boji našemu hnutí podařilo prosadit vznik sněmovní vyšetřovací komise. Uspěli jsme se vznikem komise jen proto, že se o celou věc začala zajímat veřejnost a pozůstalí po obětech. Půl roku se ministru vnitra Rakušanovi dařilo se tím vším promlčet, ale došlo k únikům informací od samotné policie. Díky tomu se začalo mluvit třeba o časové ose tehdejších událostí a dalších věcech. Na veškeré nejasnosti by měla odpovědět zmíněná komise, jejímž jsem členem. I z toho důvodu nechci případ podrobněji rozebírat, přestože k tomu mám poměrně hodně informací. Myslím si ale, že by měly zaznít právě na jednání komise, která může pomoci s vybarvením řady bílých míst, která tam stále jsou.

Řeknu jediné. Strašně mě mrzí, že představitelé Policie ČR a ministr vnitra nám neříkali pravdu a snažili se některé věci vymlčet. To přece není správná cesta. Kdyby se k problému stavěli otevřeně, hledali příčiny a snažili se dospět k nápravě, bylo by to pro všechny lepší. Teď to musíme po půl roce dohánět na půdě Sněmovny. Ze strany policie a ministra vnitra to považuji celé za profesně a politicky nezvládnuté. Naprosto odmítli vyvodit osobní zodpovědnost, což je v přímém kontrastu s tím, co se stalo ve Spojených státech, kde po pokusu o atentát na Donalda Trumpa rezignovala šéfka tajné služby, která má ochranu státních činitelů v gesci. U nás se neděje nic, a to se nejednalo „jen“ o zraněné ucho, ale o čtrnáct mrtvých a desítky zraněných.

Ať už jde jak o kontroverze okolo jednání policie ve věci vysvětlování jejího zásahu, tak třeba i o situaci kolem nedostatku léků, unikla mi veřejná reakce premiéra Fialy, anebo žádná nebyla?

Myslím, že jste nic nepřehlédl. Sám jsem také nic takového nezachytil. Myslím si, že si představitelé pětikoalice dali bobříka mlčení. Vládní pětikoalice je stavba, ze které když vytáhnete jednu kostičku, začne se celá hroutit. Vidíme to i na příkladu ministra Bartoše a jeho více než měsíčního tápání v oblasti digitalizace. Výsledky jsou tragické, stojí to stamiliony korun a stavební řízení se v podstatě zastavila. Vidím to i v Hradci Králové, kde jsem městským zastupitelem. Úředníci už na jaře předvídali problémy a upozorňovali na to, že vůbec nejsou školeni, že neexistuje jakákoli příprava, a říkali, že to musí zhavarovat. Nabádali lidi, aby žádosti podávali postaru, protože tušili, jak to dopadne. Jen ministr Bartoš to lakoval narůžovo, a jak vidíte, také zůstává na svém místě.

Konstrukce pětikoalice je po této stránce z jejich pohledu vymyšlena geniálně, ale pro obyvatele České republiky je to obraz jedné velké tragédie. Vidíme, že žádné výměny neúspěšných ministrů nejsou možné, a existuje tam pouze snaha dovládnout za každé situace. Do toho protlačují korespondenční volbu, kterou bych popsal jako doufání pětikoalice, že najednou získají statisíce hlasů navíc ze zahraničí, zejména ze Spojených států. Vláda není orientovaná na úspěch této země, ale na vlastní přežití za každou cenu.

