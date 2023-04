Nákupy v Polsku? Ještě lepší rada! A plán blokády Fialy. „Nechat se zmydlit?“

reklama

Češi se vyděsili, že vláda chce na vodné a stočné, pivo, ubytování či kadeřnictví uvalit DPH 21%. Premiér Fiala však rozeslal tiskové prohlášení, že jde jen o pracovní materiál, který unikl do tisku. Také jste si oddychl?



V poslední době se s úniky do tisku roztrhl pytel... Pentagonu prý také utekly nějaké materiály o ukrajinské ofenzívě... takže ono se DPH zvyšovat nebude? Pořád nám zůstanou tři sazby? Nebo to byl takový zkušební balónek, jak bude veřejnost reagovat? Koneckonců máme před demonstrací, co kdyby se dezoláti naštvali a přijelo jich do Prahy víc, že?

Bohužel jsem si ale neoddychl, protože už jen to, že se na vládě o takovýchto opatřeních uvažuje, mě docela znepokojuje. Stát má největší příjmy v dějinách. DPH tomu přispívá značnou měrou. Už nám teď ledacos zdražili a osekali. A stejně to nestačí, výdaje rostou ještě rychleji než příjmy. Sekera ve státním rozpočtu také láme rekordy. Podobné "pracovní návrhy" na mě dělají dojem, že vládní politika se dá shrnout do pohádkového úsloví "obětujeme levé křídlo". To znamená, že se nebudeme snažit, aby tento stát byl pro všechny, stačí když bude pro Prahu a lásku. Nad vsí a nenávistí ať se zavře voda... dezoláti nás stejně nevolí, tak je dovoleno je obrat na kost.

Ministr Nekula se evidentně rozhodl, že tím zlým na trhu s potravinami jsou obchodní řetězce. Ukázal to na příkladu másla: České mlékárny prý kupují levnější mléko, v německých řetězcích v ČR však je máslo z dovozu levnější. Ministr vidí důvod v tom, že řetězce zatěžují české potraviny větší přirážkou. Je to správná úvaha?



A těch keců, že za vysoké ceny mohou čeští pěstitelé a chovatelé...



No a teď, když už Nekula ví, kdo za to může, tak mě bude strašně zajímat, co s tím hodlá dělat? Maximálně by mohl hezky poprosit, aby řetězce svoje marže snížily. Nějak si nedovedu představit, že by dokázal na náš trh dostat další konkurenty. To milé hytlermarkety nedopustí. Mají totiž velké marže, tím pádem mají dost peněz na úplat... pardon, na politický lobbing.

Opět jsme u toho stejného, máme tu henten volný trh, ale směrnice na prodej zelí má stovky stránek. Chcete prodávat zelí? Budete muset splnit takové předpisy, že volný trh je tu jen pro zahraniční obchodní řetězec, ale rozhodně ne pro českého zemědělce. Podle mě to dopadne jako obvykle... chvíli se budou dělat nějaké politické tanečky, pak se Fiala pochválí, jak to udělal dobře a my si pěkně zvykneme, že nás berou na hůl.

Poradce předsedy vlády Štěpán Křeček opět doporučil Čechům jezdit nakupovat do Polska. Již podruhé. Jak se Vám líbí zdůvodnění, že chce lidem prostě pomoci a poradit?



Já bych měl také jednu radu... možná ještě lepší. Pořiďte si domů velký mrazák a najděte si svého vesnického vidláka. Domluvte se s ním, že si k němu přijedete zavařit marmelády, že si od něj vezmete nějaké brambory i zeleninu, případně že si rádi vezmete výslužku ze zabijačky (i když je to zakázané) a bude to. Ceny potravin budou rázem rozumné, protože právě vyřadíte z byznysu ty velké marže obchodních řetězců. Navíc to všechno bude skutečně EKO a BIO i bez certifikátu kvality od nějaké nevládní organizace.

A jinak jezděte do Polska... proč ne. A pro benzín na Slovensko, pro plyn do Maďarska, pro mlíko do Německa... a až to tak budeme všichni dělat, můžeme začít přemýšlet, proč jsou u nás takové deficity státního rozpočtu... Teď na Novinkách přišli s další skvělou úvahou: Češi moc šetří a tím státu škodí. Na tomhle už poradce Křeček nemá co trumfnout. Koneckonců své rady o polských nákupech nemusí dávat, Češi to už dělají, jak mohou. Dokonce i u nás na jižní Moravě už jsem zahlédl fejsbůkové skupinky, které se organizují na nákup v Biedronce.

Každopádně, v neděli se chystá demonstrace Jindřicha Rajchla, která se pak přesune před Úřad vlády, kde by účastníci měli setrvat a vytvořit jakousi „blokádu“. Není ohlášené slovo „blokáda“ nesmyslné vzhledem k tomu, že bezpečnostní aparát jistě zaměstnance Úřadu vlády do budovy nějak dostane?



Ale mě bude víc zajímat, jak se k tomu postaví sám premiér. Přijde obklopen kordonem strážců, aby ukázal, že se demonstrantů nebojí a prostě pronikne do svého úřadu, aby tam velel, jako by to udělal De Gaulle? Nebo přijde (samozřejmě i s osobní gardou), aby ukázal, že je premiérem celého národa a zkusí s demonstranty mluvit? Nebo se prostě nebude obtěžovat, nechá zaměstnance, ať si nějak poradí se situací a sám bude v České televizi (daleko od Strakovky) projevovat rozhodnost a neústupnost? Nebo prostě nechá demonstranty, ať se vyčerpají nepohodlným čekáním, aniž by někde daleko machroval, jak se ničeho nebojí?

Ono se to nezdá, ale jsou to maličkosti, které přerůstají do velkých účinků. Jsou to drobnosti a detaily, které rozhodnou o úspěchu nebo neúspěchu.



Jak byste si tedy průběh této akce představoval? A jak zabránit tomu, aby se nějaký opilec nebo provokatér opět nerozhodl něco rozbíjet?



Já především čekám, že od organizátorů mnohokrát zazní apel, aby se nikdo nenechal vyprovokovat. Naše moderní dějiny říkají, že u nás se vítězí holýma rukama a ochotou se nechat zmydlit. Násilí se musí dopustit státní moc, nikoliv demonstranti. Nejsme ve Francii. Na provokatéry je třeba nereagovat, policistům je třeba dávat květiny. A samozřejmě mít po ruce mobilní telefon a všechno natáčet...



Rajchl po poslední demonstraci podal trestní oznámení na muže, který přišel na Václavák s nášivkami „Z“ a Wagnerovy skupiny. Už byl odsouzen a pan Vrabel nyní Rajchla plísní, že to za to může on. Jak se na to díváte?



Chtěl bych poprosit všechny účastníky demonstrace, pokud se mermomocí potřebují ztotožnit i s něčím jiným, než s českou vlajkou, ať si vezmou české symboly. Jindra Rajchl už minule říkal, že jde o demonstraci pročeskou a pronárodní, ve které jde o české zájmy. Koneckonců kdo jiný než právě Češi by měli vědět, že žádná spravedlivá válka neexistuje a ti malí budou semleti za všech okolností a ať válka na Ukrajině dopadne jakkoliv, nic dobrého z toho pro nás nekouká. Když se velmoci perou, příslušník malého národa nemá mít radost z vítězného postupu kterékoliv strany. Vítěz totiž bere vše.



Jindra Rajchl má pravdu v tom, že české zájmy nejsou ani ruské, ani americké.

Na mezinárodním poli se dějí podivné věci. Spojeným státům unikly informace, dle kterých ukrajinské protiletadlové obraně dochází munice a americké tajné služby špehovaly Izrael, Jižní Koreu a prý i Zelenského. Jak si to vysvětlujete?



Že se někomu moc hodilo, aby tyto informace "unikly". Na nějaké náhody v tomto ohledu nevěřím. Já osobně to beru jako střípek do mozaiky posledních týdnů, kdy si vrabci cvrlikají o tom, že Ukrajina svoje síly pro jarní ofenzívu spotřebovala na obranu Bachmutu a teď je zapotřebí najít nějaké přijatelné vysvětlení, proč žádná ofenzíva nebude. Koneckonců, díky podobným "únikům" se veřejnost překvapivě dozvěděla, že proamerická vláda v Afghanistánu je zkorumpovaná, že proamerická vláda v Iráku je ve skutečnosti proíránská, že Shaddám Hussein není bojovník za demokracii, ale hnusný diktátor, že Islámský stát fakt nejsou umírnění rebelové, atd, atd. Většinou jsou takové uniky informací předzvěstí obratu americké politiky. Možná to tak tentokrát není, možná jde jen o válečnou mlhu, která má zmást nepřítele, možná jde o něco úplně jiného, ale já se v poslední době nemohu ubránit dojmu, že prezidenta Zelenského čeká stejný osud jako všechny loajální americké přátele. Jak víme už od Henryho Kisingera, je nebezpečné být americkým nepřítelem, ale být americkým přítelem je smrtící. Ale třeba se mýlím. Třeba je Ukrajina v amerických očích něco mnohem cennějšího než jižní Vietnam, Libye, Irák či Afghanistán.

A také se z Číny vrátil Macron, který naše milovníky USA rozdráždil tvrzením, že se nesmíme nechat zatáhnout do sporu o Tchaj-wan a nesmíme být vazaly USA. Znamená to něco?



Myslíte, že by to stejně fungovalo i s jinými státníky? Jako že přijedete do Pekingu a za tři dny se vrátíte úplně přeprogramovaný...



Copak asi ten Sitting Ping (podle vzoru Sitting Bull) Macronovi naznačil? Copak mu vyjevil z čínských plánů, že se jeden z největších zastánců evropských hodnot vrátil jako Putinův agent? Vždyť Macron začal mluvit nejen o postavení Evropy a Francie (Francouzi si ještě pořád myslí, že jsou velmoc), ale on normálně začal velmi negativně mluvit i o dolarové hegemonii... byla to velmi silná slova.

Jestli to něco znamená, to nevím. Jedna věc je přijet do Číny a vyslechnout si tam, jak si říše středu představuje budoucnost, a něco jiného je přijet domů a tam to vysvětlit těm, kteří doteď viděli jen zářné světlo svobody a demokracie z USA. Do toho vám hoří ulice, na předměstích se mluví arabsky, státní rozpočet na tom není o nic lépe než u nás... Jestli ono už není na nějakou korekci pozdě.

Ale alespoň s Macronem čínský prezident mluvil. Takovou Uršulu Leyenovou v podstatě nevzal na vědomí. Jako by neexistovala. Jestli vrchní Číňan dokázal přeprogramovat Macrona, zřejmě nám s Leyenovou naznačil, že žádná EU už vlastně není.

