Návrhy českého Green Dealu očima ekonomky. Na rovinu: Vláda lidi podvádí

Na zásah samotného Petra Fialy vláda nakonec nerozhodovala o trojici materiálů souvisejících s Green Dealem (Státní energetická koncepce, Národní klimaticko-energetický plán a Politika ochrany klimatu), jen o nich zahájila diskusi. Premiér to zdůvodnil tím, že média strašila tím, že vláda chystá český Green Deal, že všechno zdraží, a tak je třeba se podívat na všechny dokumenty, jestli něco někde neuteklo, aby se to mohlo upravit. Čím si vysvětlit, že vláda pod tlakem médií (zatím) couvla?

To je nechutný alibismus! Snad by to i mohlo znít uvěřitelně, kdyby to nebyla právě Fialova vláda, která za svého předsednictví přesně tyto materiály vyjednala na evropské úrovni, a co víc, hlavně je v mnoha případech i přitvrdila ve srovnání s tím, co se od ní očekávalo! A teď se tváří - já nic, já muzikant.

Ve skutečnosti je to tak, že vláda doufala, že tiše český Green Deal schválí během letní okurkové sezóny. Jenomže stačilo pár titulků v médiích varujících před následky, aby se vláda zalekla nevole lidu a implementaci evropských nařízení do českého právního řádu odložila. Teď ale lže, když tvrdí, že „Je pro nás nepřijatelné, abychom zbytečně zdražovali věci, které lidem a firmám zdražovat nechceme“. Ve skutečnosti vláda tohle zdražení chtěla a chce – protože jinak by během svého předsednictví tenhle Green Deal a v téhle podobě na evropské úrovni neschválila! Koho teď zkouší balamutit, když se tváří, že je obětí nějakých evropských nařízení?! To ona – tato vláda – je autorem značné části těchto nařízení.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29722 lidí

Dokonce, když končilo české předsednictví, dočkala se tato vláda, která údajně nechce zdražování, pochvaly od Franse Timmermanse, který prohlásil, že zřídkakdy viděl předsednictví, které by bylo úspěšnější, cílevědomější a profesionálnější – jinými slovy, které by bylo papežštější než papež a tlačilo evropské normy ještě nad rámec očekávaného!

Pikantní je, že po minulých eurovolbách v roce 2019 všechny státy V4 spolu s Itálií zablokovaly Timmermansovu kandidaturu na předsedu Evropské komise, ale o tři roky později při českém předsednictví se Fialova vláda po jeho chvále tetelila blahem. Neznačí ale ten nynější krok, že už si pětikoaliční vláda uvědomuje, jaké hlouposti se svým hujerstvím před dvěma roky během předsednictví dopustila?

Pravda je taková, že odklad schválení „českého Green Dealu“ neznamená jeho nepřijetí. Jde skutečně pouze a jen o odklad schválení, aniž by tím byl dotčen termín, kdy se projeví dopady na české domácnosti a firmy. Soubor opatření, které mají naplnit cíle „Fit for 55“, totiž je na úrovni Evropské komise schválen, nyní zbývá implementovat ho na národní úrovni. Je celkem jedno, zda to provede vláda letos, nebo napřesrok. Je dokonce i jedno, zda to provede tato vláda, nebo až ta příští. Ve všech případech má dojít k čistému snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Vláda sice nyní zkouší předstírat, že ona za nic nemůže a že zkusí věc zmírnit, ale už je pozdě – už to nejde, už to Evropským parlamentem dávno prošlo, a to za většinové podpory europoslanců z dnešní pětikoalice.

Takže řekněme na rovinu, že vláda lidi podvádí, když se tváří, že ona za nic nemůže a že zdražování nechce. Chce a způsobila ho.

Psali jsme: „Je mi líto, že nemohu přinést lepší zprávy.“ Šichtařová odkrývá hrozivá data o ČR Bonzáctví jako zábava. Šichtařovou ale veselý plukovník moc nepobaví Fialův bizár. Chce rozum v Bruselu, sám plnil, co mu řekli. Šichtařová ostře Šichtařová: Dezoláti, proruští švábi. Dětinské nadávky cílí na největší primitivy. A ty zfanatizují

No, ale ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády řekl, že se Česko pokusí v Evropské unii prosadit zrušení nebo aspoň podstatné odložení začátku účinnosti systému emisních povolenek ETS 2, k němuž v rámci českého předsednictví EU došlo. V něm placení za emise skleníkových plynů budou podléhat i silniční doprava a vytápění pro bydlení. Za jakých okolností by se něco takového, o co chce Stanjura usilovat, mohlo Česku podařit?

Stanjura moc dobře ví, že to již nejde. Je to již ve stavu, kdy to na evropské úrovni nelze znovu otevřít. V tuto chvíli, pokud vláda neimplementuje do naší legislativy tuhle šílenou ideologickou buzeraci, budeme platit astronomické pokuty.

Samozřejmě můžeme říci, že v Green Dealu nejedeme a pokuty platit nebudeme. Ale v tom případě na nás Komise „zaklekne“. Vezme nám všechny fondy, zbaví nás hlasovacích práv… my můžeme říci, že na fondy kašleme a také EU nic nezaplatíme. Jenomže to už by byla otevřená diplomatická válka, která by patrně skončila vyloučením z EU – ačkoli EU tento institut vyloučení dosud nezná, umím si představit, že by si ho v takovou chvíli vytvořila. A já chci vidět vládu, která by na to měla kule. Podle mne si na to vláda prostě netroufne. Namísto toho někdy v budoucnu tiše český Green Deal přijme a pak začne kopat kolem sebe a osočovat toho a onoho, že za to může a že „musela“ podepsat.

A to není všechno. I kdybychom měli tak skvělou a sebevědomou vládu, že by se dokázala Evropské komisi postavit: Stejně to nebude stačit. Zdraží totiž zboží a služby v celé EU. Tedy v okolních zemích. Když bude v EU nedostatek třeba oceli, cementu, hnojiv, potravin – nemůžeme si myslet, že k nám se to nepropíše. Samozřejmě na tom budeme lépe, pokud náš Green Deal odmítneme. Ale úplně dobře taky ne, protože k nám bude tenhle problém pronikat skrze nedostatkový zahraniční obchod přes hranice.

Nejlépe to je pochopitelné u elektřiny. Pokud bude Němcům a Rakušanům chybět elektřina, bude drahá i u nás, i kdybychom se my toho šílenství neúčastnili. Ale pořád bude levnější, než kdybychom se navíc ještě účastnili.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Energie se týká i další otázka. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela podle agentury Bloomberg napsal dopis komisařce Evropské komise pro energetiku Kadri Simsonové a německému ministru hospodářství Robertu Habeckovi, v němž obvinil Německo, že si hromadí plyn určený Česku. Situace, kdy dodávky plynu směřující ze západu na východ budou mít zásadní význam, protože se EU snaží ještě více snížit svou závislost na fosilních palivech z Ruska, podle Síkely vytváří pro některé členské státy pobídku k maximalizaci dovozu plynu z východu. Dá se i z toho typu komunikace usuzovat, že evropská velmoc bude postupovat, jak uzná za vhodné, bez ohledu na své závazky a na svého souseda?

A co si česká vláda myslela, že Němci akceptují nedostatek plynu a budou nám ho posílat? Jak naivní! Boj o komodity už začíná a s Green Dealem bude přituhovat, protože komodit a zejména energetických komodit bude stále méně. V tomhle boji o zdroje, které Evropa vědomě a záměrně vypíná, nebudou státy znát bratra. I to je jedna z tváří Green Dealu.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co lze čekat od druhé pětiletky Ursuly von der Leyenové, kterou ve čtvrtek zvolili europoslanci znovu předsedkyní Evropské komise, a to jednoznačněji než před pěti lety, když tentokrát obdržela 401 ze 707 platných hlasů?

Opravdu nevím. Je jasné, že odhodlání party kolem von der Leyenové ekonomicky zničit Evropu je neochvějné. Současně ale cítím klíčící odpor lidí, kteří si začínají uvědomovat, o co kráčí. Ale uvědomují si to jen velmi pomalu. Takže nedokážu dohlédnout, jak moc devastace evropské ekonomiky a našich tradičních hodnot bude muset pokročit, než se vývoj zase otočí na druhou stranu. Jedno je jasné: Bude pokračovat polarizace společnosti. V tomhle ohledu bude Evropa kopírovat Ameriku, která je už dávno polarizovaná ještě mnohem víc než Evropa.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokus o atentát na republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa vyvolal jak reakce mezi investory, tak i mezi politiky. Z nich se dost vymyká vyjádření, že si za to v podstatě může sám, protože kdo seje vítr, sklízí bouři. Měli by být politici typu Trumpa či Roberta Fica opatrnější ve svých vyjádřeních, která mnohdy vedou k nesmiřitelnému rozdělení společnosti?

Tohle je daleko za hranou dobrého vkusu a rozeštvává to společnost do té míry, že bych se moc nedivila, kdyby v Americe vypukla nějaká forma občanské války – klidně by mohla mít podobu jakési „studené“ občanské války, relativně beze zbraní, kdy se obě skupiny budou navzájem blokovat v jakýchkoliv ekonomických činnostech. Neříkám, že tohle nastane, ale vyloučit to nemohu. Tohle není dobré, tohle je zahrávání si s ohněm. Jakmile se společnost jednou nesmiřitelně rozdělí, a ona k tomu nemá daleko, pak ji obvykle stmelí jen nějaká katastrofa typu přírodní pohroma, válka s třetí stranou a podobně. S tímhle experimentovat se nevyplatí.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve středu na jednání vlády prosadil povinnost ubytovatelů k registraci do nového registru e-Turista, který bude sloužit k předávání osobních údajů o hostech do rukou státu. To bylo poslední kapkou pro zakladatele Pirátů Jiřího Kadeřávka, který se rozhodl stranu opustit. Podle něj Pirátská strana v tuto chvíli představuje politický nástroj, který pracuje proti ideálům, pro které byla založena, tedy včetně striktní ochrany soukromí občana. Čím si zavedení „státního dohledu“ nad pohybem každého z nás od dříve dost svobodomyslného Ivana Bartoše vysvětlujete? Mohly ho takhle názorově semlít ty tři roky ve vládě?

Já neumím posoudit, nakolik byl Ivan Bartoš dříve svobodomyslný, jelikož jsem ho dříve, před jeho politickým angažmá, neznala. Faktem je, že od chvíle, kdy jsem začala vnímat Piráty jako relevantní politickou sílu, tvrdila jsem, že jsou to v podstatě neomarxisté, jenom zahalení do progresivistického oděvu. Levice, natož krajní levice, jakou Piráti bezpochyby jsou, nikdy nemohou prosazovat svobodu, ta je nekompatibilní s jejich cíli. Taková levice z definice dříve či později začne vyžadovat omezování svobody, protože jenom tak lze lidi přinutit k chování, jaké krajní levice vyžaduje. Piráti už evidentně do toho bodu došli.

Psali jsme: „Bude horko.“ Další vývoj v Evropě? Markéta Šichtařová má špatné zprávy „Takový český Biden.“ Markéta Šichtařová ukázala na Drahoše. Ano, také kandiduje Hloupá a arogantní Fialova odpověď lidem. Šichtařová zůstala v šoku Fialova pohádka o ekonomickém růstu. Asi popisoval jinou zemi, předkládá Šichtařová čísla