Nechejme lidi svobodně dýchat, žít a pracovat, naší zemi se bude pak dařit, říká Lukáš z Trikolóry

Již několik týdnů zaznamenáváme v České republice zpomalení šíření epidemie covid-19. Zdá se, že přísná vládní opatření zabrala a vládě se podařilo zabránit katastrofickým scénářům. Máte stejný názor?

Už jsem se k této otázce vyjadřoval opakovaně. Myslím si totiž, že vir se šíří podle vlastních pravidel, nikoliv podle přání a regulací nastavených lidmi. Jediné, co funguje, je fakt, že se naše země intenzivně promořuje (odborně mluvíme o kolektivní imunitě). Rovněž se domnívám, že vakcinace je účinnou brzdou vůči šíření viru. Ostatní lidské aktivity jsou pouze souborem malých či větších zmatků, bez faktických dopadů na šíření viru.

S pandemií se potýkáme již více jak rok. Je podle vás možné již v tuto chvíli začít analyzovat, které nástroje se v boji s pandemií osvědčily nejvíce a které by naopak podle vás měly být pro příště úplně zapovězeny?

V České republice nám schází respektovaná, odborná instituce, která by byla zodpovědná za řešení mimořádných situací. Modelování a predikce různorodých situací, které by mohly v moderní, globalizované společnosti nastat, by měly být hlavní náplní takové odborné instituce. V době tzv. „míru“ je nutné se dobře připravit na dobu, kdy mohou nastat nepředvídatelné „mimořádné situace“, jaké zažíváme v současné době. Politici by neměli vařit tzv. z vody, ale měli by mít fundované zázemí, což si nemyslím, že v současné době reálně funguje. Systém „pokus-omyl“ není vhodnou formou pro řízení takto složitých a velmi vypjatých situací, kdy nám jde v podstatě o život. Taktéž jsem si nemohl nevšimnout velmi rozdílných postojů mnoha akademických osobností. Sjednocení jejich postojů by přitom zcela jistě přispělo k důvěře všech normálních lidí vůči státu i elitám. Pokud elity nemluví shodným jazykem, má veřejnost problém, protože vlastně nemůže vědět, co si má o viru myslet.

Na celosvětovou virovou pandemii takového rozsahu nemohl být zřejmě nikdo předem pořádně připraven. Jaká největší ponaučení by si této pandemie měly vzít vlády nejen u nás, ale také v dalších zemích světa? Mělo by podle vás dojít k nějaké zásadní reformě způsobu, jak těmto pandemiím čelit?

Poučení vyplývá v tom smyslu, že „větru, dešti, ani viru“ neporoučíme. Příroda je zkrátka svébytná a suverénní, přičemž naše lidské aktivity na ni zásadní vliv nemají. To je třeba respektovat s velkou mírou pokory. Jsem velkým propagátorem výrazné redukce byrokratické zátěže v naší zemi. V tomto případě bych se však přimlouval za opak. Konkrétně mám na mysli zřízení státní agentury pro řešení a řízení mimořádných situací, která by se připravila na podobné situace.

Přestože covid-19 představuje globální problém, často se řeší nejen na úrovni jednotlivých států, ale také malých regionů. Vzpomeňme například uzávěru okresních hranic nebo teď aktuální otevírání škol podle incidence v jednotlivých krajích. Je to podle vás správný přístup? Nedoplatí teď na něj váš domovský Zlínský kraj, kde hrozí, že se například žáci druhého stupně do letních prázdnin do školy již nevrátí?

Česká republika je malou zemí a kraje jsou ještě menšími statistickými jednotkami, proto přímou úměru v uplatňování „krajských“ opatření na intenzitu probíhající pandemie nespatřuji. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná spíše o dílo náhody, nikoliv o reálnou formu fungujících regulací.

Když ještě zůstanu u toho globálního rozměru pandemie, jak se v tomto ohledu osvědčily mezinárodní organizace, ať už WHO nebo Evropská unie? Zvládly v rámci boje s pandemií svoji roli?

Nemám dostatek informací k tomu, abych hodnotil práci a aktivity WHO. Evropská unie nám v České republice nic světoborného vyřešit nepomohla. Dodávky vakcín do ČR váznou a ostatní problémy s pandemií řeší spíše česká vláda a hejtmani. Poslední nápad EU s nastavením systému povinných covid pasů nepovažuji za dobrý nápad, ale spíše za opatření vyvolávající silnou míru diskriminace. Jak pomáhá WHO řešit pandemii v nejlidnatějších zemích světa – např. v Indii, popř. v Africe, to nedokážu zhodnotit.

Evropská unie se teď soustředila především na zavedení tzv. covid pasů, které mají být cestou, jak se vrátit k normálnímu životu, bezpečně cestovat po Evropě. Je podle vás zavádění těchto „certifikátů bezinfekčnosti“ správnou cestou?

Již jsem částečně odpověděl v předcházející otázce. Covid pasy považuji za zcela diskriminační opatření. Kdo bude chtít cestovat, tak mu nakonec nic jiného nezbude. Očkování podstoupí a dostane ten správný „papír“. Já jsem toho příkladem. Covid jsem neměl, v rodině chodil všude kolem mne, ale očkovat jsem se již nechal. Ne, že bych se viru bál, ale z důvodů pragmatických, protože chci žít plnohodnotným životem a ne „být zalezlý“ někde v podhůří Bílých Karpat.

V České republice na covid pas navázala koalice SPOLU, která prosazuje zavedení „zelené karty“ jako průkazky ke kadeřníkovi, do hospody či na hromadné kulturní a sportovní akce. Jak tento nápad hodnotíte vy?

Zelená karta, žlutá karta, nebo červená karta – to jsou přece jen další regulace, které se na nás hrnou, a které omezují naše svobody. Nelíbí se mi to, ať už to autoři nazývají jakkoliv a dávají tomu různorodá, bohulibá odůvodnění. Jak jsem řekl již na začátku našeho rozhovoru, šíření viru je dílem náhody, nikoliv dílem smysluplné činnosti lidí.

Váš domovský Zlínský kraj je slavný bohatým kulturním a sportovním životem, řadou letních festivalů a podzimních folklorních akcí. Budou se podle vás již letos konat, nebo si i letos jejich příznivci budou muset nechat zajít chuť?

Těžko říci. Přál bych si samozřejmě, aby mohli lidé v létě „konzumovat“ tyto oblíbené akce. Pokud promořenost a proočkovanost populace bude v červenci na cca 75 procent, tak si myslím, že většina akcí se uskuteční. V zahraničí k tomu směřují, tak doufám, že u nás situace bude obdobná.

Často se mluví o ekonomických dopadech pandemie na živnostníky a malé podnikatele. Již méně se ale mluví o dopadu na kulturu a tradice. Především ve vašem regionu je to asi docela žhavé téma, je to tak? Co je na celé situaci podle vás nejhorší?

Nejhorší je bezprecedentní diskriminace, která vyplývá z uplatňovaných vládních opatření. Do fabriky se chodit může a pracuje se tam, ale živnostníci či umělci mají vstup na pracoviště zakázán a svoji profesi vykonávat nesmí. To je strašné! Schází nám všem sociální kontakty a náš život je silně poznamenán přemírou regulací, zákazů a okleštěním našich svobod.

Zrychlující se očkování v kombinaci s pomalejším šířením pandemie dává naději, že se blýská na lepší časy. Máte představu, na jakých pilířích by měl stát restart české ekonomiky a jakým způsobem by se naše země měla vrátit do normálu?

Již jsem se k této otázce vyjadřoval v jiných částech tohoto rozhovoru. Restart spočívá ve vysoké míře promořenosti a ve vakcinaci populace. Růst ekonomiky musíme postavit na svobodném podnikání a na individuálních lidských aktivitách. Vláda by měla co neméně překážet a měla by odbourat přemíru současné byrokracie. Je to v zásadě jednoduché: když vláda neposkytne peníze na státem ovládanou byrokratickou „hydru“, tak zkrátka státní hydra zahyne. Jednoduché řešení a zároveň složité – jen odvaha je k němu potřebná.

Do toho všeho čekají naši zemi v říjnu parlamentní volby, které rozhodnou o novém složení Poslanecké sněmovny a zřejmě také nové podobě české vlády, které bude mimo jiné stabilizovat velmi zadlužené veřejné rozpočty. Mnozí mluví o tom, že bez zvyšování daní to nepůjde. Jste stejného názoru?

Jsem odpůrcem zvyšování daní a přerozdělování. Je prokázané, že peníze se nejefektivněji utrácejí u zdroje, což je tam, kde byly vytvořeny. Musíme především uchovat a posílit svobodné, předvídatelné podnikatelské prostředí, nechat lidi pracovat, tvořit a také radikálně omezit regulace a redukovat náklady státu. To je naše cesta k prosperitě.

Pošramocená je nejen ekonomika, ale zdá se, že také mezilidské vztahy i celková nálada ve společnosti. Co s tím? Máte na to nějaký recept?

Myslím, že jsem své názory na tuto otázku vyjádřil prostřednictvím tohoto rozhovoru. Jsem zastáncem otevření škol bez podmínek, jsem pro otevření divadel, živností, hospod, ale i poutí, koncertů či festivalů. Musíme začít normálně žít a zvýšit intenzitu svých sociálních kontaktů. Nechejme lidi svobodně dýchat, žít a pracovat, naší zemi se bude pak dařit.

