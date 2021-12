Nejhorší vláda od roku 1989. Kdo slouží lumpárnám, zaštiťuje se Havlem, povšiml si docent Valenčík

SVĚT KRIZE A NADĚJE „Když někdo slouží lumpárnám a snaží se to skrýt sám před sebou, nutně tím ztrácí na duchu a je ochoten adorovat i plytkost pokrytectví havlovského typu.“ Vysokoškolský pedagog, docent Radim Valenčík bilancuje téměř uplynulý rok a hovoří i o nejostudnější události. Největší problém současnosti vidí v napětí s Ruskem a hovoří také o stovkách „zpitoměných fanatiků“. A co dál? „Problematice vize, kterou potřebujeme, se chci věnovat i v příštím roce. Zde je má představa…“ říká Valenčík.

reklama

Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 20% Nebude 77% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13442 lidí

Prezident Miloš Zeman vystoupil na druhý svátek vánoční se svým poselstvím, a jak říká: Nebyl to dobrý rok. Jaký byl pro vás, pane docente, a co říkáte na proslov prezidenta?

Osobně jsem si letošní rok poměrně dost užíval, protože se mně dařilo pracovat i aktivně odpočívat. Nejvíce vzpomínám na týden, který jsem strávil na Mallorce. Chodili jsme denně přes 15 km. Byli jsme i na místě, na kterém poustevničil jeden z největších mozků dějin Ramon Lull, první vlaštovka novověku. Zde jsem shodou okolností učinil jeden ze svých nejdůležitějších objevů v odborné oblasti. Mallorca má nádhernou přírodu. Pro většinu lidí však rok 2021 příliš šťastný nebyl. Několik mých dobrých kamarádů zemřelo na covid, jiné covid připravil o výdělky. A všechny nás dost okradla inflace.

Pokud jde o Zemanův projev, začnu otázkou: Kdo z lidí, kteří nejdou po pramenech, ví, že se zákazem používat zemní plyn se počítá od roku 2040 a zákazem prodeje vozidel se spalovacím motorem (a velmi rychlým následným nepovolením provozu přes STK) od roku 2035? Mediální mainstream o tom decentně mlčí, pravda sdělovaná v OVM-diskusích se nezjevuje. A tak Zeman nastražil pastičku. Uvedl dvě nepřesnosti ve svém vánočním projevu. A hned byl označen za dezinformátora. Ovšem hlavně – „uctívači pravdivého informování“ na to skočili a sami potvrdili národu drsnou pravdu o tom, co se připravuje. A ta není dezinformací.



Jak obstál prezident Miloš Zeman, pokud byste zhodnotil celý rok 2021?

V době diskusí o Zemanově zdraví jsem napsal dost neuctivě, ale bez uvedení jmen: „Experimentálně se prokázalo, že propitý mozek funguje lépe než mozek zdegenerovaný slouhovstvím cizí moci.“ – Potěšilo mě, že to všichni okamžitě správně pochopili. Intelektuální převaha Zemana nad jeho protivníky je jen zčásti dána tím, čím je obdařen od přírody a co mu ještě v hojné míře zůstalo. Je dána i tím, že když někdo slouží lumpárnám a snaží se to skrýt sám před sebou, nutně tím ztrácí na duchu a je ochoten adorovat i plytkost pokrytectví havlovského typu.



Pane docente, jaké byly pro vás letošní vánoční svátky?

Adventní období, to byl fofr. Připadal jsem si jak ve slalomu mezi brankami. Ale stihl jsem vše, co jsem potřeboval stihnout, zejména dopsat monografii k tvůrčím týmům. Pak jsem si už jen užíval. Například nádhernou jiskrnou zimu ve Zlatých horách, kterou jsem i naplánoval a vyšlo to. Myslím, že nádherné fotky v tomto odkaze potěší i čtenáře.



Do konce roku 2021 zbývá už jen pár dní. Jaké je vaše hodnocení uplynulých měsíců?

Bohužel napětí s Ruskem se nezklidňuje. V tom vidím největší problém současnosti. Pokud někdo řekne, že posouvání základen stále blíže k Moskvě včetně jaderných zbraní, s doletem několika minut, je cesta k obraně Ukrajiny a odvrácení nebezpečí fatální globální války, tak je magor.

Prožili jsme už druhý rok „s covidem“. Co si společnost odnese ze všech omezení, uzávěr, restrikcí?

Nejhorší dopad měl covid jako nástroj manipulátorů na zatemnění mozků těch, kteří z toho udělali jediný problém. Když se Zemanovi velice obratně podařilo upozornit širokou veřejnost na absurdity Green Dealu, jak už jsem výše uvedl, nastoupily desítky či spíše stovky zpitomělých fanatiků a začaly po Zemanovy plivat za to, že doporučil očkování proti covidu.

Tím vlastně kamuflovali podvod zvaný Green Deal stejně zoufale, jako pátá kolona, která označila Zemana za dezinformátora. To souznění není náhodné. Jde o prodloužený hnát téže globální moci. Rozdíl je jen v tom, že v jednom případě jsou figurky, které jí slouží, koupené, ve druhém případě zmanipulované.



Politickým vrcholem roku byly volby, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš. Po čase, proč Babiš prohrál a bylo vítězství koalic Spolu a PirSTAN zasloužené? Co vlastně může a naopak nemůže nastupující Fialova vláda udělat pro to, aby byla tou vládou „změny“ a „obratu“?

Formulace „Babiš prohrál volby“ není zcela přesná. „Pětikoalice“, tj. pátá kolona současné globální moci, nevyhrála díky volbám, ale díky tomu, že je zbavena svéprávnosti a globální moc s ní manipuluje jako s jedním subjektem. Proto je a bude tak soudržná. S tím je nutné počítat. Babiš prohrál nikoli na poli volebním, ale na poli zákulisního střetu. Ve volbách získal nejvíce hlasů. Nezískal však tolik hlasů, aby zákulisní manipulaci porazil. Mohl, pokud by se ostudně nezachoval v kauze Vrbětické lži. Nejsem si jist, zda se z toho poučí, ale doufám, že alespoň částečně ano.

Pokud jde o Fialovu vládu, zatím předvádí jen další a další oklešťování demokratických principů. Netrpělivě čekám na to, jaký program předloží. Zatím se příliš nevyznamenala. Z hlediska všech sledovatelných parametrů je personální složení vlády zatím nejhorší, jaké jsem od listopadu 1989, tj. od Čalfovy vlády, zaznamenal.



Má Petr Fiala na to, aby si „získal“ srdce i těch voličů, kteří mu nedali svůj hlas?

Zatím jsem zaznamenal jen to, že ztratil podporu mnohých z těch, kteří do něj určité naděje vkládali.



Příští rok nás čeká předsednictví v Evropské unii. Co by vláda měla prosazovat, aby zastoupila průměrného českého občana?

Z pěti bodů, které navrhuje sdružení „Kudy z krize“ třeba toto: „Druhý krok. Co nejrychleji přejít k prodeji elektřiny přímo v České republice za regulované ceny, tedy nikoliv přeprodávat elektřinu přes zahraniční burzy. Na zahraničních burzách může být obchodována pouze přebytečná část elektřiny vyrobené českými elektrárnami tak, jak to funguje v některých normálních evropských státech.“ – Nic nám v tom nebrání a lidem i firmám by to hodně pomohlo. Ale obávám se, že od páté kolony to nelze čekat právě proto, že je to pátá kolona.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Usnadníme život seniorům Jasné a průhledné firmy. Akorát majitele nenajdete. Rakušan už se vymlouvá „Nevím, jak platit účty.“ Zpěvačka přišla kvůli covidu na buben. Ale v rádiu raději pustí Vondráčkovou Utrápená Gregorová: „Vždyť on si nepřečte zahraniční noviny!" Chystá se ostuda v unii?



Zatímco Evropa se „plácá“ v covidu, Čína se dál rozvíjí. Jak se máme chovat k Číně? Jako k zemi, odkud vzešel covid, nebo jako k expandující zemi? Můžeme se s ní vlastně měřit, pokud jde o zápal k práci a pracovitost?

Jak říkal Zdeněk Mahler, i v případě vztahu velké a malé země platí „já pán, ty pán“. Chovat se slušně. Je absurdní šaškárna, když zemi, která se během několika málo desítek pozvedla ze sutin krvavé japonské okupace i zpackané kulturní revoluce na úroveň supervelmoci, kázat o lidských právech, když si sami nevíme rady s tím, jak ochránit naše občany před chudobou, zvůlí exekutorů i soudů, arogancí úřadů, manipulací ze strany mediálního mainstreamu a dalšími excesy, které jdou proti nejvýznamnějším atributům práv člověka.



Stále se hovoří o konfliktu s Ruskem. Jak zpětně vnímat „kauzu Vrbětice“. Resetovala naše vztahy s východní velmocí? Jak postupovat vůči Rusku dále?

Děkuji, že jste fiasko zvané Velká vrbětická lež připomněla. Nejostudnější událost tohoto roku. Nebyla to první účelová lež, která dosáhla svého, ale zatím nejbrutálnější. Patrně to není ani lež poslední tohoto typu. Proto je nutno ji znovu a znovu připomínat. Proto je nutné znovu a znovu ocenit to, jak se zachoval prezident Zeman na rozdíl od zbabělců. Kauze Vrbětice jsem se věnoval systematicky a tady je určité shrnutí. Budu rád, když si co nejvíce lidí připomene, co se odehrálo – ZDE. Už proto, aby případný další pokus narazil na rozum lidí ještě víc než tato kauza.



Jak moc se nové generace rodičů a učitelů v naší zemi odtrhly od minulých generací žáků a učitelů? Jak moc jsme vlastně schopni vnímat dědictví našich předků?

Myslím, že v naší zemi na tom nejsme tak špatně. Aspoň na naší univerzitě máme stále fajn studenty. Doposud se mně ještě tolikrát nestalo jako letos, že mně po přednášce poděkovali. Jsem optimista i v tom, že turbulence, které nás čekají, povedou k tomu, že se lidé v naší zemi i mezigeneračně více sblíží. V rodinách, ve školách, v týmech profesního i zájmového uplatnění, v rámci sousedských vztahů.



Mnoho občanů by mohlo namítnout, že jejich úspory či existence byly v posledních dvou letech zničeny. Vidíte v této zemi nějakou osobnost, sílu, organizaci, která by měla možnost, prostředky a zájem jim pomoci?

Ano. Naše úspory hodně utrpěly a ještě utrpí. Proto je potřeba neodkladně přikročit k tomu, aby znehodnocování naší měny nesloužilo k monetizaci státního dluhu jiných zemí EU a zprostředkovaně přes ECB i USA, jak se děje dnes. Pokud využijeme „inflační daň“, kterou jako občané platíme formou znehodnocování naší měny, k monetizaci našeho státního dluhu, budeme se moci opřít o náš rozpočet při řešení problémů. Je to citlivá a náročná operace, lze ji dělat jen postupně, ale je potřeba o ní začít hovořit, aby se tento zdroj stal součástí toho, co bude naši zemi stabilizovat a umožní jí další rozvoj.



České děti a čeští studenti nezažili v posledních dvou letech ideální prostředí pro svůj růst. Ovlivní jejich cestu životem nějak zásadně uplynulé dva roky s covidem?

Úroveň vzdělání se příliš nesnížila. Žáci i studenti něco málo ztratili, jiné dovednosti zase získali. Snad největší ztrátou je snížení míry fenoménu „spolužáctví“, ale v této oblasti se nabízí řada možností k obnově přirozených vztahů mezi spolužáky.



Jaké je vaše přání čtenářům Parlamentních Listů do nového roku?

Aby se každý z nás v době, kdy budeme vystavení zkouškám, mohl opřít o vlastní perspektivní a realistickou vizi, která je srozumitelná i druhým a jako taková má společně sdílené přesahy. Perspektivní vizi v tom smyslu, že vidí až za horizont vyřešení současných problémů, realistickou v tom smyslu, že nachází ty společenské síly, které jsou schopny ji uskutečnit, které jsou schopné potřebné změny prosadit. Žití s vizí je ve složité době přirozený stav člověka. Není to luxus, ale způsob, jak si uchovat psychickou odolnost.

Vize, kterou si může vytvářet každý z nás, má vždy individuální specifika, kterými je schopen každý z nás obohatit druhé, současně obsahuje také to, v čem si vzájemně rozumíme, co nám dává odpověď na otázky doby a co nás spojuje. Problematice vize, kterou potřebujeme, se chci věnovat i v příštím roce. Zde je má představa toho, co by mohla a měla taková vize obsahovat – ZDE.



Psali jsme: Léky, o kterých se mlčí. Zmíníte je, sesypou se na vás. Lékař má hodně vážné pochyby 56 reaktorů plánovaných, 220 navržených. V Evropě? Ani náhodou. Čína, Indie, Japonsko vedou, zatímco Německo zavírá Figurka pod diktátem cizí moci, nechápe docent Valenčík kauzu Lipavský. Prezident přísahal, že bude úřadovat podle nejlepšího svědomí Spláchnutí do h*jzlu. Piráti: po „ano“ Fialovi přišlo to nejhorší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.