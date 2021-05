Někdo úmyslně ohrozil životy našich lidí. Tajné služby se dívaly jinam... Komunista Luzar k Vrběticím, ale i seznamu Ruska

„V boji s mediokracií, novinářskou lží, překrucováním a fabulací prohráváme všichni. Mnozí novináři se stali prodejnou holkou tajných služeb a geopolitických zájmů, bohužel se asi nikdy nedozvíme, kdo jim podstrčil tajnou zprávu dříve než vládě. Kdo je úkoluje a organizuje řízené úniky informací a kdo je jejich pasákem a inkasuje. Co jsme schopni zjistit nyní, je pouze to klasické „komu to prospěje“, a kam nakonec půjdou zisky a ztráty. To bohužel poneseme my všichni, pokud i nadále budou tajné služby dělat politiku a vydírat vládu,“ konstatuje Leo Luzar, poslanec KSČM za Moravskoslezský kraj.

Ministr vnitra Jan Hamáček minulý pátek podal trestní oznámení na Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou, autory reportáže o jeho chystané cestě do Moskvy. Má šanci uspět? Co si myslíte o celé záležitosti? V rovině práva má pan ministr Hamáček určitě šanci uspět, ale v boji s mediokracií, novinářskou lží, překrucováním a fabulací prohráváme všichni. Mnozí novináři se stali prodejnou holkou tajných služeb a geopolitických zájmů, bohužel se asi nikdy nedozvíme, kdo jim podstrčil tajnou zprávu dříve než vládě. Kdo je úkoluje a organizuje řízené úniky informací a kdo je jejich pasákem a inkasuje.

KSČM tyto informace bude stále požadovat a bude úkolovat vládu, aby tyto věci prošetřovala a nezametla pod koberec. Co jsme schopni zjistit nyní, je pouze to klasické „komu to prospěje“, a kam nakonec půjdou zisky a ztráty. To bohužel poneseme my všichni, pokud i nadále budou tajné služby dělat politiku a vydírat vládu.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se dostal do potíží kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům. Diskvalifikují ho pro roli ministra?



Anketa Má ministr Arenberger skončit? Ano 69% Ne 17% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 7607 lidí Personální politika premiéra Babiše má daleko do kvality a plnění jeho slibu řídit stát jako firmu bylo pouze reklamním trikem, který nikdy nefungoval a ani fungovat nemůže. Na příkladu personálních změn ministrů zdravotnictví je to jasně vidět. A také to, že osobní bohatství není zárukou, že dotyčný například neodklání a netají peníze nebo nemá zájem být ještě bohatší. Pan Arenberger je krásný příklad pořekadla „já nic, já muzikant“.

Tento superboháč, který ani neví, co vlastně má a kolik toho má, může být dobrým příkladem finančních možností ve zdravotnictví, ale spíše je pohledem do světa lidí, fungujících na vlně kapitalismu. Také to není první ředitel nemocnice mající problém s majetkem. Prostě se bez ohledu na zákony hrabe, odkloňuje a mlží. Přitom je jedno, jestli se jedná o zdravotnictví nebo jiné takzvaně seriózní obory, které ještě mají nějakou důvěru lidí.

Příležitost dělá zloděje, říkala moje babička, a pro mě je právě smutné, že člověk, lékař, který má mít vysokou úroveň morálky, takhle dlouhodobě mlží a někdy i vyloženě lže. Pokud to pan ministr Arenberger rychle nevysvětlí, musí rezignovat! KSČM požaduje násobnou a důslednou kontrolu na rozhodujících pozicích ve státních, polostátních, krajských, ale i obecních podnicích nakládajících s penězi nás všech.

S teplejším počasím se v EU opět otevřel problém migrace. Italský ostrov Lampedusa ležící nejblíže k africkým břehům je zase přeplněn nově příchozími uprchlíky. Jde o nezvládnutí situace ze strany Frontexu, nebo je problém jinde?



Problém leží v hlavách mnohých Evropanů nechápajících, že to nemá konce. Umožnit jedněm vstup do EU a u druhých doufat, že oni nepřijdou taky, je hloupost. Ale hlavní zodpovědnost mají představitelé jednotlivých států EU, kteří přestali dodržovat vlastní nařízení a zákony, čímž umožnili tuto migraci. Za to bych postavil před mezinárodní soud ty, kteří vyvolali válku v Libyi, Iráku, Sýrii, podporovali zničení Jugoslávie, tleskali válce v Gruzii a snaží se dělat politiku nenávisti a války.

Všichni ti Sarkozy, Berlusconi, Merkel, Albright, Obama a mnozí další by měli stanout před mezinárodním soudem a obhájit své činy, které stály statisíce životů a byly na počátku dnešního zoufalství. Politika KSČM je v tomto ohledu stabilní a neměnná, požadujeme absolutní respektování rezolucí OSN a Rady bezpečnosti OSN.

Je řešením unijní solidarita s Itálií, tedy následné přerozdělování migrantů do dalších členských států?

