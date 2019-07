Nenávidět Zemana a SPD? To je OK. Ale migranta, který měl znásilnit dívku? To raději ne. Jiří Kobza přidal smutná fakta, proč k odpornému činu došlo

Na Litoměřicku byla znásilněna teprve šestnáctiletá dívka. Čin údajně spáchal africký imigrant, který byl toho rána propuštěn z vězení v Drážďanech a vyhoštěn z Německa. Je podle vás na vině i de facto neexistující státní hranice s takřka nulovou kontrolou toho, kdo sem z Německa přichází?

Bezpochyby. Je smutnou skutečností, že kdyby fungovala ostraha hranic a kdyby Němci sami dodržovali zákony o migraci a repatriacích, k tomuto jednomu konkrétnímu zločinu nemuselo dojít. Pachatel tohoto konkrétního znásilnění byl v tzv. režimu strpění, kdy mu nebyl přiznán azyl, ale mohl se nadále pohybovat po EU. Proto zde nemůžeme opomenout negativní roli Soudního dvora EU v Lucemburku, který zakazuje vypovídat odmítnuté imigranty, kterým teoreticky může hrozit stíhání ve vlasti. Viz např. případ Čečence, který dostal za loupež devět let, ale kterého nesmíme vyhostit. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 818 lidí

Jak hodnotíte reakci ministra vnitra Jana Hamáčka, který byl ve věci znásilnění dívky interpelován vaší kolegyní Jarošovou? „Pokud máte žaludek na to ty věci číst, tak si ten Facebook otevřete a přečtěte si, co příznivci vašeho předsedy píšou a přejí té redaktorce, aby se jí stalo,“ doporučil Jarošové Hamáček s odkazem na Facebook Tomia Okamury, který podle Hamáčka vystavil reportérku ČRo Zdenku Trachtovou ve věci znásilnění mladé české dívky mediálnímu lynči.

Jako ostudnou, pan Hamáček se očividně ve snaze zachránit před úplným potopením děravých necej ČSSD naivně snaží sbírat hlasy multikulturalistů a dalších aktivistů. To, že se společně s některými novináři snaží tento zločin bagatelizovat a naopak ministr Hamáček chce stíhat komentáře na sociálních sítích, je velmi varující. Je to signál, jakým způsobem se bude ubírat vymáhání práva, pokud Ministerstvo vnitra zůstane pod kontrolou ČSSD. Je to varování před překrucováním základních morálních principů společnosti, je to další krok do Orwellova socialistického ráje Velkého bratra.

Je podle vás nutné monitorovat nenávistné vzkazy na sociálních sítích a případně postihovat ty, kteří se dopouštějí šíření nenávisti, nebo jsou bezpečnostní kapacity potřeba jinde?

Celé je to jedno velké pokrytectví a manipulace veřejným míněním. Zatím praxe vypadá tak, že jsou stíhány POUZE TY NESPRÁVNÉ projevy nenávisti. Například proti prezidentovi, proti SPD jsou projevy SPRÁVNÉ nenávisti naprosto přecházeny. Opět jsme u Orwella a jeho pětiminutovky nenávisti. Takže z nenávisti se stal základní nástroj protivlastenecké propagandy Antizeman a antiSPD. U stran, které prakticky nemají žádný program, žádnou vizi ani ideologii je to celkem pochopitelný pokus o záchranu.

Do popředí mediálního zájmu se v posledních dnech dostala německá kapitánka Carola Rackete, která se svou lodí Sea-Watch 3, na které bylo kolem 40 uprchlíků, vplula do italských vod a pokusila se pasažéry vysadit na italském ostrově Lampedusa. Italská pobřežní stráž se jí několikrát pokusila v tomto konání zabránit, avšak marně, loď s uprchlíky při manévrování dokonce měla ohrozit jedno z italských plavidel, a tím pádem i životy námořníků na palubě. Obstojí v tomto případě argument, že Carola Rackete chtěla pouze zachránit lidské životy?

Chápu to tak, že aktivistická Němka, zvyklá z Německa, že aktivismus je více než zákon, to zkusila i na Salviniho a narazila. Vidím to jako snahu exportovat a za podpory zkorumpovaných evropských médií prosadit katastrofální německou vizi liberálního socialismu a neřízené masové nelegální migrace. Vidím to jako varování před chaosem a nezákonností, které tito aktivisté vnucují Evropě.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Carole Rackete nyní hrozí pobyt ve vězení a vyhoštění z Itálie. Jak se na její počínání díváte? Jaký výsledek byste považoval za adekvátní?

Za pašování lidí by měla dostat nepodmíněný trest podle italských zákonů! V případě, že nebude potrestána za pohrdání italskými zákony, bude Itálii čekat invazní vlna dalších lodí různých „neziskovek“. Itálie si bude muset vybrat!

O čem svědčí fakt, že kapitánka lodi se rozhodne navzdory výslovnému zákazu italského ministra vnitra Mattea Salviniho přistát v Itálii a svůj záměr následně úspěšně dokoná? Uprchlíci byli převezeni do záchytného centra na Lampeduse…

Svědčí o jejím arogantním pohrdání zákony, o pocitu nadřazenosti aktivistů nad zákonem a o její nebezpečnosti pro společnost. Jak dlouho potrvá, než se z takových liberálních socialistů vyvine další RAF (Baader-Meinhofová)? Pokud se jí podaří vytvořit precedens beztrestnosti, čeká Evropu další vlna nelegálních neidentifikovaných a nebezpečných migrantů. Od té je k terorismu jen krůček.

Proč podle vás kapitánka mermomocí chtěla vysadit uprchlíky v Itálii, ačkoli po jejich nalodění v Lybii mohla využít nabídku některé z dalších evropských zemí včetně Německa, které na rozdíl od Itálie přislíbily pomoc?

Zde jde především o prolomení italských zákonů silou a arogancí, o pokus dostat Itálii do konfliktu s EU skrze migrační politiku a důkaz, že italské zákony nemají žádnou váhu, když jde o nadnárodní migrační plány té pomatené party kolem Evropské komise. Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 5% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 4% hlasovalo: 25446 lidí

Jak by měla Evropská unie nyní postupovat? Cítíte potřebu zpřísnit dohled nad humanitárními organizacemi, které uprchlíky na lodích převážejí? Co kontrola hranic? Je namístě diskutovat o úpravě Schengenu?

Humanitární organizace především nemají v popisu práce provozování dopravních služeb přes Středozemní moře ani pašování lidí. Není přípustné, aby stály mimo zákon. Je nezbytné, aby schengenské hranice byly až na oficiální přechody neprodyšně uzavřeny, blouznivé teorie o otevřené Evropě již napáchaly dostatek škod, nyní je načase, aby nastoupil zdravý rozum (pokud ještě nějaký v Evropě zůstal).

Je dost možné, že Carola Rackete vyvázne bez trestu. Jak se v této souvislosti díváte na případ českého řidiče kamionu Jiřího Sagana, který byl ve Francii odsouzen na dva roky za údajné pašování migrantů? Ti se mu prý ale do korby vlámali násilím, on o nich nevěděl, což později potvrdili i sami iráčtí uprchlíci. Pomáhá český stát Saganovi dostatečně?

My v SPD říkáme neustále, že máme jenom jeden metr, který je jeden metr dlouhý a kterým má být měřeno všem stejně, padni komu padni. Odsuzuji pokrytecké trestání slabých a vyzdvihování aktivistických „celebrit“. Český stát moc panu (pokud vůbec) Saganovi nepomáhá, protože to by si minimálně odpykával trest v českém vězení. Je to podle mne dáno tím, kdo ovládá Ministerstvo vnitra. Celý případ ukazuje na to, jak Evropa zachází s „podlidmi“ z východní Evropy. Doufám, že se Matteo Salvini nezalekne a Carola Rackete nevyvázne bez trestu.

Psali jsme: Babiš s Hamáčkem před mikrofony: Dusno se dalo krájet. Prezident trvá na svém Vy jste řekl, že Piráti jsou bonzáci? Emma Smetana vyslýchala Jiřího Čunka, ale ten se nedal Novináři jsou předpojatí. Tak je vidí voliči Donalda Trumpa, které zpovídal Čech Nejsem nekulturní ministr. A Fajta bych odvolal znovu, zákon platí pro každého, ujistil u Soukupa Staněk

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs