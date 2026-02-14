S Green Dealem je to jako s nástupem komunistů. Hynek Beran o „větrných kolchozech“

Po návštěvě shromáždění občanů ve Věžkách jste nazval současný stav akceleračních zón u větrné energetiky „větrnými kolchozy“. Je to vaše hodnocení současného stavu komunitní energetiky?
Ne tak docela. Pokud vezmeme historický příměr, komunisté před volbami v roce 1946 tvrdili, že na venkově kolchozy (družstva sovětského typu) zakládat nebudou. Cílem této předvolební taktiky bylo získat podporu zemědělců, kteří se obávali o své soukromé vlastnictví, a vyhnout se pověsti strany, která chce slepě kopírovat sovětský model. Zejména na venkově agitovali s tím, že kolchozy u nás nebudou a že jejich cílem je pouze pozemková reforma. Měsíc po Vítězném únoru v březnu 1948 byla vyhlášena nová pozemková reforma, která odstartovala kolektivizaci a zřizování JZD a její odpůrce vyvlastňovali a perzekuovali.
Podobnost dějin se současností, kdy koalice se sliby že „Green Deal“ nebude, pět dní po jmenování vyhlásila Vlčkovy aukce na větrné elektrárny, dva týdny po vyslovení důvěry zavřela doly s tím, že se „nevyplácejí“ a v těch aukcích nás chce zavázat ke garanci plateb novým „větrným baronům“ za dražší dodávky energie, než je z těch dolů. Proto se těm občanům v postižených lokalitách nemůžeme divit, že se proti tomu bouří a volební sliby se ještě od podzimu pamatují. Mysleli si většinou, že jsou od té zelené ideologie díky svým hlasům v bezpečí. Přidávají se i horníci, kolegové mají údajně slíbeno z Ostravska 20 tisíc podpisů.
Další zajímavostí je, že mají být ty aukce uzavřeny v předvečer Vítězného února, ale to jen pro toho, kdo je pověrčivý.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Investoři ale nabízejí obcím stát se členy sdružení pro obnovitelné zdroje energie?
Ten „větrný kolchoz“ je ale naopak. Investor postaví větrnou elektrárnu na území obce, které pak přislíbí platit poplatek od jednoho stožáru. Není to rozhodně tak, že by si všechnu větrnou energii s obcí rozdělil a zbytek společně s ní nabízel na Lipské burze. Dá obci malou úplatu a celý zbytek si ponechá. V příměru s tím kolchozem: za mírný poplatek si postaví v obci velkostatek, ve kterém budou hlasitě bučet krávy, ale veškerý výnos si sám ponechá. Myslím, že z tohoto modelu kolektivizace energetiky by se Marx s Engelsem obrátili v hrobě.
Kolik nás to celé bude stát?
V aukcích nabízejí 3 koruny dvacet haléřů, ale dejme tomu, že to skončí na třech korunách. Z 1500 megawattů instalovaného výkonu vyrobíme tak 3 až 4 miliardy kilowatthodin do roka. Při té cenně je to 9 až 12 miliard korun ročně, za těch 20 let 180 až 240 miliard. Hrozí tedy, že zase zaplatíme nedobrovolně další jaderný reaktor těm „investorům“.
V případě, že bude drahá elektřina, tak to zaplatíme přímo na její ceně. V případě, že bude elektřina levná, nám stát bude muset snížit důchod nebo zvýšit daně a slibuje, že to těm investorům z našich peněz doplatí.
Pokud německý kancléř Merz uvedl, že emisní povolenky ničí evropský průmysl a konkurenceschopnost, a označil je za nesprávný systém, pokud ohrožují pracovní místa, vypadá to spíše na další éru větrných baronů, protože potom už nikdo elektřinu za tyhle peníze nakupovat nebude. Vypadá to tedy spíše na další tunel za 5 minut dvanáct připravený ještě minulou koalicí.
Kde je tedy ten profit pro obce?
Kdyby šlo o zhodnocení obce nebo pozemku, například v minulosti elektrifikací, připojením na městskou dopravu nebo příměstský vlak, postavení kvalitní přípojky k dálnici nebo i vodovod, jde určitě o významné zhodnocení nemovitosti. Když chceme pak takovouto nemovitost prodat, cena je určitě vyšší. Naopak nemovitosti v přímé blízkosti větrné elektrárny jsou prakticky neprodejné a ty s výhledem na les větrných elektráren místo do krajiny ztrácejí na ceně. Pokud máme například v menší obci stovku domů a každý z nich ztratí cenu o milion korun, je celková ztráta jejích občanů kolem 100 milionů korun, a to ti investoři nenabízí. Starosta, který je motivovaný obecním rozpočtem a v některých případech i osobně, pak má ale peníze na opravu školky nebo chodníčku.
Jednají investoři férově?
Lidé si hodně stěžovali. Na některých shromážděních občané a zástupci obcí konstatovali, že jim bylo motivací k jednání nebo dokonce podpisu smlouvy s investorem sdělení investora, že má obec buďto možnost s investorem kontrakt podepsat a získat alespoň nějaké prostředky, anebo že bude vládou vytyčena akcelerační zóna, oni si tam větrnou elektrárnu stejně postaví a obec z toho nebude mít vůbec nic. V takových případech jde o vědomou podvodnou manipulaci, protože v současnosti ještě žádné akcelerační zóny stanoveny nebyly. V tomto případě není možno udílet vládní dotace nebo přísliby peněz subjektům, které projekt získaly podvodným způsobem, pokud by se toto prokázalo. Podle našich informací nejde o ojedinělý případ.
Jak reagují starostové a orgány veřejné moci?
Někteří se svých občanů zastávají. Jiní se ale omezují na reklamu pro investory a rozhodování sporů mezi občany a investory, a, aniž by s občany předtím vhodné plány řádně projednaly, slibují lokality investorům na jejich území. Není to jako železnice za Rakouska, které obce zhodnocovala, oni vědí, že tam domy ztrácejí na ceně. K obzvláště odsouzeníhodné praxi patří zejména podpis smlouvy starostou bez vědomí zastupitelstva nebo jednání zastupitelstva bez vědomí občanů, kdy takový bod není předem na programu a vyhlašuje se následně na veřejné vývěsce po velmi omezenou dobu jednotek dnů.
Investoři požadují podpis důvěrné smlouvy mezi starostou a investorem, kde je porušení „důvěrnosti“ vůči vlastním občanům předmětem sankcí pro obec, i když jde o správu veřejného majetku a nejde o zákonem utajované skutečnosti. Tedy je řada případů, že na radnici s investory něco „upečou“ a pak to odmítají občanům ukázat.
Je v tom totální chaos, a vláda již v této situaci slibuje investorům v aukci na Ministerstvu průmyslu a obchodu peníze. Přitom nám ale Evropská unie nařídila nejprve využít nepotřebnou plochu na brownfieldech a skládkách. Kde je tedy ta pravda, v Evropském parlamentu, nebo v českých energetických kuloárech?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.