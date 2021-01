Nevyřčený důvod Kalouskova odchodu? Expremiér promluvil nejen o tom. A přidal varování před Pekarovou Adamovou

reklama

Jak moc vás překvapil krok bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska vzdát se po 22 letech mandátu poslance?

Nijak mě to nepřekvapilo. Považuji za logické, že už nechce pokračovat. Došel k názoru, že už toho bylo dost.

V jakém slova smyslu myslíte?

Tak například se cítí unavený, vyhořelý, už určitě vnímá i celospolečenskou atmosféru, že už může být pro stranu v budoucích jednáních třeba spíše přítěží. To znamená s ODS, s lidovci… nechtěl být tou osobou, která tyto vztahy nějakým způsobem, řekněme, naruší.

Mluvíte o těchto důvodech. Ten důvod, který uvedl sám Miroslav Kalousek, je, že termín voleb do Poslanecké sněmovny „byl vypsán neobvykle brzy, na konci loňského roku. V důsledku toho již budou všechny letošní schůze Poslanecké sněmovny probíhat v rámci volební kampaně. Je tedy zřejmé, že aktivní část mé dvaadvacetileté kariéry poslance se završila právě nyní; pasivní (byť připouštím, že pohodlné) dokončení mandátu mi již nedává smysl“, to napsal na svém webu. Nakolik mu věříte tento důvod a nakolik hraje roli to, co jste řekl?

Samozřejmě jedna věc je, co lidé říkají, jak ideologicky zdůvodňují své pohnutky k nějakému činu, a druhá věc je, jaké jsou skutečné hlubinné příčiny. Určitě se nejedná jen o jeden důvod. Já mu to přeju a budu mu klidně věřit, co říká, protože je to v zásadě jedno.

Kalousek už oznámil dříve, že nebude do dalších voleb kandidovat. Nyní napsal, že podle něj je správné, aby ve sněmovní debatě prezentovali nadále své názory poslanci, kteří se budou ve volbách ucházet o voličské hlasy. Co říkáte na tento přístup?

Vzhledem k tomu, že poslanců za TOP 09 je zhruba pět, prezentace jejich poslanců asi žádné tornádo nebude.

Za jak důležitou celou poslaneckou éru Miroslava Kalouska pro Českou republiku považujete? Jak byste ji shrnul?

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 1% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 3% Díky za vše, co jste udělal 4% Jeho odchod mě nechává klidným 88% hlasovalo: 734 lidí

Je něco, za co si Kalouska vážíte politicky? Nebo něco, za co byste ho mohl pochválit?

Byl vtipný řečník a ten vtip ho ani v poslední době neopouštěl. Takže tu a tam jsem se i zasmál, to je potřeba říci. Ale pokud jde o jeho zásahy a zejména do české ekonomiky, tak ty se mi zdály prostě nekvalifikované a nemohl jsem se s nimi nikdy ztotožnit.

Domníváte se, že v řečnictví a humoru bude někdo jako Kalousek ve Sněmovně chybět?

Určitě. Vždycky, když z každé Sněmovny odejde zajímavý řečník, třeba i z opačného politického tábora a třeba i mně ne tak příjemný, pak tam takový člověk chybí. Když tam budou jen uniformní řečníci, byť je to na pravici, tak to nebude nic zábavného ani pro lidi, ani pro politické protivníky.

Zmínil jste, že Kalousek může cítit, že by byl přítěží pro TOP 09. Bude mít TOP 09 bez Kalouska lehčí cestu?

Když vidím jejich předsedkyni (Markéta Pekarová-Adamová, pozn. red.), která ty věci říká tak zaníceně, až fanaticky, je mi jich líto. Řadu věcí, které Miroslav Kalousek říkal, nemyslel tak úplně vážně, ale bohužel tato dáma řadu nepříjemných věcí, které říká, myslí i vážně, a to není dobré východisko do budoucna. Pokud by se někdy měla nacházet na ministerské pozici, to bych si opravdu nepřál.

