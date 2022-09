Nic tu nevyrábět a dovážet cizí potraviny. Ta snaha vlády je evidentní, říká zemědělec Kvarda. Protesty mají smysl

„Snaha tady nevyrábět, neprodukovat a dovážet cizí potraviny je evidentní.“ Znalec živočišné i rostlinné výroby, člen představenstva zemědělského podniku GenAgro Říčany, Tomáš Kvarda už nehodlá jen přihlížet. Také on se účastnil celorepublikového protestu, při kterém zemědělci vyjeli do center měst včetně Brna s technikou. „Myslím si, že v České republice jsme zvolili mírnou variantu,“ říká Kvarda, který je také předsedou představenstva ZEVO Střelice. „Nová zemědělská politika bude nastavená tak, že zemědělci, kteří mají menší výměru dostanou x násobně větší dotační peníze na to, aby neprodukovali. Nerozumíme tomu!“

Brnem projely ve čtvrtek protestní jízdy zemědělských strojů hned po dvou trasách. Na návěsech byly vidět nápisy, které upozorňovaly na kampaň Zastavme vládní agrohazard. Vy osobně, jste byl také za volantem? Než se dostaneme k podrobnostem, jaký máte dojem?

Za volantem jsem nebyl, jen jako doprovod. Jízdní soupravy řídili naši zaměstnanci. Dojem? Veřejnost často neřeší zemědělce, pokud není bída, špatně a najdou potraviny v obchodech. Jarního protestu jsem se také účastnil a myslím, si, že se možná lidé více zajímali. Ale i ve čtvrtek si jízdu často fotili. Jistě měl protest smysl.

Jak jste uvedl, není to poprvé, co zemědělci vyjadřují nesouhlas s dotační politikou. Přesto, vyjet se zemědělskou technikou do centra druhého největšího města republiky už řada lidí může považovat za poměrně zoufalé gesto. Pojďme vysvětlit, co vás k tomu vedlo?

Primárně nová společná zemědělská politika. Novou vládou byla upravená tak, že zemědělci, kteří hospodaří a fakt intenzivně něco dělají nebo se zabývají živočišnou výrobou, s ní nemohou souhlasit. Živočišnou výrobou se zabývá i náš podnik.

Ve vaší výrobě, co vám hrozí, čeho se obáváte, jestli můžete popsat zemědělský podnik, kde působíte vy?

Máme zhruba dva a půl tisíce hektarů, 780 dojnic, 2500 skotu, přes 4000 prasat, z toho 280 sviní. Problémy vidíme jak na straně rostlinné, tak zejména živočišné výroby. Dotační politika nastavená v Evropě a která má být nově nastavená pro Českou republiku? Nepředstavuje férové podmínky. Pokud jsme součástí Evropské unie a jsme si všichni rovni? V tomto případně vidíme, že si je někdo rovnější! Snaha tady nevyrábět, neprodukovat a dovážet cizí potraviny je evidentní. Pokud budeme dovážet některé produkty, nemám s tím problém, pokud dodavatel garantuje kvalitu a že dovoz bude fungovat za jakékoli ekonomické situace. V některých komoditách jsme ale byli soběstační. Nevím, proč bychom neměli produkovat jablka a brambory, která jsme schopní u nás vyrobit? Rozumím tomu, že dovezeme banány a pomeranče, ale základní potraviny bychom u nás vyrábět měli.

Také zajišťujeme zaměstnanost, nejde čistě jen o zemědělce, ale jsou na nás navázána další odvětví, zpracovatelský průmysl. Zajišťujeme i péči o krajinu.

Většina podniků pracuje dobře! Nechci rozdělování na větší či menší podniky. Chci rozdělovat zemědělce na ty, kteří hospodaří dobře a jestli mají 2500 hektarů nebo patnáct? To je jedno. Buď dělá dobře, špatně, nebo nic. Jenže nová zemědělská politika bude nastavená tak, že zemědělci, kteří mají menší výměru dostanou x násobně větší dotační peníze na to, aby neprodukovali. Nerozumíme tomu!

Protest zemědělců v Brně. Foto: Daniela Černá

Agrární komora i Zemědělský svaz ČR od začátku kritizují, že vláda bere peníze firmám, které vyrábějí většinu potravin u nás. Varují, že to povede k omezení produkce například drůbežího nebo vepřového masa. Naopak Asociace soukromého zemědělství, která sdružuje menší farmáře, dotační politice vyčítala, že podporuje hlavně velké podniky a novinky vítá. Veřejnost rozpor často vnímá jen tak, že se zemědělci dohadují mezi sebou. Co s tím?

To je samozřejmě špatně, že nejsme jednotní. Jsme malá republika, malý stát a pokud se zemědělci nedomluví? Chápu, že je každý zaměřený na jinou oblast, ale živočišnou výrobu ve většině případů dělají podniky střední a velké. Když bude soukromník ve vesnici mezi bytovou výstavbou a chtěl by si postavit výkrmnu prasat, potažmo dojírnu, nepovolí mu to ani obecní úřad ani sousedi. Je iluzorní trend: Podpořme drobné, oni nám to zachrání! Vidíme v zahraničí, např. Rakousku, že se soukromí zemědělci shlukují do větších podniků a mají problém se sousedy, aby udrželi nějakou živočišnou výrobu. Často tam lidé nechtějí ani pracovat a jdou radši do fabriky. I Rakousko, které bývalo dáváno za vzor, má problém se zajištěním živočišné výroby. Dnes je na vesnici problém štěkající pes a kokrhající kohout.

Před časem se k zemědělské dotační politice vyjadřoval prezident Agrární komory Jan Doležal ve smyslu, že žádá, cituji: „deaktivování časované bomby,“ kterou nechtěně vláda sestrojila. Myslíte si, že kolaps, o kterém někteří zemědělci mluví, jde odklonit? Jak?

Nevím. Protestními akcemi se to zatím nepodařilo. Vláda přepracovala plán v neprospěch současných zemědělců. Moc možností nemáme. Když vláda rozhodne, asi nemáme jiné páky. Snažili jsme se je nasměrovat a ukázat, že pravidla nejsou pro nás výhodná. Zvlášť, když okolní státy, např. Polsko a další, mají směr nastavený úplně jinak. Zhatí náš trh. Nejenže zmizí zemědělci, ale další obory na nás napojené.

Zemědělské stroje v centru Brna. Foto: Daniela Černá

Zaznívá kritika, že jen strašíte obyvatele, že bude hlad a bída a nebudou mít co jíst…

Pokud náš podnik skončí… Začnu jinak. Evropa je nastavena dotačně, a to je špatně. Měla by být nastavena tak, že buď někdo hospodaří dobře, jde mu to a hospodaří dál, nebo nejde a skončí. Ale nastavit systém tak, že je jedno, co vyrábím? Říkám, na zemědělce jsou navázány další obory. Řešíme uhlíkovou stopu u automobilů a budeme náklaďáky, maso převážet z Portugalska, Španělska, zleva doprava a zprava doleva? Pokud říkají, že ano, tak si každý nechá kvalitní výrobky pro sebe.

Protesty zemědělců mají také upozornit na dopady ekologických opatření vyplývajících ze Zelené dohody na zemědělství, například na požadavek na výrazné snižování užívání pesticidů. Co vám vadí na Green Dealu?

Co se týká pesticidů, je x tabulek o tom, kolik se používá účinných látek. Česká republika má dobré výsledky. Důležité je bavit se o použití chemických látek na jednotku plochy.

V posledních dnech přicházejí zprávy o tom, jak chce vláda kompenzovat firmám nárůst plateb za energie. Jaká je vaše situace, co se týká nákladů na energie?



Zatím nejsou pevně daná pravidla. Nevím, jak tohle vláda myslí. Problém vidím jinde. Stát nemůže stále ceny dorovnávat. Pokud jde konkrétně o výrobu elektřiny, měl by se stát podívat na výrobce. Dnes mají několikanásobné zisky, a to je špatně.

Protest byl celorepublikový. Podařilo se vám mobilizovat do ulic poměrně dost zemědělské techniky. Budou protesty pokračovat?

To je otázka na předsedy Agrární komory a Zemědělského svazu. Obecně – nechceme jen přihlížet. Jen máme omezené možnosti, jak nesouhlas dávat najevo vládě i občanům. Samozřejmě máme své hranice. Nechceme občanům škodit, nechceme, aby se na nás špatně dívali. Je potřeba vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat.

Podívejte se do provozu! Tady se pracuje 24 hodin denně,7 dní v týdnu, krmí se na Štědrý den a v jakýkoliv svátek.

Myslím si, že v České republice jsme zvolili mírnou variantu. Vůbec není prezentováno v médiích, že někde jsou postupy agresivní. Hodně agresivní. Např. v Holandsku. Tohle se nedává do televize a informace zjistíte akorát přes sociální sítě.

„Zastavme vládní agrohazard!“ Foto: Daniela Černá

