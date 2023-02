O 127 procent víc. Co neřekl Síkela. Holec dostal papír. A Pavel? Fiala uvidí

reklama

Vláda lidi straší vyšším věkem odchodu do důchodu, zvyšováním daní nebo rušením jejich výjimek. Retroaktivní snížení valorizace důchodů chce navíc prosadit ve stavu legislativní nouze. Ministři se veřejně vzájemně dementují. Pamatujete takový vládní chaos?

Nepamatuju, žádná vláda v historii ještě nepředvedla takový chaos a bezradnost jako ta Fialova. Ironie navíc je, že právě ona lidem slibovala, jak „dá Česko dohromady“. Po roce jejího řádění ale vidíme, že by potřebovala dát ze všeho nejdřív nějak dohromady ona. A vůbec za to nemůže Putin, ten fakt neostřeluje náš penzijní ani daňový systém. A stejně tak za to nemůže ani fakt, že vládu tvoří pět nesourodých stran, které spojuje hlavně neschopnost porazit samostatně Babiše. Vidíme totiž naprosto bizarní situaci, kdy premiér ODS Petr Fiala lidem slibuje, že jim jeho vláda určitě nezvýší daně, zatímco ministr financí ODS Zbyněk Stanjura veřejně mluví o zvýšení sociální daně pro živnostníky. Tohle už je na ručník do ringu. Fialova vláda připomíná zmláceného boxera, co se potácí ringem z rohu do rohu a už jen čeká, až konečně padne a celé to skončí.

Nejvíc mě ale pobavil Stanjura, který se očividně od Fialy nakazil chronickým lhaním. Snížení valorizace penzí ve stavu legislativní nouze vážně vysvětluje „mimořádnou ekonomickou škodou“, která by bez toho prý vznikla státu. Současně ale říká, že by ty peníze ve státním rozpočtu našel. Tohle už vážně smrdí nobelovkou za mimořádný přínos ekonomii... A stejnou frašku připomíná i zdanění vína. Ministr financí o něm mluví v rozhovorech, současně ale říká, že možná taky nebude, protože by výběr téhle daně stál víc, než by stát vybral. To už lze vysvětlit snad jedině tím, že je sám Stanjura slušně „zavíněný“.

Do retroaktivního snížení valorizace důchodů se teď ještě vložil i nově zvolený prezident Petr Pavel. Ten po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou řekl, že neví, jestli zákon, a navíc případně takhle násilně prosazený, podepíše.

Ano, čím víc zkušených znalců socioekonomie penzí dá hlavy dohromady, tím určitě víc rozumu! Ale možná spolu tihle dva řešili snížení penzí pro bývalé prominenty totalitního režimu, s nímž nedávno přišel Jurečka... Pavel jako by se prostě po volbách stal stínovým premiérem, ještě než je vůbec prezidentem. Vyjadřuje se téměř ke všemu včetně politické situace na Slovensku, jako správný voják prostě pálí, když má náboje. A kdo se mu vlastně může i divit, když se novináři prezidentských kandidátů ve volbách ptali hlavně na premiérské pravomoci, protože ty prezidentské jsou dost nudné? Moderátor ČT Martin Řezníček dokonce svou nesmyslnou otázkou na Babiše ohledně vyslání armády do Polska způsobil menší mezinárodní skandál. I Pavlovo povolební angažmá je každopádně pro Česko premiéra. Zkuste si třeba vzpomenout, že by ministři chodili s důchody za Václavem Klausem nebo Milošem Zemanem. A že jsou to oba bývalí premiéři a taky ekonomové, takže o nich něco na rozdíl od Pavla i vědí. Ale Pavlova povolební prezidentská „palba“ jen ukazuje, jak nebezpečný výsadek na Pražském hradě si vláda jeho přímou podporou ve volbě způsobila. Generál teď prostě přebírá širší politické velení a vzhledem k tomu, že ho volili i voliči opozice, tak bude muset vládě občas i zatopit. Nebo vlastně spíš častěji než občas, protože ze své vlastní vlády podle průzkumů veřejného mínění rychle střízliví stále víc jejích voličů.

Ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela se nyní chlubí, jak jsme přežili zimu i bez ruského plynu a jak se bez něj díky němu obejdeme i v budoucnosti. Už nám ale neříká, kolik nás to bude stát.

Ano, Síkela nepatří k nejbystřejším politikům a musí nějak zakamuflovat svou neschopnost, která by ho normálně dávno stála funkci, kdyby premiér Fiala zaprvé nebyl slaboch a zadruhé STAN druhou nejsilnější vládní stranou. Síkela nám jako vždy zapomněl říct, že letos máme štěstí na mírnou zimu a taky že jsme zásobníky, z nichž se taky zásobujeme, ještě naplnili hlavně ruským plynem. Jenže ten už příští zimu nejspíš nebude. A zmínil jste i ceny plynu, který budeme v budoucnu používat doma i v průmyslu, kvůli níž už z Evropy mizí některé velké firmy. A který vlastně používáme už teď, jak vím osobně dobře i já: právě nám přišel „válečný“ ceník plynu a nově platíme o 127 procent víc. Na rozdíl od Síkely proto úplně neslavíme, to ale většina lidí.

