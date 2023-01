O čem Fiala ve svém projevu k národu pomlčel? Konečná to vytáhla na světlo

reklama

Paní poslankyně, teprve před pár dny jsme se rozloučili s rokem 2022. Jak byste ho z hlediska ČR zhodnotila a co nás podle Vás naopak čeká v tomto novém roce?



Z hlediska občanů katastrofálně. Občané ČR zchudli nejvíce za posledních 30 let. Vláda z našich občanů udělala v zahraničním srovnání chudé příbuzné ještě více než tomu bylo dosud. A mnohým absolutně sebrala důstojnost, uvrhla je do nejistoty a ponechala je napospas osudu.



Ohledně předsednictví zaznívala na adresu naší vlády od evropských politických špiček chvála. Padla slova jako velmi aktivní, angažované… překvapuje vás to? Jaká slova by si v tomto směru naše vláda vyslechla od Vás?



Chvála putovala zejména o těch, jejichž příkazy během předsednictví česká vláda vykonávala. Tedy například od Evropské komise. Vládní představitelé se také nezapomněli pochválit sami. Žádný pozitivní ohlas mezi obyčejnými lidmi jsem ale nezaznamenala. Ostatně pro ně taky nic nevyjednala.

„Novoroční politická agitka“. Tak jste zhodnotila nedávný projev jak předsedy Senátu Vystrčila, tak premiéra Fialy. Co Vám na jejich proslovech vadilo?



V první řadě to, že nezapomněl i do svátečního projevu zamíchat válečnou propagandu. I na Nový rok se tak zbrojilo místo toho, aby se rozléval mír. Jinak byl projev naprosto prázdný a žádné sdělení nenesl. Fiala zopakoval, jak to má vláda těžké, vymluvil se na Ukrajinu a vyslal signál, abychom se zase uskromnili. Jeho přitom už v kapse hřálo navýšení platu o více než 30 tisíc měsíčně. O tom, že vláda zajistila občanům ČR nejdražší energie v EU, naopak Fiala pomlčel. Stejně jako o tom, že se sníží výplaty v průměru o 10 % - opět nejvíce, a to dokonce ze zemí OECD.

V souvislosti se svým nejnovějším dílem pořadu Bez obalu jste uvedla, že „dnešní energetická krize není důsledkem konfliktu na Ukrajině, jak se nám snaží neustále namluvit. Ta krize trvá mnohem déle a je výsledkem desetiletí privatizace a liberalizace“. Co konkrétně se podle Vás v tomto směru „nepovedlo“ a kdo za to dle Vašeho názoru může?



Samozřejmě, že konflikt na Ukrajině je v tomto ohledu vděčným hromosvodem neschopných politiků, kteří jsou sami na vině. Svými neuváženými kroky totiž na zdražování mají svůj lví podíl. K růstu cen a otřesům na trhu s energiemi došlo dlouho před tím, než vypukl ukrajinský konflikt.



V celoevropském měřítku je pak na vině i liberalizace a vůbec myšlenka, že všechno má být obchodovatelné a obchodované. Energie, bydlení, ba dokonce i zdraví. A korunu tomu všemu samozřejmě nasadil Green Deal, jehož myšlenka na ochranu životního prostředí je bezesporu správná, nicméně provedení katastrofální. Čekala jsem, že evropští politici vlivem událostí roku 2022 přehodnotí alespoň některé jeho části. Tak se stalo. Přehodnotili bohužel ale ještě k horšímu.



Mimo jiné jste uvedla, že Rakušané zaplatí za elektřinu polovinu toho, co Češi. Jak to lidem tady vysvětlit? Vzpomeňme při té příležitosti na protesty na hranicích ze strany Rakouska kvůli Temelínu…



Jak jsem říkala v rozhovoru v loňském roce – toto prostě nevysvětlíte. Neexistuje na to jiné vysvětlení než to, že vláda P. Fialy chce nechat občany naprosto ožebračit.



Protesty Rakušáků kvůli Temelínu bylo holé pokrytectví srovnatelné s častým nesmyslem, který teď slýchám a čtu v souvislosti s elektromobily, tedy že jsou bezemisní. No samozřejmě – elektromobil má výfuk v elektrárně a v posledních měsících se ukazuje, že to s „čistou“ mobilitou není tak horké, jak se nám snažili namluvit.



Jinak Rakousko má svoji jadernou elektrárnu také – stavěnou ještě dříve než naše Dukovany. Jen v referendu vyhlášeném rakouskými zelenými s výsledkem 49:51 nakonec elektrárnu nespustili do provozu.



Jakou cestu z drahých energií navrhujete Vy? Co udělat?



V první řadě oddělit ceny plynu a elektřiny. Zavést cenový strop, který bude vázán na reálnou cenu výroby. Následně 100% zestátnit ČEZ. Zpřehlednit celé fungování systému. Do zahraničí prodávat pouze přebytky a urychlit budování nové infrastruktury a další jaderné elektrárny.

Pojďme na další téma. V médiích se objevily informace, že vláda má plán pro boj s dezinformacemi, chce údajně stíhat šiřitele a dotovat nezávislá média. Co si o tom myslíte?



Přiznám se, že toto pro mě byl největší šok Vánoc 2022. Dle reakcí občanů ale chápu, proč tento záměr zveřejnili právě v tomto období, kdy většina normálních lidí politiku nesleduje, nebo se o to aspoň snaží. Vláda, která říká, jak si mají lidé utahovat opasky, si chce zaplatit vlastní propagandu – protože nic jiného dotace tzv. nezávislých médií není – za desítky milionů korun. Absurdní.



Stejně jako to, že vláda bude cenzurovat jí nepohodlné názory, v což se to bezesporu zvrhne. Ostatně již dnes je slovo dezinformace tak nadužívaným slovem, které slouží jako nálepka, aby o věcech a názorech ti, kteří je používají, nemuseli ani diskutovat.



Za dezinformátora by se třeba dal označit Petr Fiala, který občanům v novoročním projevu tvrdil, jak naši občané toužili být v NATO! Opak je pravdou – průzkumy veřejného mínění před vstupem ČR do tohoto paktu jasně ukazovaly, že veřejnost je proti. Právě z obav, aby náhodou občané nezamezili vstupu do NATO, tehdejší politici odmítli vypsat referendum a rozhodli bez občanů. To by měl Fiala vědět. Takže buď to ví a dezinformuje (čtěte lže), nebo to neví a pak je teda politolog na baterky.



Mimochodem kdo jsou nezávislá média? Jediné tištěné nezávislé médium je týdeník Naše pravda. Ten nic neskrývá a je naprosto transparentní. Na rozdíl od médií, která se tváří nezávisle a přitom slouží tu miliardářům, tu bohužel nepotrestaným zločincům, tu zahraničním zájmům.

Blíží se prezidentské volby, prozradíte, koho budete volit a proč?



Přiznám se, že tyto prezidentské volby jsou pro mě z hlediska výběru nejtěžší a ještě nejsem rozhodnuta. Zvažuji 3 varianty postupu. Čtenáře ovšem mohu ubezpečit, že hlas ode mě nedostane ani Petr Pavel, ani Danuše Nerudová. Byť by žena Pražskému hradu slušela, nesmí to být umělá kopie Zuzany Čaputové.



Co říci celkově na prezidentské kandidáty, ze kterých si máme vybírat?



Myslím, že celá kampaň je absolutně vyprázdněná. Nepřináší žádnou debatu. Kandidáti a kandidátky sklouzli k focení se s kočičkami, u pečení, na chatě. A opravdu velmi chybí levicový pohled a kompetentní levicový kandidát.



Když jsme u toho, jak hodnotit poslední měsíce Miloše Zemana v prezidentské funkci?



Zhodnotila bych to asi tak, že jsem byla voličkou Miloše Zemana na Pražský hrad. Kdyby se o něj znovu ucházel, už bych mu svůj hlas nedala a raději hodila prázdnou obálku.



Atmosféra ve společnosti houstne, někteří tvrdí, že je za poslední roky, možná desetiletí, nejhorší. Vnímáte to také tak? Kam až může situace dojít?

Je pravda, že za celá léta, co se v politice pohybuji, jsem neviděla tolik bezmoci, rezignovanosti a strachu.



A co byste popřála lidem do nového roku?

Rok 2023 nebude vůbec jednoduchý, proto bych občanům chtěla popřát v první řadě pevné zdraví, ale rovněž plno (pozitivní) energie a špetku odvahy, aby ti papaláši nahoře viděli, že jim nemůže projít všechno. Ve mně i KSČM všichni poctiví občané po celý rok najdou zastání a neúprosné bojovníky jak doma, tak v EU!



