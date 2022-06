O ukončení války rozhodnou dva prezidenti. Ale Zelenskyj to nebude, myslí si expert

Válka na Ukrajině trvá již téměř tři měsíce. Podle ředitele Centra pro výzkum terorismu a bezpečnostního experta Davida Bohbota (Svobodní) by její konec nemusel být tak v nedohlednu, jak se někteří obávají. Má to ale jedno velké ALE. K ukončení války je podle něj třeba, aby americký prezident Joe Biden zavolal ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a dohodl se s ním. „Bidenův režim ze známých důvodů stále preferuje pokračování války. Získává tím moc, více partnerů do NATO, oslabení Ruska a obrovské kontrakty. Dokud nedojde ke změně v jejich názorech, nezmění se ani jejich postoj k válce,“ uvedl Bohbot, podle kterého Biden vidí, že Ruská federace má úspěchy a získává stále větší území. „Je čas, aby to už zastavil, jinak další ruský cíl bude zase Kyjev. Nebo možná Estonsko, Polsko, ČR… kdo ví?“ zamýšlí se Bohbot.

Po třech měsících to vypadá, že se začínají naplňovat scénáře, o kterých jste před časem mluvil. Ruská armáda postupuje, má vojenské úspěchy a rozšiřuje plochu ovládaných území na Donbasu a severu Ukrajiny. Je to tak?

Ano, ruská armáda využívá v podstatně větší míře své možnosti a schopnosti, především raketové útoky a útoky střelami s plochou dráhou letu, má lepší velení a využívá také další moderní technologie. Kromě toho soustřeďuje větší síly v konkrétní oblasti, je připravena logisticky, vojáci jsou dobře vyzbrojeni a mentálně připraveni bojovat. Proti tomu nemá ukrajinská armáda šanci. Ruská armáda byla a je ve výhodě.

Co byste označil za její hlavní výhodu?

Takže válka již brzo skončí?

Je to možné, ale o tom mohou rozhodnout pouze dva lidé. Prezident Putin a prezident Biden. K ukončení války je třeba, aby Biden zavolal Putina a dohodl se s ním. Zatím k tomu nedošlo. Když v březnu Putin nabídl ukončení války, řekli Biden, a což je zajímavé, i Britové Zelenskému, že to nemusí řešit a že může porazit Rusko pomocí zbraní dodaných NATO. Zelenskyj a mnoho dalších lidí tomu chtěli věřit, ignorovali realitu a jednoduchou kalkulaci možností ukrajinských záložních sil. Američané tuto chybu podporovali – neměli co ztratit.

Bidenův režim ze známých důvodů stále preferuje pokračování války. Získává tím moc, více partnerů do NATO, oslabení Ruska a obrovské kontrakty. Dokud nedojde ke změně v jejich názorech, nezmění se ani jejich postoj k válce. Zelenskyj už dobře ví, že mu prodali jen iluze, ale nemá už moc cokoliv změnit. USA dnes rozhodují nejen v měřítku Ukrajiny, ale v rámci celé EU.

Putin ví, že zvítězí. Donbas je geograficky, strategicky a samozřejmě ekonomicky obrovský úspěch. Ale v širším měřítku nejsou výsledky pro Rusko jen přínosem. Ukrajina se blíží porážce, ale do NATO se připojily Švédsko a Finsko. Švédsko má pokročilý zbojní průmysl a Finsko zase velmi dlouhou hranici s Ruskem. Aby to „nekazilo“ vítězství Ruské federace, musí se Putin pokusit získat celou Ukrajinu, nebo alespoň větší část jejího území. Získání Ukrajiny a eliminace ukrajinské armády jako hrozby pro Rusko i přes miliardové západní investice do jejího rozpočtu vymaže ztrátu z připojení Švédska a Finska. Získat celou Ukrajinu by byl pro ruskou vládu ten největší úspěch, jaký by mohla mít. Mělo by to celosvětový vliv na image Ruské federace a vnímání její síly. Proto je Ukrajina tak důležitá pro Ruskou federaci.

Ukrajina denně ztrácí v Donbasu své nejlépe vycvičené a vyzbrojené vojáky, za které nemá náhradu. V boji je obrovský kvalitativní rozdíl mezi vycvičeným a nevycvičeným vojákem a kvantita to nenahradí. Proč by se měl Putin teď zastavit? Důvodem může být jen zrušení sankcí. Biden vidí, že Ruská federace má úspěchy a získává stále větší území. Je čas, aby to už zastavil, jinak další ruský cíl bude zase Kyjev. Nebo možná Estonsko, Polsko, ČR… kdo ví?

Často se šušká o tom, co by se stalo, kdyby v Rusku došlo k výměně vedení. Nebude to jinak?

Slyšel jsem Bidena několikrát říkat, že Putin by měl být nahrazen. Trochu mě to straší. Pokaždé, když Američané chtěli někde změnit režim, skončilo to pro danou zemi katastrofou. Viz Irák, Sýrii, Afghánistán. Po jejich útěku pak obvykle zůstane zdevastovaný stát bez infrastruktury a bezpečnosti. Obyvatelé Ruské federace mají právo se rozhodnout, koho chtějí mít v čele, a prezident Putin je dnes populárnější než před válkou.

Myslíte, že to takhle bude pokračovat? Proč nevěříte, že může nastat změna na bojišti a že Ukrajina bude vítěz, který „bere vše“?

Souhlasíte ale, že zbraně, které dostali Ukrajinci od začátku konfliktu, měly na situaci na bojišti velký vliv?

Určitě ano. Nejlépe fungovaly lehčí zbraně, protitankové rakety, protiletadlové rakety Stinger nebo kamikaze drony Switchblade. Ale tyto zbraně mají své limity a byly efektivní jenom proto, že ruské síly překvapily. Bylo jasné, že jejich efekt bude s časem klesat. Všechny výkonnější a složitější systémy, například houfnice M777, nejsou bez kvalitního dlouhého výcviku efektivní.

Jestliže Ukrajina dostane zbraně dalekého dosahu, Západ očekává, že nebudou používané proti ruskému území. Není to jako chtít, aby zápasník bojoval s jednou rukou za zády?

A co zvěsti, že Putin je nemocný, nebo dokonce už mrtvý?

Tyto zvěsti slouží jedinému cíli – snaze prodloužit válku. Nechat Ukrajincům naději, že Ruská federace už brzy nebude mít útočné rakety nebo že Putin brzo zemře. Mediální válka, nic víc. Ze všech zvěstí je pravdivá jediná. Putin začal používat větší kartičky, z nichž čte poznámky během rozhovorů. Nejspíš hůře vidí, jeho oči stárnou jako u všech ostatních a potřebuje brýle. To, že je mrtvý nebo že mu zbývá už jen málo času kvůli rakovině, není pravda. Momentálně je u moci, vládne a je bez problémů. Jestli je nemocný a za tři roky tu nebude, to v žádném případě neřeší současnou situaci.

Jak vidíte další vývoj války a jaké změny ještě očekáváte?

První je Zelenskyj. Aby došlo k dohodě, musí Zelenskyj ztratit rozhodující pozici na Ukrajině. Není to fér, udělal, co mohl, ale už dávno ztratil slovo. Západ bude potřebovat oběť. A co je jednodušší než obětovat toho, kdo už nemá sílu. Je mi ho líto. Když to začalo, mohl udělat spoustu věcí jinak. Pak se ale stal pouhou figurkou ve hře podstatně silnějších hráčů a už nemohl nic změnit. Další velká změna, kterou očekávám, jsou útoky jinde než na Ukrajině, a nemusí tam figurovat jen Ruská federace. Čína, to je jedna možnost, ale jsou i jiné. S velkým zájmem sleduji změny v jednání Německa. Už vůbec se nechová jako lídr Evropské unie. Víc slibuje, než skutečně dodává. Jeho vedení se evidentně začalo chovat strategicky a vnímá, že musí myslet především na Německo, a ne na Ukrajinu. Například netlačí už tolik na ekonomické sankce. Ty mají devastovat především protivníka, když ale ubližují víc nám než Rusku, ztrácejí smysl. To Němci už pochopili. Dále už nemají takovou radost z neomezeného provokování Putina, jsou opatrnější. Dá se říci, že když srovnáme možnosti Německa a ČR, my dáváme mnohokrát víc. Totálně jsme ztratili kontrolu během snah ukázat Evropské unii, jak jsme solidární, humanitární a přínosní. Naše chování je absurdní.

Co bychom tedy měli dělat my? Co byste doporučil naší vládě nebo armádě? Evidentně nás čeká přesměrování velkého množství peněz do obrany.

Prvním krokem musí být zastavení všech našich aktivit. Je třeba udělat reset a jít zodpovědně a s rozmyslem vlastní cestou. Musíme začít myslet v první řadě na nás a naši bezpečnost. Druhý krok je velmi jednoduchý. Analyzovat současnou válku a pochopit, že směrování české armády je totálně špatné. Nepotřebujeme sílu, ale chytrost. I rozpočet muže byt větší, ale nemusí nutně být, pokud budeme pečlivě vybírat, do čeho investujeme, a utrácet peníze s rozmyslem. Kdybychom se soustředili na menší a chytřejší armádu, můžeme hodně ušetřit, a přitom se cítit v bezpečí. Nemusíme kupovat stovky obrněných vozů, stovky tanků, vrtulníků a letadel. Momentálně jsme na tom hodně špatně, může nám moc chybět i to, co jsme poslali na Ukrajinu. Kdyby na nás dnes zaútočili, kdyby se rozpoutala velká válka, nikdo by nemyslel na to, že nás přesvědčili, abychom posílali někomu zbraně. Každý by myslel jen na sebe, na svoje lidi.

Takže nejdůležitější je rychle se probudit, momentálně naši armádu ani nezvětšovat, ale soustředit se na chytrost moderní technologie a samozřejmě na ten nejdůležitější základ, který nám chybí. Tím je výcvik. Stojí nejméně a nikdo na něm nemůže vydělávat! Je to čistý přínos pro armádu, je to to nejdůležitější, co potřebuje, a já bych se na něj soustředil. Musíme využít zkušenosti a praktické poznatky z války a aplikovat je na naši armádu. Cvičit obranu naší země, našich hranic, měst a infrastruktury. Čili všechno, co jsme dodnes ignorovali a co je páteří každého státu.

Také bych konečně investoval do naší policie. A zase bych začal u jejího soustavného výcviku, který není cenově náročný, ale velmi rychle by ji posunul na úplně novou úroveň. Bezpečnost můžeme podstatně posílit, aniž potřebujeme miliardy a miliardy korun na obranu. Bohužel nevěřím, že mým názorům bude někdo naslouchat. Z mnoha důvodů, které ale většina lidí zná. Ke škodě nás a naší země.

