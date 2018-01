Obchodní zájmy podivných kreatur za štvanicí na Zemana... Marie Benešová otevřeně promluvila

„Celá naše rodina bude volit Miloše Zemana, ani ve snu by mě nenapadlo ohlížet se po někom jiném,“ říká v interview pro ParlamentníListy.cz bývalá ministryně spravedlnosti a exčlenka ČSSD Marie Benešová. Vyjádřila se též k sociální demokracii, situace ve straně je prý tragická.

Začněme posledním vývojem kolem sociální demokracie, se kterou jste byla dlouho spojena. Koncem minulého týdny byla představena neformální diskusní platforma „Zachraňme ČSSD“, kterou současné vedení ihned zkritizovalo. Jak tento počin a jeho cíle vnímáte?

Něco takového muselo přijít. ČSSD je dnes ve varu a ten přetlak a nespokojenost, které v ní panují, musel zákonitě vyprodukovat nějaký takovýto produkt. Smutné bohužel je, že se k této platformě hlásí najednou i někteří stranící, kteří to vždy hráli na dvě strany, sami svými předchozími postoji pomáhali ke vzniku této krize ČSSD tím, že se nevzepřeli praktikám pana Sobotky a jeho věrných, přesto že tu možnost měli, neboť byli již za jeho vlády přímo ve vedení strany – v Předsednictvu ČSSD atd. Teď náhle prozřeli a tu bídu vidí? Takovýmto jejich čistě konjunkturálním postojům proto nelze uvěřit. Vždy se totiž budou chovat jen tak, aby to pro ně bylo výhodné a neztratili své léty vysezené pozice ve straně a hlavně svoji dobrou obživu.

Situace uvnitř strany není od voleb vůbec dobrá, podle zákulisních informací i sdělení členů a významných představitelů mimo mikrofony je dokonce tragická. Stranu prý nikdo neřídí, hlavní slovo mají lidé, kteří ji přivedli ke krachu atd. Vy už členkou nejste. Jak vývoj kolem své bývalé strany vnímáte?

Souhlasím s tím, že situace uvnitř strany je víc než tragická. Panují zde vážné názorové neshody, zásadní nedůvěra a strana je navíc ve finanční krizi. Přesto, že v ČSSD nejsem již čtyři roky, stále mám ve straně mnoho přátel, kterých si vážím, a stýkáme se. To, co od nich slýchám, je alarmující. Vyhlášené kandidatury na předsedu strany z řad straníků, kteří se na současné hluboké krizi sami podíleli a byli v předchozím vedení strany, situaci rozhodně nevyřeší ku prospěchu strany. Naopak stávající neutěšené poměry zabetonují a strana půjde s nimi ke dnu, protože se nezmění. Je i s podivem, jak kandidáti na předsedu, rekrutující se z bývalého vedení strany, jež se podíleli na vzniku nynější krize, nemají špetku rozpoznávacích schopností a již vůbec ne ty ovládací, aby pochopili, že jsou naprosto nedůvěryhodní a straně svým dalším angažmá nepomohou. Léta si žijí ve své umělé bublině a mimo realitu. Jsem přesvědčena, že musí přijít někdo naprosto nový, jež se na tragické situaci v době předchozí svým angažmá osobně nepodepsal a vdechne straně nový impuls a správný směr. Strana jistě takové osoby má, jen o nich neví, protože za starého vedení nedostaly vůbec šanci. Prvá zajímavá jména se však objevují a je to jenom dobře.

Za pár dní je tady první kolo prezidentských voleb. Jak na Vás působí dosavadní průběh kampaně?

Je až k neuvěření, jak ti, kteří nejvíc kážou o morálce a slušnosti, sami používají vulgární slovník a ještě se při tom tváří, že je to tak správné a přiměřené. Přímo se fanaticky vrhají na prezidenta Zemana a jsou běsní, že v popularitě u občanů vede. Za touto neslýchanou štvanicí mnohdy stojí i obchodní zájmy všelijakých roztodivných podnikatelských kreatur, jež tím sledují výhradně své finanční cíle. Miloš Zeman jim vadí, neboť jim vidí do karet a potřebovali by na Hradě loutku, kterou si budou sami vodit a ovlivňovat. A dosavadní prezident tou loutkou nikdy nebyl a nebude!

SLEDUJTE VIDEO Šéf bojovníků za svobodu k prezidentským volbám:

Kromě toho, podobně jako před pěti lety, se už objevily i narážky na případné voliče Miloše Zemana. Kněž Tomáš Halík říká, že kdo bude volit Zemana, protiví se zájmům ČR. Komentátor Mitrofanov tvrdí, že kdo volí Zemana, není občan, a bulvární novinář Pavel Novotný by zase Zemanovy voliče házel z útesu. Jaké z toho všeho máte pocity?

Nehodlám vůbec komentovat všelijaké nenávistné výroky pánů Halíka, Mitrofanova a už vůbec ne nějakého bulvárního novináře Pavla Novotného, který tolika lidem tak ublížil, že kdyby naše PČR pracovala, jak má, dávno si ho podala a řešila ho. A že Miloš Zeman nevede kampaň, krásně rozebral exprezident Václav Klaus v poslední debatě na Primě minulou neděli. Myslím, že na to dal perfektní odpověď tím, že připomněl, že když se legislativně upravovala přímá volba prezidenta republiky, nikdo nepamatoval na to, jak upravit stávajícího prezidenta v rámci prezidentské kampaně. Miloš Zeman je tak silná osobnost, že se rozhodně nemusí podbízet voličům a představovat své názory. Jeho názory jsou tak silné a natolik známé, že je všichni občané velice dobře znají. Na rozdíl od těch nových kandidátů, kteří jsou neznámí a pokud nějaké názory vůbec mají, ještě je mnohdy mění.

Jak byste dosavadních prvních pět let prezidentství Miloše Zemana zhodnotila? Měl by být prezidentem i dalších pět let? Může a chce ještě naší zemi něco nabídnout?

Já jsem naprosto spokojena s dosavadním působením Miloše Zemana v roli prezidenta a já i moje rodina ho budeme opět volit. Ani ve snu by mne nenapadlo, že bych se mohla poohlížet po jiném kandidátovi a myslím, že není z čeho vybírat. Ti ostatní jsou pro mne v mnoha případech neznámé osoby, někteří dokonce jen jakési marketingové produkty jiných loutkovodičů. Někteří kandidáti mohou být i slušní, ale nemají dostatečnou politickou průpravu a zkušenosti i vybavení pro tuto funkci. Nemají ani tolik potřebné informace, jak to v této zemi chodí, což je nezbytné, aby byl prezident dobře zorientován. Někteří z nich jsou vedeni jen touhou po další kariéře a někteří nemají ani tu špetku soudnosti, když se na tuto cestu odvážili. Pokud si má tato země zachovat svoji národní hrdost, rozvíjet se zdárně dál, právě Miloš Zeman je toho zárukou a nic na tom nezmění, že má také své nemoci. Důležité pro mne je, že mu velice dobře slouží mozek a ví vše podstatné o ČR. Proto má rozhodně co nabídnout této zemi i pro dalších pět let a je zárukou optimálního vývoje České republiky.

autor: Radim Panenka