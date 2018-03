Odchod Miroslavy Němcové při inauguraci prezidenta. Bývalý vysoký představitel Evropského parlamentu: Odvaha? Spíše neslušnost

EVROPAN LIBOR ROUČEK Rozdělená společnost, protesty a demonstrace? Německý nebo rakouský prezident by si lidi pozval a vysvětlil jim, že cílem prezidenta je hájit právní stát ve veřejné debatě. Také o tom hovoří bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. I když zkritizoval inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana, to, že někteří politici odešli ze sálu, považuje za nevhodné. „Když, tak kritizuji poté, ale neodejdu uprostřed ceremonie, aby celý svět viděl, jak jsme rozhádaní.“ Odvahu odejít jako první u poslankyně ODS Miroslavy Němcové tak Rouček neocenil: „Já to za projev odvahy nepovažuji, spíš za projev neslušnosti, neúcty k vlastnímu státu.“

Ve středu se uskutečnila demonstrace Zemane – ČT nedáme a ještě předtím na Českých lvech začali podepisovat v reakci na inaugurační projev prezidenta také umělci výzvu na podporu České televize. Mimochodem, Jan Svěrák označil jeho kritiku ČT za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Nejde ale jen o „pět vět na obranu České televize“, umělci kritizují politickou reprezentaci v podstatě od parlamentních voleb. Má Jan Svěrák pravdu, že jsme svědky největšího útoku na nezávislost televize od roku 2000?

Pan Svěrák má pravdu v tom, že jsou lidé ve vedoucích pozicích a to jak v politice, tak v byznysu, kteří útočí na základní pilíře demokratického právního státu, a jedním z pilířů jsou nezávislá, svobodná média. Dělá to pravidelně prezident, a nejde jen o inauguraci, ale také o jeho rozhovory na TV Barrandov. Dělá to ředitel televize Barrandov, což mu naprosto nepřísluší. Doporučoval bych, aby si RRTV posvítila na televizi Barrandov, protože útočit na jinou televizi, to není poslání televize, ta má podle zákona jiné úkoly. Nelze se divit, že část společnosti je tímto znepokojena, protože to cítí jako útok na své svobody a útok na demokracii.

Naše společnost je bohužel rozdělená. To ukázala i situace, kdy tisícovka lidí na Hradě slavila vítězství prezidenta a na druhé straně tisíce lidí proti tomu protestují. To pro naši společnost není dobré. Dobré by bylo snažit se tyto vášně, rozdělení uklidnit a překonat. Otázkou je, jakým způsobem. Velkou úlohu by mohli hrát politici, přední představitelé státu. Kdyby se toto stalo v Rakousku nebo v Německu, co by udělal rakouský nebo německý prezident? Pozval by si lidi například jako pana Svěráka, udělal s nimi veřejnou debatu a těm lidem a také veřejnosti by řekl, že jeho cílem nejsou útoky na veřejnoprávní instituce, a naopak cílem a úkolem prezidenta by mělo být demokratické instituce a právní stát hájit a snažit se společně hledat východisko z této situace. To by podle mého udělal rakouský nebo německý prezident. Hledat cestu, jak příkop, který se stále prohlubuje v naší společnosti, zahrabat, by měl být úkol pro obě strany. Příkladem by ale měli jít představitelé našeho státu, protože, jak se ukazuje, společnost jim stále více nevěří.

Nikdo nezpochybňuje, že Miloš Zeman vyhrál v prezidentských volbách, že parlamentní volby vyhrálo hnutí ANO, ale lidé už zpochybňují morální a mravní kvality představitele, který má minulost z doby komunismu a který je trestně stíhaný. Lidé si prostě nepřejí, aby je doma i navenek reprezentoval trestně stíhaný člověk. To jsou důvody, proč demonstrace jsou a budou. V listopadu 1989 lidé demonstrovali za svobodu slova, projevu, za to, aby mohli zakládat společenské organizace, politické strany, za nezávislé volby. Dnes svobodu máme, ale velká část populace cítí, že je z nejrůznějších stran ohrožována.

Myslíte si, že chyba je i na straně ČT, že například upřednostňovala TOP 09?

I to je možné. Ale právě od toho máme v demokratickém právním státě instituce jako je Rada České televize, která si nechává dělat analýzy a která je volená Sněmovnou. Já si myslím, že hodnotit nepřísluší prezidentu republiky a je nevhodné, aby toto zmiňoval v inauguračním projevu. Cílem inauguračního projevu by mělo být spojovat, stmelovat společnost, načrtnout určitou představu, co se v zemi daří, co se daří méně, jakým způsobem by prezident mohl pomoci situaci řešit, jakým způsobem zlepšit naši pověst ve světě, protože ji máme čím dál horší a horší. Tohle nezaznělo a pak jsme se nemohli divit, že byl kritizován ze všech stran, dokonce i z Institutu Václava Klause. Je to škoda. Celá inaugurace měla být slavnostní akcí, na které by nejen prezident, ale celý národ měl ukázat, co v něm je. My jsme prostřednictvím pana prezidenta ukázali skoro samé nejhorší vlastnosti.

Připomeňme, že v průběhu inauguračního projevu se zvedli někteří politici a odešli. Bylo to v momentě, když prezident kritizoval Českou televizi kvůli (ne)vyváženosti vysílání. Jak vy chápete důvod jejich rozčílení? Je to v pořádku, že opustili sál?

To bylo také nevhodné. Buď na inaugurační projev jdu, sedím tam až do konce a případně kritizuji poté, anebo nejdu. Ale ne, že budu odcházet uprostřed inaugurace. Když se podíváme na inauguraci Donalda Trumpa, také řekl mnohé věci, které demokratickým kongresmanům byly proti srsti, ale neodešli. Když, tak kritizuji poté, ale neodejdu uprostřed ceremonie, aby celý svět viděl, jak jsme rozhádaní.

Jako první odešla ze sálu poslankyně ODS Miroslava Němcová a následně poslanci z TOP 09 a také z KDU-ČSL. Tomáš Konečný na facebooku vytvořil událost Květiny díků pro Miroslavu Němcovou. Květiny doručí poslankyni zřejmě na jednání Sněmovny. Květiny by měly být v barvách trikolory. Co vy na to?

Já to za projev odvahy nepovažuji, spíš za projev neslušnosti, neúcty k vlastnímu státu. Jestli měla paní Němcová výhrady, a já je naprosto chápu, měla si výhrady a kritiku nechat poté. Česká televize vysílala vše přímým přenosem, po skončení inaugurace se na obrazovce střídali politici jako panáci na orloji se svými názory a paní Němcová je mohla také vyjádřit a neodcházet v polovině ceremonie.

Protestů je více. Také spolek Milion chvilek na svém serveru MilionChvilek.cz přinesl možnost podepsat petici proti premiérovi Andreji Babišovi. Studenti pořádali výstražné stávky. Jak tohle může pokračovat? Čeká nás slovenský scénář?

Bude to pokračovat dalšími demonstracemi z důvodu, který jsem už zmínil, protože společnost je rozdělená. Řada lidí má obavy o demokratický vývoj v této zemi, řada lidí nesouhlasí z morálního, mravního hlediska, aby zemi reprezentoval trestně stíhaný člověk s minulostí spolupráce s StB.

Podle šéfredaktora serveru forum24.cz Pavla Šafra byl inaugurační projev výstřelem z Aurory. „Bolševici všech odstínů získali patřičné revoluční sebevědomí a chystají se porazit zbytky demokratického režimu. S tím jim navíc pomáhají různí lidé: Jan Křeček, autor analýzy, která měla dokazovat, že ČT upřednostňuje TOP 09 a který je zároveň známým bojovníkem proti NATO, nebo poslanec Stanislav Berkovec, který podporoval okupaci Krymu,“ píše. Inspirován obrazy z filmů science fiction hovoří také o tom, že si společnost pustila dovnitř „temné vetřelce, kteří se ji snaží zevnitř proměnit a vtisknout jí své zrůdné rysy“. Zeman, Babiš, Okamura a celý kontingent komunistů a přátel Ruska podle něj usilují o definitivní ovládnutí České republiky. Také na twitteru varoval: „Konflikt o Českou televizi je konfliktem o to, zda má Česká republika zůstat demokratickou zemí anebo zda se naše svoboda definitivně zhroutí a staneme se znovu zrůdnou provincií Ruska. Putinovi skřeti tu řádí opravdu pekelně a strašně. A jde do tuhého.“ Jde do tuhého? Je vlastně konflikt o ČT také konfliktem o demokracii u nás?

Já bych nešel tak daleko jako pan Šafr. Je zde prováděn z nejrůznějších stran útok na některé instituce demokratického právního státu. Máme zde ale občanskou společnost, která se tomu brání a bude bránit. Česká občanská společnost je dostatečně silná na to, aby dala najevo svůj názor a aby, pokud bude někdo pokračovat například ve snaze zničit veřejnoprávní sdělovací prostředky, tomu zabránila. Pokud jde o Ruskou federaci, je za posledních deset let jasné a prezident Putin to jasně formuloval, že Západ je pro Rusko ne strategickým partnerem, ale strategickým protivníkem. Snaží se nejrůznějším způsobem jednotlivé země i svazky mezi těmito zeměmi, ať je to EU nebo NATO, oslabit. Jakékoli oslabení soudržnosti zemí hraje do noty Kremlu. Ale jak říkám, naše občanská společnost je dostatečně silná na to, aby si s případným ohrožením svobod ve vlastní zemi nebo ve svazcích, kam patří, poradila.

