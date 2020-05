Odstranění Koněva je projev naší suverenity? Spíš ubohost a pražáčkovství. Dvojí metr! Co Churchill? Konečná udeřila na „pražskou kavárnu“

reklama

Předseda KSČM Vojtěch Filip prohlásil, že trojice Pavel Novotný (ODS), Ondřej Kolář (TOP 09) a Zdeněk Hřib (Piráti) podporuje fašismus a neonacismus. Výrok odsoudila Liga proti antisemitismu a žádá jeho rezignaci na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny. Byl jeho výrok podle vás přehnaný?

Prvně bych chtěla říct, že jsem doposud neměla ani potuchy o tom, že existuje nějaká Liga proti antisemitismu. Tak jsem hledala, co jsou zač, a překvapilo mě, že vůči slovům Vojtěcha Filipa se vymezují, ale myslím, že by se spíš měli vymezovat vůči hulvátovi z Řeporyjí. Ale co čekat od spolku, jehož zakladatelka Věra Tydlitátová mluví o českém národu jako o nekulturním a stojícím na konci svých dějin. Co se týče samotného výroku, tak si myslím, že Vojtěch Filip jej několikrát komentoval a dostatečně se k němu vyjádřil. Nic víc netřeba dodávat.

Nakolik si na podobně výbušná prohlášení budeme muset v české politice zvykat? I starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný používá vulgarismy a dost rázný politický styl. Navíc tvrdí, že chce kandidovat do Sněmovny. Vulgarismům se nevyhýbá ani český prezident Miloš Zeman.

Myslím, že každý, kdo má všech pět pohromadě, dokáže rozeznat rozdíl mezi chováním prezidenta Zemana a šaška z Řeporyjí. Problém je v tom, že ti, kteří se pohoršovali nad některými slovy či gesty prezidenta, jim dnes denně tleskají u Novotného. Ale pražská kavárna dlouhodobě používá dvojí metr, takže mě to ani tak moc nepřekvapuje.

V souvislosti s děním kolem česko-ruských vztahů po krocích zmíněných politiků jste se vyjádřila, že dochází k překrucování historie. Jak tomu zabránit? Jak najít zlatou střední cestu mezi adorováním Ruska a mezi ráznými protiruskými postoji?

Odstranění sochy Koněva považují mnozí politici za projev chování suverénního demokratického státu a vnitřní záležitost České republiky. Jiní zase jako provokaci. Jak to vidíte vy?

Já to hlavně považuju za projev ubohosti a pražáčkovství. A zase jsme u dvojího metru – kdybychom totiž měli postupovat stejně a zkoumat minulost třeba Winstona Churchilla, tak by nestačily plechovky barvy ze všech pražských drogerií, aby ilustrovaly, kolik měl na rukou krve. To, že obhajoval koncentrační tábory v Jižní Africe, měl mnohá rasistická prohlášení, potlačil povstání v mnoha státech nebo že jeho vinou v Bengálsku zahynulo více než čtyři miliony lidí se dnes nikde moc nepřipomíná. Má prostě obraz ctihodného pána s dýmkou a skleničkou v ruce. Vždy jsem byla a jsem zastánkyní toho, abychom se v České republice rozhodovali podle našich zájmů a zájmů občanů, ale odstraňování soch do toho podle mě nezapadá. To nemá se suverenitou nic společného.

Čínské velvyslanectví zaslalo podle Deníku N českému ministerstvu vnitra a KSČM ochranné pomůcky. Pro KSČM to mělo být 10 tisíc roušek a 400 ochranných brýlí. Je to tak?

Ano.

Jak se ke KSČM dostaly?

Řekla bych, že pro ně někdo na velvyslanectví přijel a odvezl je – ostatně nijak se tím netajíme. Tuto informaci najdete i na Facebooku KSČM. Moc nerozumím tomu, proč se to vlastně řeší. Celá řada politiků a členů KSČM i v regionech pomáhala Číně v době, kdy tuto pomoc potřebovala, teď nám to Čína oplatila. Nevidím na tom nic špatného. Stejně bych neviděla nic špatného na tom, kdyby Vatikán dodal roušky KDU-ČSL nebo Izrael TOP 09. Podle mých informací to ale ani jeden stát neudělal. Mimochodem tyto roušky z Číny jsou distribuovány do nemocnic spolu s téměř půl milionem korun, které členové KSČM vybrali.

Deník N v této souvislosti tvrdí, že KSČM má k Číně dlouhodobě blízký vztah, a proto pomůcky získala. Má? Případně jak takový vztah vypadá?

Škoda, že nezkoumá Deník N vztahy některých politiků na Spojené státy nebo Izrael a další. Ale to se jim asi nehodí do krámu. A jak náš vztah vypadá? Korektně. Nepoučujeme 1,5miliardovou zemi o tom, jak má na svém území vládnout a co má dělat a jak. Stejně tak, jako s Komunistickou stranou Číny, máme ale přátelské vztahy s mnoha desítkami komunistických stran po celém světě. Doporučuju, aby Deník N prozkoumal všechny. Aspoň by měl o čem psát.

Jak v souvislosti s ochrannými pomůckami vnímáte obchodování státu v době pandemie? Nyní bude prověřeno jejich pořizování kvůli ceně i kvalitě, dá se pro náhlost a nepředvídatelnost situace omluvit pochybení? Případně jaké?

Já jsem rozhodně pro to, aby se vše prověřilo, a jestli se úmyslně kradlo, pak ten, kdo je za to odpovědný, musí být potrestán. To je ostatně dlouhodobá filosofie KSČM. Jedná se o peníze českých občanů a má s nimi být nakládáno hospodárně. Padni komu padni. A to nejen v tomto případě.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se pravděpodobně stane vládním zmocněncem pro vědu a výzkum. Zdá se, že vztahy mezi ním a ministrem Adamem Vojtěchem nejsou v pořádku. Jak změnu Prymulovy pozice, případně celou situaci vnímáte?

Upřímně nevím, jaké mají vztahy a je mi to úplně jedno. Na prvním místě je pro mě občan a jeho zdraví. A to, že ministr Vojtěch měl a má podle mého mínění ve své funkci celou řadu přešlapů, za tím si stojím.

