Odvetné kroky. Okamura by vůči Ukrajině nejednal v rukavičkách

Nemohu se vás nezeptat na žádost policie k vašemu vydání k trestnímu stíhání kvůli plakátové kampani s africkým „chirurgem“. Ovlivní to nějak vaše chování v předvolební kampani?

Z vládní koalice na mě podali trestní oznámení za volební plakát, kde píšeme Stop migračnímu paktu EU. Letos jsou na podzim volby do Sněmovny a vládní koalice nemá pozitivní program pro lidi, tak se mě jako opozici snaží kriminalizovat za názor. De facto mě chce Fialova vládní koalice zavřít na tři roky do kriminálu, což je trest, který mi hrozí za to, že říkám pravdu o imigraci a jsem proti tzv. migračnímu paktu, který Fialova vláda vyjednala. Sněmovna bude hlasovat o mém vydání a řada politiků koalice již avizovala, že mé vydání samozřejmě podpoří. Nepřekvapivě to podporují i Piráti.

Je to brutální potlačování svobody slova a pravdy. Mám se stát exemplárním případem, aby se občané báli promluvit. Má jít o precedens, aby se už nikdo z občanů nedovolil postavit proti imigraci. Chtějí nás před volbami kriminalizovat a zastrašit, protože Fialova vláda ví, že neustále ztrácí podporu občanů.

Vidíme i dvojí metr. Když Pavel Novotný z ODS mluví o tom, že je potřeba Čechům podříznout manželky a zabít děti, tak není trestně stíhaný. Když já chci zabránit tomu, aby imigranti znásilňovali a vraždili české občany, chce mě Fialova vláda trestně stíhat. Migrační pakt EU znamená přerozdělování imigrantů a od Bruselu nám hrozí dovoz desítek tisíc nepřizpůsobivých imigrantů, z nichž mnoho páchá kriminalitu, nebo nám hrozí pokuty v řádu miliard korun. Nenechám se zastrašit.

Rozhovor v Interview ČT24 začala redaktorka Řezníčková dotazem, jestli jste rasista. Odmítáte tedy, že by tato vaše kampaň byla rasistická?

Nebyla, v žádném případě. Kdyby kriminalitu páchali modroocí Švédové, dali bychom na plakát modrooké blonďáté Švédy. Upozorňuji jen na realitu.

Tak, za realitu se dá označit cokoliv. Co jsou pro vás hlavní důkazy, že ze strany migrantů skutečně čelíme nebezpečí?

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12660 lidí

Tyto případy jsou ale jen vrcholkem ledovce. Mohu citovat spoustu statistik a případů o tom, že se tato zvěrstva dějí neustále. Máme spoustu statistik z Německa, Švédska a dalších zemí, že násilnou kriminalitu páchají především imigranti. Útoky nožem jsou na denním pořádku. Tohle tady nechceme.

Další skupinou, kterou stabilně kritizujete, jsou uprchlíci z Ukrajiny. Předseda stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček se sešel s ukrajinským velvyslancem a řekl, že Ukrajina může počítat s podporou hnutí ANO. Jak je to s podporou SPD?

Je to dlouhodobý postoj hnutí ANO, které ve Sněmovně vždy hlasuje s vládní koalicí pro posílání peněz Ukrajincům. Hnutí SPD jako jediné naopak prosazuje ukončení posílání peněz a zbraní Ukrajincům, protože chceme mír a návrat ukrajinských „uprchlíků“ zpátky domů. Pokud bude SPD s Babišovým hnutím ANO ve vládě, dohlédneme na to, aby Babišovo hnutí ANO neustupovalo Bruselu, Washingtonu či Kyjevu a aby vláda například neodsouhlasila vstup Ukrajiny do EU a do NATO či aby se tu nestavěly vojenské základny USA.

Co když ale ANO udělá vládu se Stačilo! a s Motoristy?

Tak zaprvé ještě není jisté, že se Motoristé a Stačilo! do Sněmovny dostanou. To uvidíme. Zadruhé se domnívám, že ANO bude potřebovat dva koaliční partnery, protože podle mě Motoristé ani Stačilo! nebudou mít výrazně přes pět procent. A Motoristé a Stačilo! v jedné vládě nebudou, protože Stačilo! jsou komunisté, zatímco Motoristé jsou programově i personálně v podstatě ODS. Nedokážu si představit, jak by v jedné vládě mohli být obdivovatelé Karla Marxe ze Stačilo! a obdivovatelé otce privatizace Václava Klause od Motoristů. SPD není levicové ani pravicové, čili můžeme vládnout s hnutím ANO a s Motoristy nebo se Stačilo!. A s hnutím ANO jsme vládli a vládneme na krajské i obecní úrovni, čili s hnutím ANO se umíme domluvit.

Fotogalerie: - Okamurova řeč

To byla jen odbočka. Když se vrátím k vašemu postoji k Ukrajině, co říkáte tomu, že Ukrajina přerušila dodávky plynu z Ruska na Slovensko i do České republiky?

Ukrajina nás tím poškodí, protože se tím zdraží ruský plyn. Ten se k nám přesto dostane ve formě LNG přes německé dodavatele, ale bude dražší. Zastavení dodávek přes Ukrajinu podle energetického odborníka Jiřího Gavora zdraží plyn až stovce tisíc českých domácností. Odpovědnost nese Fialova vláda, která proti zastavení dodávek plynu z Ruska nic neudělala a s ukrajinskou vládou o tom nejednala.

SPD prosazuje, abychom měli pro naše občany a firmy levný plyn, což znamená obnovení dodávek plynu i z Ruska a dohodu s Ruskem na dodávkách levného plynu. Pokud nás Ukrajina takto zjevně poškodila, Česká republika by podle nás měla podniknout odvetné kroky a zastavit Ukrajině a jejím občanům veškerou podporu. To ale Fialova vláda neudělá, protože jsou pro ni na prvním místě Ukrajinci, nikoliv naši občané. Navíc už je zřejmé, že už ani ukrajinští občané již nechtějí válčit a ukrajinští vojáci hromadně dezertují.

Není to trochu předčasné zavrhování ukrajinské obrany?

Například třetina vojáků „elitní“ 155. mechanizované brigády, jejíž členy zčásti vycvičila a vybavila Francie, dezertovala ještě dříve, než byla nasazena do bojů. Ukrajinská armáda má zoufalý nedostatek vojáků na frontě. Situace je tak kritická, že generální štáb nařídil zdecimovaným jednotkám protivzdušné obrany, aby uvolnily další muže a okamžitě je poslaly na frontu.

Navíc počet Ukrajinců, kteří jsou ochotni nést břemeno války, se snižuje. Uvádějí to data průzkumu zveřejněného Kyjevským mezinárodním sociologickým institutem. V prosinci roku 2024 to bylo 57 %, což je o 16 procentních bodů méně než o rok dříve. Z průzkumu kyjevského Razumkovova centra vyplynulo, že 46 % respondentů souhlasilo s tím, že „není žádná ostuda vyhýbat se vojenské službě“, zatímco pouze 29 % nesouhlasilo. Fialova vláda místo toho, aby řešila problémy českých občanů, pomáhá Ukrajině.

Dobře, a co by tedy podle vás vláda měla v Česku řešit prioritně?

Například to, že domácnosti v žádné zemi EU nemají dražší elektřinu a plyn než ty české! Ještě výraznější je ale česká drahota po zahrnutí souvisejících daní. Po jejich zahrnutí je elektřina v Česku v paritě kupní síly o 20 % vyšší než ve třetím Německu, o 17 % vyšší než na druhém Kypru. Data pocházejí od Eurostatu. Českým domácnostem s běžnou úrovní spotřeby elektřina mezi prvním pololetím 2021 a prvním pololetím 2024 zdražila v eurech v paritě kupní síly měny o 85 %. Česko je největším vývozcem elektřiny, ale elektřinu mají jeho domácnosti přesto nejdražší.

A další problém. Kvůli Fialově vládě český národ vymírá. Počet obyvatel České republiky se za první tři čtvrtletí roku 2024 snížil o 3318 osob. Úbytek populace přirozenou cestou byl podle údajů Českého statistického úřadu rekordní. V ČR tak na konci září žilo 10.897.237 osob. Od ledna do září se narodilo 64.236 dětí, což je v meziročním srovnání o osm procent méně. Zemřelo 82.550 osob. Doposud byl nejhlubší pokles počtu obyvatel přirozenou cestou zaznamenán v roce 2021, kdy byl úbytek 17.900 osob. SPD má jasné řešení pro zajištění levných energií i pro podporu rodin s dětmi.

Tím řešením teď myslíte co?

Pokud jde o elektřinu, tak zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům. Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren.

A pokud jde o podporu porodnosti, tak v příští vládě jsme připraveni realizovat naši koncepci daňové a sociální reformy, která významným zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti značně zvýší čisté příjmy pracujících rodin, zastropujeme ceny energií a umožníme růst reálných mezd a životní úrovně všech slušných a pracujících občanů. V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstup státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení.