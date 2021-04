Odvolat Zemana. Ondřej Neff sledoval Primu. „Jde o charakter republiky, jsme na rozcestí.“

Je čas použít článek 65 ústavy, tedy proces odvolání prezidenta, řekl ParlamentnímListům.cz po dnešním vystoupení Miloše Zemana publicista a spisovatel Ondřej Neff. Ten se obává, že nastává zásadní moment pro Českou republiku. „Kdybyste se měl stěhovat, kam byste raději, kdyby vám dali na výběr, do Düsseldorfu, nebo do Voroněže? Já bych samozřejmě nejraději zůstal ve Zvoli u Prahy, ale do té Voroněže nikdy. Tam nás Zeman cpe,“ uvedl.

Ondřeji, Miloš Zeman více než týden s reakcí na tuto kauzu čekal – jaký byl podle vás vůbec důvod – mělo to načasování dnešního projevu nějaký hlubší smysl (například že Miloš Zeman se s celou kauzou chtěl detailně seznámit...)



Před týdnem by zpochybněním informace o účasti GRU na výbuchu ve Vrběticích narazil na tvrdou vodu. Proto počkal týden a správně předpokládal, že za tu dobu zazní množství takzvaně moudrých hlasů a opadne první vlna nevole.



Co všechno by musel prezident deklarovat, aby se zavděčil opozici?



Té otázce nerozumím. Nechápu, čím by se měl prezident zavděčovat opozici. Prezident po týdnu konstatoval, že tu jsou jakési dvě rovnocenné hypotézy o příčině výbuchu, a tím zpochybnil všechny vládou vykonané kroky, vyhoštění agentů a zrušení účasti Rosatomu na dostavbě Dukovan. To nemá s opozicí nic společného. Máme dvě opozice, tu demokratickou a pak, dejme tomu, revizionistickou, tedy usilující o zvrat poměrů, a to jsou komunisté a údajní nacionalisté SPD. Ta revizionistická část opozice samozřejmě prezidentovi zatleská. Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Ondřeji, vy jste se nechal v tomto týdnu slyšet, že „Rusko má pátou kolonu na Pražském hradě“. Ovlivnil nějak tento názor dnešní projev prezidenta republiky Miloše Zemana, který jsme měli možnost sledovat v přímém přenosu?



Zeman naprosto potvrdil moje přesvědčení, že je poplatný Rusku a jedná v jeho zájmu. Nadále jsem přesvědčený, že je třeba zahájit ústavní kroky ve smyslu paragrafu 65 ústavy. Ano, myslím, že jeho kroky jdou proti zájmům České republiky, a jsou tudíž s ohledem na jeho funkci vlastizrádné.



Mohou být Rusové po Zemanově vystoupení spokojenější? Potvrdil svou pověst příznivce Kremlu?



Stoprocentně. Však si počkejme na odezvu, na ten potlesk. Koneckonců pět minut po projevu spustily potlesk i vaše Parlamentní listy.



Podle některých zdrojů věděla BIS o událostech ve Vrběticích už rok a čekala tak dlouho, až Američanům, kteří jí tu informaci poskytli, došla trpělivost – a vyzvali české tajné služby, aby věc zveřejnily, jinak že tak učiní USA samy. Jinak by se možná čekalo až do září... Máte důvěru v české tajné služby?



Prezident Miloš Zeman se po covidovém „stopstavu“ pomalu probouzí k životu. Nejprve jsme mohli vidět jeho snahu o nákup a vědecké otestování vakcíny SputnikV., před deseti dny zase odvolal ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka skončil Petříček proto, aby byla strana před říjnovými volbami srozumitelná. Pokud tím měl na mysli jednotnější v kladném vztahu k Rusku a Číně, pak by to logiku mělo. Ovšem ztrácí ji ve chvíli, kdy si uvědomíme, že Hamáček už v té době věděl o kauze Vrbětice. Možná by se mu teď Petříček, který se profiloval spíše proti Rusku, do této doby hodil víc? Lze v tom najít skutečně nějaký smysl – kromě antipatií mezi Zemanem a Petříčkem?



Celá ta mela s odvoláváním ministrů na příkaz Kremlu prostřednictvím Zemana a jemu poslušného Babiše je hodně nepřehledná a vládě na váze nepřidá. Teď půjde o to, jak dopadnou volby. Babiš a jeho ANO stojí před historickým úkolem, ke komu se přidá, jestli k proruskému bloku komunistů a SPD a přidružených drobotin, to vše zaštítěno Hradem, anebo zda bude chtít pokračovat v polistopadovém trendu s prozápadní orientací. Každý jednotlivý poslanec i každý jednotlivý člen a volič ANO by po projevu Miloše Zemana měl hluboce přemýšlet. Jde o charakter republiky, jsme na rozcestí. Víte, Tomáši, abych to přiblížil. Kdybyste se měl stěhovat, kam byste raději, kdyby vám dali na výběr, do Düsseldorfu, nebo do Voroněže? Já bych samozřejmě nejraději zůstal ve Zvoli u Prahy, ale do té Voroněže nikdy. Tam nás Zeman cpe. Fotogalerie: - Ruská propaganda

Bezpečnostní analytik a někdejší diplomat Jaromír Novotný soudí, že za celou touto kauzou je snaha zdiskreditovat Rusko kvůli zakázce na stavbu JE Dukovany. Co vy na to?



Jaromír Novotný je jedním z kašpárků prosazovaných mimo jiné i v Parlamentních listech. Spolehlivě přiběhne a vyštěká své názory, kdykoli je třeba. Tedy to slovo „své“ patří do uvozovek.



Západ a zejména USA podle Novotného svojí ostrou rétorikou dosáhnou pouze toho, že dotlačí Rusko ještě blíže ke spojenectví s Čínou. Obáváte se toho?



To je k smíchu. Čína je sebevědomá, silná a hlavně, tohle pětkrát podškrtnout, produktivní mocnost. Rusko je společnost ochromená korupcí a chlastem, která drží pohromadě jen silou a žije z nafty, která tam teče ze země. Rusy odmítl už nebožtík Mao. Prezident Si je možná využije, ale jako partnery si je nezve. Není totiž hlupák. Psali jsme: Ondřej Neff varuje: S Milošem Zemanem přijde to nejhorší Ondřej Neff: Rusové, mistři lží. Ale Ukrajina? Pozor. Zemanova Pátá kolona se vzpamatuje „Někdo by měl jít do prd*le,“ vzkázal Ondřej Neff kritikům Hamáčka Až skončí covid, přijde to zas. Migranti, patnáct pohlaví, Zelený úděl z EU. Ne ne, Babiš nekončí! Ondřej Neff právě zkazil den Pirátům

