Okamura: Dopis do Bruselu potvrzuje naše varování. Konec financování Ukrajiny, revize pobytů

Bývalý předseda Muslimské obce v Praze a právník ukrajinského původu Leonid Kušnarenko - prý jménem českých muslimů - podal žalobu na SPD kvůli billboardu se zahalenou muslimkou. Sepsal žalobu a žádost o předběžné opatření a předběžné projednání a podal ho k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Vy jste při jeho prezentaci mluvili o tom, že jestli za "chirurga z dovozu" hrozí tři roky, tak za toto doživotí. Takže vás toto udání, předpokládám, nepřekvapuje...
Dá se říci, že potrefená husa se ozvala. SPD nechce šíření islámu v České republice, nechceme tady islámské a africké nelegální imigranty a nechceme scénáře, které vidíme v západní Evropě, kde v mnoha městech mají už muslimové navrch a projevuje se to vysokou kriminalitou vůči původním Evropanům. Pan Kušnarenko je člověk, který aktivně prosazuje právo šaría v ČR, v minulosti veřejně vyzýval muslimy k ozbrojení a jako advokát obhajoval cizince souzené za výrobu falešných dokladů pro teroristy z Dagestánu. Obhajoval islámského teroristu Shehadeha a spolupracoval s ním. Dnes útočí na demokratickou politickou stranu, která chce chránit české občany.
Podle exmuslima Lukáše Lhoťana jsou české mešity financovány z extrémistické wahhábistické Saúdské Arábie - stejně jako teroristické buňky v západní Evropě. V českých mešitách se šíří radikální wahhábismus, který v mnoha zemích inspiroval radikalizaci a násilí.
SPD říká jasně: nedopustíme rozšíření terorismu a islámské ideologie v České republice. Pokud budeme ve vládě, zahájíme důkladné vyšetřování financování mešit a islámských spolků.
Bezpečnost českých občanů je pro nás na prvním místě. Žádní islámští ani afričtí imigranti do České republiky. O tom, kdo bude v této zemi žít, rozhodneme my Češi a ne Brusel. Jenom připomenu, že Rakousko plánuje pokuty za nošení muslimských šátků ve školách. SPD prosazuje zákaz islámského zahalování a zákaz propagace islámské ideologie.
Z čeho máte ohledně letošních voleb největší obavy?
Z propadnutí hlasů pro menší strany, aby se zase neopakoval stejný scénář jako před čtyřmi lety, kdy se kvůli propadnutí více než milionu hlasů pro strany kolem pětiprocentní hranice dostala k moci Fialova vláda. U stran, které mají nyní podporu pod 5 % jako jsou Motoristé a Přísaha reálně hrozí propadnutí hlasů, protože je vysoce pravděpodobné, že se do Sněmovny nedostanou. A když přihlédneme ke statistické chybě u průzkumů, tak propadnutí hlasů hrozí i u stran s preferencemi 6-7%. Je tady tedy opět obrovské riziko, že i po letošních volbách může znovu vládnou Fialova vláda, což by byla úplná katastrofa. Zcela klíčové tedy bude, aby voliči nenechali propadnout ani jeden hlas a volili na jistotu. Prosím tedy o podporu SPD, kde je jistota, že hlas nepropadne.
Ohledně toho, jestli by měla nová vláda vzešlá z nadcházejících voleb dál podporovat Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, v průzkumu Medianu souhlasně odpovědělo 48 procent dotázaných, zatímco 52 nesouhlasně. O čem to vypovídá?
To znamená, že podle většiny českých občanů by Česká republika měla přestat podporovat Ukrajinu v konfliktu s Ruskem. SPD prosazuje ukončení financování Ukrajinců a Ukrajiny, prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců na našem území a prosazujeme deportace zločineckých cizinců. Odmítáme členství Ukrajiny v EU a NATO a vyzbrojování Ukrajiny.
SPD dlouhodobě varuje před neomezeným přílivem cizinců do ČR a před riziky, která to přináší českým občanům. Dopis Ministerstva vnitra Evropské komisi ze dne 28. srpna, upozorňující na vyčerpání kapacit pro poskytování pobytu Ukrajincům, potvrzuje naše dlouhodobé varování – náš stát není schopen neomezeně přijímat další osoby, aniž by ohrozil vlastní občany.
Současná vláda Petra Fialy a ministr vnitra Vít Rakušan dlouhodobě selhávají. Jejich bezmezná podpora Ukrajinců a neomezený příliv cizinců přetěžují naše zdravotnictví, školství, sociální a bezpečnostní služby, zatímco českým občanům nejsou zajištěny odpovídající služby a ochrana. My požadujeme, aby vláda okamžitě přehodnotila svou migrační a azylovou politiku, omezila příchod cizinců a zajistila, že zájem českých občanů bude vždy prioritou. Případná pomoc cizincům nesmí být nikdy na úkor našich lidí a kapacit státu.
Zmínil jste Fialovu vládu. Podle posledních dat OECD vyjádřilo důvěru kabinetu Petra Fialy pouze 19 procent obyvatel, zatímco více než 70 procent lidí uvádí jako svůj postoj nedůvěru. Češi se tak řadí k nejkritičtějším národům z celé třicítky zemí, které OECD sleduje. Je podle vás problém ve skeptickém národě, jak naznačují občas Fialovi ministři, nebo v neschopné vládě?
Fialova vláda je zodpovědná za snížení životní úrovně většiny našich občanů, obrovskou kumulovanou inflaci vyšší než 30 procent, zvyšování daní, korupční skandály typu bitcoin, Dozimetr a Kampelička, podporu Migračního paktu EU přerozdělujícího imigranty, schválení nových emisních povolenek, které povedou k rekordnímu zdražování, zdražování energií a potravin, nedostupné bydlení, rekordní propad porodnosti, obrovské zadlužování, zhoršující se zdravotnictví a nedostupnou zdravotní péči, zhoršující se životní úroveň velké části občanů, podporu Ukrajiny a Ukrajinců na úkor českých občanů, omezování národní suverenity, omezování svobody slova, postavení naší země jako kolonie globalistů Západu, zhoršující se školství, podporu genderu a tak dále, a tak dále.
SPD ví, jak všechny tyto negativní věci změnit k lepšímu a je připraveno se účastnit na příští vládě. Vyzývám proto občany: Zbavme se ve volbách škodlivé Fialovy vlády!
Když už jsme u té nálady veřejnosti, která podle vaší vize přímé demokracie má být klíčem pro politické rozhodování, tak podle aktuálního průzkumu Medianu pro Český rozhlas s přijetím eura nesouhlasí 76 procent respondentů, euro by chtělo jen 24 procent Čechů. Jak by se k této informaci měla postavit politická reprezentace, zejména vládní strany, které euro více či méně horlivě prosazují?
Vidíme, že čeští občané na rozdíl od SPOLU, Pirátů a STAN nechtějí euro. Hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy, protože se jedná o škodlivou měnu ničící ekonomiku a likvidující suverenitu. Podle nás občané mají právo rozhodnout v referendu.
SPD na rozdíl od prezidenta Petra Pavla a Fialovy vlády euro jako škodlivou měnu naprosto odmítá. Odmítáme se stát členem dluhové unie a nést odpovědnost za zadlužené státy eurozóny. Souhlasíme s názorem ústavního právníka Zdeňka Koudelky, že Česká republika již nemá povinnost a závazek přijmout euro.
To mi prosím vysvětlete, jak se stalo, že již nemáme závazek přijmout euro?
Náš závazek přijmout euro byl dotčen podstatnou změnou poměrů i plynutím času. A v souladu s mezinárodním právem již neplatí. V době vstupu našeho státu do Evropské unie bylo euro projektem společné měny. A o přistoupení k tomu projektu rozhodli občané České republiky v referendu. Ale v souvislosti s řešením řecké dluhové krize se z měnové unie stala unie dluhová. V roce 2003 členové eurozóny žádnou povinnost řešit dluhy Řecka, Itálie nebo Španělska neměli. Nyní ta povinnost existuje a my bychom ji po vstupu do eurozóny měli. To je přece neoddiskutovatelně podstatná změna poměrů! A článek 62 Vídeňské úmluvy o smluvním právu č. 15/1988 Sb. uznává podstatnou změnu poměrů v rozsahu závazku jako důvod pro zánik smluvní povinnosti. Navíc přijetí eura má několik zásadních nevýhod.
Ale určitě také nějaké výhody. Co vy považuje za nejpodstatnější negativa?
Přijetím eura bychom museli ručit za krachující státy eurozóny. Odmítám platit dluhy za Řeky, Španěly, Italy a dnes i Francouze! V přijetí eura by také naše národní banka ztratila významné pravomoci v dohledu nad bankami. Úrokové sazby a měnový kurs jsou přitom významné nástroje, jak reagovat na ekonomické výkyvy.
Euro je nástroj vzniku jednotného evropského státu. Jednotlivé ekonomiky unijních států jsou ale příliš odlišné na to, aby mohla fungovat jedna měna. Ekonomika EU ztrácí konkurenceschopnost, má velmi nízký ekonomický růst a již nás předběhly jiné velké mimoevropské státy.
Je to právě rok od ničivých povodní na severní Moravě a ve Slezsku. To také bylo před volbami a vládní politici, třeba ministr Stanjura, se nechávali vidět v postižených městech se sliby pomoci. Jak se podle vás vláda vypořádala s následky živelné katastrofy?
Vláda Petra Fialy lidem slavnostně slíbila 40 miliard korun na obnovu jejich domovů – 30 miliard hned a 10 miliard letos. Měnil se kvůli tomu i zákon o státním rozpočtu. A jaká je realita? Fiala s Rakušanem opět lhali. Do postižených oblastí dorazily pouze 4 miliardy korun, tedy pouhá desetina slíbené částky. Považujeme tento postup za naprosté selhání vlády. Občané v zasažených regionech zůstali často odkázáni na vlastní síly a na solidaritu dobrovolníků, zatímco vláda utrácí miliardy na zbrojení, na bruselskou agendu a pro Ukrajince.
Prezident Pavel se po povodních osobně chopil krabic
Pane Okamuro, toto vědomí samo o sobě lidem nepomůže. Jaké řešení tedy navrhujete?
Požadujeme okamžité navýšení plateb oblastem zasaženým povodněmi na slíbenou a schválenou úroveň, zjednodušení byrokracie a férovou pomoc občanům, která byla navíc jasně stanovena zákonem, jenž Fialova vláda nedodržela! Slíbených 40 miliard pro občany postižené povodněmi nesmí zůstat jen na papíře! Pomoc českým občanům, kteří přišli v důsledku povodní o své domovy a majetky musí mít přednost před podporou Ukrajině a Ukrajincům.
Data Eurostatu přinášejí srovnání podle podílu městských domácností, které vydávají na bydlení více než 40 procent svých příjmů. Mezi pět evropských zemí, v nichž městské domácnosti vydávají na bydlení více než 40 procent příjmů, patří i Česko. S vysokými náklady se potýká přibližně 14 procent obyvatel. Česko končí na pátém místě mezi západoevropskými a severskými zeměmi, a to i přesto, že je v tuzemsku obecně nižší cenová hladina. Což zkrátka znamená, že máme mextrémně drahé bydlení. Co byste s tím dělali, pokud byste po volbách dostali příležitost to změnit?
Příští vláda, které chce být SPD součástí, musí okamžitě začít pracovat na zlevnění cen energií, potravin a dalších nutných životních nákladů. V souvislosti s dostupným nájemním bydlením je třeba provést revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v České republice, protože v případě, že by odešlo těch 400 tisíc Ukrajinců, kteří se přišli v posledních třech letech, tak by se v Praze uvolnilo 18-21 tisíc nájemních bytů a v Brně 5-7 tisíc, což by okamžitě vedlo k poklesu ceny nájmů na polovinu.
Co se týče nové výstavby, je nutné omezit byrokracii a předpisy, které dnes blokují, zpomalují a prodražují výstavbu čehokoli. Je třeba podpořit obce a družstevní formy výstavby, bezúplatné převody pozemků ze státu na města a obce, musíme mít levné energie i pro to, abychom měli levné materiály, co k výstavbě potřebujeme, stát by měl podpořit zavedení nízkoúročených půjček pro pracující rodiny a lze uvažovat i o zastropování hypotečních sazeb.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jakub Vosáhlo