EU se rozpadne. Ať dá Klaus Bulharům přednášku. A Putin? Mašín varuje

Nemyslíte si, že při dnešním vývoji světa byly akce vaší antikomunistické skupiny bratří Mašínů zbytečné? Západní část zeměkoule je, při velkém zobecnění, dnes ovládána na jednu stranu neomarxistickými, progresivistickými skupinami a na tu druhou globálním kapitálem…
Naprosto ne. To, co se děje dnes, nemá s tím, co jsme dělali my, nic společného. V době, kdy u nás vládl komunistický režim, bylo naše jednání naprosto správné. Tehdejší situaci nelze v ničem přirovnávat k dnešní. Tehdy to bylo stadium, které už bylo vyřešeno. Ať už to dopadlo jakkoli, komunisti nebyli potrestáni. Nynější stadium je wokeismus a neomarxismus. Wokeismus je odlišný od komunismu, jako byl kapitalismus odlišný od marxismu. Dnešní wokeismus, přestože obsahuje některé marxistické prvky, nemá nic společného s tehdejším komunismem, a už vůbec ne s dnešním kapitalismem.
Dnes není komunistická ani Čína, ani Rusko, ani Ukrajina. A ani v Čechách už nejsou komunisté v tom smyslu, v jakém jsme je znali tehdy. Z tehdejších komunistů jsou dnes čeští politici jako Petr Pavel. Jsou tu spíše lidé ovlivnění woke ideologií, kteří mají určité marxistické rysy, například snahu o konečnou rovnost za každých okolností, tedy Diverzitu, Rovnost a Inkluzi (DEI).
Jak se v tom – neomarxismu a neokapitalismu – orientujete?
U neomarxismu vidím stejné základní prvky jako u klasického marxismu. Tedy důraz na to, aby výsledek byl pro všechny stejný, bez ohledu na schopnosti a jejich přičinění. Proti tomu jsem byl už za komunismu a jsem proti tomu i dnes. Rozdíl je v tom, že prostředky odporu jsou dnes jiné než před sedmdesáti lety.
Pokud jde o takzvaný neokapitalismus, žádný takový pojem podle mě reálně neexistuje. Co tím lidé myslí? Já žádný neokapitalismus nevidím. Vidím konkrétní lidi a jejich zájmy. Například Donald Trump je obklopen lidmi, kteří jsou multimiliardáři, což ho nepochybně ovlivňuje. Jeho původní postoje se v některých otázkách změnily. V kampani byl například proti kryptoměnám. Postupně ale pochopil, že proti silné vlně uvnitř republikánského prostředí nemůže jít. Dnes kryptoměny podporuje, přestože je dříve kritizoval. Této příležitosti využili jeho synové a synové Steva Witkoffa.
Spojené státy americké dnes mohou držet bitcoiny jako součást svých rezerv. Synáčkové na tuto vlnu včas naskočili a vydělávají na tom miliardy.
Kde v tom chaosu ale tedy stojí váš prezident Donald Trump?
Ten chaos není spontánní. Je výsledkem tlaku demokratické a hlavně republikánské strany. Lidí v Senátu a Kongresu. Ne Trumpových voličů z hnutí Udělejme Ameriku znovu skvělou (MAGA). Senátoři a kongresmani jsou investoři. A jsou to právě oni, kdo na tom všem vydělává. Dnes se v Americe člověk nestává miliardářem skrze otevřené úplatky, ale skrze obchodování s akciemi, často na hraně anebo přímo za hranou zákona. Říká se tomu insider trading, tedy obchodování s využitím vnitřních, neveřejných informací, ke kterým mají hlavně politici přístup, a o nichž rozhodují.
Elon Musk to myslel správně. Prosazoval tvrdší postup vůči EU a Číně včetně tarifů. Jenže Senát a Kongres na něj a na Trumpa zatlačily a donutily je tu politiku stáhnout. Proč? Protože právě senátoři a kongresmani měli v těchto oblastech masivně investováno ve firmách majících produkci v Číně. Investoři mezi kongresmany a senátory začali dostávat „margin cally“, tedy varovná upozornění, od svých brokerů. A v tu chvíli šla politika stranou. Peníze rozhodly.
Věřím, že věříte prezidentu Trumpovi. Ale co lidé za ním, právě jako je Steve Witkoff a někteří další?
Steve Witkoff je Trumpův golfový přítel. Člověk, jehož nemovitosti – baráky a hotel – měly finanční problémy. Tehdy se mu podařilo sehnat arabské investory, kteří mu pomohli situaci zachránit.
Tím se stal pro Trumpa tím nejlepším vyjednavačem na světě. Současně ho mají v kapse Katařané a Saúdští Arabové, zrovna tak jako Jareda Kushnera. To podstatně ovlivňuje jejich postoj při takzvaném vyjednávání s Izraelem, který se nachází v pozici, jako se nacházelo Československo v roce 1938 až 1939. Ale Trump má kolem sebe i dobré lidi jako Jamese Davida Vanceho, Marca Rubia a šéfy ministerstva spravedlnosti, FBI, ministerstva obrany a války a další, například Stephena Millera.
Jste podnikatel. Říkáte, že zanedlouho bude mít Evropská unie s měnou euro těžké problémy. Proč a jaké?
Evropská unie se v budoucnu rozpadne. Mohla a měla by fungovat jako hospodářská unie. Jako měnová a politická unie nemůže fungovat nejen z toho důvodu, že sociální a daňový systém je v každé zemi jiný. Přijetím eura ztrácí země kontrolu nad svou měnovou politikou. V eurozóně se rizika sdílejí, státy s nižším dluhem fakticky ručí za dluhy zadluženějších zemí, jako jsou Itálie či Řecko. Není tam moc lidí, kteří to vidí správně. První zemí, která padne, ale prozatím je udržována Evropskou centrální bankou, bude asi Itálie. Bude následovat dominový efekt. Přijetí Ukrajiny do EU by rozpad urychlilo.
Třeba situace v Bulharsku by tomu napovídala…
Bulharsko udělalo ten neprozřetelný krok, že přistoupili k euru, což vedlo k demisi vlády. Byla to jedna z nejhorších věcí, co mohli udělat. Přechod na euro povede k růstu cen a ztrátě kupní síly, země ztratí kontrolu nad svou měnovou politikou. Václav Klaus by jim měl dát přednášku a vysvětlit, jak to funguje.
Myslím si, že s rozšiřováním hospodářského spolku BRICS+ bude mít i americký dolar těžké problémy. Co vy na to?
Americký dolar už ty problémy má. Tvrdé sankce samy o sobě urychlují jeho oslabování. Státy si kvůli nim hledají alternativní cesty, jak mezi sebou obchodovat a jakmile je najdou, k dolaru se už nevrátí. Dolar ztratí věrohodnost. Podobně na tom bude euro, pokud zabaví ruská aktiva v Belgii.
Amerika má nad svým dolarem plnou kontrolu. Může řídit vlastní měnovou politiku a své finance. Češi si dnes mohou sami určovat kupní sílu koruny. Jakmile přijmou euro, tuto možnost definitivně ztratí.
Je dobrým plánem americký izolacionismus J. D. Vanceho?
To není izolacionismus. Je to realistický přístup k mezinárodní politice. Vanceho názory jsou rozumné a vycházejí z jednoduchého principu. Pokud má Amerika dál fungovat jako rozhodčí ve světových konfliktech, musí být především silná. Nemůže se nechat oslabovat ani Evropou.
Podle jeho dosavadních výsledků a veřejně prezentovaných postojů ho považuji za nejschopnějšího politika, který by mohl následovat Donalda Trumpa. Jeho přístup by podle mě přispěl ke skutečnému světovému míru. A o to tady jde. Ne o nekonečné války, bezhlavé vyhazování peněz na zbrojení a cizí konflikty.
America First je logický koncept. Nejprve musí být silná Amerika. Teprve silná Amerika si může dovolit pomáhat ostatním. Neustálá a rozptýlená světová angažmá Spojeným státům nepomáhají. Stačí se podívat na příklady, jako je Somálsko, Súdán, Sýrie a další dlouhodobé mise bez jasného výsledku.
Jak vidíte aktuální stav mírových jednání ohledně války na Ukrajině?
Ta jednání jsou v podstatě bezvýznamná. O konečných podmínkách rozhodne Vladimir Putin. On drží karty. Ukrajina je obětí Evropy, která ji žene dál do války na základě slibů, které nemůže splnit. Nedokáže je dnes splnit ani Donald Trump. Bez rozpoutání třetí světové války nemá Západ prostředky, jak Putina donutit k zásadním ústupkům. Jediné logické řešení je přijetí dnešních, i když Putinových, podmínek.
Proč si myslíte, že „Obamacare“, tedy snaha zvýšit dostupnost zdravotního pojištění pro chudší vrstvy obyvatel v USA, je tak špatný nápad. Tomu dost dobře nerozumím…
Obamacare je hlavně pro lidi, kteří jsou na Medicaid. Ve Spojených státech existují dva veřejné zdravotní programy – Medicare a Medicaid. Medicare je určen seniorům, zatímco Medicaid je program pro lidi, kteří nic nevlastní.
Za administrativy Joea Bidena přišlo zhruba 21 milionů nic nevlastnících lidí. Donald Trump proto prosazuje, aby lidé, kteří do Spojených států přicházejí, dokázali, že nebudou závislí na americkém sociálním systému. Amerika nemůže financovat 21 milionů přistěhovalců za čtyři roky.
Americký zdravotní systém je nejlepší a nejférovější mně známý systém. Do USA jezdí lidé například z Kanady, když potřebují složité operace nebo transplantace. V Evropě se často dlouho čeká a systém je svázán byrokracií.
Americký zdravotní systém by neměl ve světě konkurenci, kdyby nebyl pod tak silným tlakem nelegálního přistěhovalectví. Ve Svaté Barbaře byly například dvě nemocnice a jedna z nich se zhroutila, protože byla církevní, která podle „živé ústavy“ nesměla být státem podporovaná. A to bylo před čtyřiceti lety, kdy příliv přistěhovalců nebyl takový jako za poslední léta.
Nejste jedním z těch boháčů ze západního pobřeží USA, co se starají jen sami o sebe?
Nepovažuji se za boháče. Sám si vybírám projekty, na které přispívám. Nepřispívám tam, kde byrokracie sežere prachy, aniž by je dala na konkrétní účel. Tady jsou lidi, kteří přispívají velkými penězi na všechno možné. To je fenomén, který v Evropě není. Amerika je jediná mně známá země, kde jsou sociální projekty podporovány soukromými osobami.
Jak se vám vlastně zdravotně daří?
Sdělil jsem svým lékařům, že můj cíl je stovka. A oni mi říkají: „Pracujeme na tom.“
autor: Jan Rychetský