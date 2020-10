Okamura bije na poplach. Čisté víno plukovníka Prymuly. Plnou odpovědnost nese Babiš

reklama

Jaký je váš názor na noční schůzku v uzavřené restauraci, které se účastnili ministr zdravotnictví Roman Prymula a Jaroslav Faltýnek, teď už bývalý místopředseda hnutí ANO?

Ministr Prymula mě velmi zklamal. To, že porušuje svá vlastní nařízení, na základě kterých mají miliony našich občanů České republiky finanční a sociální potíže, je ukázkou absolutního pohrdání a arogance moci a ministr Prymula by měl rezignovat.

Další věcí je, že ukázal – a už se nedivím, že si toho obrovské množství lidí všimlo, že opatření, která přikazuje milionům občanů, nejsou pravdivá. Ministr je sám o sobě staršího věku a jako odborník epidemiolog tímto činem vlastně nalil čistého vína. On sám se nebojí opatření nedodržovat, protože se mu zdravotně nemůže nic stát, v podstatě zpochybnil opatření, která přikazuje ostatním. Problém je, a na to bych rád upozornil, že to, co se stalo, není jen otázka onoho večera. Došlo k úplnému znedůvěryhodnění Prymulových opatření, což bude mít velké ekonomické dopady na mnoho osudů našich občanů. Ministerstvo zdravotnictví a ústředí vlády ztratilo důvěryhodnost.

Důvěra je to, co se v souvislosti s utajenou schůzkou nejvíce skloňuje. Znamená to podle vás i narušení důvěry celé vlády? Tedy to, co Prymula udělal?

Primárně z důvodu, že vláda má program přizpůsobený programu ČSSD, tak naši důvěru nikdy neměla a hnutí SPD ani jednou pro důvěru vládě nehlasovalo. Nemůžeme hlasovat pro probruselský, proimigrační program ČSSD. Důvěra je narušena určitě. A nyní je nejdůležitější, a za SPD jasně říkám, že chceme občanům vrátit pocit bezpečí, jistoty, pocit stability, a rád bych zdůraznil, že nyní nesmíme ztrácet ani vteřinu, co se týká finanční podpory všech postižených skupin obyvatel vládními opatřeními. A to jsem v pátek zdůrazňoval vládě celý den, že kvůli této blamáži ministra zdravotnictví se v podstatě zbrzdila práce vlády, ale lidé musejí platit nájmy, závazky, čím dál více lidí se dostává do dluhových pastí, neřešitelných ekonomických problémů.

Já jsem vyzval vládu, aby ani na vteřinu neztrácela čas, poradili jsme se v poslaneckém klubu SPD a jsme ochotni chodit nonstop do Sněmovny, abychom odhlasovali co nejlepší podporu firem a živnostníků. Nesmí se ztratit ani vteřina, přestože probíhá tato vládní blamáž, kvůli které vláda bohužel ztratila několik dní. Lidé se dostávají do nebezpečných finančních problémů a já biju na poplach.

Na začátku jste řekl, že měl Prymula rezignovat. Jak jistě víte, k rezignaci podle svých slov nevidí důvod, prý se mělo jednat o pracovní schůzku, netušil, kam přesně na jednání jede a podobně. Co si myslíte o těchto argumentech?

Je každému úplně jasné, že došlo k porušení opatření, která sám ministr Prymula přikazuje ostatním. To vidíme úplně všichni. Teď je skutečně potřeba, protože obyvatelé jsou v zoufalé finanční situaci a v zoufalé sociální situaci, co nejrychleji obnovit důvěru. Občané pochopitelně nemohou věřit ministrovi, který sám porušuje vlastní opatření. Není v tom nic osobního, ale mám na srdci osudy miliony lidí a jejich ekonomickou a sociální situaci. Přece neexistuje jiná varianta, než aby vláda urychleně obnovila důvěru, protože jsme v krizi. Je třeba obnovit důvěru a neztrácet ani vteřinu.

Jak tedy vnímáte, že Prymula sám rezignaci nepodal?

Možnosti jsou dvě. První možností je, že než to ministr Prymula řekl, proběhla konzultace s prezidentem Milošem Zemanem, a tím pádem již znal nějaké stanovisko prezidenta. A tou druhou variantou je, že ministr Prymula je politicky nezkušený, což je, má v politice velmi krátké zkušenosti a nedokáže si dostatečně vyhodnotit, že porušil to, co sám přikazuje ostatním.

Prezident tedy přijal návrh na odvolání ministra zdravotnictví z rukou premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér poznamenal, že prezident měl k odvolání nějaké výhrady. Každopádně představení kandidáta prezidentovi by se mělo konat v úterý a samotné jmenování ministrem ve čtvrtek. Je to v současné situaci dostatečně rychlé? A neobáváte se, že by prezident Zeman mohl dělat nějaké obstrukce?

Tyto kroky jsou plně v kompetenci prezidenta a já nedokážu posoudit, do jaké míry potřebuje prezident čas na vyhodnocení situace, aby měl všechny informace k rozhodnutí, které by vedlo ke stabilizaci situace. Aby měl dostatek informací o dalších krocích do budoucna, a to jsou spojené nádoby, protože prezident má velice odpovědnou pozici a jeho cílem bude stabilizace. A také aby do konce volebního období pokud možno žádné podobné turbulence nenastávaly. Z tohoto pohledu dokážu těžko vyhodnotit informace ohledně nástupců, a to vše prezident zajisté posuzuje tak, aby už na ministerstvu do konce období volebního období k výměnám nedocházelo.

Je Prymulovo pochybení tak velké, že by mělo dojít k odchodu vlády, jak se také ozývá?

Jasně a na rovinu, teď v krizi není čas na vyzývání celé vlády k demisi, protože občané jsou zoufalí a protože v nouzovém stavu, potažmo ve stavu relativní nouze, může zákony do Sněmovny navrhovat pouze vláda, nikoliv opozice. Opozice může podávat pouze pozměňovací návrhy k vládním návrhům zákonů. V okamžiku, kdy by padla vláda, by deset milionů obyvatel České republiky ekonomicky a sociálně zkolabovalo, protože by nebyl nikdo, kdo by navrhl zákony ve stavu nouze. Jenom člověk neznalý zákonů může v tomto okamžiku, kdy se občané dostávají do zoufalé finanční situace, teď vyzývat k demisi celé vlády, protože by neměl kdo navrhovat zákony a my ve Sněmovně bychom neměli o čem hlasovat. A obětí by se stali Češi.

Vláda ztrácí důvěru, ale odložme handrkování a politikaření na jindy. Hnutí SPD navrhuje jiný postup, ať se vymění ministr zdravotnictví a urychleně se pomůže všem postiženým skupinám. To je náš úkol. Problémy důvěry a nedůvěry vlády řešme, až se budou blížit volby do Sněmovny. Ministr zdravotnictví by měl rezignovat, mělo by dojít k urychlené výměně. Nyní nese plnou odpovědnost premiér Babiš, protože návrh na jmenování ministra dává premiér. Je tedy jeho odpovědností, kdo se ministrem stal, a také to, kdo ministrem bude. Všechno má a měl plně v rukou premiér. Nyní je důležitá obnova důvěry a neplýtvání časem při pomoci občanům.

