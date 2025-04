Okamura se neudržel: Hodinu a 20 minut jsme čekali, než se Rakušan uráčí přijít do práce

Vládní koalice vás kritizovala za to, že jste se neúčastnili jednání o azylovém zákonu a že jste nepodpořili jeho zrychlené projednání, ačkoli podle vlády tento zákon zpřísňuje podmínky pro nelegální imigranty. Tak jak to tedy je? Vy nepodporujete zpřísnění podmínek ilegálním imigrantům?

Je to přesně naopak. Fialova vláda prosadila přijetí tzv. migračního paktu EU, který nám od června příštího roku nařizuje přijímání přerozdělených afrických a islámských imigrantů, nebo pokutu půl milionu korun ročně za každého nepřijatého imigranta. A teď tady navrhuje nějaké kosmetické změny, že poté, co nám budou na základě migračního paktu přiděleni afričtí a muslimští imigranti, tak se trochu něco zpřísní? To je fraška! Primárně musíme odmítnout migrační pakt EU! To ale vláda nechce. Pokud by vláda chtěla opravdu zamezit nelegální migraci, musela by odvolat svou podporu migračnímu paktu EU. To odmítá udělat. Polská i maďarská vláda již avizovaly, že migrační pakt nebudou respektovat, protože nechtějí přijmout ani jednoho nelegálního Afričana či muslima.

No a vládní koalice předvedla frašku, když zařadila tento bod ve středu ve Sněmovně pevně na patnáctou hodinu, ale ministr vnitra Rakušan (STAN) nepřišel, takže to natahoval ministr financí Stanjura tématem, které vůbec nesouvisí s migrací. Takže jsme hodinu a dvacet minut čekali na to, než se pan ministr Rakušan uráčí přijít do práce, čili vláda ukázala přesně svou pravou tvář, že jí na řešení nelegální imigrace vůbec nezáleží.

Navíc mě právě ministr vnitra Rakušan a vládní poslanci před měsícem vydali k trestnímu stíhání za protiimigrační plakát a chtějí, abych za to šel na tři roky do vězení. Za to, že říkám STOP migračnímu paktu EU.

Zrychlené projednávání zákona jsme nepodpořili, protože chceme prosadit své pozměňovací návrhy, které by vládní návrh azylového zákona zpřísnily.

Co navrhujete?

Cílem našich návrhů je minimalizovat možnost obstrukcí ze strany cizince, kterému zde nebyl umožněn pobyt, a přimět ho co nejdříve Českou republiku opustit. Dále navrhujeme, aby trest vyhoštění byl co nejšíře ukládán cizincům, kteří páchají trestné činy. Bezpečnost našich občanů je pro hnutí SPD jednou z priorit. Pokud bude SPD po podzimních volbách ve vládě, nebudeme migrační pakt EU respektovat. Prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace.

Zmínil jste ukrajinské imigranty. Podle aktuálního průzkumu zde chce většina Ukrajinců, kteří uprchli z Ukrajiny během období napadení země Ruskem, zůstat. V Česku by prý mohlo trvale zůstat na 260 000 „uprchlíků“ z Ukrajiny, tedy zhruba 70 %. I s nimi by za deset let mohlo v ČR celkem žít asi 1,36 milionu cizinců. Vyplývá to z aktualizované studie poradenské společnosti Boston Consulting Group a středoevropské pobočky Aspen Institute pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Co tomu říkáte?

Platí to, co jsem již řekl. SPD prosazuje návrat ukrajinských „uprchlíků“ domů. Ukrajinců je tady již příliš mnoho. V současnosti jsou v podstatě již pouze ekonomičtí migranti. A stoupá i kriminalita. Především by ale o tom, zda tu někteří Ukrajinci zůstanou, měli dle názoru SPD rozhodovat čeští občané, a ne samotní Ukrajinci nebo Evropská unie. Tato země nepatří Ukrajincům, ale českým občanům! Odmítáme, aby nám diktovali Ukrajinci či Evropská unie, kdo bude v naší zemi žít! A nechceme tady žádné nepřizpůsobivé cizince.

Navíc Fialova vláda via facti vyzývá ukrajinské „uprchlíky“, aby se nevraceli na Ukrajinu ani po skončení konfliktu. Ministr vnitra Fialovy vlády Vít Rakušan (STAN) na sítí X de facto vyzval ukrajinské „uprchlíky“, aby se nevraceli domů a aby zůstali v České republice i po skončení konfliktu. Osobně se domnívám, že záměrem Fialovy vlády je udělat z Ukrajinců české občany a získat si tak velkou skupinu nových voličů. Pokud by Ukrajinci získali české občanství, mohou být rozhodující silou ve volbách v naší zemi.

Poměrně velký ohlas vyvolalo vaše vyjádření o NATO. Můžete vysvětlit přesně váš postoj?

SPD prosazuje široký zákon o referendu, který by občanům umožnil v případě jejich zájmu a na základě sesbírání 250.000 podpisů hlasovat o věci, kterou si zvolí. To jsem znovu potvrdil v nedělní debatě s tím, že v rámci zákona o referendu je i možnost vyvolání referenda o mezinárodních závazcích ČR, tedy i o našem členství v EU či v NATO, aby mohli sami naši občané kdykoli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Případné referendum nevyvolává SPD, ale občané. A referenda bych se samozřejmě zúčastnil a uvádím tak na pravou míru své nepřesné vyjádření.

Co se týče případného referenda o NATO, tak jelikož jsem pro mír a nechci žádné zatahování ČR do války a také se mi líbí neutralita Rakouska či Švýcarska, tak mi můj pocit říká hlasovat pro vystoupení. Ale současná situace po čtyřletém vládnutí Fialovy vlády je bohužel taková, že naše armáda je v nejhorší situaci za dobu samostatné České republiky. Chybí vojáci, chybí materiál, chybí technika. Proto jsem řekl, že teď v tuto chvíli nemáme technicky vzato armádu, která je schopna chránit území České republiky a naše občany a nemůžeme se tedy ocitnout v bezpečnostním vakuu.

Senát Parlamentu ČR minulý týden schválil zvýšení povinných poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a výrazné rozšíření okruhu jejich plátců o domácnosti s přístupem k internetu, které televizní ani rozhlasový přijímač nemají. Vy jste byli proti. Co budete dělat dál?

Po podzimních volbách navrhneme zrušení těchto poplatků a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Vláda jenom odírá občany, místo toho, aby řešila reálné problémy. A jak jsme si přečetli v médiích, premiér Fiala si stačí mimo premiérování ještě milion vydělat na univerzitě. Ovšem nikdo neví, za co... Takže dělá premiéra na částečný úvazek. Je to politický podvodník par excellence.

Jaké reálné problémy máte na mysli?

SPD je v příští vládě okamžitě připravena realizovat svůj dlouhodobý plán na zastavení zdražování, který je tvořen zejména systémovými opatřeními směřujícími k zastropování cen energií, k trvalému snížení cen potravin například novelou zákona o cenách a k zajištění cenově dostupného bydlení pro české občany. Součástí tohoto plánu je i razantní snižování rozpočtového deficitu a státního dluhu.

Taky připomenu, že více než třetině stavebních firem poklesly kvůli Fialovou vládou a Piráty zpackané digitalizaci stavebního řízení tržby, a to v průměru o 18 %. Objem zakázek pak kvůli ní klesl 38 procentům stavebníků průměrně o 19 %. Pokažená digitalizace negativně však ovlivnila výběrové řízení podle 54 % firem. Způsobené škody jsou v miliardách korun.

A máme tu taky další výsledky Green Dealu a nekompetentní vládnutí Fialovy koalice. Řada českých firem kvůli drahým energiím a hloupým regulacím EU plánuje přesun do USA. Jde například o firmy Linet, Wikov, Brano, Czechoslovak Group, PBS Group, Koh-i-noor či Bednar. Takže z Evropy a z naší země odchází průmysl. Fialova vláda i Evropská komise měly své programové prohlášení pojmenovat „Návrat do pravěku“.

Máme tu Velikonoce. Chcete něco vzkázat občanům?

Chci jim popřát pohodové, klidné a požehnané prožití velikonočních svátků s přáteli a s rodinou. Na západě globalistické vlády křesťanské a evropské tradice mnohdy potlačují, aby to prý neuráželo muslimy. Nenechme si vzít naše tradice, naši identitu a naše rodiny. A je tu i pozitivní zpráva, že britský Nejvyšší soud ve středu rozhodl, že zákon o rovnosti pohlaví definuje ženu jako osobu, jež se narodila jako biologická žena. Takže aspoň nyní pravda zvítězila. Je smutné, že tak evidentní věci, že žena je žena, a ženou není muž, který předstírá, že je ženou, musí řešit soudy.