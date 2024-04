Okrádání lidí. Důkazy. Filip Turek a tajnosti elektromobilů

reklama

Filipe, vy jste diskutoval na CNN Prima News s poměrně sympatickou členkou Pirátů, paní Klusovou. Ona tam zpochybnila vaše odkazy na studie, které dokazují, že elektromobilita se v porovnání se spalovacími motory nevyplácí a že výroba elektromobilu je ekologicky náročnější než normálního auta. V pořadu už jste nemohl plně reagovat, tak jak byste pro naše čtenáře svá tvrzení rozvedl?

Děkuji za tuto možnost. Kdybychom přistoupili na hloupou debatu, že pouze některé emise CO 2 produkované lidstvem způsobují oteplování planety a předstírali, že neexistuje oněch osm známých faktorů, které tyto cykly působí z nejzásadnější části, ignorovali bychom, že antropogenní emise CO 2 – neboli emise produkované lidmi – jsou pouze přibližně 3,5 % z celkového objemu těchto emisí. Ostatní produkuje sama příroda, zemská kůra atd. Z těch 3,5 % je pouze necelých 8 % produkce z Evropy a z toho jen malá část tvoří doprava v EU, když odečteme letadla, lodě, vlaky apod. A pak nám zůstane ani ne 10 % z 8 %, které jsou z oněch 3,5 %. Když to zaokrouhlím nahoru, nějaká jedna necelá desetitisícina je objem, který lze použít jako hodnotu odpovídající produkci CO 2 auty v Evropě.

Registrovaných aut v EU je přes čtvrt miliardy, třeba v ČR je průměrný věk těchto aut 16 let. Když propočítáme nárůst cen, nemožnost obnovy vozového parku z důvodu zdražování aut a vlastně všeho z důvodu existence ESG, zločinných emisních povolenek v celé EU a normy EURO 7, je elektromobilita jen nástroj k okrádání spotřebitele. Reálný motiv zlepšovat životní prostředí lze uznat maximálně v pokryteckém měřítku, že drahá auta v centrech nejbohatších metropolí světa méně kouří, než jinde ve světě. Což je určitě pro Prahu a New York z krátkodobého hlediska pozitivní ukazatel, globálně to má však přesně opačné účinky, než jsou hlavním argumentem.

Započítejme i neschopnost pochopit, že výroba nových a levných aut s normou EURO 6, nebo ideálně starší EURO 5 by byla vlastně cesta ke snižování celkových emisí a nikoli naopak, ale hlavně by auta nebyla nesnesitelně nákladná na výrobu a následné opravy. Nehledě na špatnou spolehlivost v dalších fázích životnosti, která vytváří sekundární ekologickou zátěž. Čísla, ze kterých vycházím, jsou veřejně dohledatelná například i na stránkách EU, ale i NASA, a začali je využívat i při přednáškách na ČVUT FS, ale i jiných zahraničních fakultách.

O ekologičnosti a znatelně měřitelném vlivu těchto hodnot na oteplování planety ve smyslu, že když nahradíme 1,47 miliardy aut na planetě elektromobily s půltunovými bateriemi vyrobenými za šílených energetických, ekologických a etických nákladů z lithia, niklu, kobaltu, manganu a dalších materiálů strategicky ovládaných Čínou, pochybuje každý racionálně uvažující člověk, který má základní vzdělání a ovládá matematiku, chemii a fyziku druhého stupně základní školy. I když uznávám, že dnes se ve školách asi učí spíše o genderu.

Kde ty údaje berete?

Tato čísla kromě fakult potvrzují automobilky. Volvo již dávno představilo studii, že výroba elektromobilu je náročná ohledně vyzdvihovaných emisí CO 2 , které produkuje výrobní proces a následně výroba elektrické energie, jež se liší podle energetického mixu jednotlivých zemí a regionů. Až po ujetí 50 000–70 000 km běžným vozem se uhlíková stopa i s provozem srovná s uhlíkovou stopou jen samotné výroby elektromobilu. A to se nebudeme bavit o tom, jak by toto srovnání dopadlo v Polsku, kde jsou převážně uhelné elektrárny. Nebo kdybychom v dotačních zemích započítali třeba k obnovitelným zdrojům opravdu všechny aspekty vzniku těchto energií. Tak by to šlo do nekonečna až po moment, kdy víme, že průměrný Čech vydechne 0,9 kg CO 2 za den.

Předpokládám ale, že v Bruselu lidé dobrovolně vydechují méně, u nás to očekávám od Danuše Nerudové, pana Niedermayera a všech Pirátů. Tato čísla ale neobsahují skutečné drancování přírody, které je zde záměrně zaměněno za neviditelný a neměřitelný „klimatismus“.

Když budeme počítat místo emisí CO 2 racionálnější hodnotu, tedy spotřebovanou energii a opravdu komplexně započítáme všechny ukazatele, elektromobil se svou zátěží vyrovná zátěži nové Škody Octavie se vznětovým motorem po více než 200 000 ujetých kilometrech. Vzhledem k průměrnému nájezdu často za životností elektromobilu, protože životní cyklus baterie je prokazatelně limitován nejen nájezdem, ale i časem, a hlavně podmínkami, jako jsou způsob nabíjení a třeba zimní provoz. Tyto výpočty jsou prezentovány na technických fakultách včetně ČVUT v Praze, když už by někdo namítal, že má celoživotní dráha automobilového experta není dostatečným oprávněním pro předložení názoru, který se progresivistům pro svou logičnost musí automaticky jevit jako proruská dezinformace.

Ve zkratce, elektromobil je drahá, zábavná a efektní hračka s úžasnou akcelerací, tichým a zážitkovým provozem a s výfukem v elektrárně. Tedy vhodné městské vozidlo pro pár desetin procent bohatších lidí, nebo těch parazitujících na dotacích a výhodách. Je určitě součástí budoucnosti dopravy ve městech, nebo jako další vůz. Že by nahradil většinu aut je neproveditelné a bez dotací a zvýhodňování zatím konkurenceschopný podle jednoduchých ukazatelů není. V ČR tvoří asi 0,3 % vozů z 6 500 000 aut a představa, že tato auta někdo nahradí elektromobily, je z Julese Verna na halucinogenech. Hlavně ony stamiliony tun mědi z Čínou ovládaných dolů plující pak na nákladních lodích sem a tam přes polovinu planety, které by musely proplést naši půdu jako nekonečná pavučina z kabelů o tloušťce ruky, je z říše hororových snů. O naší technologické, průmyslové, ekonomické a energetické budoucnosti bohužel rozhodují soudruzi bez jakéhokoli racionálního a technického uvažování a znalostí a tuto etickou a ekologickou potenciální apokalypsu záměrně přehlížejí. Za škody napáchané na našem průmyslu je již blízká budoucnost odsoudí.

Paní pirátka v rozhovoru na CNN Prima NEWS měla aspoň odvahu se mnou do této diskuse jít a v podstatě se přiznat k absolutní technické neznalosti na rozdíl od několika politiků, europoslanců a kandidátů, kteří se mnou do debaty jít opakovaně nechtějí a svou „zelenost“ často schovávají za běžně vypadající politické subjekty. Konkrétně paní Danuše Nerudová, podle které je „Green Deal budoucnost a migrace příležitost“ a před volbami náhle otočila, i když za stálého a poctivého počítání pohlaví dodává, že by auta s motorem nezakazovala, jen prostě budou muset být bezemisní. Na rozdíl od skrytých zelených Khmérů ze Spolu, ANO, Stanu apod. jsou Piráti a Zelení aspoň upřímní a autentičtí a představu o tom, že nás chtějí nechat vysadit z aut na elektrokola a sdílená elektroauta, přiznávají.

Taková ta představa, že Green Deal je jediná cesta, jak „otočit kolem dějin“ a že je v pořádku zakazovat a uměle zdražovat uhlí, topení, spalovací auta, levnou výrobu elektřiny… Opravdu Piráti věří, že se stane zázrak a touto cestou se vyvinou zázračně laciné zelené technologie? Nebo je jim prostě jen „šumák“, že obyčejný občan zchudne, bude míň jíst, míň jezdit a létat a dobře mu tak? Jaká je motivace těchto „greendealistů“?

Oni ti chytřejší z nich, kteří nejsou příliš vidět, samozřejmě vědí, že to je naivní nesmysl, ale pomocí užitečných idiotů vytvořili závaznou judikaturu postavenou na technologiích, které ještě neexistují. Tento bizár v dějinách svou paradoxností překoná pád Říma i implozi Sovětského svazu ve všech parametrech.

Proč to ale dle vás všechno dělají?

Cílem zelené transformace je převýchova obyvatelstva a řízený třídní boj. Tentokrát ovšem nebudou znárodňovány majetky elit, bohatých statkářů a továrníků, ale tento společenský experiment má platit celá střední a nižší třída a vydělat na něm může jen nepracující nová kasta z nekonečna neziskovek a úřednických pozic. A samozřejmě kapitáni ohromných korporátů se zelenou střechou, s propagací nerůstové ekonomiky pro ty menší.

Střední výrobci v tomto prostředí dlouho nepřežijí. Dlouhý pochod institucemi umožnil privilegovanou minoritu, jež si vzala představu klimatické apokalypsy jako důvod trestat a nechat platit její představy o světě mlčící většinu. Celý tento systém je geniálně vytvořený a velmi sofistikovaný. Konečky chapadel tohoto projektu jsou naivní a někdy možná věřící, tělo je pevné, strukturované a jasně vnímající kořist, kterou je celá produktivní společnost krmící obludný trávicí trakt. Tyto neuchopitelné orgány zelené revoluce jsou napojené na čínský kapitál pod zástěrkou ušlechtilých zájmů. I přísavky těchto chapadel jsou MADE IN CHINA. Nejsou lepší mimikry, než nálepkovat nepřizpůsobivé jejich skvělé zelené revoluci jako „proruské“ a „popírače“ klimatické změny. Strůjci zelené transformace samozřejmě záměrně nemají ponětí o tom, jak funguje průmysl a životní cyklus automobilu od získávání strategických zdrojů po jejich recyklaci. Postavili svůj výsledek na ovládnutí společnosti pomocí neměřitelného božstva. Když klimatická apokalypsa nepřijde, posílí svou pozici, že je to díky nim a při každé přírodní katastrofě opět posílí své argumenty, že musíme přitlačit a že jsme dle slov paní Danuše ztratili 20 let tlacháním o tom, zda klimatická změna existuje. Viditelní představitele této nové moci jsou vhodní do Bohnic, nad genialitou jejich loutkovodičů smekám.

Co byste řekl na to, kdyby vás někdo obvinil, že ignorujete životní prostředí? Že jste vlastně čuně: Chcete smrdět lidem pod nosem výfukem, chcete zaplavovat města jezdícími a parkujícími auty, chcete čoudit uhelnými elektrárnami?

Jak řekl Napoleon, „lze mne zranit, nikoli však urazit“. Obdobně jako v teorii mezinárodních vztahů jsou ve světě průmyslu, techniky a čísel „liberální“ idealisté a snílci považovaní za nebezpečné blázny popisující svět jaký by měl být, nikoli jaký reálně je. Také bych si přál, aby všude pracovaly jen ženy a aby nákladní lodě jezdily na duhový sníh, bohužel se to neděje, buďme prosím realisté.

Ke konkrétní věci: Primátor Hřib tvrdí, že v Praze je levné parkování. Netržně levné. Že vzhledem k ploše, které zaparkované auto zabírá, platí řidiči cenu pod tržní hodnotu zabraného prostoru. Já nevím, co by tedy mohlo místo parkovišť stát, ale není na tom něco?

Tady vidíte, že člověk z nesystémové strany, která by nejraději rozdávala nepodmíněný příjem, umí být „kapitalista“, když se mu to zrovna hodí. Po tomto výroku bych čekal, kdy Piráti navrhnou privatizaci zdravotnictví a státního podílu ČEZu. Vše je tak extrémně zdaněné, aby se mohlo v rámci Green Dealu do nekonečna přerozdělovat, že opravdu doufám, že pan Hřib nezačne běhat po Praze s krejčovským metrem a nebude zjišťovat plochu aut na obsazenou plochu hlavního města na centimetry čtvereční, protože by pak ještě mohl zjistit, že SUV kolikrát zabírá méně místa než sedan a budeme v háji všichni.

Představme si, že se stanete europoslancem. Nedávno Marek Benda mluvil o kandidátovi na eurokomisaře: Že musí mít Brusel „prochozený“, musí znát lidi. Europoslanec je něco jiného, samozřejmě, ale pokud se volič zeptá, zda se v tom mraveništi neztratíte, zda ovládáte jazyky, do jaké frakce se zařadíte a v jakých výborech chcete pracovat… Co mu odpovíte?

„Prochozený“ Brusel mám, ovšem asi jiným způsobem, angličtinu rozhodně ovládám lépe než náš „prime minister“, jen mi vždy trvá, než se „přepnu“, výslovnost mám ale snad stále lepší než pan Vondra a jeho legendární „prčejz“, ale vzhledem k tomu, že až na pár výjimek téměř všichni čeští europoslanci v europarlamentu mluví převážně česky, je jasné, že naše efektivita bude lepší. Nikola Bartůšek u nás na dvojce kandidátky koalice Přísaha–Motoristé ovládá pět jazyků a je jedním z nejerudovanějších expertů na migraci v Evropě se zcela realistickým přístupem. Dále má pravá ruka hovoří také mnoha jazyky včetně dokonalé arabštiny a francouzštiny. Já se učil mimo angličtiny řecky, německy a italsky, ale stále považuji za zásadnější obsah a to, co politik říká, než kolika jazyky to říká a přiznávám, že tyto jazyky si již nepamatuji a neprovozuji.

Europoslanec navíc hájí národní zájmy, eurokomisař má být naopak dle interních pravidel „nadnárodní“ a hájit zájmy EU, proto je trapné, že profesionální kandidátka Nerudová usiluje lobbistickým způsobem o obě funkce, které se vylučují, kdyby tedy respektovala pravidla EU, která tak obdivuje, nemohla by toto předvádět. Já jako eurokomisař bych asi skončil jako JFK, už tato vlna nenávisti a pokusů mne diskreditovat je velmi zážitková, nicméně je to pro nás jen a jen důkaz, že to děláme dobře.

Když jsme u Marka Bendy, tak pojďme na Sašu Vondru. On tvrdí, že právě on dokáže zmírnit Green Deal realisticky a doopravdy. Že lidé jako vy prosadíte prd, zatímco on ano. Není na tom něco pravdy? On to tam má „prochozené“, dělá zpravodaje u různých návrhů ve výboru a přičítá si zásluhy na zmírnění normy Euro 7.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) je sice obsazen členy z EPP a já bych spíše viděl členství ve frakci ECR, ale nechci konkretizovat ani frakci, ani výbory, už jen z důvodu, že po volbách se opravdu velmi změní a bude to o vyjednávání a o mém lobbování proti zákazu výroby aut se spalovacími motory. Za mnou na rozdíl od pana Vondry stojí osobnosti z průmyslu a mnoho těch, které má argumentace ohledně těchto zelených nesmyslů dávno zaujala. Jsem ovšem rád, že pan Vondra sleduje mé veřejné vystupování proti Green Dealu a za automobilový průmysl, obdobně jako většina členů ANO, či někteří z SPD apod.

Já na rozdíl od pana Vondry jsem v těchto tématech autentický, pohybuji se v blízkosti automobilového průmyslu 17 let, nesmyslnost zelených argumentů kritizuji veřejně od roku 2008. Znám se s řediteli automobilek, znám procesy výroby a jsem reálně jediným politikem s potenciálem stát se spojovacím článkem mezi průmyslem, občanem a politikou. Pan Kupka a pan Vondra si všimli asi 2 měsíce po mé masivní kritice, kterou vidělo na YouTubu díky XTV čtvrt milionu lidí, že EURO 7 se týká aut. Jeho technické znalosti budovy europarlamentu mu v boji proti těmto nesmyslům nijak nepomohly a opět nepomohou, kdy jindy mohl silněji zasáhnout než za českého předsednictví v EU? Bůh ví, za co pan Vondra vyměnil své původní ideály a stal se prokazatelně přisluhovačem zelené transformace, signifikantní důkazy mám hned dva, jako výtahem s sebou na společné kandidátce táhne do europarlamentu fanatika Green Dealu a absolutního obhájce zákazu aut se spalovacím motorem, pana Niedermayera a před pár týdny pan Vondra hlasoval pro návrh, že naši občané musejí otevírat dveře auta vzdálenější rukou a když to neudělají, mohou za to v případě přistižení být pokutováni policií. Myslel jsem, že je to apríl, ale opravdu není, máte pocit, že pan Vondra s tímto diletantským přístupem je obhájce průmyslu? Říká o sobě, že je „hlídací pes“ v europarlamentu, vzhledem k tomu, že chybí na více než 20 % zasedání a že hlasuje pro takové bizáry, jako je nemožnost normálně otevřít dveře svého auta přirozenou cestou, nevěřím v jeho schopnosti, efektivitu a upřímnost, díky lidem jako je on jsme na cestě stát se zeleným skanzenem, tento „hlídací pes–spící bernardýn“ nám proti zákazu výroby aut se spalovacími motory pomůže asi tak jako paní Nerudová, která také otočila těsně před volbami, jen si v každé další větě protiřečí. Kdyby stávající europoslanci a naše vláda za předsednictví dělali, co od nich chtěli naši občané a proč je volili, nemusel bych opouštět svůj komfortní život a jít řešit za ně tragédii automobilového průmyslu, kterou způsobili. Beru zrušení zákazu aut jako svou osobní svatou válku, pro omezení Green Dealu, a tím pádem záchranu budoucnosti Evropy udělám všechno.

Někteří lidé vám vyčítají Roberta Šlachtu. Že je, s prominutím, fízl, že z jeho stíhání Nagyové nebylo skoro nic apod. Jak moc takové výčitky probíhají a jak na ně reagujete?

Jsou únavné a směšné, od milovníků „dalíkovské“ a „nagyovské“ ODS, která zdiskreditovala původní myšlenky této strany a tuto stranu dostala do fáze, kdy se jí její zakladatel, prezident Václav Klaus opakovaně zřekl. Robert Šlachta byl poctivý policista a za to, že jen dělal svou práci, zaplatil on a desítky jeho kolegů odznakem. Doporučuji podívat se na VOX TV na náš rozhovor na toto téma, milovníkům konspiračních teorií o tom, že byl „Babišovo béčko“ to tam vysvětlujeme. Já si vážím ve své válce proti Green Dealu podpory každého a samozřejmě i osobnosti, jako je Robert. A pak je kategorie lidí, kterým všeobecně vadí policisté, nebo si pletou dopravku s kriminálkou apod. Těch je dobré se zeptat, zda by chtěli rušit i hasiče nebo armádu. Naše cíle jsou mimo rušení zvěrstev Green Dealu bezpečnost a systémový boj s migrací a díky tomuto spojení nabízíme jako jediní zcela zásadní, komplexní a konkrétní řešení v těchto oblastech.

