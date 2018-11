Ondřej Hejma pro PL: Trump rozděluje Ameriku stejně jako Zeman Česko. Ve jménu boje proti údajným elitám, ve jménu mlčící většiny!

ROZHOVOR „Za dva roky dokázal dostat ekonomiku do špičkové formy, v podstatě zastavil válečná šílenství v zahraničí a vysvětlil obyvatelstvu, že Amerika má skutečný migrační problém. To není málo,“ říká na adresu Donalda Trumpa novinář a hudebník Ondřej Hejma. Promluvil k americkým volbám do Kongresu a vyjádřil se i k „humbuku“ kolem státních vyznamenání. Zmínil také Jarka Nohavicu a vztah Čechů k Rusku.

Amerika v úterý rozhodovala o novém složení Kongresu, téměř ve 40 státech se volili i guvernéři. Jak hodnotíte výsledky voleb? A vzhledem k tomu, že do Ameriky často jezdíte, máte tam přátele, máte už nějaké reakce i od nich?



Reakce přátel ještě nemám, ale tenhle v podstatě patový výsledek se všeobecně předpokládal, takže žádné překvapení. Kdyby došlo k republikánské tsunami, byla by to vážná krize pro demokraty jako stranu, kdyby to bylo naopak, byla by v ohrožení samotná prezidentská funkce Donalda Trumpa. Nic z toho se nestalo a všichni už se dívají do roku 2020, kdy bude další prezidentská volba.



O volby byl tentokrát opravdu velký zájem. Čím si to vysvětlit?



Donald Trump v Americe provádí historické posuny, jejichž význam teprve v budoucnu doceníme. Má ambice provést dalekosáhlé změny jak v otázce migrace, tak obecné zahraniční politiky, a především globální ekonomiky. To bude mít vliv na celý svět. Je to změna systému, jakási americká perestrojka, v podstatě revoluční útok na existující struktury ve Washingtonu, ale demokratickou a mírovou cestou. Tyto stále vlivné skupiny se pochopitelně brání, a i proto přišlo víc voličů než obvykle, dlužno podotknout, že na obou stranách.



A mají pravdu politologové, kteří volby do Kongresu označili za „referendum o Donaldu Trumpovi“?



Anketa Podporujete prezidenta USA Donalda Trumpa? (Hlasování od 7.11.2018) Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 3713 lidí



Sám Trump označil volby za úspěch republikánů. Ale dá se to opravdu až takto vnímat?



Ano, je to úspěch, po dvou letech dehonestační kampaně, ve které byl Trump označován za neschopného, nevzdělaného blázna. Za dva roky dokázal dostat ekonomiku do špičkové formy, v podstatě zastavil válečná šílenství v zahraničí, a vysvětlil obyvatelstvu, že Amerika má skutečný migrační problém. To není málo. Navíc se zdá, že si udělal v Republikánské straně pořádek, což se mu může v budoucnu hodit.



Ozývají se i hlasy, že americké volby ukázaly, že je země rozdělená. Dá se říci, že Donald Trump rozděluje Ameriku tak, jak to někteří tvrdí o Miloši Zemanovi v ČR, byť samozřejmě v mnohem menším měřítku? Ostatně Miloše Zemana u nás někteří často k Trumpovi přirovnávají...

Je rozdíl mezi rozdělováním podél pozitivních myšlenek a rozdělováním na základě zloby a nenávisti. Rozděluje každý, kdo něco dělá, kdo se dotýká reality a mění ji, na tom není nic špatného. Takže ano, Trump rozděluje Ameriku stejně jako Zeman Česko. Ve jménu boje proti údajným elitám, ve jménu mlčící většiny, která nepovažuje práci a národní identitu za historický přežitek. V tom jsou si oba pánové velmi podobní, pak už jsou to samé rozdíly...



Vy jste před dvěma lety vyjádřil v rozhovoru pro Parlamentní listy podporu právě Donaldu Trumpovi. Mimo jiné jste uvedl, že je nadějí i pro nás. Jak teď, po dvou letech, Trumpa vnímáte, jak ho jako prezidenta „hodnotíte“? Co podle vás dělá lépe, a co naopak třeba hůře než jeho předchůdce Obama?



Trumpovi se nepodařila reforma zdravotnictví, stále nemá peníze na tu „mexickou zeď“, ale jinak vidím samé úspěchy. Pro nás je důležité, že jeho vnímání jak EU, tak NATO, je realistické, to jest bez iluzí. S Obamou ho nelze vůbec srovnávat, tohle je úplně jiný druh politiky.

Psali jsme: Šílenost! Ostrá odpověď umělci, který z Čechů udělal blbce po celém světě Šojdrová se vrátila z „hledání sirotků“. A co teď? VIDEO „Jste nepřátelé lidu! Styďte se. Sedněte si. A vás taky nemám rád.“ Donald Trump vyřval „váženého“ novináře Babiš je ve větším průšvihu, než se nám snaží namluvit, píše exporadce Petra Nečase. A jde také o Český rozhlas



Když jsme zmínili prezidenta Zemana, vy jste byl letos mezi těmi, kteří z jeho rukou dostali státní vyznamenání. K tomu samozřejmě moc blahopřeji. A zaujalo mě, že jste v médiích uvedl, že jste to, že máte být oceněn, do poslední chvíle tajil, protože jste nechtěl poslouchat ty strašné řeči, které kolem toho byly v médiích. Proč je podle vás kolem udílení cen každý rok takový „humbuk“, tolik nenávistných výkřiků? A v této souvislosti, co říkáte na to, co se děje kolem toho, že Jarek Nohavica přijal cenu od ruského prezidenta?

Příčinou těch agresívních výpadů je obyčejná neschopnost uznat porážku. Tito lidé v podstatě nejsou demokrati, protože demokracii uznávají jen tehdy, když sami vyhrávají. Když vyhraje soupeř, je to automaticky podvod, proti kterému je třeba protestovat. Já to beru tak, že žijeme ve svobodné demokratické zemi a normální je taková vyznamenání přijímat, a ne naopak. To, že to tak není, je smutné, ale dá se to vydržet, věřte mi, ten zážitek byl k nezaplacení. Pokud jde o Nohavicu, ocitl se díky tomu pozvání ve složité situaci, ale ustál to se ctí a s chladnou hlavou, a tak to má být. Ti, co mu nadávají, nepochopili, že časy se mění, viz Donald Trump a vše, o čem jsme mluvili výše.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



My jsme mluvili téměř celý rozhovor o Americe. Jak ale vnímat současné Rusko? Není český národ tak trochu ode zdi ke zdi v tom smyslu, že před lety jsme nesnášeli hromadně Ameriku, teď vadí vše, co je ruské? S tím vlastně souvisí například i to ocenění pro Jarka Nohavicu…

Málokdo si s Ruskem „užil“ tolik jako právě ta naše generace, která se narodila hned po únorovém komunistickém převratu. Díkybohu si to ještě pamatujeme a v našich písních to taky občas zazní. A je jedno, kdo poslouchá Okudžavu a kdo Boba Dylana. Ten „politický rasismus“, který je momentálně ve vzduchu, kdy vše, co je ruské, je špatné právě proto, že je to ruské, je součástí toho velkého boje dnešní doby. Věřím, že to přejde a že naše vztahy s Ruskem budou stejně korektní jako třeba s Německem, o jehož mocenských praktikách by zase mohly vyprávět generace našich předků.

Psali jsme: Ondřej Hejma se neudržel: Miroslava Němcová. Královna českého politického kýče, která za celý svůj život akorát jednou odešla v přímém přenosu z Hradu... A jejda. Známý hudebník promluvil o Kalouskovi a ČT Zpěvák Hejma to rozbalil naplno: Okamura dostal stopku ze zahraničí, to je jasný. Schwarzenberg má tři občanství a chtěl bejt naším prezidentem? Ondřej Hejma pálí ostrými: Zeman dělá politiku správně, je to střela a démon. Drahoš je jen kontejner na protizemanovské hlasy!



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora