Opozice? Obrovské zklamání. Faleš, neschopnost, prázdnota. Tajně otevřené hospody? Nářky umělců? Vicepremiér Havlíček, jak ho neznáte

Vaše resorty spustily řadu programů, které měly pomáhat širokému spektru v boji proti koronaviru. Lze vyčíslit, jaké konkrétní sumy byly vyplaceny?

Celková podpora podnikatelů ze všech resortů je již přes 200 miliard korun. MPO spravuje největší počet programů, celkem devět. Jeden jsme dělali na mém druhém ministerstvu, tedy na dopravě. Doposud mohli podnikatelé čerpat z mých resortních programů 64 miliard, včetně záruk.

Budou vyplaceny i další prostředky?

V tuto chvíli připravujeme další programy v celkové výši 11 miliard na MPO a přibližně jednu miliardu na dopravě. Ale nechci to vztahovat na moje ministerstva. Beru to za celek jako vládu. Výbornou práci dělá i MF, MPSV a MMR. Pokud to porovnáme s EU, pak naše podpora firmám je nad průměrem, dáváme vůči HDP třeba více než Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Řecko, Belgie nebo Nizozemsko…

Rozumím. Pokud půjdu o několik poschodí níže, vždy se najdou hlasy, že Vámi zmíněná podpora je nedostatečná. Slyšet jsou zejména lidé z oblasti kultury. Vnímáte i tyto konkrétní názory, například Jana Hrušínského, nebo nelze k této situaci přistupovat až takto jednotlivě?

Kultura nakonec z velké části skončila rovněž na MPO, spolupracujeme ale s ministerstvem kultury. Do první podpory šlo 900 milionů, před pár dny jsem s ministryní financí dohodnul, že tam půjde další miliarda. Hlídám si, aby se dostalo na malé podnikatele v oblasti kumštu, ale i na podpůrné profese, techniky. Programy připravujeme s desítkami zástupců celé kulturní obce, jsou výborní a moc nám pomáhají. Ale jinak souhlas, nedokážeme saturovat dle představ všechny. Naše zdroje jsou záchranné, snažíme se kompenzovat hlavní náklady. Totéž platí pro ostatní podnikatele. Denně si lámu hlavu nad tím, jak to udělat alespoň přiměřeně spravedlivě, chápu všechny, kteří bojují o přežití, mají můj obrovský respekt, ale rozhodně se nenechám ovlivnit nikým, kdo je více slyšet. Stejně tak ale nebude nikdo proto, že je třeba agresivnější při prosazování svých zájmů, znevýhodněn. V tomhle musím vše brát neosobně a s nadhledem, navíc ty lidi chápu.

Teď odjinud. Jak řekl prezident pro PL, opozice často kritizuje vládu, aniž by sama něco předložila. Pokud to otočím; přinesla z Vašeho pohledu opozice něco konstruktivního, s čím skutečně pomohla?

Je to obrovské zklamání. Nejsem žádný extra politik, jsem v tomto řemesle dost nezkušený, ale ta míra falešnosti, prázdnosti a neschopnosti pomoci je pro běžného smrtelníka něco nepředstavitelného. Trefovat se do někoho, kdo v této době musí tvořit, připravuje tisíce rozhodnutí, které zde historicky nedělala žádná vláda, není složité. Jasně, chápu, že to patří k politice, ale v době normální. Já moc opozici neberu podle kabátu strany, ale podle lidí. Pár jich je tam normálních.

Kdo?

Třeba Dominik Feri nás sice kritizuje, ale pomohl například s Covid webem, pomáhá občas šířit informace přes sociální sítě a přišel s docela dobrým řešením úpravy PES. Nemusím s ním souhlasit, ale snaží se aspoň pomoci, bohužel jich takových moc není.

Pandemie zřetelně ochromila rozvoj. Co se podařilo v oblasti dopravní infrastruktury – viru navzdory?

Dopadlo to nad očekávání a moc děkuji všem aktérům. Jsem přes fakta, takže pár čísel. Když jsem přebíral resort, tak plán investic na rok 2020 byl 83 miliard, rok končíme na čísle 121 miliard. Nikdy se u nás tak nestavělo, i ten, kdo nás nemusí a má aspoň špetku soudnosti, musí vidět, že dopravní stavby jedou. D1 bude hotová příští rok, D11 urychlujeme, D6 postupuje, stejně tak D3, vysoutěžili jsme PPP na D4. Stavíme jeden obchvat za druhým, do dvojek a trojek dáváme rekordní zdroje. Totéž na železnici, dodělává se 4. koridor Praha – České Budějovice, investujeme nebývalé zdroje do zabezpečení, jen letos uděláme 150 přejezdů. A jen v tuto chvíli se rekonstruuje 60 železničních budov. To vše v době, kdy stavební firmy musely čelit covidu. Mám z toho velkou radost.

Od silnic na dráhu. Jaké změny si slibujete od přeobsazení postu generálního ředitele ČD?

Posílení krizového řízení. České dráhy čeká v důsledku covidu a fatálního výpadku tržeb nejnáročnější období za poslední desítky let. Ivan Bednárik je naším nejlepším manažerem na železnici a ve dvojici s Václavem Nebeským, který pro dráhy udělal kus dobré práce v době růstu, můžou vytvořit dobrý tandem.

Mnozí lidé se budou v příštím roce patrně potýkat s propadem příjmů, někteří nebudou moci vykonávat dosavadní práci. Může nastat něco jako celonárodní společenská deprese?

A k té budoucnosti?

A k té budoucnosti?

Buducnosti se neobávám. Ale nesmíme čekat, že situaci za nás někdo vyřeší. Je to na nás, vše musíme tvrdě odpracovat a nespoléhat na dotace a nekonečné podpory.

Co byste vzkázal těm, kteří nedodržují opatření? Tajně chodí do restaurací... Kadeřníkům, kteří přes fólie na výloze nadále berou zákazníky... mladým, kteří pořádají takzvané garážové párty zejména v Praze?

Chápu jejich situaci, ale jsme ve válce. Byť pouze pandemické. A v ní je třeba dodržovat mimořádná pravidla, jakkoliv se nám nemusí zamlouvat. Nikdo nedělá restrikce s radostí, ale proto, že chráníme nejohroženější část obyvatel. Pokud to neuděláme, zkolabují nemocnice a budeme mít násobky mrtvých. Dokážete si představit frustraci zdravotní sestry nebo lékaře, kteří jedou na úplný doraz, zachraňují tisíce lidí a po práci jdou po městě a vidí demonstrace proti rouškám, a pak si večer pustí televizi a tam někteří majitelé zavřených provozoven nabádají, ať lidé nedodržují opatření? Nemám problém, pokud někdo nadává mě, ale oni tím neškodí vládě, ale svému okolí, solidárním podnikatelům a úplně dehonestují práci lidí v první linii. Omlouvám se, ale pro ně nemám nejmenší omluvu.

Jaké vlastně máte přání do příštího roku z hlediska ekonomiky?

Vyjít z krize posíleni. Máme k tomu všechny předpoklady.

