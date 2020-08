Opozice? To neberu vážně. Trenér Hadamczik jasně. I o českém sportu

reklama

Pane Hadamcziku, v těchto dnech se vede diskuse o bezpečnostních opatřeních a omezeních, která by u nás měla začít znovu platit od 1. září v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Jak sledujete celou tu situaci – nejsou média i někteří politici až přehnaně úzkostliví?

Takže nesouhlasíte s kritikou opozice, která se už nejednou opřela do vládních opatření….

Já si rozhodně netroufám nějak negativně soudit lidi, kteří sedí na těch důležitých pozicích a mají na sobě už několik měsíců velkou zodpovědnost. A přestože teď hodně slýcháme negativní výroky třeba na adresu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, tak já myslím, že málokdo by ve skutečnosti chtěl teď být v jeho kůži. Mně je sympatický jak osobně, tak samozřejmě svou prací, kterou odvádí, protože vidím, že nesedí nikde pasivně na zadku, ale statečně se s tou situací pere.

Ti ministři před ním to měli každopádně mnohem jednodušší.

Navíc, kdyby se ta opatření zaváděla jenom u nás, tak bych třeba řekl – ano, je tady něco špatně, jenomže my přece dobře víme, že se tak děje prakticky na celém světě.

A opozice je tady od toho, aby kritizovala, tak to prostě je. Pokud lidé pak rozhodnou ve volbách jinak a to rozložení politických sil se změní, tak ta zodpovědnost přejde zase na ty, kteří jsou dnes nespokojení. V tuto chvíli ale neberu názory opozice příliš vážně.

Co tedy říkáte na ta stávající konkrétní opatření, která fungují v případě, že byť jen jeden člověk je pozitivní na covid-19 – to znamená povinná karanténa, trasování atd.?

Tak já myslím, že ta povinnost by se měla vztahovat jen na toho člověka, který je opravdu nemocný. A je to o zodpovědnosti každého z nás, proto bych v případě, že ten člověk vědomě šíří nakažlivou nemoc, neváhal sáhnout třeba i k vyššímu trestu, což je ostatně ustanoveno i v zákoně.

Rozhodně schvaluji, aby se co nejvíc hlídaly takové instituce, kde je hodně lidí a hodně oslabených lidí – jako jsou domovy důchodců nebo zdravotní střediska.

Pane Hadamcziku, vy jste také podnikatel, který zaměstnává více než šest desítek lidí. Musel jste už kvůli covidu a jeho ekonomickým konsekvencím propouštět? Jak jste si s tou situací poradil?

Ale protože máme tým lidí, kteří svou práci opravdu umí, tak jsme se rozhodli je podržet i za cenu ztrát, dokonce jsme nikomu ani nesnížili mzdu, přestože aktuálně nevyděláváme.

Objevil se zde nový fenomén, který je vlastně pouze logickým vyústěním událostí okolo koronaviru – a to jsou sportovní utkání hraná prakticky bez diváků – pouze před televizními kamerami. Co na to říkáte?

Na to je vcelku jednoduchá odpověď. Fotbal, hokej, zkrátka sport jako takový vznikl pro lidi. Ty zápasy se hrají odjakživa před lidmi a má to svůj bytostný smysl, protože ta atmosféra – tu zkrátka ničím nahradit nelze.

Samozřejmě, je to teď výjimečná situace, trpí tím hokejisté a trpí tím i fanoušci, a nikdo z nás s tím nemá a nemůže mít žádné zkušenosti, i když jsme my starší taky už leccos ve sportu zažili. Ale hrát neustále před prádným hledištěm, to je pro hráče a trenéry prostě demotivující.

A není to zkrátka na dlouho definitiva – nebudeme muset sledovat fotbal či hokej už jedině v TV?

Já si to nemyslím. To totiž ani žádná budoucnost není, protože tohle nemá se sportem nic společného. Každá nemoc přijde a odejde a je to jenom otázka času – do kdy bude pro nás představovat nějaké větší nebezpečí a od kdy už to bude únosné.

Například NHL se hraje bez diváků jenom kvůli obrovskému balíku peněz za televizní práva, o který by jinak přišla, zatímco takhle si to všichni rozdělí mezi sebe.

To ale rozhodně není případ českého hokeje…

Ne, to bohužel není. Protože naše TV nám dává v porovnání s tím hodně málo za ta televizní práva. Sehnat dnes sponzory taky není jednoduché a bude to nyní čím dál tím těžší a složitější.

Jak jsou na tom teď ekonomicky kluby extraligy. Udrží se podle vás vůbec nad vodou?

Je pravda, že některé kluby si letos nezahrály ani play off, respektive jeho část, takže poslední peníze ze vstupného viděly před více než půl rokem, což se musí časem projevit. Ten hlavní problém ale teprve nastane a to bude sjednávání sponzorů na další období.

A řešením není dávat hráčům co nejméně peněz, protože když extraligový hokejista bude brát dejme tomu 25 tisíc korun měsíčně, tak je to pro něj velký problém, neboť na té špičkové úrovni se může hokejem živit dejme tomu 10 až 15 let a během té doby se musí alespoň trochu zajistit.

Když jsme spolu hovořili v březnu, byl jste optimistou a říkal jste, že hokejové stadiony se otevřou tak, aby nový ročník hokejové extraligy mohl začít už v řádném termínu – to znamená v září. Jak to vidíte teď po dalších 5 měsících?

Tak samozřejmě, že ta situace se jeví vážnější než před 4, 5 měsíci. Otázka je, jak tu současnou těžkou dobu v hokejové extralize přežít. Jestli vůbec nehrát a počkat třeba až do Vánoc nebo hrát raději zápasy před tím prázdným hledištěm. Ale hrát bez diváků by do budoucna beztak nemělo vůbec žádný význam a hlavně je to ekonomicky naprosto neudržitelné.

Bylo by tedy lepší stadiony otevřít?

Tak to určitě ne, protože jak už jsem říkal, zdraví musí být vždycky na prvním místě, přestože opozice některé ty kroky a ta vládní omezení kritizuje. Ale představte si, kdyby se otevřel stadion v plné kapacitě a pak by tu najednou bylo plno nakažených a lidi by začali umírat, tak kdo by za to mohl? No zase ta vláda, která to povolila, opozice by byla z obliga.

Mě samotného ta současná situace hrozně mrzí, jednak za český hokej, ale i za celý český národ, protože lidi potřebují práci a výdělek a potřebují zábavu. A teď nemají často ani jedno. Takže já opravdu doufám, že se co nejdříve podaří najít nějaký rozumný kompromis, jak neublížit našemu zdraví, ale naopak pomoci tomu sportu a naší ekonomice.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

