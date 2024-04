Opravdu chtějí Fialovi voliči tak „masivní podporu válce“? Je zde pochybnost

„Česká republika, ale postupně i další země, jsou zatahovány do konfliktu na Ukrajině,“ říká předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a expert Trikolory pro sociální oblast Václav Krása. Ten uznává, že Rusko je agresor, i když se už podle jeho názoru neuvádí, co tomuto napadení předcházelo. A ptá se, zda jsou voliči skutečně srozuměni s tak masivní podporou války, když byli vládní politici zvoleni ještě před jejím vypuknutím.

Na svém facebookovém profilu v nejnovější „rubrice“ Co týden dal hodnotíte mimo jiné prezidentské volby na Slovensku. Co tedy na výsledky říkáte a co říkáte na reakci druhého kandidáta, pana Korčoka?

Výsledek volby prezidenta Slovenska mě trochu překvapil, protože mediální výstupy mírně preferovaly pana Ivana Korčoka. Ukázalo se, že u většiny novinářů se jednalo spíše o přání než o skutečnou analýzu postavení obou kandidátů, protože pan Peter Pellegriny nakonec zvítězil poměrně přesvědčivě. Já osobně jsem si přál vítězství pana Petera Pellegrinyho, protože jeho pohled na dění v Evropě je realistický a vychází z přesvědčení, že představitelé státu mají za úkol v prvé řadě hájit zájmy své země a svých občanů. Až poté by měl jejich zájem být nasměrován na globální politiku, ale vždy s ohledem na prospěch vlastní země. Sledoval jsem vyhlašování výsledků voleb až do konce a vystoupení pana Ivana Korčoka považuji za nepřijatelné pro špičkového politika. Myslím si, že pan Ivan Korčok si tímto vystoupením zavřel cestu do další politické kariéry. Alespoň pro mě by už nikdy nebyl důvěryhodným politikem. Napadat právě zvoleného nového prezidenta své země je něco, co se prostě nedělá.

Podívejme se i na reakce našich vládních politiků, jako například poslanec Pospíšil, senátorka Němcová… a dalších. Jaké z nich Vás zaujaly a proč?

Vyjádření některých vládních politiků, konkrétně pana poslance Pospíšila nebo paní senátorky Němcové, mě nijak nezaujaly, pouze mi potvrdily to, že jsou to lidé, kteří by neměli zastupovat občany této země, protože vyjadřují názory, které naší zemi škodí. My nemáme žádné právo napadat výsledek voleb v jiné zemi a už vůbec nemají tito podivní politici mluvit urážlivě o představitelích jiného státu. Se Slovenskem jsme přirozeně spjati, protože jsme prožili společnou cestu. Jazyk je natolik podobný, že si bez problémů rozumíme, a protože žijeme ve stejné geografické oblasti, tak máme i podobné problémy. Poškozování našich vzájemných vztahů je neodpustitelné a já věřím, že po příštích volbách do Poslanecké sněmovny dojde k návratu k normálním vztahům se Slovenskem.

Vláda premiéra Petra Fialy před časem rozhodla, že zruší mezivládní jednání se slovenským kabinetem Roberta Fica. Vysvětlila to postojem Ficovy vlády směrem k Rusku. Co k tomu říci a jak moc podle Vás ovlivní či neovlivní česko-slovenské vztahy výsledky právě prezidentských voleb?

Vláda premiéra Petra Fialy sama sebe svými jednotlivými činy stále více ukazuje, že neumí vládnout, že není schopna řídit tuto zemi a pracovat ve prospěch občanů České republiky. Narušit naše vztahy se Slovenskem kvůli názorové neshodě v jedné mezinárodně politické situaci ukazuje, že naše současná politická garnitura preferuje geopolitické problémy před problémy svých občanů a své země. Vůbec si neuvědomuje, že naše velikost nám neumožňuje, abychom skutečně ovlivňovali globální politiku a spíše sloužíme těm velkým hráčům za tzv. „podržtašky“. Je to smutná a nedůstojná role, kterou v současné době hrajeme. Úplně jsme absentovali na jakoukoliv národní hrdost, samostatnou politiku a stáváme se jen slouhy mocnějších. Jak už jsem zmínil výše, věřím, že narušení našich vřelých vztahů se Slovenskem je pouze dočasnou záležitostí. Je pravděpodobné, že rozhodnutí české vlády zrušit společné jednání vlád, které vedlo ke zhoršení vztahů se Slovenskem, mělo jakýsi dopad na konečný výsledek voleb prezidenta, protože jsme ve Slovácích posílili jejich hrdost na vlastní rozhodování a vlastní politiku.

Na Facebooku píšete také, že: „vydavatelství Albatros se rozhodlo nevydat knihu Abigail Shrierové „Nevratné poškození“, popisující fenomén „transgenderové mánie“ mezi současnou mládeží, i když už knihu inzerovalo“. Můžete k tomu něco dodat?

Rozhodnutí vydavatelství Albatros o nevydání knihy Abigail Shrierové „Nevratné poškození“, popisující fenomén „transgenderové mánie“ mezi současnou mládeží, je typickou ukázkou autocenzury, která za komunismu fungovala zcela neomylně. Znamená to, že cenzoři nemusí sami zakazovat různé výroky, vydávané články či tiskoviny, protože pisatelé takových názorů se sami bojí jít do střetu a sami korigují své mediální výstupy. Je vidět, že se skutečně navracíme zpět do doby autocenzury a postupně i do doby přímo cenzurních zásahů. Vydavatelství Albatros se zaleklo reakce různých transgender aktivistů, kteří by nepochybně vytvořili nějaký tlak. Je to ukázka chování naší společnosti, která je významně ovlivňována progresivistickými aktivisty, kterým se bohužel daří zatlačovat názory, které jsou v souladu s normálním vnímáním skutečnosti – tzv. selským rozumem. Všichni postupně ustupujeme těmto aktivistickým skupinám a ohrožujeme tím celou euroatlantickou civilizaci. Je to velké nebezpečí a měli bychom se vzpamatovat, než bude pozdě. Tady mám na mysli nejen transgender mánii, ale i klimatickou krizi a další a další. Je to všechno nesmysl. Transgender ideologie vede k sebevraždám mladých lidí, k snižování porodnosti a k nenormálnímu vývoji společnosti. Ideologie klimatické krize vede celou společnost k hospodářskému úpadku.

Zmiňujete také případ, kdy prezident Pavel zamítl žádost o udělení milosti pro odsouzené za pěstování konopí. Domníváte se, že neudělal dobře?

Jednalo se o dva seniory ve věku 71 let a 73 let, kteří obdrželi trest pěti let za pěstování marihuany, a to v rozsahu dvanácti a patnácti rostlin. Přitom oba pánové vedli řádný život a toto byl jejich první trest. Pan prezident dosud neudělil žádnou milost. Já si myslím, že třeba toto byla vhodná možnost udělení milosti z humanitárních důvodů. Je jisté, že oni pánové už asi nebudou pokoušet osud, ale hlavně oni jsou ve vězení s vrahy a dalšími vězni, kteří spáchali různé zločiny. Mně se zdá podivné, že za pěstování marihuany je stejný nebo vyšší trest než za pohlavní zneužití mladistvého nebo za znásilnění. Je to podivné i z toho důvodu, že pěstování konopí, pro vlastní potřebu, není v mnoha zemích trestným činem. Je to podivnost našeho zákonodárství. Pan prezident mohl udělat humanitární gesto, které by nikoho nepoškodilo, ale jak jsem již uvedl, pan prezident je tvrdý chlap, a tak milost nedá nikomu.

Mimochodem, prezident Pavel má za sebou už více než rok ve funkci. Jak tedy ten jeho rok na Hradě hodnotíte?

Pan prezident Petr Pavel plní vzorně zadání, které dostal při své kandidatuře. Naši politici velmi kritizují nově zvoleného prezidenta Slovenska, že bude podporovat současnou vládu Roberta Fica. Ale přeci to samé dělá Petr Pavel. Zcela podporuje všechny kroky současné vlády Petra Fialy. Mně připadalo docela úsměvné, když pan prezident podpořil zvyšování věku odchodu do důchodu. Nevím, jaké má znalosti o sociální politice, ale až takovou znalost důchodového systému u něj nepředpokládám, aby mohl komentovat takový návrh.

"Mír se nikdy nevybuduje zbraněmi", to by si měli, nejen naši politici, říkat jako modlitbu několikrát denně,“ vzkazujete pak na sociálních sítích. Takže, jak vnímáte současnou situaci na Ukrajině? A co říci na to, že česká vláda, podle informací v médiích, na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu vyčlenila nově „vyšší stovky milionů korun,“ jak nedávno uvedl premiér Fiala?

Česká republika, ale postupně i další země, jsou zatahovány do konfliktu na Ukrajině. Je pravdou, že Rusko napadlo Ukrajinu, ale již se neříká, co konfliktu předcházelo. Česká republika je, díky aktivitám naší vlády a celé vládní koalice, asi jednou z nejaktivnějších zemí podporujících Ukrajinu. My, jako občané ani netušíme, kolik nás tato podpora stojí. Naši politici jsou poplácáváni po zádech, jací to jsou hrdinové, přitom nás zatahují stále více do válečného dění. Vůbec si neuvědomují, že byli zvoleni před válečným konfliktem a je otázkou, zda jsou jejich voliči srozuměni s tak masivní podporou války. Nezpochybňuji humanitární pomoc lidem na Ukrajině, zpochybňuji však naši bezvýhradnou podporu války. O tom byla moje poznámka, že „mír se nevybojuje zbraněmi“. Může se dosáhnout míru tím, že jedna strana konfliktu zvítězí, ale to je porážka a vždy bude doutnat snaha o odvetu. Proto by bylo nejlepší dosáhnout co nejdříve příměří a začít intenzivně jednat o budoucím řešení sporných bodů. My však přiléváme stále do ohně války a průběh válečných operací stále více ukazuje, že je to spíše na škodu Ukrajině. Naše iniciativa nákupu dělostřelecké munice je jedním z bodů, které rozfoukávají oheň války. Politici by měli uvažovat v delších perspektivách. Za pár měsíců se může politická situace v Evropě velmi proměnit a naši politici mohou být za hlupáky a Česká republika za škodnou.

