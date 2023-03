Oškubávat obyvatelstvo, to je jediné, co dokáží vymyslet. Paroubek srovnal Zemanovu generaci s dnešní sestavou pravice

„Miloš Zeman nebyl třtina ve větru se klátící,“ říká expremiér Jiří Paroubek s tím, že ale na poslední rok a půl jeho vládnutí se bude snažit zapomenout. „Myslím si, že se snažil o vyváženou zahraniční politiku,“ ocenil pak také a vysvětlil, jak to v tomto směru vidí dál. V rozhovoru také řekl, co si myslí o jmenování Petra Hladíka ministrem i o plánech vlády na to, kde by mohl stát ušetřit. A zmínil „oškubání obyvatelstva“.

Pane inženýre, vraťme se ještě k inauguračnímu projevu nového prezidenta. Jak se vám líbil?

Pokud by mu to vydrželo, tak by to bylo určitě pozitivní. Na základě diskuse, kterou jsme měli v iniciativě Nespokojení, jsem dostal za úkol poslat prezidentu Pavlovi dopis s výzvou, aby nepodepisoval to oloupení důchodců, které se vládě podařilo prosadit v Parlamentu. Myslím si, že ten jeho projev, a to jeho vyjádření v posledních dnech, zejména v tom inauguračním dnu byla velmi střízlivá a smířlivá. A tak doufám, že tedy by mohl tuto výzvu vyslyšet (rozhovor byl veden předtím, než prezident Pavel slíbil, že podepíše nižší valorizaci důchodů, ale je odhodlán podat ústavní stížnost).

V zahraničních médiích v souvislosti s novým prezidentem píšou, že v České republice začíná nová éra. Vnímáte to také tak? Co si pod tím představit?

Tak odešli takoví ti výrazní politici… Miloš Zeman je vlastně poslední z takových těch koryfejů té polistopadové politiky. Václav Havel zemřel, Václav Klaus je mimo aktivní politiku, i když tu a tam v médiích někde vystupuje. A to samé se bude týkat Miloše Zemana, že už nebude mít vliv na aktivní politiku. Přichází nová generace, dá se říci nová generace pravicových politiků, jak ve vládě, tak tedy v Parlamentě a nyní i na prezidentský úřad, takže to je velká změna proti té minulosti.

Hned den po inauguraci jmenoval nový prezident Petra Hladíka ministrem. Bývalý prezident to přitom odmítl. Co na to říct?

Myslím si, že nový prezident ponese určité riziko v této záležitosti, protože ty věci kolem, dnes už ministra Hladíka, z brněnské radnice, nejsou podle všeho a ve všech aspektech vyjasněné. Takže pokud se objeví ještě nějaké zásadně negativní věci, no tak to dopadne jednak na celou vládu, ale také na prezidenta.

U příležitosti odchodu Miloše Zemana z Hradu na jeho dlouholetou politickou éru vzpomínají a hodnotí ji jak jeho přátelé, kolegové, tak i nepřátelé. Jak vy byste ohodnotil více než třicetileté působení Miloše Zemana v politice?

To není možné udělat nějak jednoduše. Já jsem se to pokusil vyjádřit v článku, který jsem zveřejnil také v ParlamentníchListech.cz. Samozřejmě, jako u každého politika, který byl velkou osobností, se objevují pozitivní, ale také negativní záležitosti. Myslím si, že bude potřeba ho hodnotit s určitým odstupem.

Ale přece jenom, kdybyste měl říct, čeho si vážíte na dnes už bývalém prezidentovi a v čem vás třeba naopak zklamal?

Já se budu snažit zapomenout na ten poslední rok a půl, kdy prezident byl značně pasivní, nevyjížděl nikam. Vlastně do té politiky, zejména po ustavení vlády Petra Fialy, prakticky nezasahoval. Objevila se pouhá tři veta. I když to zákonodárství by si z jeho strany zasloužilo asi větších zásahů. A myslím si, že se snažil o vyváženou zahraniční politiku tak, aby ta základní orientace státu byla na západ, ale aby zde byly korektní vztahy i k těm východním velmocem, jak k Číně, tak k Rusku.

Samozřejmě, tato politika se zdá v tuto chvíli, pokud jde o Rusko, poněkud přežilá. Ale já si myslím, že se k ní Evropa zase bude muset vrátit. Protože základem prosperity EU a také České republiky byly levné suroviny z Ruska. A potřebujeme také odbytiště pro hotové výrobky, zejména automobilového průmyslu, v Číně. Takže myslím, že nemá smysl hledat ve vztahu k Číně ty věci, které jsou disonantní v těch vzájemných vztazích a těm dávat jednoznačně přednost. To myslím, že je chyba.

A domnívám se, že významná část společnosti, alespoň podle průzkumu veřejného mínění, chtěla mít republiku kromě té západní orientace také takovou, aby byla jakýmsi mostem mezi východem a západem a využívala své polohy ve střední Evropě. A to tahle vládní garnitura, včetně prezidenta, v zásadě odmítá. Miloš Zeman si dokázal trvat na svém, což bylo velmi často pozitivní, někdy samozřejmě také negativní. Ale nebyla to třtina ve větru se klátící. Až na ten poslední rok a půl, na který bych chtěl skutečně zapomenout.

A jak si vysvětlujete jeho postoj právě v tom posledním období?

Myslím, že to vyplývá z jeho fyzického stavu a z toho, že prakticky pochopil, že nemá nikde spojence, tedy na těch relevantních politických místech, jako je vláda, jako je vedení parlamentních komor… A myslím si, že se u něj projevila také únava. Už se mu prostě nechtělo bojovat.

Vláda plánuje zrušit desítku daňových slev včetně slevy na manžela či manželku. A na polovinu, tzn. na maximálních 1000 Kč ročně, zvažuje snížit státní příspěvky u stávajících smluv o stavebním spoření. U nových smluv by se mohly zrušit úplně. Změní se i podpora důchodového spoření. Začalo se hovořit o regulačních poplatcích ve zdravotnictví. Je toto všechno správná cesta?

Tak pro pravicovou vládu je to zřejmě jediná možná cesta. Protože zvyšovat daně formou progresivního zdanění těm nejbohatším a těm firmám vesměs oligopolního charakteru, se téhle vládě prostě nechce. Sahat k nějakým mimořádným daňovým opatřením typu zřízení mimořádné daně alespoň na několik let, která by zdaňovala výnosy z dividend. Samozřejmě jsme teď v situaci, že z republiky odchází mnohem více peněz, než přichází díky evropským fondům. A to jsme si určitě nepředstavovali.

Když se někdo na toto téma zmíní, tak se řekne – Evropská unie by s tím nesouhlasila. No tak ale to je třeba s tou Evropskou unií jednat. A říci, co je potřeba. A pokud vláda není odvážná v tomto směru, nebo to vůbec nechce, tak samozřejmě pak musí sahat na to, co patří lidem. Včetně výchovného, což je také skandální, důchodů a to, o čem jste hovořil. Takže je to vláda, která v zásadě nebere ohledy vůbec na obyčejné lidí, ať jsou to zaměstnanci, ať jsou to důchodci. Prostě na lidi kašle.

A chce se věnovat zbrojení. V příštím roce chtějí navýšit proti letošnímu rozpočtu Ministerstva obrany, který je asi kolem 120 miliard korun, na nějakých 155 až 160 miliard, v situaci, kdy vlastně klesá hrubý domácí produkt, výnosy z daní budou jenom inflačního charakteru… Ta vláda vůbec nemá ty věci pod kontrolou. A skutečně tedy její jedinou představou jak z toho je, že bude oškubávat jednotlivé vrstvy obyvatelstva, počínaje důchodci, přes zasloužilé matky, když to tak řeknu, přes miliony střadalů, kteří si ukládají peníze na stavebním spoření a takto bych mohl pokračovat…

