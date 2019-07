Ovládá nás jedno hnutí. Neziskovky, strany... Je to všude, po celém světě, odhaluje Lucie Groene. Ale budou se divit

ROZHOVOR Mediální štvanice na Donalda Trumpa bude mít dost možná opačný efekt. „Mlčící většina si dost pravděpodobně myslí to samé, co Donald Trump,“ říká bývalá novinářka a rovněž senátní kandidátka hnutí ANO Lucie Groene, která se v USA často zdržuje. „No vidíte, už ani americký prezident si nemůže dovolit otevřeně říct, že papírová brčka nefungují,“ říká Groene o kritice, která se na Trumpovu hlavu snesla pro jeho nápad uvést na trh vlastní řadu plastových brček v reakci na lavinu ekologismu, která se mj. snaží omezit používání plastů. „Funguje to všude stejně, podle stejného scénáře. Jedná se o jedno, celosvětově rozšířené ideologické hnutí. Jeho stoupenci jsou rozložení do mnoha stran a nevládních organizací, některé infiltrovali velmi nenápadně,“ popisuje Groene, jak boj za čistou planetu doopravdy funguje. A ač podle Groene Trump v roce 2020 prezidentský mandát obhájí, máme se my i on na co těšit. Půjde prý o zcela nejšpinavější kampaň v dějinách.

Donald Trump se na jednom z předvolebních mítinků opřel do čtyř kongresmanek neamerického původu za Demokratickou stranu. Doporučil jim, aby opustily USA, pokud jim tolik vadí jeho politika. Je takový výrok už přes čáru, nebo spíše symbolizuje náladu „mlčící většiny“, která si třeba doma říká totéž?

Tohle už je ta obsahově poupravená protitrumpovská mediální verze, řekl to původně jinak. Komentoval postoje některých přistěhovalců ze zemí, kde zuří válečné konflikty, občanské války, extrémně vysoká kriminalita a o rovnoprávnosti žen se tam nedá mluvit ani omylem. Z takových zemí pocházejí i tyto dámy. Řekl, že „má radu pro extremisty plné nenávisti, kteří se neustále snaží rozložit zemi. Pokud se jim (Amerika) nelíbí, nechte je, ať jdou. Je to jejich volba a můžou se vrátit, pokud budou chtít.“ To by mělo platit všude a pro všechny legální imigranty. Ti ilegální žádná práva v zemích, jejichž zákony porušují od chvíle, kdy ilegálně překročí jejich hranice, nemají. Liberálové to vědomě míchají dohromady a tváří se přitom, jako by v tom rozdíl nebyl. Je to jejich taktika. Rozdíl to ale je, a to naprosto zásadní.

Američané ani občané evropských zemí vůči migrantům, kteří ilegálně proniknou do jejich zemí, žádné povinnosti nemají. Je potřeba si to uvědomit a neustále připomínat: Stát žije z peněz svých občanů a těch, kteří na jeho území legálně pracují a také odvádějí daně. Jsou to jejich peníze a mají právo očekávat, že jim za to stát poskytne služby. Ochranu jejich bezpečnosti, kvalitní školství, fungující zdravotnictví, sociální podporu v případě, že se dostanou do potíží a v neposlední řadě i důchody. Pokud někdo umožní cizím státním příslušníkům ilegální přechod hranic, měl by být za náklady na takového člověka automaticky finančně zodpovědný.

Mlčící většina si dost pravděpodobně myslí to samé, co Donald Trump, takže celá mediální štvanice mu jen vylepší budoucí volební výsledky. Kongresmanky jako lhan Omar, Aynna Pressley a Rashida Tlaib to viditelně nechápou. Ta poslední byla zvolena za Michigan. Žila jsem tam mnoho let. Je tam velmi silná, čím dál tím sebevědomější muslimská komunita. V detroitské čtvrti Dearborn už skoro nahradila původně východoevropské přistěhovalce. Před pár lety se zde před soudem řešil velký skandál, kdy místní házeli kameny na příslušníky křesťanské organizace, aby jim zabránili v účasti na jejich „arabském festivalu“. Arabské festivaly se pomalu začínají pořádat i u nás.

Trump se do hledáčku médií dostal i zajímavým tahem s plastovými brčky. Ta jsou v rámci aktuálního boje za záchranu planety zakazována a omezována, americký prezident má ale jiný názor. V rámci své kampaně za opětovné zvolení začal prodávat vlastní sadu brček. „Papírová brčka liberálů nefungují. Stůjte za prezidentem a kupte si sadu recyklovatelných brček,“ lze se dočíst na oficiálním e-shopu. Má Trump pravdu, zašel „ekologismus“ příliš daleko? Jde kromě šikovného kroku v kampani také o symbolické gesto?

No vidíte, už ani americký prezident si nemůže dovolit otevřeně říct, že papírová brčka nefungují. Ochrana životního prostředí je důležitá, ale „ekologismus“ je jen další oblast, kterou globálně zneužívají „liberálové“ pro svoje politické cíle. Stejně jako feminismus. Funguje to všude stejně, podle stejného scénáře. Jedná se o jedno, celosvětově rozšířené ideologické hnutí. Jeho stoupenci jsou rozložení do mnoha stran a nevládních organizací, některé infiltrovali velmi nenápadně. Poznáte je podle zdůrazňování tzv. hodnot liberální demokracie a volání po větším vlivu občanské společnosti, tou chtějí nahradit dosavadní systém demokraticky volených zástupců politických stran. Nejen v Americe. U nás jsou také velmi úspěšní. Jmenovat ty největší asi nemusím, slyšíme o nich dost. Nemají mandát vycházející z voleb, ale neustále kladou požadavky. Tváří se, že zastupují občany celé země, ale ve skutečnosti je to jen malá nátlaková skupina s vlivným a finančně silným pozadím. Obsadili různé komise a poradní orgány vlády.

Zavedení výrazu „předsudečné nenávisti“ je pak takový typický výsledek. Varovný signál, kterým to nekončí. Je toho víc a je to jen začátek. Je potřeba si toho všímat. Využívají všeobecně známé a veřejností respektované termíny, ale nenápadně si pod ně schovávají vlastní obsah a požadavky. Infiltrovali i dříve apolitické organizace, média, chodí dělat „přednášky“ do škol. Jsou ve vedení globálních společností. Provozují sociální sítě, jejichž obsah kontrolují. V minulých letech byla jejich agenda „záchrana uprchlíků ze Sýrie“ a „feministická“ agenda, která přikryje leccos. Nabízejí na školách naivním nebo stejně uvažujícím ředitelům „tréninky mediální kompetence“ pro studenty.

Kdo si myslí, že tohle má pod kontrolou ministerstvo školství, by si měl uvědomit, že školy často zřizují města a ta rozhodují. V čele měst stojí politici a ti mají svoje zájmy. Je potřeba takovou politickou indoktrinaci konečně zastavit. V poslední době pro sebe liberálové objevili „klima“. To si samozřejmě přeje každý – chránit naše životní prostředí. Nedá se proti tomu nic namítnout, a pokud neznáte jejich strategii, uvěříte jim. Vyhlašují „klimatickou krizi“, které využívají k rychlejšímu prosazení vlastních politických cílů. V neposlední řadě jde opět o podporu ilegální migrace, hledají cesty, jak dostat do Evropy co nejrychleji co největší množství ilegální migrantů z Afriky nebo z převážně muslimských zemí. Je to šílené. V Americe se jim do cesty postavil Donald Trump, proto ho tak nenávidí. Pořádají proti němu „feministické“ pochody, protesty „aktivistů“, nazývají ho rasistou. Dokážete si představit, aby v Americe, kde je prezidentem Trump, státní hranici narušila občanka Německa, a to proti výslovnému zákazu ministra vnitra a pokynům pohraniční policie, kterou by svým jednáním dokonce ohrozila na zdraví?

Globální liberální hnutí všude na světě velmi šikovně rozkládá právo a morálku. Kousek po kousku. Nenápadně. Infiltrovali se a jako „poradci“ často způsobují nevratné společenské změny, a to bez jakéhokoliv demokratického mandátu. Ve volbách zatím končí někde na hranici volitelnosti, ale to se změní. Generace, kterou si vychovali k obrazu svému, dospívá. Liberálové v Americe i v Evropě vědí, že bez voličských hlasů mladých lidí, bez životních zkušeností, nevyhrají ani následující volby. Proto se snaží prosadit volební právo od 16 let a mezitím mladé lidi mobilizují demonstracemi „za klima“. Greta byla jednoznačně stvořena pro tuto cílovou skupinu. Pamatujete si, jak se diskutovalo o podpisu Marrákešské deklarace? Už tehdy se mezi příčinami k migraci, kterou je potřeba schvalovat, objevila „klimatická krize“. Mělo to být jen symbolické gesto, říkali. A netrvalo dlouho a výraz „klimatická krize“ se objevil takřka všude v médiích.

„Klimatickou krizi“ vyhlašují města a městské části, která mají ve vedení liberály. Když vám současně jim nakloněná média a liberální organizace začnou prezentovat malou holku jako „zachránkyni“ v takové míře, je to profesionálně připravená kampaň. Liberálové vládnou skrze neziskovky a média, kde mají svoje lidi. Krátce po Gretě nabídli další postavičku, do té doby naprosto neznámou. Pečlivě vybraný vizuální symbol pro jinou cílovku, feministky, LGBT a mladé aktivisty, která „náhodou“ i s týmem německé televize přivezla další ilegální migranty. Trvalo to jen pár dní, než tato nově vytvořená mediální hvězda začala z titulních stránek otevřeně požadovat dovoz alespoň půl milionu „klimatických uprchlíků“. Pokud někdo věří tomu, že tohle vše je jen náhoda, tak tomu není pomoci. Alespoň by se mohl sám sebe zeptat, jak tohle pomůže „záchraně klimatu“ a jak to pomůže nám, v Evropě. Protože o nás liberálům nejde. Zneužívají jen hesla, obsah nepotřebují. Takže ano, ekologismus zašel příliš daleko. Stal se dalším prostředkem nátlaku liberálního hnutí na prosazení jejich šílených ideologických cílů.

Průzkum agentury Rasmussen z 19. července ukazuje, že práci Donalda Trumpa schvaluje 50 % amerických voličů. Barack Obama měl touto dobou před osmi lety o 5 procentních bodů méně. Trump se zároveň dostal na rekordních 94 % u republikánských voličů, Ronald Reagan měl ve stejné fázi svého mandátu 87 %. Jsou tato čísla něčím signifikantní? Vyhraje podle vás Donald Trump znovu? Ublíží mu domnělý rasismus, či obvinění ze sexuálního obtěžování? A co kauza s Ruskem?

Výsledky předvolebních průzkumů nejrůznějších agentur jsou v posledních letech čím dál tím více odtržené od reality. Jsem přesvědčená, že Donald Trump prezidentské volby opět vyhraje, pokud proběhnou regulérně. Záleží tedy, kam až jeho protivníci zajdou, aby jeho zvolení zabránili. Bojím se, že jsou schopní skoro všeho. Tahle prezidentská kampaň bude špinavá a určitě překoná všechno, co jsme zatím zažili. Nedokážu si představit nikoho jiného, kdo by tohle dokázal ustát, než je právě Trump. Navíc ten právě teď slaví ohromný triumf díky fiasku demokratů s tzv. „ruskou kauzou“. Dva roky vyšetřování za peníze daňových poplatníků a výsledek přesně takový, jaký se dal očekávat. Ukázalo se, že to všechno byla bublina a ta splaskla. Není to k smíchu, že někoho vůbec napadne obvinit prezidenta z tajného spiknutí s Ruskem proti zemi, v jejímž čele sám stojí? Myslíte si, že je to náhoda, že to u nás také zkoušejí? Načasování u nás bylo připravené přesně na chvíli, kdy liberálové předpokládali finální obvinění Trumpa z vlastizrady. Jenže jim to nevyšlo.

Stejný „liberální“ scénář dehonestace politického protivníka: nazvěte ho rasistou, náckem nebo agentem Ruska. Žádná fakta, jen obviňování a urážky. Naštěstí nežijeme v době postfaktické, jak liberálové rádi tvrdí. Média jim sice vytvoří umělou story, rozšíří ji a opakují stále dokola, aby ji veřejnost začala vnímat jako fakt. Naštěstí, když dojde k opravdovému vyšetřování, fakta chybí. V USA tuhle nekonečnou kampaň proti Trumpovi přiživuje CNN. Jeho štěstí je, že má na svojí straně Fox News, kde se snaží uvádět věci na pravou míru. U nás by měla funkci nestranného nositele ověřených a nezávislých informací plnit veřejnoprávní televize. Jaká je realita, víme. Šance, že funkci nezávislého média alespoň částečně nahradí zpravodajství TV Prima je s příchodem CNN a současně odchodem Jitky Obzinové z funkce šéfredaktorky, nulová.

Bylo by pro budoucí bezpečnost České republiky dobře, kdyby Donald Trump vyhrál? Jak pohlížíte na Trumpovo řešení situace v nestabilních částech světa? Konflikt na Ukrajině Trump víceméně ignoruje, ze Sýrie se chce stáhnout, v Afghánistánu nyní s přispěním pákistánské diplomacie Trump chce dotlačit Tálibán ke spolupráci na mírové dohodě. Pomáhá Trumpův přístup stabilitě v těchto zemích?

Čím méně vojenských konfliktů, tím lépe pro nás pro všechny. Proč by měl americký prezident řešit situaci na Ukrajině nebo v Sýrii? Mají svoje vlády. Jsem ráda, že od prezidenta Trumpa nepřichází vyhrožování válkou Rusku a že se situace v Sýrii snad uklidňuje. Naopak, dnes jsem ho slyšela v televizi jasně prohlásit, že nevidí důvod, proč by Spojené státy neměly normálně komunikovat se všemi zeměmi, Rusko nevyjímaje. To je dobře i pro nás. K armádě mají Američané celkově úplně jiný vztah než my. Jsou dlouhodobě a už od dětství vychovávaní k tomu, že být vojákem je prestižní záležitost. Armáda je adorována. Když letíte na vnitrostátní lince, jako první jsou k nástupu do letadla vyzváni vojáci v aktivní službě.

I když je to trochu přehnané, respekt k vlastní armádě by ani nám chybět neměl. Neměli bychom spoléhat na NATO, nebo dokonce přenechávat naši obranu nějaké vznikající „evropské“ armádě. Suverénní stát je definován hranicemi a schopností je pro svoje občany ubránit. Přenechávat obranu země a velení naší armádě někomu jinému, to je podle mě na hranici vlastizrady. Je škoda, že to naše senátory nezajímá.

Domníváte se, že americkým voličům jednoduše politika Donalda Trumpa, včetně všech jeho kontroverzností, vyhovuje? Splnil Donald Trump to, co se od něj čekalo? Co jeho největší sliby, tedy například jmenování konzervativních soudců Nejvyššího soudu, nebo stavba zdi na hranici s Mexikem?

Asi mají raději v čele svojí země sice kontroverzního prezidenta než loutku. Stejně jako ve Velké Británii, kde se premiérem stal Boris Johnson. Většina mých známých v USA dříve nebo později opatrně přiznává, že jsou za Trumpa rádi. Zeď s Mexikem nestojí hlavně kvůli obstrukcím opozice, která ilegální migraci podporuje. Ignoruje bezpečnostní riziko, zatímco Donald Trump trvá na dodržování pravidel. Byla jsem se minulý týden v Los Angeles podívat na jedné z mnoha ceremonií, kde prezident Trump z obřích obrazovek vítal tisíce „nových Američanů“. Na jedné takové akci se Američany stane třeba šest tisíc legálních imigrantů, kteří splnili přísné podmínky. Nejen Mexičané. V poslední době jsou to především Číňané, Jihokorejci a Vietnamci.

Představa, že Trump bojuje proti všem, kteří chtějí legálně do Ameriky, je nesmysl. Reprezentuje konzervativní svět, americké právo a tradiční hodnoty Američanů. A stojí v cestě čím dál tím šílenějšímu globálnímu hnutí liberálů. Američané jsou jeden z nejkonzervativnějších národů, které znám. Pokud volby proběhnou regulérně, bude i po roce 2020 prezidentem Donald Trump.

autor: Marek Korejs