Chmelár: „Rusové chtějí pořád to samé. Zelenskyj klidně změní názor třikrát za den.“

Hostem pořadu Za hranicí byl bývalý poradce premiéra Roberta Fica, komentátor, mediální analytik, historik a vysokoškolský učitel Eduard Chmelár. Hovořil o Ukrajině a mírových rozhovorech. „Když se Američané a Rusové shodnou, že Ukrajina nebude v NATO, pak tam nebude, protože ji nikdo nepozve, nebo spíše každý členský stát má právo veta, a pokud některý z těchto států řekne ne, pak ne, nestane se to. Tady se pořád mluví, jako kdyby bylo právo Ukrajiny vstoupit do NATO, jako by to bylo rozhodnutí Kyjeva. Ale je to rozhodnutí členských států. A pokud jednoduše řeknou ne, pak ne. A pokud se na tom Trump a Putin shodnou, pak je to dvojité ne,“ zdůraznil komentátor.
Dále řekl, že veškeré informace, které se k nám dostanou, musíme brát s rezervou. Velmi skeptický je také k prohlášením státníků. „Přiznejme si to, jsme v informační válce. Každá strana hraje taktickou hru,“ domnívá se Chmelár.
Vyjádřil pochybnost, že by zainteresované státy mohly být blízko dohodě, když Ukrajina jasně prohlašuje, že neuzná Donbas jako ruský, ani de iure, ani de facto, s čímž americký plán počítal. „To vychází z takzvaného korejského scénáře, podle kterého Ukrajina ani Západ nebudou okupovaná území brát v úvahu. Koneckonců to je také naše státní doktrína. Stejně jako neuznáváme Kosovo, neuznáváme okupovaný Donbas jako ruský, neuznáváme Krym jako ruský. Ano, je to tak jednoduché, ale ve skutečnosti nerespektujete nastalou situaci,“ upozorňuje analytik.
Požadavky Ruska jsou neměnné a předvídatelné
Nerespektování situace na bojišti znamená, že nelze dosáhnout dohody. „Moskva řekla dvě zásadní věci: za prvé – neustoupí od svého požadavku, aby Donbas byl ruský. Za druhé nedovolí, aby mírové síly, na kterých se údajně dohodly Spojené státy, Evropská unie a Ukrajina, byly z členských zemí NATO,“ připomněl Chmelár.
Můžeme si podle jeho slov o požadavcích Ruska myslet, co chceme, ale jsou konstantní, neměnné a velmi předvídatelné. „Jsou konzistentní. Na druhé straně vidíme Volodymyra Zelenského, který mi připomíná slovenského Matoviče. Je komikem i v politice, když je schopen změnit názor dvakrát nebo třikrát za den,“ soudí komentátor.
Upozornil, že Zelenskyj sice říká, že je otevřený míru, ale stále podniká kroky, které mírovému procesu házejí klacky pod nohy. „Pokud chcete dosáhnout dohody, nejde o dobro a zlo, jde o respektování situace na bojišti. A to je obtížné,“ připouští Chmelár.
Média se podle něj často zaměřují na nepodstatné věci a nechávají se jimi unést. „Například Donald Trump slíbil, že do 24 hodin bude mír, ale myslím si, že tomu nikdo nevěřil, ani on sám. Politici rádi přehánějí, používají metafory. Důležité je, že Donald Trump se opravdu snaží, a nikdo nepochybuje o tom, že je to obtížné,“ uvedl analytik.
Ukrajina nemá vojáky, zbraně ani peníze
Připomněl, že Henry Kissinger vyjednával mír ve Vietnamu pět let, uprostřed bojů. Válku nelze ukončit lusknutím prstů. Prioritou je zastavit krveprolití, vše ostatní bude následovat. A pokud chceme zastavit krveprolití, pak se musíme podívat realistickým pohledem na stav ukrajinské armády a situaci na bojišti.
„Řeknu to takhle, protože se tu stále opakuje jedna věc, že Ukrajina musí být v těchto mírových jednáních silná. Proboha, říkáme to už čtyři roky, a buďme upřímní, má Ukrajina dost vojáků, aby to zvrátila? Ne. Má dost zbraní? Ne. Má dost peněz? Ne. Má dost peněz do jara, tak co by mohlo změnit situaci?“ ptá se Chmelár.
Evropa podle něj pouze slibuje. Jediné, co v EU vymysleli, je nelegální způsob, jak ukrást zmrazená ruská aktiva nebo se zaručit za půjčku Ukrajině. „K mému překvapení vůdce opozice, který kritizuje vládu za přesunutí břemene konsolidace na bedra občanů, je najednou ochoten dát 1, 4 miliardy z našich daní Ukrajině bez jakýchkoli záruk. Víte, je to jako kdybyste si chtěl vzít hypotéku, ale banka vám ji neposkytne, protože jste mladý, nemáte stabilní příjem a tak dále. Prostě pro ně nejste hodnotný klient, a přesto si půjčku vezmete a doufáte, že někdy v budoucnu možná budete mít peníze. To je politika dnešní Evropy,“ shrnul Chmelár.
