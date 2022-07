Pan Síkela neví, on je bankéř. Jiří Paroubek o vládě v rozkladu, legrační sankci proti Rusku a Lipavském v Kyjevě

reklama

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 21111 lidí

Plynovodem Nord Stream 1 začal po pravidelné odstávce zase proudit plyn. Vy jste byl mezi těmi, kteří předpovídali, že Rusko kohoutek nezavře. Můžeme si tedy lidově řečeno oddechnout?

Když se mě na to někdo ptal, třeba v pondělí v TV Prima, tak jsem odpovídal, že si nemyslím, že by Rusko uzavřelo kohouty. Tak Putin má prý smysl pro určitou legalitu, jsou tady smlouvy, které se snaží dodržovat. Protože nedodržování smluv by se mu mohlo vrátit zase v jiném případě. Když třeba uzavřel začátkem roku smlouvy s Indií a Čínou, no tak by vlastně znevážil i tyto smlouvy a další, které by uzavíral.

Připomínal jsem také, že plyn a ropa proudila do západní Evropy ze Sovětského svazu i v těch nejtemnějších dobách studené války. Rusko prostě má zájem na tom, aby dodržovalo smlouvy, které uzavřelo, konflikt nekonflikt, sankce nesankce. Rusko zatím k nějakým proti sankcím de facto nepřistoupilo.

A jak si to, že Rusko k žádným protisankcím jako odpověď západu, nepřistoupilo, vysvětlujete?

Já si spíš kladu otázku, jak jsou ty sankce západu účinné. Zdá se, že ruskou pozici zejména ve světě, který je mimo západ, a to je většinový svět, spíše posilují. Nedá se říct, že by ruská ekonomika vysloveně strádala. Nezažívá to, co Ukrajina, že je na pokraji bankrotu a že západ každý měsíc musí Ukrajinu napojit devíti miliardami dolarů, aby bylo na výplaty důchodů, státním zaměstnancům, aby bylo v podstatě na chod státu. Takže je otázka, kdo je na tom v důsledku těch sankcí hůře.

Uvalit sankce na zemi, která je prakticky autarkní, co se týče hospodářství… Jiná věc je, jak se některé ty obory rozvíjejí, zda se můžou rozvíjet opravdu na špičkové úrovni bez západních nebo čínských technologií. Ale Rusko k čínským technologiím přístup má a mít bude. Takže ona to zase taková rána není. Takže jestli se více, nebo méně účastní sankcí vůči Rusku 40 států, zhruba 30 států se účastní dodávkami zbraní na Ukrajinu, no tak to je něco, co se zdá, že Rusko unese. A že tedy sankce západu prostě nejsou účinné. Teď ta poslední sankce je zase legrační. Jestli západ nebude kupovat od Ruska zlato, no tak ho bude prodávat do Číny, do Indie. Indický trh je hladový po stříbru, po zlatě. Tam je běžné si dávat dárky v cenných kovech. Čína bude posilovat své devizové rezervy a část těch devizových rezerv bude určitě ve zlatě. Takže prakticky se nic nestane. Rusku tedy.

Vy často mluvíte o tom, jak je důležité, aby konflikt na Ukrajině byl co nejrychleji ukončen. Máte pocit, že to k tomu směřuje?

Bohužel ne! Bohužel české předsednictví EU, jak zase tento týden předvedl ministr zahraničí Lipavský v Kyjevě, si vůbec neuvědomuje, v jaké situaci zejména střední a východní Evropa je. Inflace dosahuje v Pobaltských státech dvaceti procent. My se k tomu blížíme. Faktická inflace je kolem 20 procent určitě. Jiná věc je statistická, ta je trošku nižší. Letos poklesne životní úroveň lidí. A klíč k řešení těchto problémů, zejména v té střední a východní Evropě, ale také v západní Evropě, je v tom, ukončit konflikt tak, aby klesly ceny energetických surovin a dalšího. Tak, aby bylo možné zajistit dodávky energií za rozumné ceny. Zatím to vypadá, že nejen ti chudší obyvatelé zemí EU, ale i střední vrstvy, budou vlastně nepřímou obětí tohoto konfliktu.

Jak sám říkáte, všechno se zdražuje, někteří lidé už to příliš nezvládají. Očekáváte na podzim velké nepokoje v ulicích?

Myslím, že první signálem budou volby. Vládní koalice určitě bude mobilizovat tu svoji aktivistickou menšinu obyvatelstva. Koneckonců, ty strany vládní koalice nezískaly většinu národa ani v těch posledních parlamentních volbách, tak teď musejí očekávat velký výprask. A pak je otázka, jak se budou rozkládat. Ty jednotlivé strany pochopitelně, pokud ucítí, že účast v koalici jim přináší jen záporné body, tak se podle toho budou chovat.

A k těm nepokojům. Je otázka, jaký je pro lidi práh snesitelnosti. V tuto chvíli to nedokážu odhadnout. Určitě je u Čechů vyšší než u jiných národů. My nejsme zvyklí demonstrovat, nejsme zvyklí stávkovat. Ale myslím si, že pokud vláda zatím nechce jednat se státními, s veřejnými zaměstnanci, o úpravě mezd, no tak to je něco, co ji může přinést nepříjemná překvapení. Umím si představit, že ta stávková pohotovost se například ve školství změní ve výstražné stávky ještě před volbami. No a výstražné stávky před volbami, to je sakra silný signál ve společnosti. To jenom zeslabí volební výsledek současných vládních stran.

Když se ještě vrátíme k plynu, Španělsko podle médií oznámilo, že nepodpoří nouzový plán EU, podle kterého by v případě výpadku dodávek ruského plynu musely země EU během nadcházející zimní sezony snížit spotřebu plynu o 15 procent. Je to podle vás dobrý plán?

Je takový chimérický plán. Myslím, že by všichni měli začít šetřit od sebe, ti, co to doporučují a kdo tu krizi zavinili. Mluví se o patnácti procentech. Když se začne šetřit v průmyslu, tak například v automobilovém průmyslu, který je pro nás klíčový, to bude znamenat ohromné výpadky výroby. Protože plyn je potřeba například na vypalování karosérií. A bez karosérií prakticky nemůžete sestavit auto.

Takže ti, kteří teď budou nabádat k nižší spotřebě, vládní činitelé, by si to měli nejdřív zkusit ve vlastní domácnosti, aby tedy poznali, co vlastně lidem doporučují.

Psali jsme: Zámky příliš dog friendly nebývají, Bravantice jsou výjimkou Kancelář prezidenta republiky: Opětovná dezinformace Českého rozhlasu Bitka s Černochovou: Poslanec ANO začal vysvětlovat. A taky se ptát Pořád pálíme uhlí a plyn, aby v Rakousku šla elektřina. Přišlo varování

No takže na jedné straně budeme vyhazovat peníze za nákupy dvou letek amerických stíhaček. Můj odhad ceny je někde mezi 60 až 65 miliardami korun. Záleží samozřejmě na vybavení. Ale určitě to bude vybavení extra třídní, takže spíš bych to viděl možná ještě na vyšší částku. Takže tady se nešetří a na druhé straně budeme šetřit na lidech. To je nestoudnost a myslím, že je to něco, co lidé vládě musejí spočítat.

Ministr Síkela uvedl, že v Holandsku došlo ke zprovoznění terminálu na zkapalněný plyn, který prý sníží naši závislost na ruském plynu o třetinu. Vy ale ve svém komentáři na vasevec.cz jeho radost tak úplně nesdílíte. Proč?

Tak nesdílím tu radost od začátku. Nahradíme ten potenciálně levný ruský plyn. Kdybychom ho nakupovali na přímo a ne přes německého prostředníka, tak bychom ho měli podstatně levnější. A kdybychom udělali to, co Maďaři, tak bychom ho měli 4x, 5x… levnější.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale základní otázka je v tom, že nikdo neřekl, kolik ten zkapalněný plyn bude stát. Kolikrát bude dražší než ten ruský, 5x nebo 6x? A samozřejmě to zaplatí opět domácnosti a opět se to promítne ve výrobních cenách v průmyslu. To je ten problém.

Já chápu, že pan Síkela o těchto problémech nic neví. Je to bankéř, který umí spočítat nějaké matematické příklady a statistiku, ale nechápe národohospodářské problémy. A už vůbec nechápe problémy běžných lidí. Protože mezi „obyčejnými“ lidmi se nikdy nepohyboval.

Řada lidí dostává v těchto dnech od společnosti E.ON informace o dalším zdražování elektřiny. Jak „obyčejným“ lidem toto vysvětlit, když poukazují na to, že máme přece dvě jaderné elektrárny. Například na jihu Čech někteří lidé vzpomínají, že jim byla údajně slibována s ohledem na Temelín levná elektřina…

No tak je někdo oblboval... Myslím si, že by bylo dobré okamžitě odejít z burzy v Lipsku. Vláda by to mohla udělat, je většinovým akcionářem ČEZu a měla by k tomuto přistoupit. Tím by se cena energie pro Čechy výrazným způsobem snížila. A do Lipska by se dávaly jenom přebytky, kterých je asi patnáct až dvacet procent. A z toho by měly být živi ty energetické společnosti, především ČEZ. Neměly by být živi na úkor českého obyvatelstva a českých firem.

Pojďme dál. Máme tady další slovní „přestřelku“ mezi spoluzakladatelem T0P 09 Miroslavem Kalouskem a nynější předsedkyní Markétou Pekarovou. Tentokrát se jedná o údajný Kalouskův výrok ohledně důchodů, který prý měl říct za zavřenými dveřmi. Když pomineme to, co řekl, co říci na současnou atmosféru v této straně?

Tak já myslím, že oni si uvědomují, že jsou na konci své dráhy. Protože kdyby byly volby a kandidovali by samostatně, tak by se dostali sotva na nějaká tři procenta. Takže hledají nějakou cestu z toho s nějakou nabídkou cesty, východiska přichází pan Kalousek. No tak paní Pekarové se to nelíbí. Já bych řekl tak, čím menší je politická strana, tím více je rozporů uvnitř ní.

A jak vidíte vývoj ohledně hnutí STAN?

No tak myslím si, že STAN je už dneska na resuscitačním oddělení. Protože to je skutečně už strana prolezlá korupcí skrz naskrz. Myslím, že to chápou všichni. A je jenom otázka, zda se ještě objeví nějaké další skandály typu toho skandálu náměstka Hlubučka v Praze, kdy zorganizoval celou zločineckou skupinu. Stýkal se s podivnými živly. A samozřejmě tato skupina je prorostlá dál do komunální politiky a zřejmě i do centrální. Takže si myslím, že STAN je v zásadě stranou, která bude už jenom ztrácet.

Na závěr ještě z úplně jiného soudku. Covid pozitivních přibývá. Měla by vláda přistoupit k nějakým opatřením? Co nás dle vašeho názoru v tomto čeká na podzim?

Pokud vláda nebude dělat nic, jako že nedělá nic, tak si myslím, že na podzim zažijeme to, co jsme zažili před dvěma lety. Pak se můžeme jenom tiše modlit a doufat, že ta nová varianta, která je zřejmě nakažlivější, nebude tak smrtelná jako ty předchozí. Pokud to bude nějaká chřipka, trošku těžší chřipka, tak to asi sneseme. Ale pokud to bude jinak, no tak je to plná odpovědnost vlády za nezvládnutí situace v zárodku. A zárodky toho řešení jsou vlastně teď.



Psali jsme: Jiří Paroubek: Vláda neví, jak dál… Pekarová Adamová (TOP 09): Tchaj-wan musí zůstat ostrovem svobody „Nic ruského. Lid řekl dost.“ Z Brna přišla odpověď Rakušanovi. A je to síla „Mušketýři do Senátu.“ Svobodní chtějí posílit ostrovy svobody a stability

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama