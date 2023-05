Pane Jurečko, takto to vypadá v terénu. Hovoří komunální politik SPD

reklama

Jak se vám se značkou SPD v zádech daří v komunální politice prosazovat vaše návrhy, případně nějak systematičtěji spolupracovat s ostatními stranami a hnutími? Třeba na parlamentní úrovni je to, jak známo, trochu problém…

V komunální politice se zatím rozkoukávám a získávám kontakty. V mém bydlišti je spolupráce s vedením radnice skvělá, na obvodu našly, ke spokojenosti obou stran, mé návrhy rozumné řešení, samozřejmě po předchozí diskuzi.

Jak se na vaše politické působení v dresu SPD dívá vaše okolí, třeba sousedé, obyčejní lidé? Zažíváte, že vám vyčítají, že sedíte v zastupitelstvu za „ty extremisty“?

Nejbližší sousedé si toho hned nevšimli, ale lidé z okolí byli příjemně překvapeni. Již před mou kandidaturou v komunálních volbách se mi svěřovali se svými trápeními, bohužel měli pocit, že se s věcmi, které je trápí, nic nedělá. Nyní, když jsem v zastupitelstvu města, vím, jak to chodí, snažím se vysvětlovat, že změny nejsou tak úplně snadné, ale samozřejmě dělám, co mohu. Nic neslibuji, to by byla hloupost, ale jsou věci, které se při troše dobré vůle mohou pohnout.

Kolegové v práci jsou rádi, že mají mezi sebou zastupitele, více se zajímají o komunální politiku, sledují i jednání zastupitelstva, samozřejmě hodně diskutujeme. Rovnou tedy přejdu k druhé části otázky, kolegové a vlastně i někteří sousedé mne podporují, většina z nich má podobný názor jako já, za extrémistu mě nikdo z nich nepovažuje. Přeci jen má naše hnutí dost širokou podporu veřejnosti, i když se to média a členové současné koaliční vlády snaží prezentovat jinak. Jsem obyčejný člověk, který chodí do práce, věnuje se dětem, snaží se na sobě pracovat. V tomto ohledu mám před sebou ještě hodně práce.

Jak moc a ve kterých oblastech do vaší komunální agendy zasahuje celostátní politika?

Věnujete se lidem bez domova a celkově sociální politice. Co říkáte na to, jak ji vede ministr Jurečka?

Sociální politika pana Jurečky je velmi slabá, měl by se zaměřit na podporu rodin s dětmi, seniorů a invalidů. Říkáme to stále dokola. Na těchto místech by se rozhodně nemělo šetřit, peníze lze hledat jinde. Posouvání hranice věku odchodu do důchodu, podle pozdější úrovně dožití je zavádějící, tento ukazatel neuvádí, jak jsou na tom lidé zdravotně. Dožíváme se sice vyššího věku, ale většina lidí nezvládne do vyššího věku chodit do zaměstnání.

Po šedesáti letech člověku poměrně rychle docházejí síly, přicházejí zdravotní potíže. Jiná je situace u někoho, kdo do dospělosti studoval a začal pracovat déle a jiná u toho, kdo hned po základní škole nastoupil na těžkou práci do montovny, nebo jinam. Zde je potřeba rozlišovat.

Úroveň země se pozná podle toho, jak je postaráno o ty nejpotřebnější, což v naší zemi má ještě rezervy.

Máte pocit, že „sociálních případů“, které potřebují pomoc, za této vlády přibývá?

Ano, dle mého počet potřebných stoupá. Lidé si víc žádají o sociální dávky, vláda je k tomu vlastně přímo nabádá. Místo aby se snažila zařídit, aby toto nebylo potřeba. Setkal jsem se i s lidmi, kteří mají problém s prostým vyplněním žádosti. Někdy to vzdají dokonce předem, aniž by zkusili žádost podat. Pracovnice na úřadech jsou přepracované, a i když se snaží být profesionální, kolikrát je to na nich velmi vidět, je to pak na úkor ochoty, přitom příjemný, lidský přístup úřednice je důležitý. Každý jsme jiný, někdo se za pobírání sociálních dávek stydí, protože když dosud pracoval, výdělek mu na živobytí stačil. Vlastně to ani není jeho chyba. Tohle celé je zkrátka velice neprofesionálně vedené.

Jak u vás v Plzni funguje péče o lidi bez domova, kterým se dlouhodobě věnujete?

Péče o tyto lidi v Plzni funguje na bázi nocleháren, fungují azylové domy, lidé si mohu vyzvednout, nebo za symbolickou částku koupit oblečení, nábytek, dostat potraviny. V zimním období město instaluje vyhřívané stany, kde mají lidé bez domova veškerou pomoc, kterou potřebují. Problémem je, že pomoc, kterou organizace či město nabízí, je vázána na absenci požívání alkoholu. Lidé na ulici jsou velmi často závislí na alkoholu a pomoc nevyužijí. Je to samozřejmě začarovaný kruh, ale nelze se tomu divit. V určité situaci člověk ztrácí zájem o všechno, nezávisle na tom, zda se do potíží dostal vlastním pochybením, nebo prostou souhrou náhod. Najít v sobě sílu, udělat krok jiným směrem může být velmi těžké, i když stále platí, že ne nemožné. Určitě to platí u konzumentů alkoholu, jehož konzumování lze postupně snižovat, aby se dotyční zvládli opět začlenit do naší společnosti a žili plnohodnotný život.

Dle mého soudu by byl na místě kvalitní projekt, který by tyto lidi pomohl zapojit do veřejných prací, počínaje úklidem města, konče třeba údržbou a hlídáním určitých objektů. Probudit zájem. Samozřejmostí by bylo ubytování, pochopitelně za určitých podmínek, určitě by se vhodná místa našla.

Něco zcela jiného je práce s uživateli drog. S těmito lidmi se pracuje velmi obtížně. Je zde možnost určité pomoci, ale i když naše policie pracuje velmi aktivně a poměrně často rozkryje varnu včetně sítě prodejců, je takových skupin stále ještě dost, zásobování narkomanů a zvyšování jejich řad nás bude ještě dlouho trápit. Na území našeho města funguje nezisková organizace, která plní hlavně preventivní opatření a snaží se pomáhat těmto lidem, je to však běh na hodně dlouhou trať.

Dále v Plzni fungují dobrovolní zdravotníci, kteří jsou v kontaktu s lidmi bez domova a poskytují jim první pomoc přímo v ulicích města.

Nemáte obavy, že při úsporách, o kterých vláda mluví, bude právě tento sektor poškozen krácením peněz?

Určitě, sama vláda by měla začít šetřit na vlastních výdajích. Místo toho se chová zcela asociálně a bere peníze nejpotřebnějším a systém sociální podpory při takovém narůstajícím náporu žadatelů o dávky nemůže rozhodně vydržet. Nejsem ekonom, ale zdravý selský rozum mi říká, že tohle je špatně.

A nebudu mluvit jen za sebe, když podotknu, že dodávání zbraní na Ukrajinu je také dost nešťastné. Dodáváním zbraní se nikdy žádná válka neskončila, je to jen rozdmýchávání ohně. Ke slovu by měli přijít diplomaté, protože válka a zbrojení jsou finančně velice nákladné. Válka je naprostým selháním lidskosti a pořád se dokazuje, jak moc jsme nepoučitelní. Tohle je komplexnější problém a musím jen dodat slova Marie Terezie, že špatný mír je lepší než dobrá válka. Ekonomicky i lidsky.

Kde by z vašeho pozorování komunálního politika mohla vláda šetřit nejvíce a kde by se naopak měla snažit peníze ponechat?

V podstatě jsem odpověděl již v předchozí otázce. Více šetřit na zbytečných nákupech a dotacích nesmyslných projektů, omezit trochu podporu Ukrajiny. Prostředky pak vynakládat na podporu mladých rodin, důchodců a nemocných. Každý má nárok na slušný, kvalitní život.

Jeden z politologů nedávno řekl, že „naštvanost veřejnosti překročila kritickou hranici“. Máte ten dojem také?

Ano mám, bohužel jsme ale národem, kterému dlouho trvá, než přistoupí k činům. Lidé jsou ve stresu, naštvaní, vylévají si frustrace na spoluobčanech, jsou bezohlední.

Ve vašem regionu se aktuálně, pokud vím, řeší kauza letiště Líně, na jehož místě je plánována obří továrna na baterie do elektromobilů. Jaká je k tomuto projektu nálada v samotné Plzni, které by se případná výstavba gigafactory dotkla nejvíce?

Aktuálně je v kauze letiště v Líních jak se říká „ticho po pěšině“, běžný občan vůbec neví, co si má myslet. V současné době vůbec žádné informace nejsou.Většina zastupitelů i občanů byla proti výstavbě gigafactory v Líních, samozřejmě byli i tací, kteří by továrnu uvítali. Momentálně ještě není rozhodnuto, co bude dál, probíhají jednání. Já osobně jsem proti výstavbě další obrovské montovny a zrušení funkčního letiště.

