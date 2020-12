Panika šířená médii. Kdo to režíroval? Poslankyně- zdravotní sestra o propagandě kolem koronaviru

reklama

Jak se podle vás bude vzpomínat na rok 2020?

Jako na poslední rok hojnosti a blahobytu. Následující rok 2021 bude nejtěžším za posledních deset let. Společnost bude čelit znatelnému poklesu příjmů a vzrůstající hrozbě propuštění z práce. Lidé se budou potýkat s existenčními problémy.

Pozorujete kolem sebe a u sebe nějaké změny v přemýšlení o životě? Třeba v přístupu k životu, k práci, k penězům, k hodnotám, ke vztahům…

Pochopitelně, že přemýšlím, snad každý člověk na konci roku bilancuje a letos o to více díky opatřením spojená s onemocněním covid-19, která budou mít velké ekonomické dopady i v dalších letech a ovlivní kvalitu života každého občana. Když vidím rodinu s dvěma dětmi a jedno z nich chce housku za čtyři koruny a maminka mu může koupit jen rohlík. Je smutné vidět rodinu, která musí takto přemýšlet.

Někteří analytici hovoří o tom, že současná situace bude nejbrutálnějším nárazem pro doposud úspěšné lidi, kteří si užívali života a potěšení a ,,nabalili“ si hypotéky a leasingy. Naopak lidé na venkově s komunitnějším stylem života to podle mnohých překonají lépe. Vy jste poslankyní za Karlovarský kraj, kde jsou tyto rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými velmi markantní, myslíte že se dočkáme oněch „žebráků v cylindrech“, jak jsou zobrazováni z USA během velké hospodářské krize?

S tím určitě souhlasím mnozí se zadlužili kvůli bydlení nebo podnikání a nyní budou muset řešit z čeho své závazky budou splácet, ale to se netýká jen bohatých. Toto se bude týkat naprosto všech občanů a všech odvětvích. Byla bych ráda, abychom se toho nedočkali, ale bohužel situace nevypadá růžově.

Po zveřejnění očkovacího plánu se hovoří o tom, že bychom se k normálnímu životu měli vrátit snad v září. Je to podle vás správně, nebo by to podle vás šlo rychleji?

Očkování by mělo být dobrovolné a přednost by měly mít rizikové skupiny a poté by se měla společnost plně otevřít, pak by vše šlo mnohem rychleji. Není možné neustále paralyzovat celou společnost, musíme chránit ohrožené skupiny, ale život musí dál fungovat. Uvědomme si, že ani nevíme jaký efekt jednotlivé vakcíny budou mít a nelze společnost držet neustále pod zámkem.

Paní poslankyně, vy jste pracovala jako zdravotní sestra. Máte se svými zkušenostmi důvěru ve vakcínu proti koronaviru? A co byste vzkázala těm, kteří o jejích účincích pochybují?

Sama k mRNA vakcíně nemám důvěru a obávám se vedlejších účinků, které se mohou projevit třeba za několik let. Tento typ vakcíny nebyl nikdy použit v tradičním očkování a v tak velké míře jako je plošné očkování populace. Tak jak se zveřejňují všechna pro, tak by se měla zveřejňovat i všechna proti. Nemáme zde objektivitu, ale jen propagandu a to lidem důvěru ani klid nepřinese.

V historii jsme už mohli vidět v případě třeba nových léčiv, kdy bylo veřejnosti tvrzeno, že lék je bezpečný a pak byl třeba pro své vedlejší účinky stažen. Ráda bych se mýlila, ale až čas ukáže zda je vakcína tohoto typu tak bezpečná jak výrobce tvrdí. Nebudu nikoho pokrytecky chlácholit, že vakcína je bezpečná, aby se nechal očkovat, ale ani to nikomu nebudu rozmlouvat, každý se musí rozhodnout sám za sebe a proto prosazuji dobrovolné očkování bez podmínek a zvýhodňování očkovaných.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řada oborů se musí vyrovnávat s úplnou uzávěrou- restaurace, hotely. To dost fatálně poznamená i lázeňská centra ve vašem kraji. Jaká je tam aktuálně situace?

Karlovarský kraj je tímto velmi postižen, jelikož je závislý na odvětvích, které jsou opatřeními zcela paralyzovány a to cestovní ruch a lázeňství. Toto má už nyní dopad na služby, hoteliéry a tím i na zaměstnanost. Náš kraj má necelých 300 000 obyvatel a současná situace určitě vylidňování kraje nezastaví. Doposud zde byly mizerně ohodnocená pracovní místa a nyní při postupném uzavírání lázeňských hotelů dojde k poklesu pracovních míst celkově. Mnoho majitelů těchto provozů jsou zahraniční vlastníci, kteří hotel prostě na nějakou dobu uzavřou a zaměstnance propustí a žijí dál ve svých domovinách.

Situaci lze pozorovat i na trhu s nemovitostmi, kdy se začínají prodávat ve větší míře dražší nemovitosti a lidé z kraje začínají odcházet. Když procházím prázdné kolonády, potkám pár lidí a vidím zavřené obchody a restaurace, kde byl dříve život, tak mi je smutno a kladu si otázku zda tohle je nutné nebo cílené. Vzpomínám na dobu kdy Karlovy Vary byly prázdné a neopravené, tak dnes je to stejné jen s tím rozdílem, že zahraniční majitelé nemovitostí je nechali opravit.

Zažili jsme demonstrace proti covidovým opatřením a výzvy k jejich nedodržování. Na druhou stranu byli ti, kteří měli na řešení covidové krize jiný názor, důrazně vyzýváni k mlčení a vznikl zde celý žánr nazývaný „covidové dezinformace“. Myslíte si, že to ještě posílí rozdělení společnosti?

Veřejnost má právo se vyjadřovat k dění a dávat najevo, že je nespokojená a to i v současné době. Pokud by tak nečinila, tak by si politici dělali co chtějí. Určitě by se neměly žádné názory umlčovat ani cenzurovat a měla by se vést diskuse. Kdo určuje co je dezinformace? Ten kdo sám lže? Dnes se bohužel i z pravdy udělá dezinformace. Dám Vám hned konkrétní příklad, v rámci ústních interpelacích reagoval na můj dotaz premiér Andrej Babiš, že jsou šířeny dezinformace o tzv. vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírána základní lidská práva a svobody a podobné pitomosti jak uvedl. Před ním se však v této souvislosti vyjádřil ministr zdravotnictví Blatný, exministr Prymula nebo hl.hygienička Rážová, že očkované osoby budou mít výhody a bude existovat vakcinační pas.

Nyní to potvrzuje další vyjádření ministra vnitra Hamáčka pro ŽivotvČesku.cz, který uvedl "Dá se říct, že pro lidi, kteří budou očkovaní, mohou být některé aktivity přístupnější," , exministr zdravotnictví a nynější poradce premiéra Andreje Babiše Roman Prymula na dotaz Radiožurnálu zda budou mít očkovaní lidé nějaké výhody odpověděl „Určitě ano. …… Ale co se týká bezprostředních pohnutek, tak myslím, že tito lidé budou mít možnost chodit na akce a vstupovat do různých prostor bez testu.“ Tak kdo určuje co je dezinformace- premiér nebo jednostranná média?

Co v tuto chvíli mají podle vás pro občany dělat politici?

Politici by měli v prvé řadě přestat řídit život lidem a přikazovat jim co smějí třeba kupovat a nebo je omezovat na podnikání a vydávat nařízení, které nejsou schopni sami dodržovat. Politik má sloužit lidem, hájit a zachovávat jejich osobní svobody a práva.

V čem podle vás letos česká politická reprezentace obstála a v čem naopak selhala?

Vláda selhala naprosto ve vydávání opařeních, která postrádala logiku a bohužel to nebylo ojediněle a stejné chyby opakuje do současnosti, veřejnost tak ztratila ve vládu důvěru, kterou už nemůže získat zpět. Došlo to tak daleko, že už tak rozdělenou společnost se snaží vláda nátlakem přinutit poslouchat. A v čem obstála? Budu ironická, vládě se povedlo „perfektně“ zadlužit zemi a to bezkonkurenčně.

A co česká média, formující veřejné mínění? Jak podle vás svou roli zvládla?

Česká média naháněla lidem strach a vzbuzovala v lidech paniku. Tak si kladu otázku kdo tohle všechno režíroval? Média rozdělila společnost ještě více než vláda. Mohou si tedy spolu s vládou podat ruce. Dopadlo to tak, že se třeba senioři bojí vycházet ven a mají strach jít k lékaři a toto povede k pandemii zanedbané lékařské péče.

Poměrně intenzivně jste se věnovala tématu České televize a koncesionářských poplatků. Co jste říkala na události, které se v posledních týdnech děly kolem Rady ČT v souvislosti s odvoláním Dozorčí komise, volbou předsedy Matochy a demonstrací a protestů „za nezávislost“?

Radní České televize se snaží poctivě dělat svou práci a je jejich povinností upozorňovat na špatné fungování ČT což může někomu vadit. Rada ČT byla řádně zvolená Poslaneckou sněmovnou a nyní dělá svoji práci, tedy chrání veřejný zájem koncesionářů a zcela oprávněně trvá na důsledné kontrole hospodaření ČT.

