Paragán Pavel? Pane Koláři, pojistěte si ho, dalšího nenajdete. Vyoral byl zlý

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Prezident Pavel nedávno seskočil padákem. A Tomáš Vyoral si všímá, jaký obraz je tím budován. A také kým. „Už jsme měli kajak, motorku, formuli… Příště se můžeme těšit třeba na jízdu na medvědovi, nález amfory v Orlíku nebo vítězství v MMA zápase?“ ptá se. Vzkazuje také hradnímu poradci Petru Kolářovi, že by si měl prezidenta dobře pojistit. „Stejného paňácu by už hledal horko těžko,“ říká. Vyjádřil se také k tomu, že mladí nejsou ochotní bojovat za svůj stát.

Francouzský prezident Macron prohlásil, že není vyloučeno ani nasazení vojsk NATO na Ukrajině. Právě to ale vzápětí začaly hlavy států vylučovat. O co se podle vás Macron snažil, nějaký pokus o zastrašení?

Jednak jde o typické vypouštění „balonků“, které má veřejnost pomalu připravovat na to, co se politruci chystají – v zájmu a na befel těch nad nimi či za nimi – učinit. Ostatně vzpomeňme, kolik prostoru v prorežimních médiích hlavního proudu dostávají poslední rok dva kdejací zelení bezmozci u nás třeba typu generálního svazáka Řehky, z nichž válkychtivost jen stříká. Ať už je to z nich samých, nebo za proviant a úplatu někoho jiného do zblbnutí propagandisticky opakují mantry o tom, jak si Rusko po Ukrajině brousí zuby na další země. Přitom ti stejní a jejich mediální podržtaškové klasicky rozporně od začátku konfliktu opakují floskule typu, že Rusku dochází kdeco a do týdne tam nebudou mít lidé co žrát. Tak trochu prominenti u nás i v zahraničí opomíjejí minimálně dvě zásadní vojenská tažení z ne zas tak daleké historie, které nápadně přinášejí několik společných jmenovatelů s tím současným. A to tažení Napoleona a Hitlera… kdy se bránilo Rusko. A ubránilo. Za druhé pak padla karta na Macrona, aby tyto balonky vypustil, možná z důvodu úpadku jeho mediálního obrazu a PR i vzhledem k tomu, že něčím bylo dobré trochu přehlušit domácí neutěšenou situaci se zemědělci.

Neměla by také přijít omluva od řady politiků i komentátorů směrem k Robertu Ficovi, který Macronův záměr „propálil“, aby byl následně nařčen ze lži?

Stejně jako za koronafašismu i nyní za ukrototalitarismu se ukazuje, že rozdíl mezi politiky a mediálními polodementy hlavního proudu ostrakizovanou konspirační teorií, dezinformací, hoaxem, fake news – jak chcete – a realitou je pouze v čase. Ano, Robert Fico jen propálil s předstihem to, co čekalo právě na francouzského lokaje a ano ze strany soudobých svazáků a úderníků mediálního a politického mainstreamu by měla přijít omluva.

Takzvané manželství pro všechny schváleno nebylo. Jak dlouho myslíte, že to vydrží, než se aktivisté a jejich političtí spojenci pokusí znovu?

Podle interního průzkumu ODS může koalice SPOLU dostat čtyři, maximálně pět křesel v europarlamentu. Hnutí STAN přitom může dostat tři až čtyři mandáty. Samotné, bez koalice. Kromě toho se provalilo, že Hayato Okamura musel odstoupit, aby z něho nebyl skokan. Není to selhání celého projektu SPOLU?

K jakýmkoliv průzkumům bych přistupoval obezřetně, jakkoliv jsou interní. Jak jsme se již několikrát přesvědčili, cílem průzkumů není reflektovat veřejné mínění, ale formovat ho žádoucím směrem. Jinak vzhledem k jeho činnosti a krokům byl u onoho antibabišovského a otevřeně kolaboračního projektu SPOLU, spoluvytvořeného za pomoci farizeje Rychetského, zřejmě očekáváno jedno funkční období… Poté vstanou a budou do popředí tlačeni zase „jiní“ a „noví“ bojovníci – se stejnými tvářemi, ale pod novými „vlajkami“.

Tzv. manželství pro všechny je dáváno do spojitosti s tím, že mladí lidé nechtějí bránit svou zemi. Vyjádřila to například kandidátka STAN Danuše Nerudová v reakci na průzkum Seznam Zpráv, že mladí chtěli euro, manželství pro všechny, dostupné bydlení a nedostali nic, takže se není čemu divit. Myslíte, že mladí nechtějí bránit svou zemi právě z těchto důvodů? Nebo je v tom něco jiného?

Jak víme, tak Danuše Nerudová – se vší neúctou – je typickým příkladem dokládající úsloví mlčeti zlato. Samozřejmě určitá marginální část mladých tak smýšlet může, ale nemyslím si, že jde o nějaké pravidlo. Spíše bych onu ochotu hledat v pohodlí, pohodlnosti, komfortu, křehkosti a neodolnosti vůči jakémukoliv stresu. Což vše souvisí s výchovou – ať už v rodině, škole, médiích – ve společnosti jako takové. Na druhou stranu je třeba rozeznávat mezi skutečnou obranou země a válkychtivostí našich politruků coby vazalů anglosaských velkých bratrů. Pod jejich taktovkou musím otevřeně přiznat, že bych rovněž nešel takzvaně bránit naši zem – respektive jít na zteč a na smrt v rámci geopolitických, finančních, zdrojových či jiných zájmů zahraničních mocností a několika prominentních rodin, které za nimi stojí.

Prezident Petr Pavel nám skočil padákem a do poslední chvíle to tajil. Co myslíte, že to je? Snaha upoutat pozornost, odvést pozornost od Petra Koláře, kterého byla poslední dobou plná média, nebo prezident prostě jen vzpomínal na svůj výcvik?

O vzpomínání tady vůbec nejde. Jde o souběh odvedení pozornosti od hlavního kolaboranta a lobbisty Koláře a budování Pavlova PR obrazu. Soudruh generalissimus je od svého samotného zrodu v převlečené „demokratické“ uniformě jeden velký PR produkt. Pokud si někdo myslí, že dosazení Stosedmičky do vrcholných struktur NATO bylo dáno jeho profesními a lidskými kvalitami a nikoliv příslibem do budoucna a budováním „kultu“, tak je mimo. Obecně na samotný vrchol vás dostanou častěji vaše nekvality, než kvality. U Pavla připočtěme tendenčně ustrojený vzhled à la „tatíček“ Masaryk a půl je hotovo. Do poslední chvíle tajený seskok padákem, samozřejmě plně pokrytý nevyváženu, neobjektivní a závislou protičeskou ČT, před kterou byl zcela neutajený, je jen dalším střípkem k budování PR obrazu a kultu osobnosti. Už jsme měli kajak, motorku, formuli… Příště se můžeme těšit třeba na jízdu na medvědovi, nález amfory v Orlíku nebo vítězství v MMA zápase? Případně naskočí za fotbalovou i hokejovou Spartu a nasází soupeřům po hattricku? Jenom bych Kolářovi doporučil, aby si PePu107 dobře pojistil a dával na něj pozor, protože stejného paňácu by už hledal horko těžko. Teda nepočítáme-li postrach králíkáren a točícího se derviše Drahoše.

V poradě deníku Echo byl bývalý prezident Václav Klaus. Mimo jiné řekl, že Češi mají mindrák vůči Rusům, protože se v roce 1968 nebránili, a proto si teď tento mindrák promítají do Ukrajinců, že Rusy porazí. Myslíte, že má pravdu, že naše politika je řízena mindráky?

Neřekl bych, že mindrák mají Češi obecně. Ale zcela jistě mají řadu mindráků a komplexů ony kvazi elity, které se dostávají do popředí země a k pomyslnému kormidlu. I to je samozřejmě jeden z důvodů, proč jsou tam stavěni či trpěni. Souhlasím, že naše politika je řízena mindráky. Dodal bych ještě zakomplexovaností a zejména rektálním alpinismem, bohužel tak příznačným pro naše věčné politruky a vazaly za každého režimu. Ale neřekl bych, že onen mindrák z Rusů plyne z toho, že jsme se měli v roce 1968 bránit. To bychom pak přece měli násobně větší mindrák z Němců. Jde o to, kterou strunu dlouhodobě přiživují a napínají mediální děvečky a politruci hlavního proudu.

