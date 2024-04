Pavel nepozval SPD k jednání o důchodech. Reakce je tu: Až budeme ve vládě...

Prezident Pavel si pozval k jednání o důchodové reformě zástupce ANO, druhé opoziční hnutí ale pozvánku nedostalo. Podle poslankyně Lucie Šafránkové to znamená, že hnutí se necítí dohodou vázáno a bude prosazovat vlastní představu reformy. Takovou, jejímž základem nebude prosté posunutí věku do důchodu. „Hranice 65 let pro nárok na starobní důchod je pro nás nepřekročitelná,“ říká poslankyně.

Petr Pavel pořádal na Hradě kulatý stůl o důchodové reformě, kde ale zástupci SPD jako parlamentního hnutí chyběli. Je vám známo, proč jste byli prezidentem opomenuti?

Tím, že prezident Pavel SPD nepozval na jednání o důchodové reformě, tak znovu dokazuje svoji politickou nezkušenost a to, že není prezidentem všech občanů.

Protože pokud bude SPD po příštích volbách součástí vlady, tak nebudeme vázáni případnou dohodou mezi pětikoalicí a ANO, a tím pádem budeme prosazovat v plné míře naše návrhy důchodové reformy.

Prezident Pavel, který, ač sliboval, že bude prezidentem všech občanů, dlouhodobě ignoruje 500 000 voličů hnutí SPD a jejich oprávněné zájmy, což je zarážející.

Na rozdíl od hnutí ANO jsme se za poslední rok zúčastnili pěti pracovních jednání s ministrem Jurečkou a jeho týmem na téma změn v důchodovém systému.

Na těchto jednáních jsme se podrobně vyjádřili ke všem plánovaným změnám v důchodové oblasti, představili jsme zde vlastní koncepci důchodové reformy a mnoho vlastních konkrétních návrhů.

Některé z nich byly ministrem Jurečkou akceptovány a vtěleny do připravované novely zákona o důchodovém pojištění.

Jde například o zvýšení předčasných důchodů lidem, kteří odpracovali 45 let, anebo o masivní zvýšení motivace seniorů k dobrovolnému setrvání v práci i po dosažení důchodového věku. Pokud se tak rozhodnou, měli by z naší iniciativy mít odpouštěnu část pojistných odvodů, čímž by se jim výrazně - v průměru o více než 1 000 korun měsíčně - zvýšil čistý příjem.

K pokračování těchto jednání jsme kdykoli připraveni. Není nutné, aby u nich seděl prezident Pavel, který se důchodovou problematikou nikdy nezabýval. Jde primárně o dlohodobou dohodu parlamentních politických stran.

Petr Pavel už v předvolební kampani dělal vtipy o tom, že váš předseda pan Okamura by jako ministr byl mravním ohrožením mládeže. Jak s ním vycházíte jako hnutí nyní?

V podstatě nijak, on s námi nekomunikuje a my se věnujeme politické a legislativní práci ve Sněmovně ve prospěch občanů a ve dnech, kdy Sněmovna a její orgány nezasedá, vyjíždímě do regionů na setkání s lidmi.

Pochybné vtipkování zřejmě politicky nezkušeného prezidenta Pavla v tom nehraje žádnou roli.

Pokud by na další jednání, které by se mělo konat, dorazila pozvánka, s čím by hnutí SPD na toto jednání šlo?

S naší jasnou představou o tom, jaké změny náš důchodový systém potřebuje a jaké jsou pro nás nepřípustné a proč.

Nepřekročitelnými červenými liniemi je pro nás v tomto ohledu jakékoli zvyšování věku odchodu do řádného starobního důchodu.

Dále nikdy nezvedeme ruku pro snižování poměru důchodu vůči předchozí mzdě, což vládní koalice plánuje spustit již od roku 2026. Bude to znamenat pokles reálnách důchodů a diskriminaci části seniorů.

Pokud tyto návrhy pětikoalice, ať už sama nebo za pomoci hnutí ANO, nakonec silově prosadí, pokud budeme součástí příští vlády, budeme iniciovat jejich zrušení a návrat k současnému stavu.

Co se týče našich návrhů, které do jednání vnášíme, jde hlavně o konkrétní náměty, jak posílit příjmy tzv. důchodového účtu.

Jedná se mj. o umožnění zaměstnávání v pojištěném pracovním poměru lidem v předčasných důchodech do určité výše měsíčního výdělku (přínos pro důchodový účet až 15 miliard korun ročně), o zásadní revizi podmínek zaměstnávání osob v exekucích, přesněji o zvýšení tzv. exekučně nezabavitelného minima ze mzdy (přínos pro důchodový účet až 12 miliard korun ročně), anebo o minimalizaci rozsahu tzv. šedého a černého trhu práce, kde dle šéfa jedné z největších pracovních agentur v zemi (Manpower Group) státu ročně uniká na nevybraných daních z příjmu a pojistých odvodech až 300 miliard korun ročně.

A pak je samozřejmě nutné, což s tím úzce souvisí, aktivizovat činnost finanční správy - dle zprávy NKÚ máme jen za rok 2022 100 miliard korun na daňových nedoplatcích a vysoké desítky miliard korun ročně nám unikají prostředictvím fiktivních vnitrofiremních transferů v rámci transakcí mezi českými pobočkami zahraničních firem a jejich mateřskými společnostmi v cizině.

Prezident Pavel naznačil, že se ministr Jurečka a hnutí ANO pod jeho moderací shodli (politici ANO to popírají), že se v budoucnu bude muset zvyšovat věk odchodu do důchodu. Myslíte si, že právě tyto parametrické změny, o kterých prezident hovořil, jsou tím nejpodstatnějším, co se v důchodovém systému musí odehrát?

Jednoznačně ne - a částečně jsem se k tomu vyjádřila již v předchozí otázce.

Nejpodstatnější je reformovat celé ekonomické prostředí, ve kterém důchodový systém funguje.

Tedy jednak zvýšit příjmy tzv. důchodového účtu bez nutnosti zvyšovat sazby daní a sociálního pojištění - sem patří právě boj proti daňovým a pojistným únikům na šedém a černém trhu práce, reforma zaměstnávání lidí v exekučních řízeních a podpora dobrovolného zaměstnání lidí v předčasných i řádných důchodech a motivace k němu.

A spadá sem samozřejmě i zvyšování mezd, včetně pravidelného růstu minimální mzdy.

Z dlouhodobého hlediska je pak nejdůležitější robustní a systémová prorodinná politika a podpora porodnosti v pracujících rodinách - v zájmu pozitivního demografického vývoje a zachování dostatečného počtu plátců daní a sociálního pojištění i v budoucnu.

Vyšší daňové slevy a daňová zvýhodnění pracujícím rodičům řadně vychovávajícím děti, systém výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí, podpora budování kapacit dostupného bydlení ze strany státu, vyšší porodné, včetně zavedení porodného i pro třetí a každé další dítě v rodině, jestliže jeden z rodičů pracuje a platí daně, dostatečné kapacity školek a škol, nabídka částečných pracovních úvazků pro rodiče předškolních dětí.

To je naprosto zásadní.

V čem vidí vaše hnutí nějaký prostor pro kompromis a shodu napříč spektrem? Najde se v Jurečkově návrhu něco takového?

Několik takových věcí tam je - kromě těch, které tam byly začleněny na návrh SPD, jde ještě o zavedení fiktivního vyměřovacího základu v době, kdy člověk pečuje o dítě do 3 let nebo o zdravotně postiženou osobu pobírající příspěvek na péči, o prodloužení doby, po kterou lze obnovit vyplácení vdovského důchodu či společný dobrovolný vyměřovací základ manželů pro výpočet jejich budoucích důchodů.

Co vaše hnutí připravuje k Jurečkově důchodové reformě za protinávrhy či pozměňovací návrhy?

Nejprve si počkáme na její konečné paragrafované znění, které zatím není k dispozici, a poté se komplexně vyjádříme.

Ale už teď mohu řící, že půjde např. o návrhy na zachování věku odchodu do důchodu na úrovni 65 let, o udržení výpočtu důchodů dle současného vzorce, o zmírnění několikanásobné diskriminace osob v předčasných důchodech, o zpřísnění podmínek nároku na tzv. odložený starobní důchod lidem, kteří neodpracovali potřebný počet let apod.

Samostatnou kapitolou pak bude oblast vymezení tzv. náročných profesí, jejichž příslušníci budou mít nárok na dřívější odchod do plného řádného starobního důchodu.

Zase si počkáme na finální text, ale to, co prezentoval ministr Jurečka, je naprosto nedostatečné a diskriminuje to desítky tisíc zaměstnanců pracujících celoživotně v nebezpečných a zdraví škodlivých podmínkách.

