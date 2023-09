Pavlovo zdržování podpisu novely k důchodům „prokouknuto“. Vyoral ví

reklama

Nemůžeme začít ničím jiným než děním ve Sněmovně, kde se ve vyostřené atmosféře projednával konsolidační balíček. Andrej Babiš řečnil v úterý přes šest hodin, ale dával o sobě vědět i v dalších dnech. Petru Fialovi vpálil, že kvůli němu je v zemi „blbá nálada“. Pokud tu taková skutečně je, může za ni opravdu premiér a čím?

Všechno má vždy vícero na sobě často nezávislých faktorů. Pokud ale máme na mysli blbou náladu spojenou s tím, do jakých kytek pomalu naše země míří... Jak jsou občané vlastní vládou bez skrupulí okrádáni skrze nárůst cen energií, pohonných hmot, s čímž souvisí zdražování prakticky všeho, aby na druhé straně byl dotován zahraniční vojensko-průmyslový komplex a štědře placeni současní takřka polobohové z jednoho z nejzkorumpovanějších států světa... Když jsou v zemi vyvěšovány cizí vlajky s četností jak za okupace... Pak ano, za onu blbou náladu, která tady určitě do jisté míry je, a rozeštvávání společnosti nese velký díl premiér s vládou. Je třeba ale také nezapomínat, že velmi podobnou blbou náladu a rozeštvávání v rámci PR pandemie tady vedla i vláda předchozí v čele s Andrejem Babišem.

Právě Andrej Babiš mluvil o vládnutí pětikoalice jako o „nové totalitě“. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák reagoval, že kdo prožil totalitu, musí zásadně protestovat proti brutálnímu, sprostému zneužívání tohoto výrazu ve snaze kritizovat současnou vládu. Předseda hnutí ANO ho v souvislosti s útoky na svou osobu následně označil za nulu, parazita, zbytečného ministra a vyzval ho, ať zaleze do díry. Jak to vidíte s tou „novou totalitou“, která vyvolala mezi dvěma politiky takovou slovní přestřelku?

Vzhledem k tomu, že současná vládnoucí klika má ve svých rukou a na své straně vládu, prezidenta, Ústavní soud, Senát i média, tak by se dalo z tohoto pohledu opravdu mluvit o nové totalitě. Jinak žijeme v době nadnárodního korporátního fašismu. Nová totalita je tu už dlouho a postupně se rozrůstá. Obří měrou jí se svou vládou pomohl i Andrej Babiš a ano, současná vláda politického kašpárka Petra Fialenka ji ještě dále eskaluje státní cenzurou stranou a vládou neposvěcených informací, postihem za protirežimní názory a tak dále.

Fotogalerie: - Třetí den úsporného balíčku

Ve svém čtvrtečním vystoupení se Babiš ohradil, že není ohrožením demokracie, ale ohrožením pětikoalice a polistopadového kartelu. Nicméně někteří koaliční politici ho za hrozbu pro demokracii považují. Co je v našich podmínkách ohrožením demokracie ze strany politika? Vlastnictví médií? Velký majetek? Něco jiného?

Ne podle slov, ale podle činů poznáme je. Andrej Babiš je v mnohém sám součástí onoho kartelu. Jenže onen kartel, tak jako třeba v podmínkách mafie, má zkrátka více „klanů“. Některé jsou k republice a občanům třeba slušnější, ale všem jde v zásadě o to samé. Jinak něco jako „ohrožení demokracie ze strany politika“ v našich podmínkách hry na demokracii dle mého neexistuje. Myslím, že jsem to říkal minule: „You have to be selected to be elected“, tedy musíte být vybrán, abyste byl zvolen. Demokracii reálně neohrožují ani tak politici, jako spíše ti, kteří jsou ve stínu za nimi či nad nimi. Babišova média a majetek, sic mu v mnohém mohou pomoci, se přeceňují. Navíc v době mocných politických neziskovek a jednotného šiku pologramotných mediálních propagandistů nemůže být v zásadě žádný politik větším ohrožením demokracie než výše zmínění. Jsem přesvědčen, že vrcholná politická scéna je celá do velké míry pouze divadlem pro uklidnění a zabavení mas.

Ministr kultury Martin Baxa informoval o chystaném zvýšení koncesionářských poplatků, za Českou televizi to bude nově 160 Kč, za Český rozhlas 55 korun. Nově budou platit i lidé, co sice nemají televizi, ale vlastní zařízení, které může přijímat televizní signál, třeba mobilní telefon, který to umožňuje. Bylo načase oběma médiím po dlouhých letech přilepšit, ačkoli jinde se má šetřit, jak se dá? Nekorumpuje Fialův kabinet nové vedení ČT, aby mu bylo příznivě nakloněno?

Ať už Fialův kabinet korumpuje ČT, nebo splácí dluh - ačkoliv by ČT tomuto kabinetu byla nakloněna i bez toho - jedná se o další prasárnu současné vlády. Zatímco jsou občané sdíráni z kůže, kde se dá, a jsou nuceni šetřit, mají ještě více přispívat na bruselsko-washingtonsko-berlínský propagandistický moloch, aby si soudruzi z Kavek mohli rozdělovat bonusy u soudruha nejvyššího i v řádu milionů? Holt úspory a optimalizace platí vždy jen pro ty dole.

V souvislosti s odkladem prezidentova podpisu pod novelou o valorizaci důchodů se hovoří o první roztržce mezi vládou a Hradem. Berete ji jen jako takové divadýlko pro veřejnost, nebo se Petr Pavel chce vymanit ze slepé poslušnosti těm, kdo mu ke zvolení hlavou státu pomohli?

Šlo pouze o divadýlko pro nás plebs, které bylo ale tak špatně zahráno, že ho musel prokouknout i absolvent zvláštní školy po lobotomii. Neboť Pavlovo počínání nemělo žádný význam ani reálný výsledek. Hrad a vláda jsou a budou ve všem podstatném v zásadě zajedno. Prezident i premiér jsou řízeni stejnou klikou v pozadí.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz informoval o tom, že při jednání o příspěvku na péči, který je určen lidem, co potřebují pomoc druhé osoby, odmítli ministr práce Jurečka i ministr financí Stanjura jeho navýšení z ekonomických důvodů, že teď nejsou peníze. Zůstává tak navzdory inflaci nezměněný od roku 2018. Jak se vám tohle čte?

Smutně. Bohužel realita je taková, že na potřebné z „ekonomických“ důvodu často peníze nejsou, zatímco na nepotřebné typu řady těch na Kavčích horách, v Parlamentu nebo „nově příchozích“ se peníze najdou vždy a hned.

Ministr dopravy Martin Kupka se pochlubil, že díky novele bodového systému bude od příštího roku možné zahájit kurz autoškoly k řízení osobního automobilu v 15 letech a šesti měsících. Od 17 let pak budou moct lidé řídit rok auto s dozorem mentora. Co toto přelomové rozhodnutí přinese?

Upřímně nevím. V zásadě nerozumím tomu, jaký má mít přínos, ani jsem nečetl vysvětlení jeho důvodu z úst ministra. Jen aby nepřibylo dopravních nehod.

