Pecková ztrhala Netrebko. Paroubek se neudržel: Závist! Proč sama není zvaná...

Nebezpečná naivita předsedy vlády, napsal jste ve svém komentáři na webu Vasevec.cz. Pane inženýre, v čem vám premiér přišel naivní?

Především v těch svých ekonomických představách. Svědčí to o tom, že o těch problémech nic neví nebo ví velmi málo. A že také jeho poradci jsou odborně velmi slabí, protože vydávají svá přání vlastně ústy premiéra za realitu. Ta realita je ale někde úplně jinde. Vzdálená. Premiér mluví o tom, jak na konci tohoto roku vláda dodrží schodek 295 miliard korun, ale zatím to zdaleka tak nevypadá. Prostě, oni o té ekonomice nic nevědí a bohužel podle toho to také dopadá a dopadne.



Jak si vysvětlujete tu „naivitu“ premiéra, jak říkáte?

On podle mě prostě není ekonom. A vypadá to, že i ten ekonomický tým má velmi slabý. Nemůže se spolehnout ani na ministra financí, který sám o sobě říká, že je vzděláním elektrikář. No tak to je prima. Ale to by měl řídit nějakou fabriku, kde se vyrábí třeba nějaká elektrotechnika, ale na řízení státních financí je to skutečně málo. Ale hlavně tam není nikdo, kdo by opravdu ty věci do detailu znal a kdo by také byl schopen nějaké detailní odborné analýzy, která odhalí také nepříjemné věci. Nemá smysl si všechno kreslit narůžovo a pak to špatně dopadne. To už je poněkolikáté, co se to té vládě povede.

Prezident Pavel podepsal obrannou dohodu s USA. Vy sám jste už před tímto podpisem řekl: jako by se už stalo. Premiér ji prý podepíše po dovolené. Co bude pak? A co říci na to, že vláda ani prezident nijak zvlášť nereagovali na protesty, které proti této smlouvě jsou?

Myslím, že to je obvyklá arogance této vlády. Oni spoléhají na to, že mají 108 mandátů v Poslanecké sněmovně, tedy bezpečnou většinu, a prostě takto fungují. Přehlasovávají opozici, jak chtějí, a mají pocit, že to stačí. Já jsem přesvědčen, i když žádné průzkumy veřejného mínění se raději neuskutečňovaly, že nějakých 60 až 70 procent lidí je proti této vojenské smlouvě se Spojenými státy. Tak jak to bylo proti americké základně někdy v letech 2007 až 2009.

Vedení Prahy by prý rádo zrušilo vystoupení sopranistky ruského původu Anny Netrebko. Co byste k tomu řekl?

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17644 lidí

Poslanec Pospíšil kvůli této akci zamířil prý i na ukrajinskou ambasádu. Z některých míst zaznělo, že se šel radit…

To už je takové biľakovské, jako za starého režimu, kdy se chodili radit na sovětskou ambasádu. Tak teď Jiří Pospíšil jde na ukrajinskou ambasádu. Myslím si, že tak daleko ještě nejsme, aby nám veleli z Kyjeva.



Stejně jako minule se podívejme i do Francie, kam často jezdíte. Po sérii znásilnění, ublížení na zdraví a loupeží na Martově poli u Eiffelovy věže roste tlak na to, aby se park v noci zavíral. Ostatně řada veřejných parků v Paříži se už na noc zavírá. Je to ale řešení?

No tak i já sám mám osobní zkušenost s tím, že se ty velké parky v Paříži na noc zavírají. Jsem zvyklý každé ráno cvičit, a tak jsem to praktikoval i v Paříži, když jsem tam byl. A všechny ty parky, kam jsem zamířil, otevírali až po šesté hodině. V zimě otevírají dokonce, až když je světlo. Takže samozřejmě je to určité řešení, ale takové ze zoufalství. To znamená, že se určité části Paříže dají srovnat s nočním Bronxem, a to je smutné. A skutečně to ukazuje na nezvládnutí té problematiky, zejména těch migrantů.

