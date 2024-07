Pět firem vydělá. Pět milionů lidí bude poškozeno. Pavel Janeček k českému Green Dealu

Vládní opatření, které média označují jako Green Deal po Česku, se má dotknout všech zásadních oblastí života. Bydlení, dopravy, stravování, zdražení dovozu z Číny kvůli uhlíkovému clu. Zdraží to skoro všechno… O co přesně jde a co k tomu vládu vede?

Je poměrně složité říci, co k tomu vládu vede. Spíš se na tomto příkladu zřetelně ukazuje buď nekompetentnost vlády, anebo její lokajství, a tudíž její neautonomnost. V momentě, kdy se přehodnocují cíle tzv. Green Dealu, pokračuje tato vláda v rigidním prosazování fyzikálních nesmyslů, které přinesou zdroje zhruba pěti firmám v této zemi, ale pět milionů lidí poškodí.

Strašně zvláštní je, že si toto všechno vláda bezpochyby uvědomuje. Možná jste zaznamenal, že od doby, kdy jsme si tento rozhovor domluvili a zrealizovali ho, došlo k zásadní proměně, že vláda tato opatření neschvaluje, ale jenom projednává. Podle mých informací zevnitř zavolali někteří významní představitelé opozice a řekli, že svolají mimořádnou schůzi během letních prázdnin a poslanci si budou muset zrušit dovolené a veškeré plány. Vláda v reakci na tento telefonát okamžitě couvla. Jinými slovy je vidět, že pokud se správně politicky tlačí, jde o řešitelný problém.

Nejde o pouhé odložení? Vláda se k tomu může vrátit po prázdninách.

Určitě je to odložení. Jak jsem zmínil, tyto změny budou ku prospěchu minority, která na tom vydělá. Loni na podzim jsem razantní zvýšení regulované složky elektrické energie nazval atentátem na český průmysl. V tomhle případě bych řekl, že vláda zjevně nemá ráda svoje občany. Není to už pouze o firmách, ale dotkne se to všech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale tvrdí, že tyto změny Čechům život neprodraží.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23954 lidí

Žádné dopadové studie zjevně neexistují. Žádné analýzy rozvoje energetiky ani existovat nemohou, protože se vše dynamicky mění vzhledem ke konfliktu na východě a vzhledem k prohlubující se nedostupnosti vstupních surovin. Mluvím např. o ukončování provozu uhelných elektráren a ukončení těžby uhlí, o dramatickém zdražení a znedostupnění jaderného paliva. Podívejte se, co se děje v Nigeru, což je klíčový dodavatel jaderných elektráren ve Francii, která chce postavit dalších třináct jaderných bloků. Zajímalo by mě, čím je bude krmit a za kolik, to je zásadní. Žádná dopadová studie tedy nemůže existovat. Proto bych v souvislosti s navrhovanými opatřeními přestal mluvit o Green Dealu, ale hovořil bych čistě o dramatické deindustrializaci České republiky.

V případě realizace lze obecně říci, co to udělá nejen s českou ekonomikou a životní úrovní?

Po českých silnicích jezdí gigantické množství nákladních vozidel. Zhruba padesát procent z nich vozí potraviny. Pan premiér prohlašuje, že vláda pracuje na tom, aby se Česká republika stala energeticky soběstačnou. Jenomže podle toho, co chtějí schválit, se nejenže nestaneme energeticky soběstačnou zemí, ale bude ohrožena energetická bezpečnost státu. To je dramatický rozdíl a je potřeba volit správná slova.

Mířil jsem tam, že obecným principem vládnutí vždy bývalo, že vláda usiluje o zlepšení životní úrovně populace, ať už se to různým vládám v historii dařilo více či méně. Teď to může vypadat tak, že současná vláda dělá pravý opak.

O tom není vůbec sporu. Podívejte se na vyjádření nejsilnějších médií. V podstatě se přiznává, že cílem vlády je snížení životní úrovně ve jménu klimatického náboženství.

Pokud tomu tak je, mohou ta opatření mít výrazný dopad na to, aby planeta neshořela, jak někteří straší?

Je o mně známo, že jsem zásadně proti interpretaci změny počasí za klimatickou změnu. Pokud říkáme, že je více teplo, než bylo, tak jako poměrně starší člověk říkám, že tu více teplo není ani více nebo méně neprší. Pouze je to jinak interpretováno. Podívejme se například na to, jak se v hlavních zprávách vykreslovala teplota třicet stupňů před patnácti lety a jak v současné době. Snažíme se ukázat, že dochází ke shoření lidské civilizace. Krásně to vidíte na slovech europoslance Niedermayera, který si nepřeje, aby jeho děti shořely. Dělá ovšem všechno pro to, aby jeho děti zmrzly, protože pokud bude tento způsob řešení energetiky a průmyslu na našem území pokračovat, nebude čím si zatopit a nebude ani kde si vydělat peníze. Je to pokus o likvidaci průmyslu, s Green Dealem to až tak úplně nesouvisí.

Čtenáře bude zajímat, zda v případě prosazení těchto změn vládou bude možné, aby je budoucí vláda po příštích volbách zvrátila, anebo se projeví důsledky, které úplné přehodnocení tohoto plánu zhatí.

Už patnáct let se v médiích vyjadřuji v tom smyslu, že důležité jsou headliny, tedy nadpisy článků. Ty mění způsob chování lidí a způsob rozhodování investorů, což je klíčové. Jestliže bude někdo investovat do této vládou připravované změny a později bude od těchto rozhodnutí odstupovat, vyvolá to vícenáklady pro znovunastartování průmyslu. Tyto znehodnocené investované prostředky na konci zaplatí spotřebitelé. Ptám se pouze na to, jestli na to spotřebitelé budou mít.

Bývali jsme zvyklí na to, že po různých krizích zase přichází ekonomický růst a zvýšení životní úrovně. To nás teď asi nečeká. Nebo ano?

Jenže vy hovoříte o změnách ekonomických cyklů. Toto je naprosto jiná situace. S ekonomickým cyklem to nemá co dělat, je to strukturální problém celé Evropy a její prohlubující se nekonkurenceschopnosti. Nejen globálně, ale i mezi jednotlivými státy.

Pokles životní úrovně je všudypřítomný, o třicet a více procent. Když si představíte, že rodina kupříkladu dostane doplatek za elektrickou energii za minulý rok sedmdesát tisíc korun, za tu částku mohla jet rodina na dovolenou, děti na tábory, případně je utratit za vzdělávání apod. V současné době se tyto peníze čistě přesunou do energetického sektoru. Je to děsné. Žádný pozitivní výhled tu není.