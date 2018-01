Petr Gazdík: Drahoš je zastáncem setrvání v EU a NATO. Neslyšel jsem od něho ani náznak příklonu k politice Merkelové

ROZHOVOR Předseda STAN Petr Gazdík se netají svojí podporou Jiřího Drahoše v prezidentských volbách. „Do kampaně se hodí všechno,“ říká k osočování kandidáta a tvrdí, že Drahoš by byl lepším prezidentem pro budoucí časy. Zároveň kritizuje slabiny v zákoně o financování kampaní a ptá se, kdo dělá kampaň Zeman znovu. A co televizní debaty, když Miloš Zeman nedělá kampaň?

Proč by prezidentem měl být Jiří Drahoš?

Jsem přesvědčen, že Jiří Drahoš může důstojně reprezentovat naši zemi, ctít nejen Ústavu, ale i ústavní zvyklosti, moderovat a zklidňovat politickou diskusi.

Prezidentská kampaň přitvrzuje. Jiří Drahoš je označován za toho, kdo nyní vítá migranty a konfrontují ho s jeho postoji v roce 2015. Je Drahoš vítač podle vás? Nebo jde pouze o zpochybnění jeho osobnosti v rámci kampaně?

Kampaň se zjevně vyhrocuje a hodí se všechno. Neslyšel jsem od pana Drahoše ani náznak směrem k politice třeba Angely Merkelové. Jen střízlivá vyjádření. Ale v kampani se můžeme ještě dočkat různých úderů pod pás.

Stejně tak je označován za eurohujera a toho, kdo fandí Angele Merkelové, což jste již zmínil. Jde o stejný případ?

Přesně to si myslím, je to stejný případ. Jiří Drahoš, pokud vím, je zastáncem setrvání v Evropské unii i v NATO, a v tom se zcela shodneme. Rozhodně ale není zastáncem nějakého federálního evropského státu.

Je Miloš Zeman v tomto případě protipólem?

Jak v čem. V otázce důstojné reprezentace, vidíme-li nyní vystupování současného prezidenta, jsou jistě tito dva lidé svými protipóly. Ale nečekejme, že když jeden řekne ano, druhý musí říct automaticky ne a naopak. To podstatné je jinde: když oba dva srovnám, profesor Drahoš mi vychází jako lepší prezident pro budoucí časy.

Jak vnímáte billboardy podporující Miloše Zemana? Jejich obsah a slogany? Jde o běžnou součást voleb, nebo je to ukázka neslušnosti tak, jak tvrdí Zemanovi kritici?

Nejsem zastáncem negativních kampaní. Kandidát má dát najevo, co nabízí on, ne ukazovat na druhého, v čem je špatný. V případě billboardů, které zmiňujete, s využitím strachu a neznalosti. Prostě podpásovka. A je jedno, zda o tom současný prezident nevěděl a je to jen objednávka jeho přátel. Je to nedůstojné prezidenta.

Hodně diskuzí vzniklo kolem financování kampaně Miloše Zemana, obcházení nových pravidel a podobně. Co si o tom myslíte vy?

Zákon o financování kampaní má spoustu slabin, my ho nyní kritizujeme kvůli kampani před parlamentními volbami. Stačí totiž, aby zadavatel billboardu s lživým tvrzením měl sídlo v zahraničí a nikdo s tím nic nenadělá. K vaší otázce: Přesně toto by měl říct nově zřízený úřad, když už ho tedy máme, zda došlo k obcházení zákona, nebo ne. My jsme byli proti jeho zřizování.

A jak Miloš Zeman dodržuje svůj slib ohledně toho, že nebude dělat volební kampaň?

Miloš Zeman nedělá kampaň. Kdo tedy dělá kampaň Zeman znovu? Miloš Zeman nebude chodit do debat. Kdo se tedy v debatách objeví teď?

Neúspěšní protikandidáti vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. Poslechnou jejich voliči a podpoří ho?

To je přece kouzlo demokracie a svobodné volby. Každý z nás je suverénní volič, který má právo a možnost vybrat kandidáta podle své svobodné vůle. To je hodnota, kterou si nesmíme nechat vzít. Výzvy méně úspěšných kandidátů jsou důležité jako vzkaz jejich voličům. Já bych si osobně přál, aby je vyslyšeli. Ale zda je skutečně vyslyší, je čistě na voličích. A je to tak dobře.

Zůstane část voličů doma, protože si z těchto dvou kandidátů nedokáží nebo nechtějí vybrat?

To se může stát. Nebo naopak je souboj dvou nejsilnějších zmobilizuje. Netroufám si odhadovat, která tendence převáží.

Připravil se Miloš Zeman o část svých příznivců svými postoji k Andreji Babišovi a kolotoči kolem jmenování vlády?

To je spíš otázka na jeho příznivce. Myslím, že teď bude hrát roli postoj obou kandidátů prakticky k čemukoliv.

autor: Zuzana Koulová