Petr Holec: Putin bude mít smutné vítězství. Ale my dopadneme hůř

reklama

Premiér Petr Fiala doufá, že prý Evropská komise nedovolí Německu napumpovat do svého průmyslu pět bilionů korun, což by zničilo náš průmysl. Právě to ale nedávno schválil německý parlament.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 97% Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 27302 lidí

Náš premiér si prý náramně rozumí s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, i když těžko říct, jakým jazykem spolu ti dva mluví. Každopádně Fiala rozumí tomu, že mu říká „Petře“. Snad tedy postřehl aspoň to, že je Němka. A že se jako Němka v čele téhle mocné instituce EU taky chová, a proto Německu stále prochází jeho tradiční sobecké dominantní chování. Nakonec, není to nic nového. Když i Německo před lety porušilo rozpočtová pravidla eurozóny, za což předtím peskovalo jiné země, potrestala ho Evropská komise tím, že pravidla ohledně povoleného deficitu pružně změnila tak, aby nově vyhovovala Německu. Fiala by měl konečně přestat snít a bát se Německa i EU a stejně jako ostatní země rychle zavést vlastní národní pomoc českému průmyslu. A zvlášť když jsme nejprůmyslovější zemí EU, která navíc patří mezi i ty nejzávislejší na ruské ropě a plynu, takže nás německé sobecké chování ohrožuje nejvíc. Jenže Fialova vláda má jiné priority: na prvním místě je Ukrajina, na druhém servilita k Německu a až na třetím místě stojí zájmy Čechů, kteří to všechno jen platí. Fialův politický epitaf možná bude jednou znít: Pořád na něco čekal a pořád se ničeho nedočkal.

Pokud jde o plyn, britský týdeník Economist ve svém posledním vydání napsal, že v případě jeho nedostatku Německo vypne dodávky Česku a Slovensku. Fialova vláda nám přitom pořád tvrdí, že Němci naopak v nouzi vypnou svůj průmysl a plyn, který jim bude chybět, pošlou nám.

Tohle už ani není romantismus, ale přímo zločinná naivita. Ano, Economist namodeloval různé scénáře pokračování energeticko-ekonomické války mezi EU a Ruskem a asi vás moc nepřekvapí, že jejím smutným vítězem je ruský prezident Vladimir Putin. Smutným proto, že i on podle Economistu případně oslaví Pyrrhovo vítězství za hodně vysokou cenu, pořád to ale nebude debakl plný blackoutů, jaký možná čeká nás. Perverzní logika zmíněné války mezi EU a Ruskem je totiž jasná, když se na ni nedíváte skrz modrožluté brýle vládní propagandy: na každý balík protiruských ekonomických sankcí EU, které už měly Putina dávno vyhnat z Ukrajiny, protože na válku prostě nebude mít peníze, odpovídá Rusko další eskalací války. A taky zavíráním kohoutů s plynem, protože si to prostě může dovolit.

Fotogalerie: - Podněsterské Bendery

Navíc každé přitažení kohoutů plyn zdražuje tak, že Rusko i na citelně menším objemu exportu energií vydělává podobně jako před válkou. Fialova propaganda teď sice chrlí jeden oslavný tveet za druhým o tom, jak jsou zásobníky s plynem v EU téměř plné, jenže už neříká, že jsme je na tuhle zimu naplnili hlavně ruským plynem. Jenže ten Putin příští rok klidně úplně zavře. A Evropa včetně Česka za něj pořád nemá náhradu, čímž se Fialova vláda moc nechlubí. Economist navíc píše, že Rusko může v případě totální eskalace energeticko-ekonomické války s EU zničit i klíčovou infrastrukturu, přes niž bychom případně dováželi neruské energie. A že Putin už na Ukrajině předvedl, že energetické cíle umí ničit celkem slušně. Takže jak se teď hezky česky říká nejen díky vždy prozíravé šéfce TOP 09 a Sněmovny Markétě Pekarové Adamové – svetrem proti Putinovi! Nebo radši kožichem a lahví vodky na zahřátí. Tu vodku bych jen doporučoval polskou, aby vás někdo neudal jako ruského švába.

Viděl jste poslední kousky z volební kampaně Danuše Nerudové? Ona jako by začala mířit na pražskou kavárnu.

Já hlavně pořád vůbec nechápu, proč chce Nerudová být prezidentkou. Původně jsem myslel, že její ego uspokojí billboardy na její „blonďatou“ prezidentskou knihu z karlínské mediální dílny, teď se ale zdá, že chce vyhrát nějaký tajný šampionát v totální prázdnotě. Každý její nový tveet totiž v prázdnotě trumfuje ten předchozí – a že Nerudová laťku nasadila fakt hodně vysoko hned na začátku. Taky jsem si samozřejmě všiml jejího milého fotoalba s Řeporyjcem Pavlem Novotným, který má mentálně blíž k polomrtvé TOP 09 než své vlastní ODS. Jenže prezidentskou volbu nevyhrajete ani s živou TOP 09 v zádech, jak v roce 2013 ukázal Karel Schwarzenberg. Podle mě ale Nerudová sází na to, že hlavního favorita volby, generála Pavla, zničí jeho souboj s Andrejem Babišem a ona pak případně vyhraje finále jako antibabišovská prezidentka z nouze.

Psali jsme: Velký strach. Zákaz Václaváku. Co Holec slyšel: Rakušan, lidovec, vláda Kšefty ve jménu Ruska. Na generála Pavla vytáhli zakázku z jeho okolí Zastavte Rakušana, než bude pozdě. Po vysílání Moravce se to nasčítalo Tady je ten agent! Ne v KSČM. Po akci BIS jasněji

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.