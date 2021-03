Petru Hamplovi vypnuli YouTube a vyhazují knížky z knihoven. Příběh s paní Staněk. A jaký je správný multikulti bojovník?

reklama

Vypnuli vám kanál na YouTube. Co se stalo?

Smazali mi videa a druhý den je zase vrátili. Bylo to v rámci zákroku proti televizi Raptor. Je to vlastně běžná situace. Každý, kdo něco tvoří nebo o něčem přemýšlí, musí počítat s pravidelnou cenzurou. To je standardní součást našeho režimu, stejně jako za normalizace. Samozřejmě formálně se mluví o svobodě projevu. Ale o té se mluvilo i ve všech totalitních režimech. Jeden historik mi nedávno připomněl, že němečtí nacisté ve třicátých letech stíhali pouze takzvaný zákeřný projev. Jaký je to rozdíl proti dnešnímu stíhání nenávistného projevu?

Podstatně hůře je na tom třeba Walter Kraft, který byl odsouzen za napsání eseje s názvem „Je budoucnost Evropy islámská?“. Bez jakéhokoliv důkazu a bez jakékoliv analýzy byl za text odsouzen. Soudkyně mu ani nedovolila přizvat svědky.

Vymazání na sociální síti je samozřejmě nepříjemné. Zvlášť když se živíte prodejem knih. Horší je, když se cenzura promítá do papírového světa.

Je to možné? Papírovou knihu přece nemohou vypnout?

Třeba Městská knihovna Tábor. Jeden můj čtenář jim už předloni daroval mou knihu Prolomení hradeb. Vedení knihovny hezky poděkovalo. Nedávno čtenář zjistil, že nebyla zařazena do výpůjčního fondu. Prostě ji vyhodili. Tak se zeptal a ředitelka knihovny Eva Staněk mu vysvětlila, že by o tu knihu stejně nikdo neměl zájem. Je těžké pochopit, jak k tomu dospěla. Podle počtu prodaných výtisků se jedná o bestseller a v Městské knihovně v Praze na ni čekáte víc než rok, než na vás dojde řada.

Je zajímavé, že paní Staněk ani nenašla odvahu se ke svému rozhodnutí přihlásit. Prý to bylo rozhodnutí jakýchsi blíže nespecifikovaných zaměstnanců knihovny. To je pro naši dobu typické, že profesionální intelektuálové si osvojují rysy davového chování. Správný multikulturní radikál je zároveň šedý byrokrat bez osobnosti, bez vlastních názorů, bez schopnosti převzít odpovědnost.

Sociální sítě začínají mít problémy. Nyní je tím nejviditelnějším místem Austrálie, kde Facebook vypnul své stránky tamním uživatelům, Google se kvůli sdílení obsahu s médii dohodl. Australská vláda se snaží vyjednávat podmínky, zastrašit se ale nenechala. Je tohle k sociálním sítím ten správný přístup?

I Maďarsko a Polsko se snaží chránit své občany před cenzurními zásahy sociálních sítí. Dokonce i někteří demokraté v americkém Kongresu prosazují opatření ke zkrocení Facebooku a Googlu. Je to logické a rozumné. Od toho přece vlády jsou, aby chránily svobody občanů – proti zločincům, nepřátelským bojovníkům i korporacím.

Můj odhad je, že Facebook v současné podobě nepřežije. A nejspíš si to uvědomuje i Mark Zuckenberg, protože nabídl, že poskytne určitou podporu svým konkurentům, aby tak zmírnil své monopolní postavení. Jsem ovšem skeptický k tomu, že to povede k většímu respektování svobody projevu. Jakmile byla vypěstována vrstva profesionálních cenzorů, kteří se neumějí živit jinak, je téměř nemožné je zastavit. Leda by časem vznikla opačná vrstva profesionálních bojovníků za svobodu projevu. Ale to se zatím nerýsuje.

Jak moc v roce koronaviru trpí svoboda slova, ale svobody a práva člověka obecně?

Stejně jako v každém jiném roce. Svoboda není omezována kvůli covidu, ale kvůli tomu, že tu byla vypěstována vrstva lidí, kteří neumějí nic jiného než zakazovat. Každým rokem školy chrlí nové a nové zákazy. Každý rok přicházejí s ještě absurdnějšími nápady. Každý rok pro ně vznikají nová a nová místa. A není nikdo, kdo by měl odvahu to zastavit, i kdyby chtěl. Tak tomu bylo před covidem, tak je tomu během epidemie a tak tomu bude i po ní. Zajímavější je, jak cenzurní mánie ovlivňuje a zhoršuje průběh epidemie. Nedostatečná svoboda projevu nás stojí životy.

Jak je to možné?

Průběh epidemie je vždy závislý výhradně na chování obyvatel. Když si virus předávají, epidemie roste. Když si ho přestanou předávat, epidemie polevuje. Záležitosti typu vitamínů a dobré nálady mohou pomoci, ale ještě nikdy v dějinách se nepodařilo epidemii porazit zdravým životním stylem. Lidé tedy musejí vědět, o co jde. Musejí tomu rozumět. A musejí se podle toho chovat. Jenže vláda není schopná lidem něco vysvětlit a motivovat je. Stát si zvykl, že nepotřebuje nic jiného než cenzurovat. Neziskovky neumějí nic jiného než cenzurovat a zakazovat.

Dokonce i nová generace novinářů dokáže spíš zakazovat než analyzovat problémy. Ministerští úředníci dokonce ani neumějí najmout někoho, kdo by uměl mluvit s lidmi! Když hledali komunikační agenturu, vybrali Semantic Vision, což je firma specializovaná na analýzy, že za všechno může Putin. Vydala tedy několik analýz o tom, že za všechno může Putin. A ono to nezabralo! To už není tragédie, to je tragikomedie. Můžete namítnout, že vládní opatření jsou nešikovná a polovičatá. Je to pravda. Ale i kdyby ve vládě dokázali navrhnout chytrá opatření, bez podpory obyvatel to nebude nic platné.

Je to opravdu až tak zlé?

Roky lidem lhali o migraci. Lhali jim o pravomocích Evropské unie. Lhali jim o údajné prospěšnosti zahraničních investic. Lhali jim o smlouvách, které Česká republika podepisuje. Lhali jim o dějinách vlastní země. Ukažte mi mainstreamového novináře, který by do toho nebyl namočený.

A teď – když by byli ochotní říkat pravdu, tak jim to nikdo nevěří. Nejhorší na tom je, že nejsou schopní si to přiznat. Je až neuvěřitelné, kolik vychází textů, kde jsou dobře popsána šíření viru, ale je k tomu přibaleno ještě pár odstavců globalistické propagandy a strašení zlým Putinem. Já si to dokážu rozebrat, ale spousta čtenářů nemá trpělivost, zahodí to celé, a pak si raději pustí guru Hnízdila, exprezidenta Klause nebo madam Peterkovou.

Jinými slovy, ti lidé nejsou schopní ani v těžké situaci odložit své stavovské zájmy. Nejsou schopní odložit stranou politickou korektnost. Raději přihlížejí zničení své země, než by spolupracovali s někým z hnutí ANO nebo z hnutí SPD. To je důsledek dlouhodobého rozdělení.

V minulém rozhovoru jste řekl, že česká vláda třetí vlnu pandemie v podstatě vyrábí svými kroky. Ta slova se naplnila a znovu jsme v číslech nově nakažených nejhorší na světě. Jaká je vaše další předpověď?

Bude to horší a horší. Za čtvrtou vlnou přijde pátá a šestá. Bude umírat stále víc lidí a bude také přibývat postižených. Bude se hroutit stále víc živností, bude přibývat bezohlednosti a agresivity, budou se rozpadat vztahy mezi lidmi. A nakonec se z toho vyočkujeme. Firmy rozjedou další výrobní kapacity, jiné země už budou zásobeny, takže jednou zbude i na nás. Budeme-li mít štěstí, podaří se to do konce roku. Budeme-li mít obrovské štěstí, podaří se to ještě dřív. Ale celé roky na nás bude ležet mravní selhání, kdy jsme nechali zbytečně umřít tisíce lidí. Poznamená to naši morálku i naše vztahy.

Rovněž jste vyjádřil znepokojení nad ztrátou důvěry, které u veřejnosti vláda čelí. Od té doby máme za sebou mejdan v Teplicích, fotbal s Romanem Prymulou a problémy s VIP očkováním. Jak si taková vláda může znovu a co nejrychleji získat zpátky důvěru a respekt, aby jí lidé vyšli v opatřeních vstříc? A lze to vůbec po tom všem?

Ta ztráta důvěry je daná především tím, že je vláda zoufale neúspěšná. Kdyby se dařilo, tak by lidé sem tam nějaký přešlap odpustili. Řeší dnes někdo, jestli se maršál Žukov dopustil nějakého zneužití pravomoci? Vyhrál válku, to je rozhodující. Práce vojevůdce je vyhrávat a dnešní doba potřebuje vojevůdce. Lidé potřebují vidět jasný plán. A potřebují, aby za ním stála důvěryhodná osoba. Blatný je tragická postava, ten by měl být ve vazbě a čekat na soud za zavinění tisíců smrtí z nedbalosti. Ale výměna ministra zdravotnictví nestačí. Ani nová tvář na místě premiéra by to nevyřešila, pokud by se jednalo o příslušníka politické vrstvy.

Snad jedině kdyby pravomoci přešly z Ministerstva zdravotnictví na generální štáb. A kdyby vojáci dokázali přinést zcela jiný styl – jasné vystupování, jasné rozkazy, jasné cíle. I když, kdo ví? Nikdo neví, v jakém stavu armáda je a jestli bychom neviděli jen další vystrašené úředníky typu Petra Pavla.

Nejde jen o problémy s očkováním, ale také například o testy pro děti do škol. Ministerstvo vnitra na konci minulého týdne oznámilo, že tyto testy dodá společnost Tardigrad International Consulting z Číny. Zakázka byla neveřejná v rámci nouzového stavu a opět se ukazují problematické souvislosti. Nedávno jsem slyšela otázku, zda může něco v České republice proběhnout bez problémů? Působí to na vás podobně?

Výkonnost státní správy v České republice je velmi nízká. Oprava děr na D1, to je tak maximum, co dokáže. A to ještě s velkými problémy. Během nouzového stavu je na to více vidět, ale jak myslíte, že vypadají jiné zakázky? Můj původní obor jsou informační technologie – nevím o žádné velké státní zakázce na informační systém, která by byla vysoutěžena poctivě.

Na druhou stranu, naši úředníci pořád ještě pracují o třídu lépe než úředníci Evropské unie. Jak se sbližujeme a akceptujeme další evropská nařízení, počítejme, že to bude horší a horší. Stačí připomenout nákup vakcíny, kdy úředníci Evropské unie utratili desítky miliard daňových poplatníků, uzavřeli tajnou dohodu, peníze jsou pryč a vakcína nikde. A ti úředníci mají ještě drzost bránit členským zemím, aby si očkování zařídily po svém.

Premiér navrhl, aby nákupy propříště řešila Správa hmotných rezerv, viděl byste to jako správnou záruku?

Není žádný důvod domnívat se, že by se výkonnost úředníků zvýšila tím, že je posadíte do jiného úřadu. Ani že by se zvýšila jejich poctivost.

Česká společnost je rozdělena a unavena vším, co se děje. V jakém stavu se nachází? A jaké následky to může mít?

Česká společnost se rozpadá. Lidé začínají být zoufalí a zoufalí lidé dělají zoufalé věci. I takové, za které se později stydí. Tohle se ale týká české společnosti. Příslušníci mezinárodní aristokracie včetně manažerů českých poboček korporací a neziskovek mohou snadno přejít na domácí kancelář, obstarají si přednostně očkování, mají nadále dost peněz – rozdíl se zvyšuje. To se samozřejmě projeví i v politice, a to hraje ve prospěch stran, jako jsou Piráti.



