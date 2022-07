Pirát Peksa: Co ukázala Ukrajina? Evropa musí koordinovat vyzbrojování. Mít třeba stejné typy tanků

reklama

Česká republika předsedá Evropské unii a podle Peksy se země nachází ve zvláštní roli. „Česká republika je ve zvláštní roli, kdy koordinuje činnost 27 zemí Evropské unie. V podstatě čeští ministři jsou těmi, kdo to zrovna řídí. Jde o zajímavou situaci, ale i v této situaci bychom si měli připomínat, že tam nejsme jenom za sebe, ale řídíme úsilí všech ostatních. Není důležité převálcovat ostatní, ale najít řešení, které bude vyhovovat všem. Tak je třeba k tomu přistupovat, protože po nás přijde někdo další a my budeme očekávat totéž,“ řekl evropský poslanec.

Priority předsednictví pak vidí v příležitosti vyjednat mezi Radou členských státu a Evropským parlamentem konečnou podobu balíčku klimatických opatření Fit for 55 - balíček kroků, který je součástí European Green Deal – zelené dohody. „Tedy všechna opatření, která směřují k tomu, aby chránila planetu před klimatickou změnou. Češi to mohou dotáhnout do konce a dotáhnout by to měli. Navíc mají příležitost dotáhnout věc tak, abychom s ní byli spokojení,“ vysvětlil.

Peksa: Musíme se zbavit fosilních paliv, nejlépe do zimy

A s tím úzce souvisí i podpora válčící Ukrajiny. „Válka, kterou vyvolal Vladimir Putin, způsobila nedostatek fosilních paliv a tím pádem vysoké ceny energií. Celý balíček Fit for 55 je dělaný kvůli tomu, aby nás zbavil závislosti na fosilních palivech. Jedno jde s druhým. My se musíme zbavit fosilních paliv, abychom zajistili energie Evropy nezávislé na Rusku, a to je vlastně úkol, který stojí před českým předsednictvím. A je to těžký úkol, desítky let se to zanedbávalo a ignorovalo a nyní jsme do toho hozeni a potřebujeme to vyřešit pokud možno ještě před touto zimou,“ uvedl Mikuláš Peksa.

Zároveň podotkl, že kromě problémů s energiemi existuje řada ekonomických problémů právě v návaznosti na energie, kdy se východní část Evropy a celá Evropa propadá do inflace. I to by mělo české předsednictví řešit. „Využít bychom měli také možnost ovlivnit rozhodování Evropské centrální banky, která má na kontinentální hospodářství násobně větší podíl, než Česká národní banka jako taková. Je skutečně třeba to využít a s inflací něco udělat,“ vyzval.

Připomněl také složitost řešení válečného konfliktu na Ukrajině, na nějž panují různé názory a ani mnozí Češi se neshodnou, jak se má konkrétní problém řešit. Peksa tvrdí, že tomu není jinak ani v ostatních zemích Evropy a je proto potřeba najít lidi, kteří sdílejí české náhledy na věc, i když mluví jiným jazykem, a spolupracovat, aby Česko prosadilo svoji vizi. Ohledně mírových jednání už zaznívají hlasy, že by Ukrajina měla zvážit nějaké ústupky – z Francie, Německa, ale i ze Spojených států. Co by tedy podle evropského poslance za Piráty přispělo ke konci války na Ukrajině? „V první řadě potřebujeme podpořit Ukrajinu, protože můžeme těžko očekávat, že konflikt nějak skončí, pokud ruská armáda dále pokračuje, bombarduje ukrajinská města, utočí na ukrajinské hranice a okupuje část ukrajinského území. Za této situace těžko vyjednávat o nějakém míru. Byť chápu, že v některých evropských zemích i v Česku je dost politiků, kteří se o Ukrajině vyjadřují podobně, jako se někteří lidé v západních zemích vyjadřovali o Československu v roce 1938, tak tímto způsobem s nikým zacházet nelze. Nelze vydávat kusy ukrajinského území, abychom uspokojili agresivního diktátora,“ tvrdí Mikuláš Peksa.

y jsou různé, nekompatibilní, těžko se s nimi pracuje. Do budoucna budeme muset zařídit, aby vyzbrojování v Evropě fungovalo koordinovanějším způsobem. Například, abychom všichni měli stejné typy tanků a mohli si mezi sebou vyměňovat náhradní díly," domnívá se Peksa.

Lobbing zbrojařů

V otázce vyzbrojování Evropy má však například lidovec a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda obavy, že nákupy budou chtít ovládnout lobbisté zbrojařských společností, což je běžná věc. A je třeba nákupy pohlídat. S tím souhlasí i europoslanec: „Jeho požadavek chápu a podporuji, koneckonců několik let se zabývám tím, aby dotace a veřejné zakázky nezahrnovaly korupci i v případě, že budeme mluvit o společných zbrojních zakázkách. Hodlám jako člen výboru pro rozpočtovou kontrolu maximálně hlídat, aby přesně k této korupci nedocházelo. Potřebujeme transparentní pravidla pro výběrová řízení, potřebujeme jasně zabránit, aby se výběrová řízení ovlivňovala a šila na míru. Nepochybně to nebude jednoduché, ale musíme to udělat,“ podotkl.

Na poznámku redakce, že obchod si vždy cestu najde a otázku, zda věří, že se tomu skutečně dá zabránit, odvětil: „Věřím, že se tomu dá zabránit, byť v případě zbrojních zakázek je to hodně těžké, protože tam často dochází k šití výběrových řízení na míru. Je třeba hlídat parametry tendrů a přiznávám, že to nebude jednoduché. Budeme muset mít nezávislou skupinu, která bude vše posuzovat, abychom zabránili ušití na míru jedné firmě z jedné konkrétní země. Pokud bude existovat široká a nezávislá kontrola, dá se tomu zabránit,“ řekl Peksa.

Kamery by neměly brát zaměstnancům důstojnost

V Evropské unii se v poslední době věnoval i návrhu na regulaci umělé inteligence na pracovišti. „Obecně čelíme tomu, že se činnost na pracovišti natáčí a vyhodnocuje. Existují takové technologie, které jsou schopné projet deset hodin videa a vytáhnout pět vteřin, kde se objevil konkrétní člověk a zda mluví, či nemluví. Ve chvíli, kdy máte podobnou technologii, skutečně dokážete odlišit situace, jestli se konkrétní zaměstnanec dívá na svoji práci a taková míra fízlování a Velkého bratra, zda pracujete, je nedůstojná, a tak bychom zaměstnance šikanovat neměli,“ tvrdí.

Jaké zásadní změny by však regulace mohla pro konkrétního člověka v jeho práci znamenat? „Základní rozdíl je v tom, zda je kamera chytrá, nebo hloupá a zda dokáže poznat, co děláte a na co myslíte. Kamera by se takovým způsobem vměšovat do soukromí neměla,“ sdělil Mikuláš Peksa. Na pracovišti by se tedy neměla nacházet kamera schopna analýzy chování či obličejů. „Lidé nemají pracovat pod dohledem dozorce. Je třeba vrátit do přístupu lidskost, důstojnost a zacházet s každým člověkem jako s lidskou bytostí, ne se strojem,“ řekl.

Europoslanec: Česko ignorovalo euro, i proto má vysokou inflaci

Další ze zásadních problémů, kterému Evropa čelí, je inflace. Jakou radu má pro českou vládu, aby inflace v České republice nebyla vyšší než ve většině států Evropské unie? „Tohle je poměrně těžká otázka. Česká vláda dlouho ignorovala možnost přijmout euro a teď vidíme, že státy, které euro nemají, jsou z hlediska inflace bity v porovnání s těmi, které euro mají, a nevědí, jak rychle tento nedostatek, který 20 let ignorovali, napravit. A jde o proces, který pár let trvá,“ řekl europoslanec. Dle jeho názoru je na tom Česká republika hůře, než ostatní, protože nemá euro, ale všichni se mají špatně, protože nemají fosilní paliva z Ruska. Chybějící euro je podle něj přívěskem na tomto velkém problému, který nás posouvá do kategorie „úplně nejhůře v Evropě“.

Avšak je to i euro, jehož hodnota klesá a poprvé se dostala na úroveň dolaru, který stoupá. „Společně s eurem jsou v Evropě i další měny, a tím se celá ekonomika dostává pod tlak. Zároveň velká část změn spíše posiluje americký dolar – na jeho kurzy vůči japonskému jenu nebo dalším měnám vidíme, že posiluje také. Bohužel je to dáno tím, že Evropa funguje jako jeden hospodářský celek a ten má přiznané problémy, které se snažíme řešit,“ podotkl europoslanec.

Líbilo by se mu v Čechách to, co udělala německá vláda. „Zajistila možnost levných jízdenek na vlak, čímž část lidí přesvědčila, aby přestali jezdit autem, a jezdí vlakem. I takovým způsobem by se dala krize řešit - když podpoříme cesty a technologie nezávislé na fosilních palivech,“ dodal Mikuláš Peksa.

