Pitomosti od Pekarové probraly i Schwarzenberga! baví se Vyskočil. Roz*sírači Novotný, Hřib, Vystrčil. Už to lítá

reklama

„Musím říci, že jsem byl nedávno velmi příjemně překvapen,“ začíná dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil a vysvětluje. „Pan kníže Schwarzenberg, který většinu času připomíná spící Šípkovou Růženku, měl světlý okamžik a promluvil velmi rozumně o narovnání vztahů ČR s Ruskem. Nabádal k ukončení věčného štvaní proti Ruské federaci, které může mít nenapravitelné následky. Také k ukončení pomníkové války a k nápravě takových neuvážených činů, důstojným postavením pomníku maršála Koněva na pietní místo sovětských vojáků na pražských Olšanech,“ pokyvuje souhlasně herec. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 5% Ne 8% Je to jedno 2% hlasovalo: 17291 lidí

A dodává: „Věčné vymezování se proti Rusku povede jen k izolaci ČR, která je přece jen příliš nepatrným hráčem na poli světové politiky. To by mohlo dopadnout jen tak, že celý Západ bude vesele s Ruskou federací, obrovským to obchodním partnerem, vesele obchodovat a Černý Petr zůstane nám! Zejména když jsme si ho, třeba ústy pana Petříčka a jiných, tak usilovně vytahovali. (Mimochodem, to už se stejně děje i dnes, Německé firmy bez zábran obchodují jak s Rusku federací, tak s Čínou.)“



Uspávač a kecalové Pavkové Novotní, Hřibové, Tchajwanec...

„Co se týká spaní pana knížete, upřímně přiznám, že se mu ani nedivím,“ usmívá se Ivan Vyskočil. „Když promluví v parlamentu takový předseda ODS, pan Fiala, tak to je opravdu obtížné tohoto pána vyslechnout. Pan Fiala, předseda kdysi dynamické strany, teď úspěšně aspiruje na čestný titul ‚Uspávač hadů‘. Při jeho ‚temperamentních‘ projevech také usínám jako miminko,“ neodpustí si herec malé rýpnutí.

„Ale téměř se stoprocentní jistotou tvrdím, že pana knížete probraly z letargie ty pitomosti, co padaly z předsedkyně strany, jejíž je sám čestným předsedou. Také knížete asi projev pí Pekarové Adamové zvedl ze židle. Asi si řekl, že tohle už je moc a že je potřeba děvče trochu umravnit a postavit ji na zem,“ pokyvuje herec. „Paní Pekarová Adamová se pustila opravdu na tenký led. Se suverenitou všech nedovzdělanců prohlásila, že Rusové by zde neměli stavět ani ptačí budku, natož se podílet na dostavbě Dukovan! Není větší potěšení, než si poslechnout slova někoho, kdo se pasoval na rozumprda všehomíra,“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil a na adresu předsedkyně TOP 09 si ani dál servítky nebere.

„Paní Pekarová Adamová sice studovala na ČVUT, bohužel ale andragogiku a diversity management. To jsou přesně ty obory, které mají úžasné uplatnění v takzvaných ‚ziskových neziskovkách‘ a všelijakých korporacích – práce s lidskými zdroji. Je za to dost peněz a může se u toho dobře předstírat, že DĚLÁŠ, ŽE DĚLÁŠ! Jenomže z tohoto oboru žádný výrobek nevychází. Nic, s čím by šlo udělat třeba stůl, porazit strom nebo vypěstovat zeleninu pro děti. A už vůbec tam není nic o jaderné energii! Co tedy tuto paní opravňuje do toho kecat? Je opravdu troufalost a nedostatek studu dávat rady těm, kteří o tom opravdu něco vědí. Věřím, že toto nemohl vydržet ani pan kníže Schwarzenberg a cítil potřebu tyhle výlevy předsedkyně TOPky alespoň trochu zmírnit,“ říká Vyskočil.

A velmi rázně dodává: „Všichni tihle hlásači pravdy, jedním slovem kecalové, Pavkové Novotní, Kolářové, Hřibové, Hilšerové a nakonec i Tchajwanec, svými nadutými kecy a někdy i činy umí všechno jen rozesrat, ale nenesou za to žádnou odpovědnost! To je vlastně ta nejlehčí pozice. Kdyby si museli také vyjíst tu kaši, kterou si navařili, to byste viděli, jak by byli náhle opatrní.“

Psali jsme: USA, pláž na Floridě. Bary otevřené, hotely žijí. Skotský miliardář nestačil zírat. Něco tu nehraje

Vakcína nemá ideologii. Nemoc napadá bez ohledu na politický názor

„To samé se děje s pandemií covid a s vakcínou proti ní,“ upozorňuje Ivan Vyskočil. „Ani nákaza, ani vakcína nemají ideologii. Nemoc zabíjí – vakcína léčí! Nemoc napadá, někdy i zabíjí, bez ohledu na politický názor nebo příslušnost. Vakcína, pokud je dobrá, zase léčí, ať už je dodána z té či oné strany světa. A tím bychom se měli především řídit! Neplést do toho ideologii! Probůh, co kdyby to straně, se kterou zrovna nemluvíme, mohlo vylepšit tvář v očích veřejného lidu? (Mimochodem, je to zbytečné. Lidé si názor stejně udělají samy, bez ohledu na ideologickou masáž.)“

Rusové nám také nemluví do toho, zda doktoru Rathovi povolit zdravotní matraci

„Tak, ač rozhodně nejsem fanouškem strany TOP09, jsem za rozumná slova knížete Schwarzenberga vděčný,“ vrací se ke své pochvale herec. „Měli bychom přátelsky vycházet se všemi státy! Může se nám třeba něco z jejich vnitřních záležitostí nelíbit. Ale upřímně si přiznejme. Na to, abychom poučovali jiné, jak to mají doma dělat, na to jsme přece jen trochu malí páni. Konečně Rusové nám taky nemluví do toho, zda naše soudy mají, či nemají doktoru Rathovi povolit zdravotní matraci, nebo zda může nosit ve vězení jiné boty. A to dlouhé a podivné soudní tahání a eskortování Dr. Ratha do parlamentu v železech a s ochrankou by se také možná nemuselo nějaké druhé straně líbit. Také ho mohli prohlásit za odpůrce režimu a hrozit nám sankcemi. Někdy se každá záminka hodí, že? A víme přece, že kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde! A to platí i opačně! A kecali nám do toho?? Ne!!“ připomíná rázně Ivan Vyskočil.

Na závěr pak vzkazuje: „Uklízejme si především na našem dvorečku! A věci odborné, zdravotnictví nebo jaderné elektrárny nechme rozhodovat ty, kteří tomu doopravdy rozumí!“

Psali jsme: Mutace viru? Je to jinak, Flegr vnesl jasno, potopil Pekovou „Ať jde ten deb*l do pr*ele!" Získali jsme šokující fotky z vánočních trhů v Chebu. Stovky lidí, žádné roušky, zpěv, alkohol Pirát Peksa: Sputnik? Nemám nic proti. Že je ruský? Politiku tam nemíchejme. Ale musí se prověřit Blatnému nebude dobře, starosta Chebu prásknul všechno. Pravda o nabídce od Němců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.