Pivovarník Janeček: Vláda je nenažraná a inflace jí vyhovuje

Zdražovat nejde donekonečna. Někde se to prostě musí zastavit. Jedním z těch malovýrobců, kteří už toho mají dost, je minipivovar Malý Janek v Jincích na Příbramsku. Jeho majitel Jiří Janeček vyhlásil, že nebude zdražovat. Ani do Vánoc, ani v roce 2024. A basta! Navzdory premiéru Fialovi, jak uvedl pro ParlamentníListy.cz. A přidal k tomu pohled na daň z přidané hodnoty, která jde do nenasytné a vždy poloprázdné státní kasy...

Vyhlásil jste, že nyní před Vánocemi a stejně tak i v roce 2024 nezdražíte pivo. Ale náklady rostou…

Nemůžeme donekonečna zdražovat a tím sanovat neschopnost vlády v ČR. Náklady rostou, ale bohužel uměle. Vše se odvíjí od ceny energií – a tady vláda opět selhala na celé čáře. Energie je potřeba úplně na vše, co generuje daně. Vláda je neuvěřitelně nenažraná a inflace jí vyhovuje – a nechce a nebude s tím nic dělat.

Jestli stál nějaký výrobek v roce 2020 například 100 korun, tak DPH činila 21 korun, a když dnes stojí 200 korun, tak DPH jsou 42 koruny. No, tak proč by stát něco dělali s inflací? Malé firmy a živnostníci pro ně nejsou důležité a ani je nechtějí, kvůli nemožností je ovládat a vydírat.



Máte malý pivovar, a ten přece nemůže konkurovat těm velkým, nadnárodním, které zdražují rovněž...



Velké pivovary – a někdy i s pobídkou od státu – likvidují dlouhodobě ty malé podnikatele. A tím, že se stát po covidu na nás malé úplně vykašlal, to těm velkým jen nahrálo. Můžeme konkurovat pestrostí a kvalitou, ale musím se fakt otáčet – jen sedět v pivovaru a čekat, že někdo přijde na pivo, to by nás dávno pohřbilo. Významně nám pomáhá e-shop, a hlavně jsme každý víkend až na čtyřech pivních festivalech v ČR i na Slovensku.

Musíme co nejvíce piva prodat koncovým zákazníkům, a ne přes velkoobchod nebo distributora, to nám pak moc nezbyde. Např. budeme na náměstí Míru na Vánočním trhu od 20. 11. a trvají do 24.12. 2023, kde si třeba budete moci koupit teplou mladinu s rumem.



... nebo tím chcete dostat prostě lidi „do hospody“, protož dnes je snazší si koupit domů PETku...



Bohužel, lidé se „díky“ neschopnosti Fialovy vlády dostali do finančních problémů a začali šetřit nejdříve na zábavě, kam patří samozřejmě i restaurace a pivovary. Zdražit – to si prostě nemůžeme dovolit. Samozřejmě pivo prodáváme v PET lahvích a v plechovkách. A snažíme se pořádat různé společenské akce, kde se lidé i odreagují a odpočinou si.



Za loňský rok musíte přece cítit určité napětí, a to nejen finanční, což se projeví i v konzumaci tohoto pěnivého moku...



Jsme napnutí až k prasknutí, jen kvůli neschopnosti vlády a zvýšením úrokových sazeb ČNB na 7 procentech jsme museli zaplatit každý měsíc o 65 tisíc korun víc, plus dražší energie, potraviny a ceny ostatních vstupů. Zápasíme s nárůstem nákladů kolem 2 milionů ročně.

Museli jsme zastavit další investice do oprav, předělali jsme plynové topení na dřevo, pracujeme více hodin za stejný plat, ale nevzdáme to – pokud to jen trochu půjde, tak to udržíme. Bohužel, všichni členové rodiny a širšího příbuzenstva pracovali v hotelnictví a v gastronomii, a dokonce nám už prodal insolvenční správce byt v Praze, takže se zrovna stěhujeme. Nebyly to dluhy naše, ale firem, za které jsme ručili směnkami. Fialovi jsme to psali před rokem, že hrozí sociální vyloučení a likvidace podnikatelské střední třídy – bez odpovědi.

Oni mají svoje války, a my je nezajímáme. Dosud si ti státní zaměstnanci, kteří berou víc než lidé v tržním prostředí, neuvědomili, kde se berou peníze na jejich mzdy. Co nám dělá obrovské problémy, je sehnat nový personál. Raději jdou do státního, kde berou víc, a my malí těm pobídkám státu prostě nemůžeme konkurovat. Za covidu byla polovina úředníků doma, a poznal to někdo? Ne. Kdyby byli „vrženi“ na pracovní komerční trh, významně by to nakoplo ekonomiku.



Povídá se, že pivo už „není trendy“...



Pivo tu je tisíce let a nic ho nenahradí! A jestli se teď Fiala zvýšením spotřební daně a zvýšením DPH snaží snížit spotřebu alkoholu v ČR po vzoru EU – tak to se mu nepovede. Jen se hodně firem přesune do šedé ekonomiky... a lidi si začnou pivo vařit doma.

