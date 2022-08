Po Zemanovi může dělat prezidenta prakticky každý, říká ekonom a historik Žák. Také podává výklad ruského imperiálního myšlení

reklama

Válka na Ukrajině sice postupně opouští palcové titulky na čelních stránkách světového tisku, ale bojuje se dále, byť dosti staticky. Je to už spíše ze setrvačnosti, nebo jde o vzájemnou nevraživost či o nějaké vyšší cíle?

Domnívám se, že tou zásadní příčinou je úsilí Ukrajiny vymanit se z působnosti a sevření ruského impéria, které představuje právě Rusko a ruský styl myšlení, řadící Ukrajinu do jedné ze svých historických držav.

Co dělat pro to, aby válka byla ukončena v řádu měsíců, a lze po Ukrajincích žádat územní či jiné ústupky, které by položili na oltář míru? Je to principiálně správné?

Naprosto ne, jakákoliv jiná geopolitická konstelace, než ta, daná reglementem Budapešťského míru, který v roce 1994 přesně definoval, jak má být území Ruska a Ukrajiny uspořádáno, a Minských dohod, je v zásadě špatná. Cokoliv, co bude mimo tento rámec, nazývám jednoznačně prohrou a je to pro mě nepřijatelné. Nemůžeme ustoupit agresi a imperiálnímu tlaku Ruska. To by byla velká a dost možná osudová chyba! Západ nemůže v případě potřeby zištně opustit svoje hodnoty, protože pak už se k nim také nikdy nebude moci vrátit, i kdyby o to stál.

Nicméně realita těmto vznešeným cílům příliš nepřeje...

To je samozřejmě pravda a bude nutno vycházet z toho, že politika je umění možného. Jestliže Rusko bude úspěšnější na Donbasu a odstřihne Ukrajinu od Černého moře, pak to bude Putin, kdo bude diktovat podmínky, i když principiálně je to naprosto pomýlené a zvrácené.

Ovšem stejně tak jako opakované prohlášení ukrajinského prezidenta Zelenského, že válka neskončí, dokud Ukrajina nedobude nazpět Krym...

To je samozřejmě po stránce mezinárodního práva nárok zcela legitimní, nicméně s minimální šancí na úspěch. Je těžké si představit, jak se Rusové poslušně stahují z území, které ovládají už dobrých 8 let.

Kde se, podle vás, stala chyba? Byl Západ k Rusku až přespříliš vstřícný a tolerantní, nebo naopak netečný, nevšímavý a tím pádem cosi zanedbal?

Tak především Angela Merkelová, Emmanuel Macron a další čelní politici EU minimálně 15 let neposilovali životaschopnost EU a její připravenost čelit vnějším tlakům. Řešili to zkrátka alibistickým způsobem – ono to nějak dopadne – ale bohužel to nedopadlo a důsledky vidíme dnes.

I liberální komentátoři přiznávají, že naše sankce obtížně srazí Rusko na kolena tak, abychom přiměli jeho obyvatele povstat a válku zevnitř ukončit nebo k tomu přinutit současné vedení. Jak na to nahlížíte?

Podle mě většina těchto komentátorů nerozumí imperiálnímu myšlení. To znamená, že stát typu Ruska si vlastně bere jenom to, co mu podle jeho názoru prostě patří.

A my, tedy ČR, patříme mezi entity, které to nakonec vždycky zaplatí. Ať už penězi nebo dokonce životy. Takže ten pohled na věc je u Rusů a u ostatních národů velmi rozdílný a je obtížné to hodnotit.

Proč Západ ztratil schopnost izolovat svého nyní největšího soupeře sankcemi? K jakému vývoji to v mezinárodních vztazích povede?

Jestliže Rusko a Čína dávají jasně najevo, že si nenechají Západem už vůbec nic diktovat, tak Západ dnes nemá žádné páky na to, aby tento vývoj zvrátil.

A jestliže navíc Čína vyhlásí, že naprostý primát bude hrát komoditní burza, jež bude důležitější, než ta finanční – to znamená, že pány světa budou ti, kteří vlastní nerostné suroviny – což Rusko zcela splňuje, a Čína tyto suroviny nemá, takže je potřebuje, tak se kruh uzavírá a není se v podstatě o čem dál bavit. Karty už jsou rozdány.

Američanům, kteří ty karty sami rozdávali, se ovšem paradoxně zdařilo nechtěné – vlivem událostí zásadně posílilo spojenectví Rusko plus Čína, a to nejen po ekonomické, ale i po vojenské stránce.

Určitě, tento vedlejší produkt americké strategie není pro USA dobrou zprávou. Pokud by došlo na měření sil, patrně by to nebyli oni, kdo by mohl očekávat vítězství.

Točíme se v kruhu vysokých cen energií, zejména elektřiny, v Německu padly další rekordy cen plynu a elektrické energie. V čem vidíte hlavní problém energetické krize a jejích konkrétních konsekvencí?

Já vidím hlavní problém v neschopnosti vlády Petra Fialy, která u mě zaujímá prvních pět příček pomyslného žebříčku, pak není dlouho, dlouho nic a pak možná nějaké negativní očekávání obyvatel a ekonomických subjektů.

Dobrá, tak jaký efektivní a životaschopný recept na řešení energetické krize byste tedy vládě doporučil?

Já bych jí doporučil, aby jednala s menšinovými akcionáři ČEZu, aby jim poskytla záruky, že peníze, které v minulých letech vydělali, vydělají i v letech příštích, pokud umožní státu postupovat nikoliv podle potřeb trhu, ale podle potřeb běžných obyvatel. Možná bych s tímto receptem neuspěl, ale považuji to za smysluplnou akci a možnost, jak si momentálně rozvázat ruce.

Dorazila do české politiky s Fialovou vládou kýžená změna, která byla na počátku slibována?

Ano, nesporně dorazila, protože pětikoalice slibovala jediné – že ve vládě nebude Andrej Babiš – a to se podařilo.

Mohla se vláda navzdory extrémně obtížné situaci projevit lépe?

Já nemám této vládě za zlé, jak se chová k Ukrajině. Já mám pouze vážnou obavu, že pokud se Západ rozhodne k další „mnichovské zradě“ na úkor Ukrajiny, tak se to může stát během trvání českého předsednictví EU, což by mě skutečně velmi mrzelo.

Ale obecně platí, že všechno důležité ohledně Ukrajiny zajišťuje občanská společnost; jakmile to převede do rukou stát, tak selhává.

Česko čeká už za pět měsíců volba prezidenta. Máte svého favorita?

Já si počkám až do listopadu, kdy bude naprosto jasné, kdo se skutečně o tuto funkci uchází. Miloš Zeman tento úřad každopádně dovedl do takového stavu, že prezidenta může dnes dělat opravdu už prakticky každý a není mu vůbec co závidět.

