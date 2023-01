Pochyby nad lustračním osvědčením Pavla. A proč by Rusové nepřijeli Babišovi na summit? Bývalý zpravodajec dělá jasno

reklama

Jiří Wagner se přidává do řady těch, kdo nepovažují nynější volbu mezi kandidáty na prezidenta za dobrý výběr. „Už jsem jednou říkal, že do politiky chodí ti, kdo chtějí dělat kariéru. V politice nemáme ty nejlepší, nejschopnější a nejmorálnější, ale ty, kdo chtějí jen získat pozici. Výběr dvou kandidátů ukazuje, že si hrajeme na vládní koalici a opozici, ale my opozici vlastně nemáme,“ uvedl. Generál Petr Pavel nebyl podle něj navržen vládou, ale reprezentuje pětikoalici a většina těch, kdo podporují vládu, volila Pavla. „A Babiš reprezentuje jakousi opozici, ale oba dva podporují zahraniční politiku Spojených států amerických, takže boj o prezidenta není v zájmu pro Českou republiku a české občany, ale jde jen o boj o moc uvnitř republiky. Neřeší ale nic pro Českou republiku, je to boj o nejvyšší místa v České republice, kdo bude tím vrchním lokajem, který se bude podřizovat zahraniční mocnosti. Takže prezidentské volby nejsou pro Českou republiku ani nic zásadního,“ řekl s tím, že nezáleží, kdo usedne na Pražském hradě, oba budou postupovat naprosto stejně.

Skutečnost, že se o hlasy voličů v druhém kole utkají kandidáti s komunistickou minulostí, přičítá nové generaci voličů. Wagner tvrdí, že z dětí, kterým bylo v roce 1989 deset a méně let, jsou dnes dva miliony voličů. Současní studenti středních a vysokých škol, dvacátníci a třicátníci už minulý režim nezažili: „Nebo byly malé děti a to zásadní si nepamatují. Od malička jsou masírováni tím, že my patříme na Západ, jsme prozápadní, Spojené státy americké jsou naším vzorem a Rusko je to zlo. A tím pádem je vše takto orientováno. To znamená i Pavel a Babiš se snaží reprezentovat jako prozápadní a lidé za nimi jdou, protože patříme do demokratických hodnot. Já říkám, že mladí lidé jsou odsouzeni prožít si znovu negativní zkušenost,“ varoval bývalý zpravodajec.

Wagner: Babiš chce zvát Rusko na summit po vyhoštění diplomatů?

Wagner se analyticky zabývá českým i zahraničním děním a jeho internetové stránky Exanpro.cz byly mezi více jak dvěma desítkami zablokovaných webů na popud vlády a bezpečnostních složek. Rozbory nyní věnoval i oběma kandidátům na hlavu státu. U Andreje Babiše si povšiml rétoriky ve smyslu zajištění míru a organizování mírových summitů kvůli válce na Ukrajině. „Já se tomu vysmívám, jak najednou utnuli minulá léta a nevidí, kam to všechno směřuje. Babiš chce organizovat mírový summit, ale neuvědomuje si, že u stolu o tom musí jednat Rusko a Spojené státy americké. Na nich záleží, zda bude válka pokračovat. Musejí se dohodnout. Ukrajina je podřadná a jen nástrojem, Ukrajina nerozhoduje. Rozhodují Spojené státy americké. Bez Spojených států a přidružených západních států by Ukrajina dávno skončila,“ poznamenal.

„Tím znovu ukazuje, jak se přetvařuje. Chce svolat mírový summit, kde důležitou část tvoří Rusko a nazve jeho představitele masovým vrahem. Babišovi nevadily válečné zločiny páchané v Iráku, Jugoslávii a tak dále, Trumpa (Donald, bývalý prezident USA, pozn. red.) vybízel, aby ponechal vojáky v Sýrii a všechno to bylo porušení mezinárodního práva a vojáci v Sýrii působí dosud,“ vystavil plukovník ve výslužbě nelichotivé vysvědčení expremiérovi.

Ať se Pavel jako prezident ukáže

Avšak ani Pavel na tom není z jeho pohledu lépe. „To samé platí o Pavlovi. V roce 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru Severoatlantické aliance, ale nikdy neprotestoval, že Spojené státy a Turecko porušují mezinárodní práva a provádí operace v Sýrii. To jsou přetvářky a ukazují, že oba jsou podřízení západní politice Spojených států, takže je jedno, zda Pavel či Babiš. Ale jelikož Pavel se ještě neukázal, ať se ukáže. Česká republika potřebuje šok,“ domnívá se. Pochybuje rovněž, že Pavel svoji minulost do roku 1989 odčinil.

Jako odčinění by vnímal nějaký trest, ale generál z jeho pohledu pouze využil nabízenou kariéru. „Když byl v KSČ, působil ve vojenské rozvědce nebo se na to připravoval – i když třeba v diplomacii, která je vždy podřízena vojenské zpravodajské službě. Měl otce, který pracoval pro kontrarozvědku, a najednou se změnil režim a Pavel pokračoval dál. Přešel do vojenské zpravodajské služby a najednou jel na kurz do zahraničí, dokonce do Washingtonu a získal lustrační osvědčení,“ vysvětlil. Tvrdí také, že po změně režimu Pavel neměl možnost pracovat pro KSČ, a tak pracoval pro nový režim, což mu bylo umožněno právě lustračním osvědčením. Jako bývalý člen zpravodajských služeb se však podivuje, jak ho mohl získat.

„Oni mu lustrační osvědčení umožnili. Nevím pak, jak jsou dělány prověrky, když jeho otec pracoval ve vojenské kontrarozvědce a vtipně bych poznamenal, že měl vlastně řídícího důstojníka u sebe doma. I když nespolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou, jeho otec pro ni pracoval. To byla minulost, která ukazuje povahové rysy kandidátů, ale mladá generace o ní neví,“ sdělil a znovu zopakoval, že z minulosti obou kandidátů jasně vychází, že ani jeden nebude pro Českou republiku. „Tím bych chtěl uklidnit všechny voliče diskutující bouřlivě na sociálních sítích, že mohou být naprosto v klidu. Jestli Babiš, nebo Pavel, výsledek bude stejný. A o tom se přesvědčíme,“ podotkl.

Osobně by si prý přál, aby zvítězil generál Petr Pavel už jen proto, že postoje a chování Babiše veřejnost zná. „Víme, čeho je schopen, komu slouží, čeho se bojí, ale u Pavla jsme to ještě nezjistili. Byl v armádě a pak uklizen v NATO a nyní se vyloupnul jako největší borec a největší morální autorita, ale je potřeba ho lépe poznat. Kdyby nevyhrál, může kandidovat do Senátu, ale zatím v politice není. A já si přeji, aby se stal prezidentem Pavel a ať se ukáže voličům, jak to myslí s Českou republikou a jak a se kterými skupinami je provázán. Ať máme takové politiky, jaké si zasloužíme,“ vyzval Jiří Wagner. Nakonec dodal, že Andreje vnímá jako lháře a Pavla jako nečestného oportunistu.

