Podnikatel Smetana: Dejme dohromady mocnou pronárodní sílu. Jako v Rakousku. Pozor na ANO

V senátních volbách na Chomutovsku jste získal necelých 11 %. Jak hodnotíte svůj výsledek?

Celkově šlo o necelých 2 500 hlasů. Dalo by se říci, že volby v našem obvodu byly ovlivněny také korupčním skandálem na chomutovské radnici, a tím pádem jak u krajských, tak u senátních voleb byla ještě nižší účast, než jinde. Pro mě ze všeho plynou zejména dva hlavní závěry: ve 2. kole opět došlo k tomu, že se všechny strany přidružené k pětikoalici, které zastupoval nakonec zvítězivší senátor Přemysl Rabas, spojily, aby jako jeden kartel zabránily vítězství opozice. Tento trend navzdory divadelním odchodům z vlády a podobně bude pokračovat. Druhý vývod je, že s panem Komínkem, kandidátem STAČILO!, jsme si přebírali protestní hlasy občanů usilujících o výraznější změnu, přičemž tento typ voličů k senátním volbám bohužel příliš nechodí. Poměrově nakonec šly protestní hlasy těch, kteří přišli, k panu Komínkovi, což je dáno zejména jeho dloholetou osobní známostí v regionu a politickou praxí. Svůj výsledek neberu jako neúspěch, ale tím, že jsem do politiky nakoukl poprvé, ho beru naopak jako závazek. Jsem vděčný všem necelým 2 500 lidem, kteří mi svou důvěru dali. Je to pro mě velký impulz k tomu, abych se politickými záležitostmi zabýval i do budoucna.

Jaké jsou vaše dojmy z celkové kampaně? Je něco, co vás překvapilo?

Překvapilo mě kupodivu hodně věcí. Na prvním místě mě příjemně překvapilo, že při kontaktní kampani mezi lidmi se mi ani jednou nestalo, že by někdo byl nepříjemný nebo vulgární. Stalo se samozřejmě, že někdo se nechtěl ani bavit, ale vše probíhalo bez konfliktu. Na sociálních sítích už to bylo jiné, ale to jsem očekával. Co mě také zarazilo je, jak obrovské je znechucení, skepse a pesimismus lidí. Míra pocitu bezvýchodnosti se podceňuje. Rozumím tomu a chápu, že když elity a systém celkově na lidi kašlou, tak se pak cítí přehlížení. Ostatně, je to jedna z mých motivací, proč jsem se o politiku začal zajímat, vrátit ji lidem. Ale silná nevíra vůbec v možnost lepší budoucnosti, zatvrzelé přesvědčení, že se stejně nedá nikomu věřit, mě hodně zaskočila a pokaždé jsem se z toho musel oklepávat. Celkově bych řekl, že témata, která celkově mezi lidmi převažovala, byly jednak špatná ekonomická situace a drahota, a druhak obavy z masové migrace. Naopak si nevzpomínám, že by vůbec padlo slovo o válce na Ukrajině. Je to zřejmě příliš vzdálený problém. Ještě jsem si všiml jedné věci, kterou bych rád zdůraznil – větší množství lidí, než by člověk očekával, si všímalo a oceňovalo spojování různých subjektů na straně vlastenecké alternativy. Je to tedy určitě pozitivní směřování a doufám, že bude pokračovat.

Jaký vývoj věcí byste si tedy přál dál a jaký vývoj vidíte jako realistický?

Krajské a senátní volby určitě nastartovaly jistý proces vzájemné nevraživosti na straně vládní koalice, kde cítí, že pod nimi praská větev, což vnímám pozitivně. Otázka je, co bude potom. Ideální vývoj by byl, kdyby nastalo to, co se odehrálo například v Rakousku. Jistá třetí síla, jasně definovaná jako antiglobalistická, antibruselská a vlastenecká, doposud upozaďovaná, tam získala velmi slušný výsledek. Jako realistický vývoj vidím to, že hnutí ANO vyhraje příští volby. Mezi některými stranami někdejší pětikoalice možná dojde k typickému předvolebnímu manévru, kdy se tváří víc protibruselsky a konzervativně, aby nalákali zpátky část uniklých hlasů. Chameleoní přetvářku zvládají z propagandistického hlediska velmi dobře, ale doufám, že voliči jsou si této taktiky již vědomi a rozpoznají ji jako falešnou. Pokud tedy skutečně vyhraje ANO, tak to vidím jako lepší variantu než pokračování současné vlády. Nicméně je tu třeba vzít v potaz jednu skutečnost: ANO je dost flexibilní a ve své pragmatičnosti dokáže poměrně hodně uhýbat od předvolebních bodů a priorit. Proto bude záležet, s kým bude skládat vládu. Já bych si tady přál, aby vznikla před volbami ona zmiňovaná třetí síla, která zabrání propadnutí hlasů jako v roce 2021, kdy takto milion voličů zůstalo vlastně bez zastoupení. Ona třetí síla by ideálně mohla integrovat do jednoho bloku všechny vlastenecké a pronárodní strany s cílem atakovat dvojciferný výsledek. Pak by bylo mnohem pravděpodobnější, že ve spolupráci s vítězným ANO skutečně prosadíme takový kurz politiky, který napraví domácí poměry, ulehčí a pomůže lidem, vyřeší celou řadu palčivých problémů a odmítne bruselskou šikanu, zejména nařízení týkající se migračního paktu a Green Dealu.

Jak vidíte vaši osobní politickou budoucnost?

Momentálně doháním osobní a pracovní resty, které jsem odkládal kvůli kampani, nicméně hned v povolebním videu jsem slíbil a hodlám to dodržet, že o politiku na Chomutovsku, Ústecku, v celé naší zemi i ve světě se hodlám dále intenzivně zajímat. Velkou oblast tohoto mého zájmu tvoří oblast Krušnohoří, kde jsem proti zřízení ChKo. Pokud svými zkušenostmi z oblasti zemědělství a potravinářství budu moci prospět vlasteneckému úsilí, a pokud skutečně uvidím, že se formuje blok vlastenecké spolupráce, tak se rád zapojím.