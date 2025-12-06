Podpisy pro Pavla? „Stejní lidé.“ Hrnčíř se podivil nad akcí chvilkařů

Pane poslanče, jak zatím vnímáte povolební vyjednávání, které vlastně trvá už dva měsíce? Požadavky prezidenta, postoj Andreje Babiše…
Pan prezident oznámil, že v úterý 9. 12. jmenuje Andreje Babiše předsedou vlády České republiky. Stalo se tak poté, kdy pan Babiš veřejně ohlásil úplné předání holdingu Agrofert do svěřenského fondu.
Obecně mne mrzí značné průtahy ze strany pana prezidenta, který byl bezesporu dobře obeznámen s tím, že dle zákona musí Andrej Babiš případný střet zájmů, který by byl neslučitelný s výkonem premiérské funkce, vyřešit do třiceti dnů PO jmenování. Tedy, stručně řečeno, jmenování pana Babiše ministerským předsedou nikdy nic nebránilo. Co tedy opravdu stálo za tímto dvouměsíčním zdržením, se lze jen domýšlet.
A co tedy říkáte na to, jakým způsobem vyřešil Andrej Babiš střet zájmů?
Andrej Babiš otevřel cestu k férovému vládnutí a stabilní vládní spolupráci. Myslím, že otázku střetu zájmů vyřešil způsobem, kterým dává jasně najevo, že se chce soustředit na práci pro občany.
V nové koalici vidím příležitost prosazovat program, který chrání zájmy českých občanů, posiluje suverenitu naší země a přináší konkrétní řešení pro každodenní problémy lidí.
Vraťme se ještě k výzvě - Stojíme za prezidentem...
Je podivuhodné, že za ní stojí stejní lidé, kteří před čtyřmi lety spílali tehdejšímu prezidentovi Milošovi Zemanovi za průtahy při jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí.
Jak je možné, že za stejné situace jednou mluví o tom, jak prezident pošlapává demokracii a je potřeba na něj podat ústavní kompetenční žalobu, a podruhé prezidenta chválí a naopak haní všechny ty, kteří mluví o potřebě podat ústavní kompetenční žalobu?
Rád bych autory výzvy a petice upozornil na fakt, že politický systém, v kterém se zákony ohýbají podle toho, jestli je daná osoba přítelem či nepřítelem režimu, se nejmenuje demokracie, ale totalita.
„Jaké jsou právní důvody pro nejmenování Filipa Turka ministrem? A jsou vůbec?“ ptáte se na Facebooku. Co tedy k tomu, co se děje už několik dní kolem Turka, říci? A celkově, jak vnímáte odpor proti některým Motoristům i na případných dalších ministerských postech?
Co se týče obecného odporu proti Motoristům, je potřeba si uvědomit, že podporovatelé končící vlády jsou proti každému, kdo není ze SPOLU, STAN nebo od Pirátů. Nesouhlasí s výsledkem voleb, a proto haní každého, kdo nesplňuje jimi požadovanou stranickou příslušnost. Racionalitu nebo reálné argumenty zde nehledejte. Soustředění se na schopnosti, znalosti či odbornost již vůbec ne.
Když si vzpomenu na vzdělání, praxi a schopnosti některých ministrů končící vlády, nebojím se říci, že kdokoli bude lepší než oni. I prázdné křeslo. Proto je třeba hledat argumenty proti navrhovaným ministrům nikoli v logickém spektru, ale v tom ideologickém. A to je vždycky špatně.
Pojďme se podívat i do zahraničí. Jak vidíte vývoj mírového jednání ohledně Ruska a Ukrajiny?
Opravdu velmi doufám, že jednající strany najdou vyhovující řešení a tento otřesný konflikt již jednou provždy ukončí. A jestli na to někdo má opravdu potřebnou sílu, je to jednoznačně prezident USA Donald Trump.
Je ovšem potřeba si uvědomit, že je mnoho subjektů, které na válce velice slušně vydělávají, a ty samozřejmě nemohou připustit, aby zdroj jejich příjmů vyschl. Schovávají se za vzletná hesla, blouzní něco o tom, že se Ukrajinci nemají vzdávat svých území, když je jejich vítězství na dosah ruky, a přitom myslí jen na vlastní profit. Že kvůli nim umírají nevinní lidé, je vůbec netrápí. Již před několika lety jsem řekl, že se obávám, že je mnoho těch, vedení EU nevyjímaje, kteří jsou rozhodnuti válčit do posledního Ukrajince. Vývoj událostí mi bohužel dává za pravdu.
A co říci na korupční skandál, který Ukrajinou v posledních týdnech otřásl? Jak v této souvislosti vnímat další finanční pomoc Ukrajině?
Který z korupčních skandálů máte na mysli? Mám za to, že v poslední době se snad nic jiného, než korupční skandály na Ukrajině, neřeší. Vždy se jedná o nejbližší okolí prezidenta Zelenského a již i mnoho z těch, kteří jej brali jako nezlomného obránce míru, začalo pochybovat o jeho skutečných motivech.
Mnohokrát jsme oprávněně požadovali vyúčtování naší pomoci, ale jediné, co jsme skutečně obdrželi, byly urážky a dehonestace. Přitom tyto finance šly na úkor pomoci našim potřebným.
Budu velmi nekompromisní, Česká republika musí jednoznačně upřednostňovat své zájmy a zájmy svých občanů před zájmy cizích zemí. To je odpověď na vaši otázku.
„Německo páchá kvůli ideologickým nesmyslům ekonomickou sebevraždu,“ napsal jste také na Facebooku. Můžete to, prosím, pro naše čtenáře trochu víc rozebrat?
Já jako ekonom velmi nelibě nesu, když se prosazuje ideologie na úkor zdravého rozumu a ekonomické prosperity. Odstavení jaderných elektráren byla chyba, která se projevila vyššími cenami energií, jež se pochopitelně propsaly do vyšších cen téměř všech komodit, a tím i horší konkurenceschopnosti Německa. Slepé protlačování tezí Green Dealu, které z logiky věci přispívají k ekonomickému úpadku, je cestou do pekel, na které doplatí nejen Německo, ale všechny státy EU a zcela logicky i my. Česká republika je velmi úzce ekonomicky navázána na Německo a jakkoli zlehčovat tamní situaci je velmi nebezpečné. Úpadek zejména automobilového průmyslu by byl ranou, ze které by se ČR nedokázala vzpamatovat. Proto je to pro mne velmi citlivé téma, neboť dlouhodobě upozorňuji na fakt, že zatímco Asie inovuje a jde technologicky kupředu, Evropa kvůli ideologickým tezím zastarává a stává se nekonkurenceschopnou. Toto je bohužel trend, který půjde velmi těžko zvrátit. O neochotě špiček EU si toto vůbec uvědomit nebo dokonce připustit nemluvě.
Zástupci SPD se poměrně dost ohradili proti chystanému sjezdu sudetských Němců v Brně. Jak tuto akci hodnotíte vy?
Já jsem se k chystanému sjezdu již vyjádřil pro média i na sociálních sítích, velmi stručně řečeno jej považuji za zcela nepřijatelný. Je všeobecně známo, že sudetští Němci zpochybňují platnosti poválečného uspořádání a Benešových dekretů, kdy zcela opomíjí podíl sudetských Němců na rozbití Československé republiky, na zradě naší vlasti a na hrůzách druhé světové války. Proto jsem velmi rozladěn, že je sjezd sudetských Němců vůbec uvažován, natož plánován na území země, kterou v minulosti chtěli podrobit a poté vyhladit.
autor: David Hora